1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Секретная Ханья: индивидуальная экскурсия по скрытым уголкам города
Исследуйте скрытые уголки Ханьи, узнайте её тайны и легенды, насладитесь видами с высоты и попробуйте лучшие пирожные в городе на индивидуальной экскурсии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по городу-мечте Ханье
Непопсовая Ханья с её нестандартных ракурсов: венецианские здания, османские памятники, уютные улочки и волшебный закат у Египетского маяка
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансферы на Крите: индивидуальные поездки и экскурсии
Организация индивидуальных трансферов на Крите: аэропорт, отель, экскурсии и аренда авто с водителем. Забронируйте удобный и безопасный трансфер
Начало: Аэропорт Ханья CHQ
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €65 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Западный Крит: Ретимно, озеро Курнас, Ханья и Аргируполи - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Западного Крита, посетив Ханью, Ретимно, озеро Курнас и деревушку Аргируполи. Узнайте о богатой истории и культуре региона
Начало: Ваш отель в регионе Ханья и Ретимно
Расписание: Каждый день с 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €260 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальные трансферы на Крите - Ханья, Каламаки, Сталос, Агиа Марина, Платаняс
Комфортный индивидуальный трансфер в Ханье с аэропорта CHQ до отелей и популярных курортов. Забронируйте поездку и наслаждайтесь отдыхом на Крите
Начало: Аэропорт Ханья CHQ / Отель
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от €55 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия: Хора Сфакион и Лутро
Погрузитесь в атмосферу южного Крита с экскурсией в Хора Сфакион и Лутро. Вас ждут живописные пейзажи, вкуснейшие местные блюда и незабываемые эмоции
Начало: Ваш отель в регионе Ханья
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
€390 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Уникальное путешествие по Ханье: монастырь, холм пророка Ильи и исторический центр
Узнайте историю монастыря Агия Триада Тсагаролон, насладитесь видами с холма пророка Ильи и прогуляйтесь по уютным улочкам Старого города Ханья
Начало: От вашего отеля из региона Ханья
Расписание: Каждый день с 08: 30
10 июня в 15:00
11 июня в 08:30
от €220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Прогулка по Ханье: Тропы Белой горы и исторические места
Прогуляйтесь по улочкам Старого города Ханьи, посетите холм пророка Ильи и городской рынок, узнайте историю женской обители Хрисопиги
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора в регионе Ханья
Расписание: Ежедневно, круглый год.
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
от €252 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Незабываемое путешествие: Бухта Дьявола и пляж Марафи в Ханье
Посетите самые красивые места Крита: Бухту Дьявола и пляж Марафи. Тихие бухты, белый песок, спокойная вода и средиземноморская природа ждут вас
Начало: От вашего отеля в регионе Ханья
Расписание: Каждый день с 09:00
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
€330 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Полуостров Акротири и вечерняя Ханья: индивидуальная экскурсия
Путешествие по полуострову Акротири и вечерней Ханье. Монастырь Агия Триада Тсагаролон, холм пророка Ильи и прогулка по старому городу
Начало: От вашего отеля
Расписание: Ежедневно с 17:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
от €220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Озеро Курнас - Пляж Плакьяс - Монастырь Превели - Ущелье Курталиотико
Начните день с посещения пресноводного озера Курнас, затем отдохните на пляже Плакьяс, посетите монастырь Превели и завершите экскурсию в ущелье Курталиотико
Начало: Ваш отель в регионе Ханья
Расписание: Каждый день с 09:00
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
от €399.99 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тур Православия. Запад: святые места и монастыри Крита
Посетите святые места Крита, включая монастырь Превели и монастырь Святой Троицы. Узнайте о мощах святых и иконах, хранящихся в этих уникальных местах
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €228 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в бухту Балос: уникальная природа и комфорт с профессионалом
Путешествие в бухту Балос - одно из самых красивых мест на Крите. Насладитесь белым песком, лазурной водой и греческим кофе на закате в венецианской Ханье
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тур Православия. Восток: Экскурсия по святым местам Крита
Посетите святые места Восточного Крита в рамках индивидуальной экскурсии. Увидите монастыри, храмы и другие православные достопримечательности
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €228 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Природа шепчет: экскурсия по озеру Курнас, водопадам Аргируполи и пляжу Превели
Устали от городской суеты? Вдохните свежий воздух на индивидуальной экскурсии по Криту: озеро Курнас, водопады Аргируполи и белоснежный пляж Превели
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €228 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие на яхте по Критскому морю - Индивидуальная экскурсия в Ханье
Насладитесь незабываемым путешествием на паруснике по Критскому морю. Выберите маршрут и проведите время в кристально чистых водах Крита
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€1 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Винодельни Крита: индивидуальная экскурсия по винодельням Ханьи
Винный тур на Крите - это возможность научиться разбираться в разнообразии вин, попрактиковаться в дегустации и насладиться пейзажами острова
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Насладитесь лучшими пляжами Крита! Озеро Курнас, розовый песок Элафониси и лазурное море Фаласарны ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Православные монастыри Крита - индивидуальная экскурсия в Ханье
Погрузитесь в атмосферу древних монастырей Крита, исследуйте их историю и архитектуру, насладитесь красотой природы и религиозными песнопениями
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия на юг Крита: монастырь Превели, озеро Курнас, водопады Аргируполиса
Путешествие на юг Крита - это уникальная возможность увидеть природу, исторические и религиозные достопримечательности, почувствовать критский колорит
Начало: Удобное для туристов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гастрономический тур по острову Крит: индивидуальная экскурсия в Ханье
Погрузитесь в мир критской кухни с индивидуальной экскурсией по Ханье. Узнайте секреты местных деликатесов и насладитесь уникальными вкусами
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Весь Крит за один день: Кносский дворец, пещера Зевса и гончарное мастерство
Начните день с Кносского дворца, окунитесь в мифы и легенды, посетите пещеру Зевса и попробуйте критские деликатесы
Начало: Удобное для туристов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€320 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Самобытная Хора Сфакион и аутентичный Лутро
Исследуйте удивительные уголки Крита: Хора Сфакион и Лутро. Погрузитесь в мир старинных традиций и насладитесь кристально чистыми водами Ливийского моря
Начало: Встреча с гидом происходит на ресепшене отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AArie30 мая 2024Мы провели замечательное время на экскурсии в Ханье с гидом Татьяной! Она проявила невероятное знание истории и культуры этого прекрасного
- ЮЮлия23 мая 2024Отличная экскурсия, прекрасный гид, всё спланировано и даже трансфер из отеля и обратно.
- ННаталья20 октября 2021Татьяна - крутая! С ней безумно интересно и очень легко! Экскурсия прошла на одном дыхании и хотелось ещё слушать, слушать. Столько интересных фактов, историй, все с хорошей подачей. У нас большой опыт экскурсий, поэтому Татьяну точно очень рекомендую!
- ВВасилиса16 октября 2021Много раз были в Ханье, но после экскурсии стали смотреть на город совсем по другому. Очень понравилось. Спасибо экскурсоводу
- ААнастасия20 августа 2021Очень понравилась экскурсия с Татьяной по Ханье. Она прекрасно интересно все рассказала, ответила на все вопросы про быт местных, рассказала
- ВВера14 августа 2021Отличная экскурсия! Нет это не совсем правильно. Отличная прогулка в приятной компании - это правильное впечатление! Татьяна очень внимательна к
Ответы на вопросы от путешественников по Ханье в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Ханье в июне 2024
Сейчас в Ханье в категории "Индивидуальные" можно забронировать 23 экскурсии от 55 до 1 000. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 3.67 из 5
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