1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Первая встреча с Афинами: от древних памятников до колоритных районов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Афин, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современной жизни города
Начало: У станции метро Монастыраки
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
€134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Афинский Акрополь и Старый город - погружение в историю
Приглашаем на уникальное путешествие по Афинскому Акрополю и Старому городу, где история оживает на ваших глазах
Начало: В районе метро Акрополи
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€174 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Три кита греческой кухни в Афинах: хлеб, вино, олива
Погрузитесь в мир греческой кухни и культуры на уникальной экскурсии по Афинам, где хлеб, вино и олива откроют вам свои секреты
Начало: Станция метро Монастыраки
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Незабываемое путешествие по Афинской Ривьере: вино, море и история
Погрузитесь в атмосферу настоящей Греции с экскурсией по Афинской Ривьере. Откройте для себя места, о которых мечтают знатоки
Начало: На станции метро Elliniko
Сегодня в 11:00
Завтра в 17:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Афины - город вечной красоты и свободы
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям столицы: история, культура, традиции
Начало: Метро Акрополь
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Акрополь в Афинах: эксклюзивное путешествие в прошлое
Поднимитесь на священную скалу Акрополя, чтобы увидеть величественный Парфенон и загадочный Эрехтейон. Полное погружение в древнегреческую историю ждет вас
Начало: У метро Акрополи
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€94 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Афины для детей: увлекательное путешествие в мир античных мифов
Погрузитесь в удивительный мир древнегреческих мифов и легенд вместе с вашими детьми на этой уникальной экскурсии по Афинам
Начало: Метро Синтагма около фонтана
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Акрополь в Афинах: историческое путешествие с гидом
Познайте тайны Акрополя, встретьтесь лицом к лицу с древней историей и архитектурой, вместе с опытным гидом
Начало: В районе метро Акрополь
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Афины: погружение в мир древних тайн и мифов
Поднимитесь на Акрополь, ощутите дух древности и узнайте удивительные истории, стоящие за каменными гигантами Афин
Начало: У метро Акрополь
3 июля в 17:00
12 июля в 08:00
€169 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Новый музей Акрополя: путешествие в сердце античной Греции
Погрузитесь в историю Древней Греции с эксклюзивной экскурсией в Новый музей Акрополя. Откройте для себя мир античных сокровищ и архитектурных шедевров
Начало: В районе метро Акрополь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
€93 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Афины: путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древних Афин, пройдите по историческим районам и узнайте уникальные мифы и легенды
Начало: На станции метро Синтагма
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
€134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По холмам вокруг Акрополя
Посмотреть на город с высоты знаменитых холмов и погулять по старинному району Плака
Начало: Станция метро Acropolis
3 июля в 08:00
4 июля в 16:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешком по Афинам: от Акрополя до театра Диониса с историком-археологом
Погрузитесь в мир древней Греции в компании историка-археолога. От Акрополя до театра Диониса - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: Недалеко от станции метро «Фисио»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
Прогулка по старейшим районам Афин, знакомство с эпохой Древней Греции, римским, византийским и османским периодами. Узнайте о современной культуре города
Начало: В районе метро «Акрополь»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:00
€40 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия в Византийский музей Афин: погружение в историю и искусство
Погрузитесь в историю Византии с профессиональным гидом. Узнайте о фресках, иконах и архитектуре, исследуя богатую коллекцию музея
Начало: У метро Евангелисмос
Завтра в 13:30
3 июля в 08:00
€93 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Золотой век» афинской демократии: исследование Агоры
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Агоре Афин, где зародилась демократия и философия
Начало: У станции метро Монастыраки
3 июля в 17:30
12 июля в 08:30
€159 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная по Афинам с посещением Акрополя
Индивидуальная экскурсия по Афинам с посещением Акрополя - это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Древней Греции
Начало: Вход на станцию метро ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Расписание: По будням в 9:00
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
€150 за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по знаменитой неоклассической трилогии Афин: Университет, Библиотека и Академия
Погрузитесь в атмосферу Афин, посетив знаменитую неоклассическую трилогию: Университет, Библиотеку и Академию. Насладитесь сменой караула и прогулкой по Плаке
Начало: По договоренности, станция метро Омония
Расписание: По запросу, понедельник, среда в 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в Пирей: от Афин до сердца Средиземноморья
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Афин в Пирей, чтобы увидеть самый крупный порт Греции и насладиться его красотой
Начало: Метро Пирей
Расписание: По запросу, вторник, четверг в 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная экскурсия по Афинам с мифами и легендами
Откройте для себя историю и культуру Афин, прогуливаясь по древним улицам и посещая знаковые места. Узнайте о мифах и легендах, которые оживают на каждом шагу
Начало: Станция метро Тиссио, Афины
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana29 июня 2024Спасибо огромное Анне за незабываемую экскурсию! Она настоящий профессионал!!! 5 часов с ней пролетели как 1 мин.. Мы очень благодарны!!! это было информативно,интересно, весело и очень тепло.. как будто мы гуляли со старым другом!!!!
- ЕЕвгений28 июня 2024Отлично разбирающийся в теме экскурсии гид с хорошо поставленной речью. Остались очень довольны экскурсией
- ЕЕкатерина28 июня 2024Спасибо большое Анне! Она очень хорошо провела экскурсию, очень интересно было слушать! Нам очень понравилось!!! Анна отвечает на все вопросы и дает хорошие советы! Рекомендую на все 100%!!!!
- ООльга26 июня 2024Провели отличный день благодаря Евгении. Очень понравилась винодельня: хорошее вино и очень интересная сама экскурсия там! Далее заехали на прекраснейший дикий пляж, накупались и, пожертвовав временем на обед, посетили даже храм Посейдона!
- VViktoria25 июня 2024Оля провела для нас прекрасную экскурсию, всё было очень интересно- маршрут, рассказ. Поделилась не только исторической информацией, но и дала множество полезных советов.
- NNikita25 июня 2024Ходили на экскурсию с Александром - отличный гид, смело рекомендую! В целом без гида в музее и в самом Акрополе
- JJekaterina23 июня 2024Маршрут, рассказ интересны
- KKseniia23 июня 2024Благодарим Ольгу за интересную экскурсию. Всё было замечательно,интересные рассказы и чудесные красивые места которые мы б сами никогда б не нашли. Однозначно рекомендуем
- ННаталья23 июня 2024Все Супер, спасибо!!!
- EEkaterina22 июня 2024Мы были на экскурсии с Александром в музее и на самом Акрополе. Очень хороший рассказ, в меру деталей, продуманный маршрут - сами мы бы не получили и пятой доли удовольствия и информации от посещения.
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «От метро»
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