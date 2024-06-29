Экскурсии от метро в Афинах

Найдено 20 экскурсий в категории «От метро» в Афинах на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первая встреча с Афинами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
178 отзывов
Первая встреча с Афинами: от древних памятников до колоритных районов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Афин, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современной жизни города
Начало: У станции метро Монастыраки
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
134 за всё до 6 чел.
2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Афинский Акрополь и Старый город - погружение в историю
Приглашаем на уникальное путешествие по Афинскому Акрополю и Старому городу, где история оживает на ваших глазах
Начало: В районе метро Акрополи
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
174 за всё до 6 чел.
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
43 отзыва
Три кита греческой кухни в Афинах: хлеб, вино, олива
Погрузитесь в мир греческой кухни и культуры на уникальной экскурсии по Афинам, где хлеб, вино и олива откроют вам свои секреты
Начало: Станция метро Монастыраки
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
134 за всё до 4 чел.
Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
37 отзывов
Незабываемое путешествие по Афинской Ривьере: вино, море и история
Погрузитесь в атмосферу настоящей Греции с экскурсией по Афинской Ривьере. Откройте для себя места, о которых мечтают знатоки
Начало: На станции метро Elliniko
Сегодня в 11:00
Завтра в 17:00
200 за всё до 3 чел.
Афины - город вечной красоты и свободы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
192 отзыва
Афины - город вечной красоты и свободы
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям столицы: история, культура, традиции
Начало: Метро Акрополь
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
134 за всё до 4 чел.
Акрополь: в гости к богине Афине
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
68 отзывов
Акрополь в Афинах: эксклюзивное путешествие в прошлое
Поднимитесь на священную скалу Акрополя, чтобы увидеть величественный Парфенон и загадочный Эрехтейон. Полное погружение в древнегреческую историю ждет вас
Начало: У метро Акрополи
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
94 за всё до 8 чел.
Афины для детей: путешествие на машине времени
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Афины для детей: увлекательное путешествие в мир античных мифов
Погрузитесь в удивительный мир древнегреческих мифов и легенд вместе с вашими детьми на этой уникальной экскурсии по Афинам
Начало: Метро Синтагма около фонтана
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
134 за всё до 4 чел.
Акрополь с профессиональным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Акрополь в Афинах: историческое путешествие с гидом
Познайте тайны Акрополя, встретьтесь лицом к лицу с древней историей и архитектурой, вместе с опытным гидом
Начало: В районе метро Акрополь
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
160 за всё до 5 чел.
Афины: тайны и мифы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
88 отзывов
Афины: погружение в мир древних тайн и мифов
Поднимитесь на Акрополь, ощутите дух древности и узнайте удивительные истории, стоящие за каменными гигантами Афин
Начало: У метро Акрополь
3 июля в 17:00
12 июля в 08:00
169 за всё до 5 чел.
Новый музей Акрополя
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
19 отзывов
Новый музей Акрополя: путешествие в сердце античной Греции
Погрузитесь в историю Древней Греции с эксклюзивной экскурсией в Новый музей Акрополя. Откройте для себя мир античных сокровищ и архитектурных шедевров
Начало: В районе метро Акрополь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
93 за всё до 8 чел.
Афины: путешествие сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
93 отзыва
Афины: путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древних Афин, пройдите по историческим районам и узнайте уникальные мифы и легенды
Начало: На станции метро Синтагма
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
134 за всё до 6 чел.
По холмам вокруг Акрополя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
77 отзывов
По холмам вокруг Акрополя
Посмотреть на город с высоты знаменитых холмов и погулять по старинному району Плака
Начало: Станция метро Acropolis
3 июля в 08:00
4 июля в 16:00
130 за всё до 5 чел.
Пешком по Афинам с историком-археологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Пешком по Афинам: от Акрополя до театра Диониса с историком-археологом
Погрузитесь в мир древней Греции в компании историка-археолога. От Акрополя до театра Диониса - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: Недалеко от станции метро «Фисио»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200 за всё до 10 чел.
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
5 отзывов
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
Прогулка по старейшим районам Афин, знакомство с эпохой Древней Греции, римским, византийским и османским периодами. Узнайте о современной культуре города
Начало: В районе метро «Акрополь»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:00
40 за человека
Византийский музей в Афинах
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Экскурсия в Византийский музей Афин: погружение в историю и искусство
Погрузитесь в историю Византии с профессиональным гидом. Узнайте о фресках, иконах и архитектуре, исследуя богатую коллекцию музея
Начало: У метро Евангелисмос
Завтра в 13:30
3 июля в 08:00
93 за всё до 8 чел.
«Золотой век» афинской демократии: Агора
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
«Золотой век» афинской демократии: исследование Агоры
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Агоре Афин, где зародилась демократия и философия
Начало: У станции метро Монастыраки
3 июля в 17:30
12 июля в 08:30
159 за всё до 10 чел.
Пешеходная по Афинам с посещением Акрополя
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Пешеходная по Афинам с посещением Акрополя
Индивидуальная экскурсия по Афинам с посещением Акрополя - это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Древней Греции
Начало: Вход на станцию метро ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Расписание: По будням в 9:00
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
150 за человека
Знаменитая неоклассическая трилогия Афин
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Экскурсия по знаменитой неоклассической трилогии Афин: Университет, Библиотека и Академия
Погрузитесь в атмосферу Афин, посетив знаменитую неоклассическую трилогию: Университет, Библиотеку и Академию. Насладитесь сменой караула и прогулкой по Плаке
Начало: По договоренности, станция метро Омония
Расписание: По запросу, понедельник, среда в 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 6 чел.
Экскурсия в самый большой город-порт Греции - Пирей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Путешествие в Пирей: от Афин до сердца Средиземноморья
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Афин в Пирей, чтобы увидеть самый крупный порт Греции и насладиться его красотой
Начало: Метро Пирей
Расписание: По запросу, вторник, четверг в 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
60 за всё до 6 чел.
По Афинам с мифами и легендами от историка - археолога
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная экскурсия по Афинам с мифами и легендами
Откройте для себя историю и культуру Афин, прогуливаясь по древним улицам и посещая знаковые места. Узнайте о мифах и легендах, которые оживают на каждом шагу
Начало: Станция метро Тиссио, Афины
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Svetlana
    29 июня 2024
    Первая встреча с Афинами
    Спасибо огромное Анне за незабываемую экскурсию! Она настоящий профессионал!!! 5 часов с ней пролетели как 1 мин.. Мы очень благодарны!!! это было информативно,интересно, весело и очень тепло.. как будто мы гуляли со старым другом!!!!
  • Е
    Евгений
    28 июня 2024
    2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
    Отлично разбирающийся в теме экскурсии гид с хорошо поставленной речью. Остались очень довольны экскурсией
  • Е
    Екатерина
    28 июня 2024
    Первая встреча с Афинами
    Спасибо большое Анне! Она очень хорошо провела экскурсию, очень интересно было слушать! Нам очень понравилось!!! Анна отвечает на все вопросы и дает хорошие советы! Рекомендую на все 100%!!!!
    Спасибо большое Анне! Она очень хорошо провела экскурсию, очень интересно было слушать!Спасибо большое Анне! Она очень хорошо провела экскурсию, очень интересно было слушать!Спасибо большое Анне! Она очень хорошо провела экскурсию, очень интересно было слушать!Спасибо большое Анне! Она очень хорошо провела экскурсию, очень интересно было слушать!
  • О
    Ольга
    26 июня 2024
    Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
    Провели отличный день благодаря Евгении. Очень понравилась винодельня: хорошее вино и очень интересная сама экскурсия там! Далее заехали на прекраснейший дикий пляж, накупались и, пожертвовав временем на обед, посетили даже храм Посейдона!
  • V
    Viktoria
    25 июня 2024
    Афины - город вечной красоты и свободы
    Оля провела для нас прекрасную экскурсию, всё было очень интересно- маршрут, рассказ. Поделилась не только исторической информацией, но и дала множество полезных советов.
    Оля провела для нас прекрасную экскурсию, всё было очень интересно- маршрут, рассказ. Поделилась не только исторической
  • N
    Nikita
    25 июня 2024
    Акрополь с профессиональным гидом
    Ходили на экскурсию с Александром - отличный гид, смело рекомендую! В целом без гида в музее и в самом Акрополе
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    делать нечего - вы очень много потеряете, просто не зная деталей и различного символизма. Сколько википедию не читай, а с образованным гидом, который еще и шикарный рассказчик, вам будет намного интереснее!

