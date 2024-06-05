1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Афины - город вечной красоты и свободы
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям столицы: история, культура, традиции
Начало: Метро Акрополь
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Афины для детей и взрослых: путешествие в мир древних мифов и историй
Погрузитесь в волшебный мир древних Афин, где история оживает перед вашими глазами. Экскурсия, которая увлечет как детей, так и взрослых
Начало: Syntagma square
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
€139 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первая встреча с Афинами: от древних памятников до колоритных районов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Афин, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современной жизни города
Начало: У станции метро Монастыраки
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:30
€134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Афинские истории: путешествие по древним и современным Афинам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Афинам, где история древней Эллады оживает на ваших глазах
Начало: Обсуждается накануне
Сегодня в 16:30
10 июня в 13:30
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Афинский Акрополь и Старый город - погружение в историю
Приглашаем на уникальное путешествие по Афинскому Акрополю и Старому городу, где история оживает на ваших глазах
Начало: В районе метро Акрополи
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€174 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Афины для детей и взрослых
Побывать на 3 холмах, подтянуть знания об Элладе и выучить пару фраз на местном языке
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
€99 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Новый музей Акрополя: путешествие в сердце античной Греции
Погрузитесь в историю Древней Греции с эксклюзивной экскурсией в Новый музей Акрополя. Откройте для себя мир античных сокровищ и архитектурных шедевров
Начало: В районе метро Акрополь
Завтра в 11:00
10 июня в 09:30
€93 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Акрополь в Афинах: эксклюзивное путешествие в прошлое
Поднимитесь на священную скалу Акрополя, чтобы увидеть величественный Парфенон и загадочный Эрехтейон. Полное погружение в древнегреческую историю ждет вас
Начало: У метро Акрополи
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€94 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Афины: путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древних Афин, пройдите по историческим районам и узнайте уникальные мифы и легенды
Начало: На станции метро Синтагма
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:30
€134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Три кита греческой кухни в Афинах: хлеб, вино, олива
Погрузитесь в мир греческой кухни и культуры на уникальной экскурсии по Афинам, где хлеб, вино и олива откроют вам свои секреты
Начало: Станция метро Монастыраки
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Афины: погружение в мир древних тайн и мифов
Поднимитесь на Акрополь, ощутите дух древности и узнайте удивительные истории, стоящие за каменными гигантами Афин
Начало: У метро Акрополь
Сегодня в 16:00
14 июня в 08:00
€169 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По холмам вокруг Акрополя
Посмотреть на город с высоты знаменитых холмов и погулять по старинному району Плака
Начало: Станция метро Acropolis
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Акрополь в Афинах: историческое путешествие с гидом
Познайте тайны Акрополя, встретьтесь лицом к лицу с древней историей и архитектурой, вместе с опытным гидом
Начало: В районе метро Акрополь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Незабываемое путешествие по Афинской Ривьере: вино, море и история
Погрузитесь в атмосферу настоящей Греции с экскурсией по Афинской Ривьере. Откройте для себя места, о которых мечтают знатоки
Начало: На станции метро Elliniko
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сокровища Археологического музея Афин: Путешествие сквозь века
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, исследуя богатства Национального археологического музея в Афинах
Начало: У входа в Национальный археологический музей
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Афины для детей: увлекательное путешествие в мир античных мифов
Погрузитесь в удивительный мир древнегреческих мифов и легенд вместе с вашими детьми на этой уникальной экскурсии по Афинам
Начало: Метро Синтагма около фонтана
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Прогулка по стильным Афинам: незабываемые фото-моменты
Погрузитесь в мир греческой культуры и красоты во время фото-прогулки по Афинам. Запечатлейте каждый момент в уникальных локациях города
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Православные Афины: путешествие по святыням великой империи
Познакомьтесь с духовным наследием Афин. Откройте для себя вековые храмы, уникальные иконы и мозаики в компании опытного гида
Сегодня в 14:30
