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Афинские истории

Приглашаем вас на уникальное путешествие по Афинам, где история древней Эллады оживает на ваших глазах
Приглашаем на уникальную прогулку по историческому центру Афин.

Вы сможете ощутить дух древней Эллады, гуляя среди руин храмов и святынь, по улицам с тысячелетней историей. Узнаете о жизни древних афинян, их
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верованиях и традициях, сравните их с современными обычаями. В программе: посещение холмов Филопаппу и Пникс, Ареопага, районов Плака, Монастираки и Псири.

Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и позволит почувствовать себя настоящим афинянином

5
50 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная историческая экскурсия
  • 🏛 Посещение знаковых достопримечательностей
  • 📜 Увлекательные рассказы о жизни древних афинян
  • 🌆 Прекрасные виды на Афины и Саронический залив
  • 🍽 Возможность попробовать местную кухню
  • 🎨 Атмосферные районы с уникальной архитектурой
Афинские истории
Афинские истории
Афинские истории

Что можно увидеть

  • Холм Филопаппу
  • Холм Пникс
  • Ареопаг
  • Плака
  • Монастираки
  • Район Псири

Описание экскурсии

Афины сквозь века

Экскурсия начнется у подножия священной скалы и продолжится на улицах древнего города, которые сегодня живут новой жизнью, весьма отличной от той, что кипела здесь тысячи лет назад. Перемещаясь из эпохи в эпоху, вы узнаете историю города через увлекательные зарисовки о бытовой жизни древних афинян. Я расскажу, во что они верили, чему учились и как развлекались. Сопоставлю их нравы, обычаи и привычки с сегодняшней Грецией. Итак, в программе:

  • Холм Филопаппу — вы подниметесь на вершину высочайшего холма в окрестностях Акрополя. Его более древнее название — холм Муз. Здесь вы узнаете историю афинского Акрополя и насладитесь красивым видом на его великолепные архитектурные шедевры: лёгкий, почти невесомый храм Афины Ники, необычный и изящный Эрехтейон, непревзойденный в своем совершенстве Парфенон, внушительный Иродион. А еще полюбуетесь прекрасным видом на город и Саронический залив.
  • Холм Пникс — политический центр древних Афин, где формировались основы современной демократии. Я расскажу, какие нешуточные страсти кипели здесь во время заседаний первого в мире органа народного управления.
  • Ареопаг — старейший в мире суд. На этом, по словам Аристотеля, «священном месте под открытым небом» собирался высший судебный орган Афин. Вы узнаете, как проходили заседания, имена самых известных подсудимых и то, имел ли место подкуп в древние времена. А также увидите панораму древней Агоры — центра общественной, экономической и культурной жизни афинян. Я расскажу, как проходили дни обычного местного жителя и его семейства и сравню их с буднями афинской «золотой» молодежи.
  • Плака — вы заглянете в необычный и колоритный уголок столицы, заплутаете в узеньких улочках, где с трудом проходит один человек, заберетесь повыше, чтобы взглянуть на город с нового ракурса, и переместитесь в самый красивый и любимый всеми местными жителями район «старых Афин». Здесь соседствуют архитектура XIX века, дома в стиле неоклассики и старинные византийские церкви. На каждой улочке прячутся маленькие уютные кафе и старые таверны. Вам надолго запомнится это удивительно атмосферное место, которое хранит множество секретов и историй.
  • Монастираки — оживленная торговая площадь Афин с бесчисленными сувенирными лавками, магазинчиками, кафе, уличными музыкантами. Вы узнаете историю этого места и увидите руины строений римского периода, здания времен османского господства и одну из старинных православных церквей. При желании, выпьете чашечку ароматного кофе с видом на Парфенон и площадь и понаблюдаете за бесконечным потоком людей с высоты.
  • Район Псири — в завершение мы заглянем в один из самых старых кварталов Афин, так любимый горожанами. Вам понравится его живая, истинно греческая атмосфера и ощущение гастрономического праздника, которое здесь царит круглые сутки. Вы сможете познакомиться с местной кухней и десертами в одной из традиционных таверн или попробовать вкуснейший уличный фастфуд.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Обсуждается накануне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваш гид в Афинах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провела экскурсии для 714 туристов
Приветствую всех путешественников! Я живу в Греции с 2012 года. Очень люблю эту страну, ее неописуемую красоту и живой характер. Мне легко было почувствовать себя здесь как дома, этому способствовало
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серьезное увлечение античной культурой, в особенности, историей Древней Греции. Теперь, живя в Афинах, магическом городе, я для своего удовольствия училась в Афинском университете на историко-археологическом факультете, и вожу экскурсии. До встречи в чудесной греческой столице!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
47
4
3
3
2
1
Елена
Если бы можно было поставить 10 звёзд, то я бы их поставила. Алина отличный рассказчик, прекрасный собеседник. Экскурсия прошла на одном дыхании. Трудно было поверить в конце экскурсии, какое расстояние
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мы прошли, но мы узнали и увидели много интересного, и думаю, что в некоторые тайные уголки сами мы бы не попали. Плюс бесценные советы о том куда, и, главное, во сколько пойти.
Со мной был 13 летний сын, который, правда, был измучен долгим перелётом, и поэтому во время экскурсии больше отмалчивался, но зато потом я от него только и слышала -" А помнишь, нам Алина говорила, а помнишь, нам Алина про это рассказывала.

