Аэропорт Ханья CHQ - Отели города Ханьи, а так же Каламаки, Сталос,
Агиа Марина, Платаняс.
Встреча в аэропорту
Цены на экскурсию
Для группы 1-8 человек
Airport CHQ - Chania Town
€55
Airport CHQ - Daratso, Kalamaki, Stalos
€63
Airport CHQ - Ag. Marina, Platanias, Gerani
€75
Ответы на вопросы
Что входит
Встреча в аэропорту
Прохладительные напитки
Wi-Fi на борту
Что не входит
Где начинаем и завершаем
Начало: Аэропорт Ханья CHQ / Отель
Завершение: Отель / Аэропорт Ханья CHQ
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
при отмене клиентом: - 0% возврат
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.