14 июня в 08:00
€149 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эксархия - район вольнодумцев и богемы: индивидуальная экскурсия по Афинам
Эксархия - это уникальный район Афин, где сочетаются история, искусство и свобода. Погрузитесь в атмосферу творческого и интеллектуального центра города
Начало: На площади Омония, около Хондос центр
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Агора Афин: Индивидуальное путешествие в историю античности
Представьте себя участником судебных процессов и голосований античных Афин, гуляя по историческим местам Агоры
Начало: В районе м. Тисеон
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны древней Агоры: путеводитель по историческому сердцу Афин
Вас ждет захватывающее путешествие по Агоре, где каждый камень рассказывает истории древнегреческой цивилизации
Начало: На площади Монастираки
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
€94 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Золотой век» афинской демократии: исследование Агоры
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Агоре Афин, где зародилась демократия и философия
Начало: у станции метро Монастыраки
Сегодня в 16:30
14 июня в 08:30
€159 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия в Византийский музей Афин: погружение в историю и искусство
Погрузитесь в историю Византии с профессиональным гидом. Узнайте о фресках, иконах и архитектуре, исследуя богатую коллекцию музея
Начало: У метро Евангелисмос
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
€93 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Галопом по Афинам: от горы Ликавит до озера Вульягмени за 6 часов
Откройте для себя красоту Афин с новой стороны: от величественной горы Ликавит до целебного озера Вульягмени
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день 09:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная по Афинам с посещением Акрополя
Индивидуальная экскурсия по Афинам с посещением Акрополя - это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Древней Греции
Начало: Вход на станцию метро ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Расписание: По будням в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по знаменитой неоклассической трилогии Афин: Университет, Библиотека и Академия
Погрузитесь в атмосферу Афин, посетив знаменитую неоклассическую трилогию: Университет, Библиотеку и Академию. Насладитесь сменой караула и прогулкой по Плаке
Начало: По договоренности, станция метро Омония
Расписание: По запросу, понедельник, среда в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в Пирей: от Афин до сердца Средиземноморья
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Афин в Пирей, чтобы увидеть самый крупный порт Греции и насладиться его красотой
Начало: Метро Пирей
Расписание: По запросу, вторник, четверг в 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€60 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Афинам на авто: путешествие в историю
Погрузитесь в мир древних Афин, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки на авто с личным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
€494 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие в Дельфы: монастырь, археология и музей
Погрузитесь в атмосферу Древней Греции, посетив монастырь Осиос Лукас и археологические раскопки Дельфов во время индивидуальной экскурсии из Афин
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: По пятницам и воскресенье
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €370 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Уникальный обзорный тур по Афинам: от древности до современности
Познакомьтесь с Афинами как никогда раньше: от величественного Акрополя до живописных горных пейзажей
Начало: По договоренности
Расписание: 09:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер из аэропорта Афин: ваш путь к комфорту
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия. Отдых начинается с момента посадки в автомобиль
Начало: Аэропорт Афин, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от €55 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Акрополь и Афины: пешеходная экскурсия, погружение в историю
Приглашаем на пешеходную экскурсию по Афинам и Акрополю - уникальный шанс увидеть сердце Греции своими глазами
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сокровища Греции: экскурсия в Национальный археологический музей Афин
Погрузитесь в историю древней Греции, увидев золото Микен, маску Агамемнона и уникальный Антикитерский механизм
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от €120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Авто-экскурсия по Афинам: от Акрополя до Ликавитоса
Погрузитесь в историю Афин, путешествуя на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя уникальные мифы и легенды, оживающие среди древних руин
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Однодневная экскурсия в Метеоры из Афин: монастыри и история
Погрузитесь в величие православных традиций и истории Греции, посетив монастыри Метеор и место битвы 300 спартанцев
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: По пятницам и воскресенье
