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Остров Грамвуса и бухта Балос (из Ретимно)

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1 отзыв
Ираклион. ру
Ираклион. ру – Гид из Крита
Прямым трансфером вы приедете в порт Киссамос, откуда отправитесь в круиз к незабываемым видам острова Грамвуса.

На вершине острова стоит старинная крепость, построенная Венецианской республикой в XVI веке.

С высоты форта открывается прекрасный вид на все окрестности и бухту Балос, которая переливается множеством оттенков синего и бирюзового цветов из-за смешения трёх морей.

В бухте вы сможете поплавать во всегда спокойной воде Ионического, Эгейского и Ливийского морей.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €24 за человека

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Остров Грамвуса и бухта Балос (из Ретимно)
Остров Грамвуса и бухта Балос (из Ретимно)

Что вы увидите

  • Остров Грамвуса
  • Пляж Балос
  • Крепость Грамвуса
Даже если вы приехали на Крит просто полежать на пляже и хорошенько выспаться, мы всё равно настоятельно порекомендуем вам попасть на Грамвус и в лагуну Балос. Слияние трёх морей, белоснежный песок и мелководье, прозрачная и очень тёплая вода, а также десятки оттенков бирюзового и синего в море 🌊. Здесь находятся одни из самых красивых 🤩 пляжей на Крите, и экскурсия ⛳ на Балос — отличный способ посмотреть всё это за один день!
С нами можно отправиться на остров 🏝️ Грамвуса и в лагуну Балос из районов Ираклиона, Лассити, Ретимно и Ханьи. Курортов ближе, чем район Ханьи к этому прекрасному пляжу просто нет! Всего 40 минут на автобусе 🚌 до порта Киссамоса и начнётся ваше путешествие на корабле 🛳️ к незабываемым видам острова Грамвуса и сказочным пляжам лагуны Балос!
Во время этой экскурсии 🧭 вас ждёт и морское путешествие на пароме, и подъём к старой крепости на острове Грамвуса, и, конечно же, отдых на пляже Балос и купание в бирюзовых водах в месте слияния трёх морей!
Что входит
  • Трансфер на экскурсионном автобусе от отеля до порта Киссамос и обратно
  • Сопровождение экскурсовода в течение всей поездки
  • Покупка экскурсоводом билетов на корабль с групповой скидкой
Что не входит
  • Билет на корабль
  • Обед в пути или на корабле
  • Экологический сбор за чистоту пляжа
  • Зонтики и лежаки на пляже Балос
Начало
🚩 от отеля или по адресу по согласованию
Место завершения
🏁 у отеля или по адресу по согласованию
Остров Грамвуса и бухта Балос (из Ретимно)
Остров Грамвуса и бухта Балос (из Ретимно)
Остров Грамвуса и бухта Балос (из Ретимно)
Остров Грамвуса и бухта Балос (из Ретимно)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ираклион. ру
Ираклион. ру
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1 отзыв оставили туристы

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