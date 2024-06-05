🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 189 отзывов Афины - город вечной красоты и свободы Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям столицы: история, культура, традиции Начало: Метро Акрополь € 134 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 54 отзыва Афины для детей и взрослых: путешествие в мир древних мифов и историй Погрузитесь в волшебный мир древних Афин, где история оживает перед вашими глазами. Экскурсия, которая увлечет как детей, так и взрослых Начало: Syntagma square € 139 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 174 отзыва Первая встреча с Афинами: от древних памятников до колоритных районов Погрузитесь в уникальную атмосферу Афин, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современной жизни города Начало: У станции метро Монастыраки € 134 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 42 отзыва Афинские истории: путешествие по древним и современным Афинам Приглашаем вас на уникальное путешествие по Афинам, где история древней Эллады оживает на ваших глазах Начало: Обсуждается накануне € 120 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 22 отзыва Индивидуальная экскурсия: Афинский Акрополь и Старый город - погружение в историю Приглашаем на уникальное путешествие по Афинскому Акрополю и Старому городу, где история оживает на ваших глазах Начало: В районе метро Акрополи € 174 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 49 отзывов Афины для детей и взрослых Побывать на 3 холмах, подтянуть знания об Элладе и выучить пару фраз на местном языке € 99 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 19 отзывов Новый музей Акрополя: путешествие в сердце античной Греции Погрузитесь в историю Древней Греции с эксклюзивной экскурсией в Новый музей Акрополя. Откройте для себя мир античных сокровищ и архитектурных шедевров Начало: В районе метро Акрополь € 93 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 68 отзывов Акрополь в Афинах: эксклюзивное путешествие в прошлое Поднимитесь на священную скалу Акрополя, чтобы увидеть величественный Парфенон и загадочный Эрехтейон. Полное погружение в древнегреческую историю ждет вас Начало: У метро Акрополи € 94 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 93 отзыва Афины: путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу древних Афин, пройдите по историческим районам и узнайте уникальные мифы и легенды Начало: На станции метро Синтагма € 134 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 43 отзыва Три кита греческой кухни в Афинах: хлеб, вино, олива Погрузитесь в мир греческой кухни и культуры на уникальной экскурсии по Афинам, где хлеб, вино и олива откроют вам свои секреты Начало: Станция метро Монастыраки € 134 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 87 отзывов Афины: погружение в мир древних тайн и мифов Поднимитесь на Акрополь, ощутите дух древности и узнайте удивительные истории, стоящие за каменными гигантами Афин Начало: У метро Акрополь € 169 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 76 отзывов По холмам вокруг Акрополя Посмотреть на город с высоты знаменитых холмов и погулять по старинному району Плака Начало: Станция метро Acropolis € 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 30 отзывов Акрополь в Афинах: историческое путешествие с гидом Познайте тайны Акрополя, встретьтесь лицом к лицу с древней историей и архитектурой, вместе с опытным гидом Начало: В районе метро Акрополь € 160 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 36 отзывов Незабываемое путешествие по Афинской Ривьере: вино, море и история Погрузитесь в атмосферу настоящей Греции с экскурсией по Афинской Ривьере. Откройте для себя места, о которых мечтают знатоки Начало: На станции метро Elliniko € 200 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2 часа 51 отзыв Сокровища Археологического музея Афин: Путешествие сквозь века Погрузитесь в мир древних цивилизаций, исследуя богатства Национального археологического музея в Афинах Начало: У входа в Национальный археологический музей € 120 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 45 отзывов Афины для детей: увлекательное путешествие в мир античных мифов Погрузитесь в удивительный мир древнегреческих мифов и легенд вместе с вашими детьми на этой уникальной экскурсии по Афинам Начало: Метро Синтагма около фонтана € 134 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 35 отзывов Прогулка по стильным Афинам: незабываемые фото-моменты Погрузитесь в мир греческой культуры и красоты во время фото-прогулки по Афинам. Запечатлейте каждый момент в уникальных локациях города € 130 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Православные Афины: путешествие по святыням великой империи Познакомьтесь с духовным наследием Афин. Откройте для себя вековые храмы, уникальные иконы и мозаики в компании опытного гида € 149 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Эксархия - район вольнодумцев и богемы: индивидуальная экскурсия по Афинам Эксархия - это уникальный район Афин, где сочетаются история, искусство и свобода. Погрузитесь в атмосферу творческого и интеллектуального центра города Начало: На площади Омония, около Хондос центр € 134 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Агора Афин: Индивидуальное путешествие в историю античности Представьте себя участником судебных процессов и голосований античных Афин, гуляя по историческим местам Агоры Начало: В районе м. Тисеон € 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Тайны древней Агоры: путеводитель по историческому сердцу Афин Вас ждет захватывающее путешествие по Агоре, где каждый камень рассказывает истории древнегреческой цивилизации Начало: На площади Монастираки € 94 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва «Золотой век» афинской демократии: исследование Агоры Приглашаем вас на уникальное путешествие по Агоре Афин, где зародилась демократия и философия Начало: у станции метро Монастыраки € 159 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Экскурсия в Византийский музей Афин: погружение в историю и искусство Погрузитесь в историю Византии с профессиональным гидом. Узнайте о фресках, иконах и архитектуре, исследуя богатую коллекцию музея Начало: У метро Евангелисмос € 93 за всё до 8 чел.