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€540 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в древнюю Олимпию: От Олимпийского стадиона до храма Зевса
Погрузитесь в атмосферу древней Греции, посетив знаковые места Олимпии, где зародились Олимпийские игры
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: По пятницам и воскресенье
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от €440 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чудо в Греции: Храм святой Феодоры в Аркадии
Отправляйтесь в Аркадию, чтобы увидеть уникальный Храм святой Феодоры, где сквозь стены проросли огромные деревья. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€580 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Афинам: Акрополь, Ликавитос и храм Зевса
Индивидуальная экскурсия по Афинам с посещением горы Ликавитос, Акрополя, храма Зевса и других значимых мест. Возможность изменения программы и удобный трансфер
Начало: Отель, порт или квартира
Расписание: Все дни недели кроме понедельника и среды
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия на Мыс Сунион: Храм Посейдона и живописные виды
Путешествие на Мыс Сунион: откройте древние храмы, термальные источники и потрясающие виды на Эгейское море
Начало: Ваш отель или квартиры
Расписание: Каждый день кроме понедельник и среда
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная экскурсия по Афинам с мифами и легендами
Откройте для себя историю и культуру Афин, прогуливаясь по древним улицам и посещая знаковые места. Узнайте о мифах и легендах, которые оживают на каждом шагу
Начало: Станция метро Тиссио, Афины
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешком по Афинам: от Акрополя до театра Диониса с историком-археологом
Погрузитесь в мир древней Греции в компании историка-археолога. От Акрополя до театра Диониса - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: недалеко от станции метро «Фисио»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Винный тур в Афинах: дегустация вин и посещение виноградников
Погрузитесь в мир греческого виноделия с эксклюзивным туром по виноградникам Аттики и дегустацией вин
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: Каждый день (кроме воскресенья) 9-10 утра
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
€85 за человека
Индивидуальная
10 часов
Арголида: Путешествие по золотому кольцу древней Греции
Погрузитесь в мир древней Греции, посетив Эпидаврос, Нафплион и Микены. Величие истории ждет вас
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: По пятницам и воскресенье
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Это Афины
Прогуляйтесь по древним улочкам Афин, узнайте о зарождении демократии и философии, посетите Парфенон и насладитесь греческими танцами
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие на мыс Сунио
Посетить минеральное озеро Вульягмени, осмотреть храм Посейдона и оценить красоту Афинской Ривьеры
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
€294 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр5 июня 2024Хорошая экскурсия по Акрополю и прилегающему району. Другие районы не входят, то есть обзорной не является. Информация подается легко и понятно, но достаточно интересно и уверенно.
- ППетр5 июня 2024Нам с женой, как опытным путешественникам (много стран, где были; для примера мы только на Трипстере брали 7 экскурсий) очень
- ДДмитрий4 июня 2024Отлично погуляли по окрестностям Афин, Елена отличный гид, очень веселая и жизнерадостная, всем советую!
- ААртем4 июня 2024Ольга провела для нас отличную экскурсию! По нашей просьбе скорректировала маршрут, чтобы удобнее было идти с ребенком. Мы остались довольны!
- ДДмитрий3 июня 2024Отлично погугуляли по окрестностям Афин, позитивная и интересная женщина!
- ГГеннадий3 июня 2024Экскурсия Анны очень интересная, живая, насыщенная. Позволяет увидеть город во всем его многообразии. После 2-х часовой экскурсии понимаешь, что такого числа интересных мест не увидел бы и несколько дней. Рекомендую! Спасибо Анна.
- ИИрина2 июня 2024Чудесная экскурсия. Чудесная Анна. Отлично организовано - от места встречи до окончания прогулки. Куча новых знаний и прекрасное первое впечатление от Афин. Спасибо за рекомендации и интересные рассказы!
- ИИрина2 июня 2024Для того, чтобы не потеряться или растеряться в столь большом музее, прогулялись по нему с Александром. Очень понятно и логично поданный материал, интересно и познавательно.
- EElena2 июня 2024Хорошая экскурсия, спасибо Ольге! Получили огромное удовольствие.
- ССветлана1 июня 2024Анна -человек, находящийся на своем месте. Видно, как ей нравится то, что она делает. У нее есть ответы на все вопросы и подход к любой аудитории. (были с ребенком) экскурсия прошла в, как прогулка с другом. Все очень понравилось!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Индивидуальные»
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Сейчас в Афинах в категории "Индивидуальные" можно забронировать 48 экскурсий и билетов от 55 до 580. Туристы уже оставили гидам 1176 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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