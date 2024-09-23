4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Непопсовая Ханья с её нестандартных ракурсов: венецианские здания, османские памятники, уютные улочки и волшебный закат у Египетского маяка
На этой прогулке вам откроется непопсовая, незаезженная Ханья с её нестандартных ракурсов. Истории и тайны города, отголоски венецианской и османской эпох в архитектуре Ханьи.
Атмосфера Старого города, великолепный закат со смотровой читать дальшеуменьшить
площадки Египетского маяка в порту самого красивого города Крита.
Погружение в атмосферу Ханьи: современные районы, ритм местной жизни, критский шарм, симпатичные кафе и рестораны.
Узкие улочки Старого города, шикарные венецианские здания, памятники османской эпохи, канонические православные церкви. Площадь Элефтериоса Венизелоса, Церковь трех мучеников, городской рынок начала 20 века. Крепость Фиркас, Кожаный переулок, турецкие бани, мечеть Янычар. Приятное завершение прогулки - волшебный закат со смотровой площадки Египетского маяка
В начале экскурсии мы пройдем и по современным районам Ханьи, где вы получите полное представление о размеренном ритме местной жизни и критском шарме, прогуливаясь среди симпатичных кафе и ресторанов. На территории Старого города мы нырнем в узкие улочки — в их историю и сегодняшнюю жизнь. Я познакомлю вас с шикарными венецианскими зданиями, соседствующими с памятниками османской эпохи и каноническими православными церквями. Жителям Крита удалось соединить реликвии разных культур настолько органично, что гармония и архитектурная целостность стала отличительной чертой Ханьи.
Венецианское и османское наследие города
Вы пройдете по площади Элефтериоса Венизелоса, больше известной как Синтривани, увидите Церковь трех мучеников и городской рынок начала 20 века, исполненный в форме православного креста.
Рассмотрите крепость Фиркас, которая передавалась, как флаг, при смене власти, но при этом сохранилась почти в первозданном виде.
Заглянете в Кожаный переулок, где каждое изделие от кошелька до сапог изготовлено руками местных ремесленников.
Достопримечательности турецкой эпохи мы тоже не обойдем стороной: на пути вы встретите древние турецкие бани с круглыми куполами (сейчас там действующий шоурум греческой законодательницы моды Иоанны Курбела), знаменитую турецкую мечеть Янычар, где во времена турецкого ига насильно обращали в мусульманство пленных и несовершеннолетних греков.
И много других, не менее запоминающихся мест-якорей, которые останутся в памяти надолго.
Морской закат у маяка
Приятным завершением нашей прогулки станет волшебный закат, который вы увидите со смотровой площадки действующего Египетского маяка. Так же, как защитники города много веков назад, мы будем наслаждаться завораживающими видами усталого вечернего моря.
Организационные детали
В летний сезон (с мая по октябрь) часть маршрута мы сможем проехать по Ханье в карете, запряженной лошадьми
Дополнительных расходов во время экскурсии не предусмотрено
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Ханье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 827 туристов
Я Татьяна, рада знакомству! Я ваш проводник и навигатор в океане информации о Крите, его жизни и традициях, интересных маршрутах, полезных советах и многом-многом другом.
Я живу на Крите уже почти читать дальшеуменьшить
20 лет и за это время прониклась культурой и атмосферой острова настолько, что могу смело назвать Крит второй родиной. Готова поделиться с вами секретами, рассказать, где интересно погулять, вкусно поесть и какие места посетить. Даже если вы приедете сюда в пятый или сотый раз, я найду, чем удивить вас.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
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Н
Наталия
Уже с первых минут экскурсии у меня было ощущение, что я гуляю по городу с подругой. Татьяна замечательный человек и очень компетентный экскурсовод. Я узнала о Ханье очень много информации, читать дальшеуменьшить
которую не найдёшь ни в каких других источниках,а только от человека который действительно любит и знает этот чудесный город. И Татьяна именно такой человек. Экскурсия продуманна до мелочей и ни одна минута не проходит в пустую. Так получилось, что я в день экскурсии не очень хорошо себя чувствовала и Татьяна проявила столько заботы, предлагала присесть и спрашивала не тяжело ли мне,это было очень приятно. Я очень рекомендую эту экскурсию и Татьяну как замечательного экскурсовода.
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Татьяна
Мы отлично провели время с Татьяной, узнали многое о городе и истории, посетили лавочку с вкуснейшими десертами, увидели морскую черепаху. Дети и взрослые остались в полном восторге. Татьяна очень приятный и внимательный в общении человек. Очень рекомендуем экскурсию!
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Jelena
Спасибо дорогой Татьяне за интересный познавательный рассказ-историю о прекрасной Ханье… Спасибо ещё раз!!!
+1
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М
Максим
Незабываемая прогулка по Ханье сложилась благодаря нашему экскурсоводу, Татьяне! Очень чувствовалось, что у Татьяны большой и долгий опыт проведения экскурсий, профессиональный подход, а, главное, невероятная любовь к этому маленькому, но читать дальшеуменьшить
с большой историей, городу.
Во-первых, сама организация экскурсии была на высочайшем уровне: и взрослым, и детям было очень интересно
Во-вторых, мы заглядывали в самые неприметные, но с большой историей переулочки, погружались в историю конкретных мест, конкретных домов и судьбы местных жителей
В-третьих, Татьяна поделилась с нами полным историческим срезом по городу (старому старому и старому новому) и острову. При этом рассказывала очень интересно и увлекательно. Несколько часов пролетели незаметно, уже стемнело, но нам не хотелось расставаться.
Если планируете больше узнать о городе, смело выбирайте экскурсию с Татьяной, этот город точно останется в вашем сердце навсегда. И захочется вернуться, без сомнения.
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Ольга
Хочу поблагадорить Татьяну за незабываемую, очень увлекательную экскурсию по Ханье. Мы на Крите в первый раз, Татьяне пришлось рассказать нам вкрадце всю историю острова Крит и ещё одновременно показать и читать дальшеуменьшить
рассказать о Ханье. Татьяне всё удалось, её матерьял ясен, понятен и интересен. Дети (подростки) остались во внимании и почерпнули много нового (потом мне пересказывали). Видно, что Татьяна профессиональный гид и выполняет свою работу с любовью и наслаждением. Похоже, что ей нравится что она делает. Ещё хочу отметить, что нам невероятно повезло с Татьяной, так как вместе с ней и с нами гуляла её коллега, которая делала фотографии пока мы углублялись в историю 😀. Мы потом получили невероятные фото, которые останутся приятным воспоминанем на всю жизнь. Ещё раз большое спасибо Татьяне. Ето была одна из лудших наших экскурсий. Смело рекомендую Татьяну, не пожалеете!
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Е
Евгения
У нас была 3-ч часовая вечерняя экскурсия по городу Ханья, квинтесенцией, которой стал закат с видом на бухту. Татьяна очень любит свой город и можно сказать, что ее цель "влюбить" читать дальшеуменьшить
вас в него. Она не просто рассказывает вам об истории города, вы проживаете эту историю вместе с ней, разыскивая следы истории на стенах зданий и внутри них. Так же хочу сказать, огромное спасибо Татьяне, она нам помогла спланировать день перед экскурсией, рассказала о местах, которые она рекомендует посетить, так что не только вечер, но день наш удался.
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