Индивидуальные трансферы на Крите

Индивидуальные трансферы на Крите
Индивидуальные трансферы на Крите
Индивидуальные трансферы на Крите
Индивидуальные трансферы на Крите
Индивидуальные трансферы на Крите

Предлагаем услуги организации трансферов:

  • трансферы групповые и индивидуальные
  • аэропорт — отель — аэропорт
  • встреча в аэропорту
  • индивидуальные экскурсии
  • прогулки
  • аренда авто с водителем

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человекДля группы 4-8 человек
Аэропорт Ханья - Георгиуполи, Каврос
€65
€85
Аэропорт Ханья - Ретимно
€84
€115
Аэропорт Ханья - Анисарас, Херсониссос, Малия
€160
€220

Ответы на вопросы

Что входит
  • wi-fi и прохладительные напитки
Что не входит
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Аэропорт Ханья CHQ
    Завершение: Регионы Ханья, Ретимно, Ираклион
    Когда и сколько длится?
    Когда: по договоренности
    Экскурсия длится около 1 часа
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • при отмене клиентом: - 0% возврат
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    по договоренности

    Moysidis
    Moysidis
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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