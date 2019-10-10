4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с историей и архитектурой одного из красивейших городов Крита на пешеходной экскурсии

Tatiana
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Tatiana – ваш гид
На этой прогулке вам откроется непопсовая, незаеженная Ханья с её нестандартных ракурсов.

Я расскажу истории и тайны города, покажу их венецианские и турецкие напоминания, переплетающиеся в архитектуре Ханьи.

Вы прочувствуете атмосферу Старого города, а под занавес полюбуетесь великолепным закатом со смотровой площадки Египетского маяка в порту самого красивого и романтичного города Крита.
106 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прогулка по городу-мечте Ханье

Что вас ожидает

Погружение в атмосферу Ханьи
В начале экскурсии мы пройдем и по современным районам Ханьи, где вы получите полное представление о размеренном ритме местной жизни и критском шарме, прогуливаясь среди симпатичных кафе и ресторанов. На территории Старого города мы нырнем в узкие улочки — в их историю и сегодняшнюю жизнь. Я познакомлю вас с шикарными венецианскими зданиями, соседствующими с памятниками османской эпохи и каноническими православными церквями. Жителям Крита удалось соединить реликвии разных культур настолько органично, что гармония и архитектурная целостность стала отличительной чертой Ханьи.

Венецианское и османское наследие города

  • Вы пройдете по площади Элефтериоса Венизелоса, больше известной как Синтривани, увидите Церковь трех мучеников и городской рынок начала 20 века, исполненный в форме православного креста.
  • Рассмотрите крепость Фиркас, которая передавалась, как флаг, при смене власти, но при этом сохранилась почти в первозданном виде.
  • Заглянете в Кожаный переулок, где каждое изделие от кошелька до сапог изготовлено руками местных ремесленников.
  • Достопримечательности турецкой эпохи мы тоже не обойдем стороной: на пути вы встретите древние турецкие бани с круглыми куполами (сейчас там действующий шоурум греческой законодательницы моды Иоанны Курбела), знаменитую турецкую мечеть Янычар, где во времена турецкого ига насильно обращали в мусульманство пленных и несовершеннолетних греков.
  • И много других, не менее запоминающихся мест-якорей, которые останутся в памяти надолго.

Морской закат у маяка
Приятным завершением нашей прогулки станет волшебный закат, который вы увидите со смотровой площадки действующего Египетского маяка. Так же, как защитники города много веков назад, мы будем наслаждаться завораживающими видами усталого вечернего моря.

Организационные детали

  • В летний сезон (с мая по октябрь) часть маршрута мы сможем проехать по Ханье в карете, запряженной лошадьми.
  • Дополнительных расходов во время экскурсии не предусмотрено.
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прогулка по городу-мечте Ханье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Tatiana
Tatiana
Я Татьяна, рада знакомству! Я ваш проводник и навигатор в океане информации о Крите, его жизни и традициях, интересных маршрутах, полезных советах и многом-многом другом. Я живу на Крите уже почти 20 лет и за это время прониклась культурой и атмосферой острова настолько, что могу смело назвать Крит второй родиной. Готова поделиться с вами секретами, рассказать, где интересно погулять, вкусно поесть и какие места посетить. Даже если вы приедете сюда в пятый или сотый раз, я найду, чем удивить вас.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 октября 2019
Татьяна, спасибо! Было круто и интересно. Как в отношении исторической информации, так и касательно рассказа о современном быте Крита и вашей семьи (за оливковые истории отдельное спасибо). Маршрут красивый, маленькие улочки покорили, закатный вид, как говорится, «сторублевый». Очень понравился неспешный темп и то, что можно было перебивать и задавать вопросы.
Острову - удачного выхода из Кризиса, вам - вменяемых клиентов и неостывающего интереса к работе:)
4 сентября 2019
Спасибо за экскурсию! Всем рекомендую Татьяну!
13 августа 2019
Мы были на экскурсии по городу-мечте Ханье с Татьяной вчера. Всем очень понравилось. Замечательно прогулялись по старому городу и набережной. Дети 10 и 15 лет сегодня с утра постоянно вспоминают вчерашний рассказ Татьяны. Самостоятельно мы бы никогда не прошли по тем улочкам, куда нас провела экскурсовод. Большое спасибо! Очень рекомендуем!
14 июля 2019
Хочу поблагадорить Татьяну за незабываемую, очень увлекательную экскурсию по Ханье. Мы на Крите в первый раз, Татьяне пришлось рассказать нам вкрадце всю историю острова Крит и ещё одновременно показать и рассказать о Ханье. Татьяне всё удалось, её матерьял ясен, понятен и интересен. Дети (подростки) остались во внимании и почерпнули много нового (потом мне пересказывали). Видно, что Татьяна профессиональный гид и выполняет свою работу с любовью и наслаждением. Похоже, что ей нравится что она делает.
Ещё хочу отметить, что нам невероятно повезло с Татьяной, так как вместе с ней и с нами гуляла её коллега, которая делала фотографии пока мы углублялись в историю 😀. Мы потом получили невероятные фото, которые останутся приятным воспоминанем на всю жизнь. Ещё раз большое спасибо Татьяне. Ето была одна из лудших наших экскурсий. Смело рекомендую Татьяну, не пожалеете.!

Tatiana проводит ещё 1 экскурсию

Секретная ХаньяСекретная ХаньяСекретная Ханья
84 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Уловить атмосферу города в очаровательных двориках и услышать их незаурядные истории
Большая история Ханьи соткана из тысяч маленьких рассказов и легенд, которые скрываются в уютных критских двориках. Именно эту часть города мы исследуем на прогулке: рассмотрим детали фасадов, яркие двери и фигурные ручки, поговорим о быте местных жителей, увидим город с высоты птичьего полёта, перенесемся в Венецию и отыщем лучшие пирожные в городе.

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