Что Вас ждет

Город Ханья по праву считается одним из самых красивых городов всей Греции. Не зря, на протяжении веков, именно этот город являлся столицей Крита. Многогранный, величественный, гордый город, для знакомства с которым вам необходим знающий его человек.

Предлагаю Вам совершить неспешную прогулку по исторической части Ханьи. Мы с вами пройдем по знаменитому «Крытому рынку», вдоль городской стены, когда-то окружавшей древний минойский город Кидония.

Погуляем по Еврейскому кварталу, по узким извилистым улочкам, по городской набережной и в конце нашего пути вся история, все тайны и метаморфозы этого сказочного города сложатся у вас в полную живописную картину.

Важно знать

Во время путешествия пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: