Приглашаем на уникальную прогулку по историческому центру Афин.
Вы сможете ощутить дух древней Эллады, гуляя среди руин храмов и святынь, по улицам с тысячелетней историей. Узнаете о жизни древних афинян, их
Вы сможете ощутить дух древней Эллады, гуляя среди руин храмов и святынь, по улицам с тысячелетней историей. Узнаете о жизни древних афинян, их
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная историческая экскурсия
- 🏛 Посещение знаковых достопримечательностей
- 📜 Увлекательные рассказы о жизни древних афинян
- 🌆 Прекрасные виды на Афины и Саронический залив
- 🍽 Возможность попробовать местную кухню
- 🎨 Атмосферные районы с уникальной архитектурой
Что можно увидеть
- Холм Филопаппу
- Холм Пникс
- Ареопаг
- Плака
- Монастираки
- Район Псири
Описание экскурсии
Афины сквозь века
Экскурсия начнется у подножия священной скалы и продолжится на улицах древнего города, которые сегодня живут новой жизнью, весьма отличной от той, что кипела здесь тысячи лет назад. Перемещаясь из эпохи в эпоху, вы узнаете историю города через увлекательные зарисовки о бытовой жизни древних афинян. Я расскажу, во что они верили, чему учились и как развлекались. Сопоставлю их нравы, обычаи и привычки с сегодняшней Грецией. Итак, в программе:
- Холм Филопаппу — вы подниметесь на вершину высочайшего холма в окрестностях Акрополя. Его более древнее название — холм Муз. Здесь вы узнаете историю афинского Акрополя и насладитесь красивым видом на его великолепные архитектурные шедевры: лёгкий, почти невесомый храм Афины Ники, необычный и изящный Эрехтейон, непревзойденный в своем совершенстве Парфенон, внушительный Иродион. А еще полюбуетесь прекрасным видом на город и Саронический залив.
- Холм Пникс — политический центр древних Афин, где формировались основы современной демократии. Я расскажу, какие нешуточные страсти кипели здесь во время заседаний первого в мире органа народного управления.
- Ареопаг — старейший в мире суд. На этом, по словам Аристотеля, «священном месте под открытым небом» собирался высший судебный орган Афин. Вы узнаете, как проходили заседания, имена самых известных подсудимых и то, имел ли место подкуп в древние времена. А также увидите панораму древней Агоры — центра общественной, экономической и культурной жизни афинян. Я расскажу, как проходили дни обычного местного жителя и его семейства и сравню их с буднями афинской «золотой» молодежи.
- Плака — вы заглянете в необычный и колоритный уголок столицы, заплутаете в узеньких улочках, где с трудом проходит один человек, заберетесь повыше, чтобы взглянуть на город с нового ракурса, и переместитесь в самый красивый и любимый всеми местными жителями район «старых Афин». Здесь соседствуют архитектура XIX века, дома в стиле неоклассики и старинные византийские церкви. На каждой улочке прячутся маленькие уютные кафе и старые таверны. Вам надолго запомнится это удивительно атмосферное место, которое хранит множество секретов и историй.
- Монастираки — оживленная торговая площадь Афин с бесчисленными сувенирными лавками, магазинчиками, кафе, уличными музыкантами. Вы узнаете историю этого места и увидите руины строений римского периода, здания времен османского господства и одну из старинных православных церквей. При желании, выпьете чашечку ароматного кофе с видом на Парфенон и площадь и понаблюдаете за бесконечным потоком людей с высоты.
- Район Псири — в завершение мы заглянем в один из самых старых кварталов Афин, так любимый горожанами. Вам понравится его живая, истинно греческая атмосфера и ощущение гастрономического праздника, которое здесь царит круглые сутки. Вы сможете познакомиться с местной кухней и десертами в одной из традиционных таверн или попробовать вкуснейший уличный фастфуд.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Обсуждается накануне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Афинах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провела экскурсии для 714 туристов
Приветствую всех путешественников! Я живу в Греции с 2012 года. Очень люблю эту страну, ее неописуемую красоту и живой характер. Мне легко было почувствовать себя здесь как дома, этому способствовало
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Если бы можно было поставить 10 звёзд, то я бы их поставила. Алина отличный рассказчик, прекрасный собеседник. Экскурсия прошла на одном дыхании. Трудно было поверить в конце экскурсии, какое расстояние
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Спасибо гиду, Алине за прекрасную экскурсию. Вспоминаю Афины и хочу еще раз приехать. Обязательно обращусь к вам.
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К
Очень интересная экскурсия! Алина прекрасно рассказывает и отвечает на вопросы, а еще гибко строит маршрут. Получили большое удовольствие!
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Т
Мы были в первый раз в Афинах. Экскурсия очень понравилась. Алина- профессионал, который любит свою работу. Маршрут был очень интересный и познавательный. Большое спасибо!:)Очень рекомендуем!
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С
Мы отлично погуляли по Афинам и Акрополю и многое узнали о городе и его истории. Спасибо большое!
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I
Хотим поблагодарить за отличную экскурсию по Афинам!
Мы познакомились с Алиной на групповой экскурсии по Акрополю на английском языке и потом связались с ней через Tripster. В удобное для нас время
Мы познакомились с Алиной на групповой экскурсии по Акрополю на английском языке и потом связались с ней через Tripster. В удобное для нас время
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