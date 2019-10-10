4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Погружение в атмосферу Ханьи

В начале экскурсии мы пройдем и по современным районам Ханьи, где вы получите полное представление о размеренном ритме местной жизни и критском шарме, прогуливаясь среди симпатичных кафе и ресторанов. На территории Старого города мы нырнем в узкие улочки — в их историю и сегодняшнюю жизнь. Я познакомлю вас с шикарными венецианскими зданиями, соседствующими с памятниками османской эпохи и каноническими православными церквями. Жителям Крита удалось соединить реликвии разных культур настолько органично, что гармония и архитектурная целостность стала отличительной чертой Ханьи.

Венецианское и османское наследие города

Вы пройдете по площади Элефтериоса Венизелоса , больше известной как Синтривани, увидите Церковь трех мучеников и городской рынок начала 20 века, исполненный в форме православного креста.

, больше известной как Синтривани, увидите и начала 20 века, исполненный в форме православного креста. Рассмотрите крепость Фиркас , которая передавалась, как флаг, при смене власти, но при этом сохранилась почти в первозданном виде.

, которая передавалась, как флаг, при смене власти, но при этом сохранилась почти в первозданном виде. Заглянете в Кожаный переулок , где каждое изделие от кошелька до сапог изготовлено руками местных ремесленников.

, где каждое изделие от кошелька до сапог изготовлено руками местных ремесленников. Достопримечательности турецкой эпохи мы тоже не обойдем стороной: на пути вы встретите древние турецкие бани с круглыми куполами (сейчас там действующий шоурум греческой законодательницы моды Иоанны Курбела), знаменитую турецкую мечеть Янычар , где во времена турецкого ига насильно обращали в мусульманство пленных и несовершеннолетних греков.

с круглыми куполами (сейчас там действующий шоурум греческой законодательницы моды Иоанны Курбела), знаменитую турецкую , где во времена турецкого ига насильно обращали в мусульманство пленных и несовершеннолетних греков. И много других, не менее запоминающихся мест-якорей, которые останутся в памяти надолго.

Морской закат у маяка

Приятным завершением нашей прогулки станет волшебный закат, который вы увидите со смотровой площадки действующего Египетского маяка. Так же, как защитники города много веков назад, мы будем наслаждаться завораживающими видами усталого вечернего моря.