Что вас ждет
Монастырь Агия Триада Тсагаролон
Экскурсионная прогулка начнется с посещения действующего мужского монастыря Агия Триада Тсагаролон, расположенного на полуострове Акротири. Основанный в 1611 году, монастырь играл очень важную роль в жизни острова в вопросах образования и просвещения. Сегодня обитель является одним из важнейших памятников истории не только Крита, но и Греции в целом.
Помимо своей исторической значимости, монастырь еще славится красотой архитектуры и территории, утопающей в яркой зелени виноградников и оливковых рощ, из плодов которых монахи делают великолепное вино и оливковое масло, а с местных пасек собирают ароматнейший мед.
Также на территории монастыря есть музей, который познакомит вас с древними рукописями и иконами, написанными известным художником Эммануилом Скордилисом.
Холм пророка Ильи
Далее нас ждёт ещё одна достопримечательность полуострова Акротири — холм пророка Ильи и находящаяся здесь одноимённая церковь XV века. Вид, открывающийся с вершины холма — неповторим! Зеленые долины, синее море и заснеженные вершины Белых гор, создают просто головокружительные пейзажи! У Вас будет время насладиться прекрасными панорамами и сделать потрясающие фотографии.
Вечерняя Ханья
Следующим пунктом маршрута станет красавица Ханья. Мы прогуляемся по извилистым улочкам Cтарого города и насладимся изяществом и красотой венецианской архитектуры, познакомимся с колоритом городской Агоры (рынка) и живописностью набережной, увидим мечеть Янычар 1645 года постройки и символ города «Египетский маяк» — один из самых древних маяков в мире, а также посетим еврейский и турецкий кварталы.
После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы пройтись по магазинчикам и сувенирным лавкам или поужинать в одной из уютных таверн в старой гавани.
Важно знать
Pick up может быть организован из любого отеля в регионе Ханья. Ретимно, Ираклион и другие города Крита по запросу.
На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде.
В стоимость экскурсии включено:
- встреча в Вашем отеле проживания,
- комфортабельный автомобиль с профессиональным водителем,
- Wi-fi на борту,
- вода с родников Белых гор Samaria в бутылках,
- сопровождение профессионального гида,
- страхование профессиональной ответственности,
- налоги.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- личные расходы/напитки/ужин,
- входные билеты в музеи, археологические места, входные билеты в монастырь 2.50€.