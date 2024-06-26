Однодневные – экскурсии в Афинах

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Афинах на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
На машине
37 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Незабываемое путешествие по Афинской Ривьере: вино, море и история
Погрузитесь в атмосферу настоящей Греции с экскурсией по Афинской Ривьере. Откройте для себя места, о которых мечтают знатоки
Начало: На станции метро Elliniko
13 авг в 11:00
14 авг в 11:00
227 за всё до 3 чел.
Знаменитая неоклассическая трилогия Афин
Пешая
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по знаменитой неоклассической трилогии Афин: Университет, Библиотека и Академия
Погрузитесь в атмосферу Афин, посетив знаменитую неоклассическую трилогию: Университет, Библиотеку и Академию. Насладитесь сменой караула и прогулкой по Плаке
Начало: По договоренности, станция метро Омония
Расписание: По запросу, понедельник, среда в 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 6 чел.
Чудо в Греции
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Чудо в Греции: Храм святой Феодоры в Аркадии
Отправляйтесь в Аркадию, чтобы увидеть уникальный Храм святой Феодоры, где сквозь стены проросли огромные деревья. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
580 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    26 июня 2024
    Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
    Провели отличный день благодаря Евгении. Очень понравилась винодельня: хорошее вино и очень интересная сама экскурсия там! Далее заехали на прекраснейший дикий пляж, накупались и, пожертвовав временем на обед, посетили даже храм Посейдона!
  • Т
    Татьяна
    17 мая 2024
    Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
    Посещение винодельни -супер. Благодарны за выполнение наших пожеланий! Искупались в море а ещё не сезон. За виды спасибо. Не самый короткий маршрут из центра в винодельню у аэропорта ( хотелось бы улучшить). Впечатление от экскурсии отличное.
  • Л
    Лилиана
    8 мая 2024
    Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
    И вот спустя пару месяцев можно и нужно написать, какую потрясающую экскурсию для меня провела Евгения! 6 часов удивительных видов, интересных разговоров и морского духа! А если захочется чего-то эдакого - гитара в машине будет кстати! С благодарностями из Польши;)))))
  • В
    Виталий
    25 мая 2023
    Чудо в Греции
    Лет 5 назад нам повезло провести с Алексеем 1 экскурсию. Нам она настолько понравилась и запомнилась, что в этот раз
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    мы решили поехать в Грецию конкретно к Алексею. Именно от него хотелось узнать побольше из истории Греции. В Греции есть что посмотреть, но особенно важно, что об этой стране можно бесконечно много говорить. И тут важно с кем говорить. Алексей не просто водит по известным местам и делится информацией. Он, будучи политологом, создает удивительные параллели прошлого и настоящего. С ним экскурсии не просто интересны, они способны заставить смотреть на привычные вещи другими глазами и даже изменить сознание. Обязательно вернемся к Алексею и продолжим обсуждать с ним мифы и реальность. Грецию и весь мир.

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Однодневные»

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  2. Знаменитая неоклассическая трилогия Афин
  3. Чудо в Греции
Какие места ещё посмотреть в Афинах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
  5. Театр Диониса
  6. Плака и Монастираки
  7. Афинский Акрополь
  8. Арка Адриана
  9. Афинская неоклассическая трилогия
  10. Пропилеи
Сколько стоит экскурсия по Афинам в августе 2024
Сейчас в Афинах в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 580. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 40 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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