Полуостров Акротири и вечерняя Ханья

Приглашаем вас в путешествие по полуострову Акротири и вечерней красавице Ханье

Приглашаем вас в путешествие по полуострову Акротири и вечерней красавице Ханье.

Мы увидим действующий мужской монастырь Агия Триада Тсагаролон, полюбуемя городом с холма пророка Ильи, увидим старинную церковь XVI в.

и прогуляемся по вечерней Ханье.
Полуостров Акротири и вечерняя Ханья
Полуостров Акротири и вечерняя Ханья
Полуостров Акротири и вечерняя Ханья
Полуостров Акротири и вечерняя Ханья
Полуостров Акротири и вечерняя Ханья
Полуостров Акротири и вечерняя Ханья
Полуостров Акротири и вечерняя Ханья
Полуостров Акротири и вечерняя Ханья

Что вы увидите 🤩

  • залив Суда
  • монастырь Святой Троицы
  • холм пророка Ильи
  • г. Ханья
  • городской рынок
  • старый город
  • порт.
Что вас ждет
Монастырь Агия Триада Тсагаролон
Экскурсионная прогулка начнется с посещения действующего мужского монастыря Агия Триада Тсагаролон, расположенного на полуострове Акротири. Основанный в 1611 году, монастырь играл очень важную роль в жизни острова в вопросах образования и просвещения. Сегодня обитель является одним из важнейших памятников истории не только Крита, но и Греции в целом.
Помимо своей исторической значимости, монастырь еще славится красотой архитектуры и территории, утопающей в яркой зелени виноградников и оливковых рощ, из плодов которых монахи делают великолепное вино и оливковое масло, а с местных пасек собирают ароматнейший мед.
Также на территории монастыря есть музей, который познакомит вас с древними рукописями и иконами, написанными известным художником Эммануилом Скордилисом.
Холм пророка Ильи
Далее нас ждёт ещё одна достопримечательность полуострова Акротири — холм пророка Ильи и находящаяся здесь одноимённая церковь XV века. Вид, открывающийся с вершины холма — неповторим! Зеленые долины, синее море и заснеженные вершины Белых гор, создают просто головокружительные пейзажи! У Вас будет время насладиться прекрасными панорамами и сделать потрясающие фотографии.
Вечерняя Ханья
Следующим пунктом маршрута станет красавица Ханья. Мы прогуляемся по извилистым улочкам Cтарого города и насладимся изяществом и красотой венецианской архитектуры, познакомимся с колоритом городской Агоры (рынка) и живописностью набережной, увидим мечеть Янычар 1645 года постройки и символ города «Египетский маяк» — один из самых древних маяков в мире, а также посетим еврейский и турецкий кварталы.
После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы пройтись по магазинчикам и сувенирным лавкам или поужинать в одной из уютных таверн в старой гавани.
Важно знать
Pick up может быть организован из любого отеля в регионе Ханья. Ретимно, Ираклион и другие города Крита по запросу.
На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

  • встреча в Вашем отеле проживания,
  • комфортабельный автомобиль с профессиональным водителем,
  • Wi-fi на борту,
  • вода с родников Белых гор Samaria в бутылках,
  • сопровождение профессионального гида,
  • страхование профессиональной ответственности,
  • налоги.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы/напитки/ужин,
  • входные билеты в музеи, археологические места, входные билеты в монастырь 2.50€.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Прогулка Вечерняя Ханья в сопровождении водителя
€220
Экскурсия Вечерняя Ханья с гидом
€357

Ответы на вопросы

Что входит
  • встреча в Вашем отеле проживания
  • комфортабельный автомобиль с профессиональным водителем
  • Wi-fi на борту
  • вода с родников Белых гор Samaria в бутылках
  • сопровождение профессионального гида
  • страхование профессиональной ответственности
  • налоги.
Что не входит
  • личные расходы/напитки/ужин
  • входные билеты в музеи, археологические места, входные билеты в монастырь 2.50€.
Где начинаем и завершаем
Начало: От вашего отеля
Завершение: У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 17:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 17:00

Moysidis
Moysidis
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ханьи

🎩Индивидуальные🌇Вечерние🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Ханье

Город Ханья - южная Венеция Крита
4ч 30м
145
за 1 чел.
Город Ханья - южная Венеция Крита
Приглашаю Вас на прогулку по историческому центру красавицы Ханьи
по договоренности
Многоликая Ханья и красоты западного Крита
4.7
3
65
за 1 чел.
Многоликая Ханья и красоты западного Крита
Сложить архитектурную мозаику острова и насладиться его природой на экскурсии в мини-группе
в четверг в 08:00
Секретная Ханья
Индивидуальная экскурсия
5
9
84
за 1-3 чел.
Секретная Ханья
Уловить атмосферу города в очаровательных двориках и услышать их незаурядные истории
Прогулка по городу-мечте Ханье
Индивидуальная экскурсия
5
13
106
за 1-3 чел.
Прогулка по городу-мечте Ханье
Знакомство с историей и архитектурой одного из красивейших городов Крита на пешеходной экскурсии

Moysidis проводит ещё 10 экскурсий

Билеты на паром на греческие острова
72
за 1 чел.
Билеты на паром на греческие острова
Отправиться в морское приключение по греческим островам
Офис открыт каждый день с 09:00 до 22:00
Индивидуальные трансферы на Крите
Индивидуальный трансфер
65
за 1-8 чел.
Индивидуальные трансферы на Крите
по договоренности
Индивидуальная экскурсия Западный Крит
Индивидуальная экскурсия
260
за 1-8 чел.
Индивидуальная экскурсия Западный Крит
Каждый день с 09:00
Индивидуальные трансферы на Крите
Индивидуальный трансфер
55
за 1-8 чел.
Индивидуальные трансферы на Крите
по договоренности
Экскурсия на остров Санторини из региона Ханья
16ч
185
за 1 чел.
Экскурсия на остров Санторини из региона Ханья
Приглашаем вас на увлекательную однодневную экскурсию в Санторини
с мая по октябрь каждые вторник, суббота
Хора Сфакион & Лутро
Индивидуальная экскурсия
11ч
390
за 1-6 чел.
Хора Сфакион & Лутро
Приглашаем вас в путешествие по южному берегу Крита
Индивидуальная экскурсия по Ханьe
Индивидуальная экскурсия
220
за 1-6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ханьe
Вы увидите древний монастырь Агия Триада Тсагаролон, расположенный на полуострове Акротири, услышите...
Каждый день с 08: 30
Индивидуальная экскурсия в Ханье Тропы Белой горы
Индивидуальная экскурсия
210
за 1-8 чел.
Индивидуальная экскурсия в Ханье Тропы Белой горы
Приглашаем вас прогуляться по улочкам Старого города самобытной и гостеприимной Ханьи
Ежедневно, круглый год.
Бухта Дьявола и пляж Марафи
Индивидуальная экскурсия
177
за 1-8 чел.
Бухта Дьявола и пляж Марафи
Вы посетите самые красивые места Крита
Каждый день с 09:00
Озеро Курнас - Пляж Плакьяс - Монастырь Превели - Ущелье Курталиотико
Индивидуальная экскурсия
288
за 1-6 чел.
Озеро Курнас - Пляж Плакьяс - Монастырь Превели - Ущелье Курталиотико
Каждый день с 09:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ханье. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ханье
🇬🇷