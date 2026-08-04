4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения «Секретной Ханьи» - с июня по сентябрь. В это время погода тёплая и сухая, что идеально подходит для прогулок по городу. Весной и в октябре погода также приятная, но возможны дожди, что может немного осложнить прогулку. Зимой и в начале весны экскурсия возможна, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и редким дождям, что может повлиять на комфортность прогулки.

Секретная Ханья предлагает уникальную возможность заглянуть в узкие улочки и секретные дворики, подмечая их фактурные детали.Путешественники увидят, как прошлое города переплетается с его современностью, узнают историю любви генуэзской красавицы и

критского капитана, понаблюдают за досугом местных жителей. Атмосферные дворики и колоритные детали города, такие как ханьинские коты и фигурные дверные ручки, дополнят образ Ханьи. Экскурсия завершается дегустацией пирожных в самой модной кондитерской и видами города с высоты птичьего полёта

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Истории критских двориков

Свернув с туристических троп, ведущих к достопримечательностям, мы нырнём в узкие улочки Ханьи и заглянем в её секретные дворики, подмечая их фактурные детали. Вы увидите, как прошлое города переплетается с его современностью, умилитесь истории любви генуэзской красавицы и критского капитана и понаблюдаете за досугом местных жителей. Атмосферные дворики станут основным блюдом, которое я приправлю сюжетами, подслушанными в закоулках Ханьи, и каждый из них по-своему дополнит образ города.

Ханья в колоритный деталях

Я помогу вам увидеть неочевидную Ханью — ту, что отлично знают местные жители, но редко встречают туристы. Приготовьтесь познакомиться с ханьинскими котами, открыть секрет фигурных дверных ручек на любой вкус и цвет, сфотографировать самый милый домик в городе и побывать на месте съёмок кинофильма с Кирстен Данст в главной роли. А еще мы обязательно попробуем пирожные в самой модной и вкусной кондитерской Ханьи, насладимся видами города с высоты птичьего полёта и внезапно телепортируемся в Венецию периода позднего Ренессанса.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые хотят увидеть не только достопримечательности, но и колоритную повседневную жизнь города с яркими деталями и историями.

Организационные детали

Пирожные в кондитерской оплачиваются самостоятельно по желанию, других дополнительных расходов не предусмотрено.