🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Секретная Ханья: индивидуальная экскурсия по скрытым уголкам города Исследуйте скрытые уголки Ханьи, узнайте её тайны и легенды, насладитесь видами с высоты и попробуйте лучшие пирожные в городе на индивидуальной экскурсии € 100 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Прогулка по городу-мечте Ханье Непопсовая Ханья с её нестандартных ракурсов: венецианские здания, османские памятники, уютные улочки и волшебный закат у Египетского маяка € 120 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 1 час Трансферы на Крите: индивидуальные поездки и экскурсии Организация индивидуальных трансферов на Крите: аэропорт, отель, экскурсии и аренда авто с водителем. Забронируйте удобный и безопасный трансфер Начало: Аэропорт Ханья CHQ Расписание: по договоренности от € 65 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов Западный Крит: Ретимно, озеро Курнас, Ханья и Аргируполи - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Западного Крита, посетив Ханью, Ретимно, озеро Курнас и деревушку Аргируполи. Узнайте о богатой истории и культуре региона Начало: Ваш отель в регионе Ханья и Ретимно Расписание: Каждый день с 09:00 от € 260 за всё до 8 чел.

Индивидуальная 1 час Индивидуальные трансферы на Крите - Ханья, Каламаки, Сталос, Агиа Марина, Платаняс Комфортный индивидуальный трансфер в Ханье с аэропорта CHQ до отелей и популярных курортов. Забронируйте поездку и наслаждайтесь отдыхом на Крите Начало: Аэропорт Ханья CHQ / Отель Расписание: по договоренности от € 55 за всё до 8 чел.

Индивидуальная 11 часов Индивидуальная экскурсия: Хора Сфакион и Лутро Погрузитесь в атмосферу южного Крита с экскурсией в Хора Сфакион и Лутро. Вас ждут живописные пейзажи, вкуснейшие местные блюда и незабываемые эмоции Начало: Ваш отель в регионе Ханья € 390 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 5 часов Уникальное путешествие по Ханье: монастырь, холм пророка Ильи и исторический центр Узнайте историю монастыря Агия Триада Тсагаролон, насладитесь видами с холма пророка Ильи и прогуляйтесь по уютным улочкам Старого города Ханья Начало: От вашего отеля из региона Ханья Расписание: Каждый день с 08: 30 от € 220 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 5 часов Прогулка по Ханье: Тропы Белой горы и исторические места Прогуляйтесь по улочкам Старого города Ханьи, посетите холм пророка Ильи и городской рынок, узнайте историю женской обители Хрисопиги Начало: От отеля или ближайшей точки сбора в регионе Ханья Расписание: Ежедневно, круглый год. от € 252 за всё до 8 чел.

Индивидуальная 5 часов Незабываемое путешествие: Бухта Дьявола и пляж Марафи в Ханье Посетите самые красивые места Крита: Бухту Дьявола и пляж Марафи. Тихие бухты, белый песок, спокойная вода и средиземноморская природа ждут вас Начало: От вашего отеля в регионе Ханья Расписание: Каждый день с 09:00 € 330 за всё до 8 чел.

Индивидуальная 5 часов Полуостров Акротири и вечерняя Ханья: индивидуальная экскурсия Путешествие по полуострову Акротири и вечерней Ханье. Монастырь Агия Триада Тсагаролон, холм пророка Ильи и прогулка по старому городу Начало: От вашего отеля Расписание: Ежедневно с 17:00 от € 220 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 8 часов Озеро Курнас - Пляж Плакьяс - Монастырь Превели - Ущелье Курталиотико Начните день с посещения пресноводного озера Курнас, затем отдохните на пляже Плакьяс, посетите монастырь Превели и завершите экскурсию в ущелье Курталиотико Начало: Ваш отель в регионе Ханья Расписание: Каждый день с 09:00 от € 399.99 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 8 часов Тур Православия. Запад: святые места и монастыри Крита Посетите святые места Крита, включая монастырь Превели и монастырь Святой Троицы. Узнайте о мощах святых и иконах, хранящихся в этих уникальных местах Начало: По договоренности Расписание: по договоренности от € 228 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов Путешествие в бухту Балос: уникальная природа и комфорт с профессионалом Путешествие в бухту Балос - одно из самых красивых мест на Крите. Насладитесь белым песком, лазурной водой и греческим кофе на закате в венецианской Ханье Начало: По договоренности Расписание: по договоренности от € 300 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов Тур Православия. Восток: Экскурсия по святым местам Крита Посетите святые места Восточного Крита в рамках индивидуальной экскурсии. Увидите монастыри, храмы и другие православные достопримечательности Начало: По договоренности Расписание: по договоренности от € 228 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов Природа шепчет: экскурсия по озеру Курнас, водопадам Аргируполи и пляжу Превели Устали от городской суеты? Вдохните свежий воздух на индивидуальной экскурсии по Криту: озеро Курнас, водопады Аргируполи и белоснежный пляж Превели Начало: По договоренности Расписание: по договоренности от € 228 за всё до 3 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 4 часа Путешествие на яхте по Критскому морю - Индивидуальная экскурсия в Ханье Насладитесь незабываемым путешествием на паруснике по Критскому морю. Выберите маршрут и проведите время в кристально чистых водах Крита Начало: Удобное для туристов Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. . € 1 000 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 6 часов Винодельни Крита: индивидуальная экскурсия по винодельням Ханьи Винный тур на Крите - это возможность научиться разбираться в разнообразии вин, попрактиковаться в дегустации и насладиться пейзажами острова Начало: Удобное для туристов Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. . € 280 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас Насладитесь лучшими пляжами Крита! Озеро Курнас, розовый песок Элафониси и лазурное море Фаласарны ждут вас на этой индивидуальной экскурсии Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно по договоренности € 280 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 7 часов Православные монастыри Крита - индивидуальная экскурсия в Ханье Погрузитесь в атмосферу древних монастырей Крита, исследуйте их историю и архитектуру, насладитесь красотой природы и религиозными песнопениями Начало: Удобное для туристов Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. . € 280 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 8 часов Экскурсия на юг Крита: монастырь Превели, озеро Курнас, водопады Аргируполиса Путешествие на юг Крита - это уникальная возможность увидеть природу, исторические и религиозные достопримечательности, почувствовать критский колорит Начало: Удобное для туристов Расписание: Ежедневно по договоренности € 300 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 7 часов Гастрономический тур по острову Крит: индивидуальная экскурсия в Ханье Погрузитесь в мир критской кухни с индивидуальной экскурсией по Ханье. Узнайте секреты местных деликатесов и насладитесь уникальными вкусами Начало: Удобное для туристов Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. . € 280 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 7 часов Весь Крит за один день: Кносский дворец, пещера Зевса и гончарное мастерство Начните день с Кносского дворца, окунитесь в мифы и легенды, посетите пещеру Зевса и попробуйте критские деликатесы Начало: Удобное для туристов Расписание: Ежедневно по договоренности € 320 за всё до 3 чел.