4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Уловить атмосферу города в очаровательных двориках и услышать их незаурядные истории

Tatiana
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Tatiana – ваш гид
Большая история Ханьи соткана из тысяч маленьких рассказов и легенд, которые скрываются в уютных критских двориках.

Именно эту часть города мы исследуем на прогулке: рассмотрим детали фасадов, яркие двери и фигурные ручки, поговорим о быте местных жителей, увидим город с высоты птичьего полёта, перенесемся в Венецию и отыщем лучшие пирожные в городе.
84 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча у Центрального входа на рынок Агора
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Секретная Ханья
Секретная Ханья

Что вас ожидает

Истории критских двориков
Свернув с туристических троп, ведущих к достопримечательностям, мы нырнём в узкие улочки Ханьи и заглянем в её секретные дворики, подмечая их фактурные детали. Вы увидите, как прошлое города переплетается с его современностью, умилитесь истории любви генуэзской красавицы и критского капитана и понаблюдаете за досугом местных жителей. Атмосферные дворики станут основным блюдом, которое я приправлю сюжетами, подслушанными в закоулках Ханьи, и каждый из них по-своему дополнит образ города.

Ханья в колоритный деталях
Я помогу вам увидеть неочевидную Ханью — ту, что отлично знают местные жители, но редко встречают туристы. Приготовьтесь познакомиться с ханьинскими котами, открыть секрет фигурных дверных ручек на любой вкус и цвет, сфотографировать самый милый домик в городе и побывать на месте съёмок кинофильма с Кирстен Данст в главной роли. А еще мы обязательно попробуем пирожные в самой модной и вкусной кондитерской Ханьи, насладимся видами города с высоты птичьего полёта и внезапно телепортируемся в Венецию периода позднего Ренессанса.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые хотят увидеть не только достопримечательности, но и колоритную повседневную жизнь города с яркими деталями и историями.

Организационные детали

Пирожные в кондитерской оплачиваются самостоятельно по желанию, других дополнительных расходов не предусмотрено.

Секретная Ханья
Секретная Ханья
Секретная Ханья
Секретная Ханья
Секретная Ханья
Секретная Ханья
Секретная Ханья
Секретная Ханья
Секретная Ханья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Центрального входа на рынок Агора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Tatiana
Tatiana
Я Татьяна, рада знакомству! Я ваш проводник и навигатор в океане информации о Крите, его жизни и традициях, интересных маршрутах, полезных советах и многом-многом другом. Я живу на Крите уже почти 20 лет и за это время прониклась культурой и атмосферой острова настолько, что могу смело назвать Крит второй родиной. Готова поделиться с вами секретами, рассказать, где интересно погулять, вкусно поесть и какие места посетить. Даже если вы приедете сюда в пятый или сотый раз, я найду, чем удивить вас.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

21 октября 2019
Татьяна-невероятный, редкий экскурсовод! История Крита стала так близка
и понятна, мы ее буквально прочувствовали! Татьяна все продумывает
до мелочей, с учетом возраста и индивидуальных особенностей
и запросов. Даже наш 15-летний сын, который терпеть не мог экскурсий с
гидом и музеев, слушал внимательно и с интересом. Спасибо Татьяне огромное!
8 сентября 2019
Татьяна очень приятная женщина, отлично знает историю, хороший рассказчик. Предусмотрительно, т.к. мы попадали на очень жаркий период дня, водила нас по теньку, чтобы не перегрелись,умудряясь при этом избегать стол повторения народа, что так же не маловажно. Мы заглянули в такие красивые маленькие переулочки и пиоулочки, каких самостоятельно никогда не найти. Увидели местную обитательницу льницу порта - черепаху каретту.. Полюбовались с интересных обзорныхточек на город. Татьяна идёт на встречу желаниям туристов и даёт нужные советы. С ней можно ходить весь день и не устать. Спасибо за прекрасно проведённое время, за исторические данные, красивые виды.
26 августа 2019
Татьяна - отличный знаток темы, а ещё и человек, умеющий прислушиваться к запросам и пожеланиям клиентов. Думаю, её экскурсии подойдут людям, ищушим нестандартных туристических путей.
8 августа 2019
Татьяна, благодарю! С Вами мы увидели прекрасную, удивительную, многоликую, интересную, таинственную и гостеприимную Ханью. Очень приятное и запоминающееся приключение.

Tatiana проводит ещё 1 экскурсию

Прогулка по городу-мечте ХаньеПрогулка по городу-мечте ХаньеПрогулка по городу-мечте Ханье
106 за экскурсию
3 часа
4 отзыва
Знакомство с историей и архитектурой одного из красивейших городов Крита на пешеходной экскурсии
На этой прогулке вам откроется непопсовая, незаеженная Ханья с её нестандартных ракурсов. Я расскажу истории и тайны города, покажу их венецианские и турецкие напоминания, переплетающиеся в архитектуре Ханьи. Вы прочувствуете атмосферу Старого города, а под занавес полюбуетесь великолепным закатом со смотровой площадки Египетского маяка в порту самого красивого и романтичного города Крита.

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