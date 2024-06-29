S Svetlana Первая встреча с Афинами Спасибо огромное Анне за незабываемую экскурсию! Она настоящий профессионал!!! 5 часов с ней пролетели как 1 мин.. Мы очень благодарны!!! это было информативно,интересно, весело и очень тепло.. как будто мы гуляли со старым другом!!!!

Е Евгений 2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город Отлично разбирающийся в теме экскурсии гид с хорошо поставленной речью. Остались очень довольны экскурсией

Е Екатерина Первая встреча с Афинами Спасибо большое Анне! Она очень хорошо провела экскурсию, очень интересно было слушать! Нам очень понравилось!!! Анна отвечает на все вопросы и дает хорошие советы! Рекомендую на все 100%!!!!

О Ольга Неизведанные уголки Афинской Ривьеры Провели отличный день благодаря Евгении. Очень понравилась винодельня: хорошее вино и очень интересная сама экскурсия там! Далее заехали на прекраснейший дикий пляж, накупались и, пожертвовав временем на обед, посетили даже храм Посейдона!

V Viktoria Афины - город вечной красоты и свободы Оля провела для нас прекрасную экскурсию, всё было очень интересно- маршрут, рассказ. Поделилась не только исторической информацией, но и дала множество полезных советов.

N Nikita Акрополь с профессиональным гидом читать дальше делать нечего - вы очень много потеряете, просто не зная деталей и различного символизма. Сколько википедию не читай, а с образованным гидом, который еще и шикарный рассказчик, вам будет намного интереснее! Ходили на экскурсию с Александром - отличный гид, смело рекомендую! В целом без гида в музее и в самом Акрополе

J Jekaterina Афины для детей: путешествие на машине времени Маршрут, рассказ интересны

K Kseniia Афины - город вечной красоты и свободы Благодарим Ольгу за интересную экскурсию. Всё было замечательно,интересные рассказы и чудесные красивые места которые мы б сами никогда б не нашли. Однозначно рекомендуем

Н Наталья Пешком по Афинам с историком-археологом Все Супер, спасибо!!!