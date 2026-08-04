4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Путешественники увидят, как прошлое города переплетается с его современностью, узнают историю любви генуэзской красавицы и
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Уникальные истории критских двориков
- 📸 Фотографии с высоты птичьего полёта
- 🍰 Лучшие пирожные в Ханье
- 🏛 Погружение в атмосферу Венеции
- 🎬 Место съёмок кинофильма с Кирстен Данст
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Критские дворики
- Фигурные дверные ручки
- Милый домик
- Место съёмок кинофильма
Описание экскурсии
Истории критских двориков
Свернув с туристических троп, ведущих к достопримечательностям, мы нырнём в узкие улочки Ханьи и заглянем в её секретные дворики, подмечая их фактурные детали. Вы увидите, как прошлое города переплетается с его современностью, умилитесь истории любви генуэзской красавицы и критского капитана и понаблюдаете за досугом местных жителей. Атмосферные дворики станут основным блюдом, которое я приправлю сюжетами, подслушанными в закоулках Ханьи, и каждый из них по-своему дополнит образ города.
Ханья в колоритный деталях
Я помогу вам увидеть неочевидную Ханью — ту, что отлично знают местные жители, но редко встречают туристы. Приготовьтесь познакомиться с ханьинскими котами, открыть секрет фигурных дверных ручек на любой вкус и цвет, сфотографировать самый милый домик в городе и побывать на месте съёмок кинофильма с Кирстен Данст в главной роли. А еще мы обязательно попробуем пирожные в самой модной и вкусной кондитерской Ханьи, насладимся видами города с высоты птичьего полёта и внезапно телепортируемся в Венецию периода позднего Ренессанса.
Кому подойдет прогулка
Путешественникам, которые хотят увидеть не только достопримечательности, но и колоритную повседневную жизнь города с яркими деталями и историями.
Организационные детали
Пирожные в кондитерской оплачиваются самостоятельно по желанию, других дополнительных расходов не предусмотрено.
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Мы просто влюбились в эти узкие улочки, витиеватые лестницы, уютные дворики с живой растительностью, в