Город Ханья - южная Венеция Крита

Приглашаю Вас на прогулку по историческому центру красавицы Ханьи

Приглашаю Вас на прогулку по историческому центру красавицы Ханьи.

Мы пройдем по узким извилистым улочкам Еврейского квартала, увидим знаменитый «Крытый рынок», набережную.

Я расскажу Вам все истории, тайны и метаморфозы этого сказочного города.
Город Ханья - южная Венеция Крита
Город Ханья - южная Венеция Крита
Город Ханья - южная Венеция Крита
Город Ханья - южная Венеция Крита
Город Ханья - южная Венеция Крита
Город Ханья - южная Венеция Крита
Город Ханья - южная Венеция Крита
Город Ханья - южная Венеция Крита
Город Ханья - южная Венеция Крита

Что вы увидите 🤩

  • «Крытый рынок»
  • Еврейский квартал
  • городская набережная.
Что Вас ждет
Город Ханья по праву считается одним из самых красивых городов всей Греции. Не зря, на протяжении веков, именно этот город являлся столицей Крита. Многогранный, величественный, гордый город, для знакомства с которым вам необходим знающий его человек.
Предлагаю Вам совершить неспешную прогулку по исторической части Ханьи. Мы с вами пройдем по знаменитому «Крытому рынку», вдоль городской стены, когда-то окружавшей древний минойский город Кидония.
Погуляем по Еврейскому кварталу, по узким извилистым улочкам, по городской набережной и в конце нашего пути вся история, все тайны и метаморфозы этого сказочного города сложатся у вас в полную живописную картину.
Важно знать
Во время путешествия пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы/

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Взрослый (16+)
€145
Детский (8-16)
€70

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • личные расходы.
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

по договоренности

Татьяна Г.
Татьяна Г.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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