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мы прошли, но мы узнали и увидели много интересного, и думаю, что в некоторые тайные уголки сами мы бы не попали. Плюс бесценные советы о том куда, и, главное, во сколько пойти.

Со мной был 13 летний сын, который, правда, был измучен долгим перелётом, и поэтому во время экскурсии больше отмалчивался, но зато потом я от него только и слышала -" А помнишь, нам Алина говорила, а помнишь, нам Алина про это рассказывала.



Так что рекомендую Алину всем приезжающим в Афины. Вы не пожалеете.