Индивидуальные трансферы на Крите

Индивидуальные трансферы на Крите
Индивидуальные трансферы на Крите
Индивидуальные трансферы на Крите
Индивидуальные трансферы на Крите
Индивидуальные трансферы на Крите
Индивидуальный трансфер Ханья о. Крит
Аэропорт Ханья CHQ - Отели города Ханьи, а так же Каламаки, Сталос,
Агиа Марина, Платаняс.
Встреча в аэропорту

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человек
Airport CHQ - Chania Town
€55
Airport CHQ - Daratso, Kalamaki, Stalos
€63
Airport CHQ - Ag. Marina, Platanias, Gerani
€75

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту
  • Прохладительные напитки
  • Wi-Fi на борту
Что не входит
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Аэропорт Ханья CHQ / Отель
    Завершение: Отель / Аэропорт Ханья CHQ
    Когда и сколько длится?
    Когда: по договоренности
    Экскурсия длится около 1 часа
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • при отмене клиентом: - 0% возврат
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    по договоренности

    Moysidis
    Moysidis
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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