Так что рекомендую Алину всем приезжающим в Афины. Вы не пожалеете.

Если бы можно было поставить 10 звёзд, то я бы их поставила. Алина отличный рассказчик, прекрасный
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Юлия
Спасибо гиду, Алине за прекрасную экскурсию. Вспоминаю Афины и хочу еще раз приехать. Обязательно обращусь к вам.
Спасибо гиду, Алине за прекрасную экскурсию. Вспоминаю Афины и хочу еще раз приехать. Обязательно обращусь к вам.
Спасибо гиду, Алине за прекрасную экскурсию. Вспоминаю Афины и хочу еще раз приехать. Обязательно обращусь к вам.
Спасибо гиду, Алине за прекрасную экскурсию. Вспоминаю Афины и хочу еще раз приехать. Обязательно обращусь к вам.
Спасибо гиду, Алине за прекрасную экскурсию. Вспоминаю Афины и хочу еще раз приехать. Обязательно обращусь к вам.
Спасибо гиду, Алине за прекрасную экскурсию. Вспоминаю Афины и хочу еще раз приехать. Обязательно обращусь к вам.
Спасибо гиду, Алине за прекрасную экскурсию. Вспоминаю Афины и хочу еще раз приехать. Обязательно обращусь к вам.
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К
Очень интересная экскурсия! Алина прекрасно рассказывает и отвечает на вопросы, а еще гибко строит маршрут. Получили большое удовольствие!
Очень интересная экскурсия! Алина прекрасно рассказывает и отвечает на вопросы, а еще гибко строит маршрут. Получили большое удовольствие!
Очень интересная экскурсия! Алина прекрасно рассказывает и отвечает на вопросы, а еще гибко строит маршрут. Получили большое удовольствие!
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Т
Мы были в первый раз в Афинах. Экскурсия очень понравилась. Алина- профессионал, который любит свою работу. Маршрут был очень интересный и познавательный. Большое спасибо!:)Очень рекомендуем!
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С
Мы отлично погуляли по Афинам и Акрополю и многое узнали о городе и его истории. Спасибо большое!
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I
Хотим поблагодарить за отличную экскурсию по Афинам!

Мы познакомились с Алиной на групповой экскурсии по Акрополю на английском языке и потом связались с ней через Tripster. В удобное для нас время
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Алина, к сожалению, была занята, но порекомендовала нам Илону — и мы ни на минуту не пожалели!

Илона заранее уточнила, что мы уже видели в Афинах, что нам интересно, и составила для нас индивидуальный маршрут. Всё было очень живо, интересно и совсем не «по шаблону». Мы увидели новые места, услышали массу интересных историй — экскурсия пролетела на одном дыхании!
Отдельное спасибо за лёгкую атмосферу, профессионализм и искреннюю любовь к городу, которую чувствовалось в каждом рассказе.

Рекомендуем!

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