  • J
    Jekaterina
    23 июня 2024
    Афины для детей: путешествие на машине времени
    Маршрут, рассказ интересны
  • K
    Kseniia
    23 июня 2024
    Афины - город вечной красоты и свободы
    Благодарим Ольгу за интересную экскурсию. Всё было замечательно,интересные рассказы и чудесные красивые места которые мы б сами никогда б не нашли. Однозначно рекомендуем
  • Н
    Наталья
    23 июня 2024
    Пешком по Афинам с историком-археологом
    Все Супер, спасибо!!!
  • E
    Ekaterina
    22 июня 2024
    Акрополь с профессиональным гидом
    Мы были на экскурсии с Александром в музее и на самом Акрополе. Очень хороший рассказ, в меру деталей, продуманный маршрут - сами мы бы не получили и пятой доли удовольствия и информации от посещения.

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «От метро»

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  1. Первая встреча с Афинами
  2. 2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
  3. Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива
  4. Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
  5. Афины - город вечной красоты и свободы
Какие места ещё посмотреть в Афинах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
  5. Плака и Монастираки
  6. Театр Диониса
  7. Афинский Акрополь
  8. Арка Адриана
  9. Афинская неоклассическая трилогия
  10. Храм Зевса Олимпийского
Сколько стоит экскурсия по Афинам в июле 2024
Сейчас в Афинах в категории "От метро" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 40 до 200. Туристы уже оставили гидам 916 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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