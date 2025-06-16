Описание экскурсииЗнакомство с островом близко к Афинам ам, фотографии в панорамных местах, купание в сезон, прогулка по центру, обед или ужин Важная информация: Удобная одежда по сезону
По согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пирей метро
Завершение: Метрл Пирей
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Удобная одежда по сезону
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
