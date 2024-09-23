4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

На этой прогулке вам откроется непопсовая, незаезженная Ханья с её нестандартных ракурсов. Истории и тайны города, отголоски венецианской и османской эпох в архитектуре Ханьи.Атмосфера Старого города, великолепный закат со смотровой

площадки Египетского маяка в порту самого красивого города Крита. Погружение в атмосферу Ханьи: современные районы, ритм местной жизни, критский шарм, симпатичные кафе и рестораны. Узкие улочки Старого города, шикарные венецианские здания, памятники османской эпохи, канонические православные церкви. Площадь Элефтериоса Венизелоса, Церковь трех мучеников, городской рынок начала 20 века. Крепость Фиркас, Кожаный переулок, турецкие бани, мечеть Янычар. Приятное завершение прогулки - волшебный закат со смотровой площадки Египетского маяка

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Погружение в атмосферу Ханьи

В начале экскурсии мы пройдем и по современным районам Ханьи, где вы получите полное представление о размеренном ритме местной жизни и критском шарме, прогуливаясь среди симпатичных кафе и ресторанов. На территории Старого города мы нырнем в узкие улочки — в их историю и сегодняшнюю жизнь. Я познакомлю вас с шикарными венецианскими зданиями, соседствующими с памятниками османской эпохи и каноническими православными церквями. Жителям Крита удалось соединить реликвии разных культур настолько органично, что гармония и архитектурная целостность стала отличительной чертой Ханьи.

Венецианское и османское наследие города

Вы пройдете по площади Элефтериоса Венизелоса , больше известной как Синтривани, увидите Церковь трех мучеников и городской рынок начала 20 века, исполненный в форме православного креста.

, больше известной как Синтривани, увидите и начала 20 века, исполненный в форме православного креста. Рассмотрите крепость Фиркас , которая передавалась, как флаг, при смене власти, но при этом сохранилась почти в первозданном виде.

, которая передавалась, как флаг, при смене власти, но при этом сохранилась почти в первозданном виде. Заглянете в Кожаный переулок , где каждое изделие от кошелька до сапог изготовлено руками местных ремесленников.

, где каждое изделие от кошелька до сапог изготовлено руками местных ремесленников. Достопримечательности турецкой эпохи мы тоже не обойдем стороной: на пути вы встретите древние турецкие бани с круглыми куполами (сейчас там действующий шоурум греческой законодательницы моды Иоанны Курбела), знаменитую турецкую мечеть Янычар , где во времена турецкого ига насильно обращали в мусульманство пленных и несовершеннолетних греков.

с круглыми куполами (сейчас там действующий шоурум греческой законодательницы моды Иоанны Курбела), знаменитую турецкую , где во времена турецкого ига насильно обращали в мусульманство пленных и несовершеннолетних греков. И много других, не менее запоминающихся мест-якорей, которые останутся в памяти надолго.

Морской закат у маяка

Приятным завершением нашей прогулки станет волшебный закат, который вы увидите со смотровой площадки действующего Египетского маяка. Так же, как защитники города много веков назад, мы будем наслаждаться завораживающими видами усталого вечернего моря.

Организационные детали