Индивидуальная 7 часов 23 отзыва Галопом по Афинам: от горы Ликавит до озера Вульягмени за 6 часов Откройте для себя красоту Афин с новой стороны: от величественной горы Ликавит до целебного озера Вульягмени Начало: По договоренности Расписание: Каждый день 09:00 € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Пешеходная по Афинам с посещением Акрополя Индивидуальная экскурсия по Афинам с посещением Акрополя - это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Древней Греции Начало: Вход на станцию метро ΣΥΝΤΑΓΜΑ Расписание: По будням в 9:00 € 150 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Экскурсия по знаменитой неоклассической трилогии Афин: Университет, Библиотека и Академия Погрузитесь в атмосферу Афин, посетив знаменитую неоклассическую трилогию: Университет, Библиотеку и Академию. Насладитесь сменой караула и прогулкой по Плаке Начало: По договоренности, станция метро Омония Расписание: По запросу, понедельник, среда в 18:00 € 120 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Путешествие в Пирей: от Афин до сердца Средиземноморья Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Афин в Пирей, чтобы увидеть самый крупный порт Греции и насладиться его красотой Начало: Метро Пирей Расписание: По запросу, вторник, четверг в 18:00 € 60 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Индивидуальная обзорная экскурсия по Афинам на авто: путешествие в историю Погрузитесь в мир древних Афин, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки на авто с личным гидом Начало: По договоренности Расписание: по договоренности € 494 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Уникальное путешествие в Дельфы: монастырь, археология и музей Погрузитесь в атмосферу Древней Греции, посетив монастырь Осиос Лукас и археологические раскопки Дельфов во время индивидуальной экскурсии из Афин Начало: Ваш отель или квартира Расписание: По пятницам и воскресенье от € 370 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Уникальный обзорный тур по Афинам: от древности до современности Познакомьтесь с Афинами как никогда раньше: от величественного Акрополя до живописных горных пейзажей Начало: По договоренности Расписание: 09:00 € 270 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 1 час 1 отзыв Индивидуальный трансфер из аэропорта Афин: ваш путь к комфорту Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия. Отдых начинается с момента посадки в автомобиль Начало: Аэропорт Афин, по договоренности Расписание: По договоренности от € 55 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Акрополь и Афины: пешеходная экскурсия, погружение в историю Приглашаем на пешеходную экскурсию по Афинам и Акрополю - уникальный шанс увидеть сердце Греции своими глазами Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 150 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Сокровища Греции: экскурсия в Национальный археологический музей Афин Погрузитесь в историю древней Греции, увидев золото Микен, маску Агамемнона и уникальный Антикитерский механизм Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 120 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Авто-экскурсия по Афинам: от Акрополя до Ликавитоса Погрузитесь в историю Афин, путешествуя на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя уникальные мифы и легенды, оживающие среди древних руин Начало: Ваш отель Расписание: По договоренности € 200 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Однодневная экскурсия в Метеоры из Афин: монастыри и история Погрузитесь в величие православных традиций и истории Греции, посетив монастыри Метеор и место битвы 300 спартанцев Начало: Ваш отель или квартира Расписание: По пятницам и воскресенье € 540 за всё до 8 чел.

Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Экскурсия в древнюю Олимпию: От Олимпийского стадиона до храма Зевса Погрузитесь в атмосферу древней Греции, посетив знаковые места Олимпии, где зародились Олимпийские игры Начало: Ваш отель или квартира Расписание: По пятницам и воскресенье от € 440 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Чудо в Греции: Храм святой Феодоры в Аркадии Отправляйтесь в Аркадию, чтобы увидеть уникальный Храм святой Феодоры, где сквозь стены проросли огромные деревья. Незабываемое путешествие ждет вас Начало: Ваш отель € 580 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Обзорная экскурсия по Афинам: Акрополь, Ликавитос и храм Зевса Индивидуальная экскурсия по Афинам с посещением горы Ликавитос, Акрополя, храма Зевса и других значимых мест. Возможность изменения программы и удобный трансфер Начало: Отель, порт или квартира Расписание: Все дни недели кроме понедельника и среды от € 240 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Экскурсия на Мыс Сунион: Храм Посейдона и живописные виды Путешествие на Мыс Сунион: откройте древние храмы, термальные источники и потрясающие виды на Эгейское море Начало: Ваш отель или квартиры Расписание: Каждый день кроме понедельник и среда от € 240 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Пешеходная экскурсия по Афинам с мифами и легендами Откройте для себя историю и культуру Афин, прогуливаясь по древним улицам и посещая знаковые места. Узнайте о мифах и легендах, которые оживают на каждом шагу Начало: Станция метро Тиссио, Афины Расписание: Ежедневно, по договоренности € 200 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Пешком по Афинам: от Акрополя до театра Диониса с историком-археологом Погрузитесь в мир древней Греции в компании историка-археолога. От Акрополя до театра Диониса - каждый шаг раскрывает новую страницу истории Начало: недалеко от станции метро «Фисио» € 200 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 4 часа Винный тур в Афинах: дегустация вин и посещение виноградников Погрузитесь в мир греческого виноделия с эксклюзивным туром по виноградникам Аттики и дегустацией вин Начало: Ваш отель или квартира Расписание: Каждый день (кроме воскресенья) 9-10 утра € 85 за человека

Индивидуальная 10 часов Арголида: Путешествие по золотому кольцу древней Греции Погрузитесь в мир древней Греции, посетив Эпидаврос, Нафплион и Микены. Величие истории ждет вас Начало: Ваш отель или квартира Расписание: По пятницам и воскресенье от € 350 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Это Афины Прогуляйтесь по древним улочкам Афин, узнайте о зарождении демократии и философии, посетите Парфенон и насладитесь греческими танцами € 160 за всё до 10 чел.