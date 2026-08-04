4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Секретная Ханья

Исследуйте скрытые уголки Ханьи, узнайте её тайны и легенды, насладитесь видами с высоты и попробуйте лучшие пирожные в городе на индивидуальной экскурсии
Секретная Ханья предлагает уникальную возможность заглянуть в узкие улочки и секретные дворики, подмечая их фактурные детали.

Путешественники увидят, как прошлое города переплетается с его современностью, узнают историю любви генуэзской красавицы и
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критского капитана, понаблюдают за досугом местных жителей.

Атмосферные дворики и колоритные детали города, такие как ханьинские коты и фигурные дверные ручки, дополнят образ Ханьи.

Экскурсия завершается дегустацией пирожных в самой модной кондитерской и видами города с высоты птичьего полёта

5
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Уникальные истории критских двориков
  • 📸 Фотографии с высоты птичьего полёта
  • 🍰 Лучшие пирожные в Ханье
  • 🏛 Погружение в атмосферу Венеции
  • 🎬 Место съёмок кинофильма с Кирстен Данст

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения «Секретной Ханьи» - с июня по сентябрь. В это время погода тёплая и сухая, что идеально подходит для прогулок по городу. Весной и в октябре погода также приятная, но возможны дожди, что может немного осложнить прогулку. Зимой и в начале весны экскурсия возможна, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и редким дождям, что может повлиять на комфортность прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Секретная Ханья
Секретная Ханья
Секретная Ханья

Что можно увидеть

  • Критские дворики
  • Фигурные дверные ручки
  • Милый домик
  • Место съёмок кинофильма

Описание экскурсии

Истории критских двориков

Свернув с туристических троп, ведущих к достопримечательностям, мы нырнём в узкие улочки Ханьи и заглянем в её секретные дворики, подмечая их фактурные детали. Вы увидите, как прошлое города переплетается с его современностью, умилитесь истории любви генуэзской красавицы и критского капитана и понаблюдаете за досугом местных жителей. Атмосферные дворики станут основным блюдом, которое я приправлю сюжетами, подслушанными в закоулках Ханьи, и каждый из них по-своему дополнит образ города.

Ханья в колоритный деталях

Я помогу вам увидеть неочевидную Ханью — ту, что отлично знают местные жители, но редко встречают туристы. Приготовьтесь познакомиться с ханьинскими котами, открыть секрет фигурных дверных ручек на любой вкус и цвет, сфотографировать самый милый домик в городе и побывать на месте съёмок кинофильма с Кирстен Данст в главной роли. А еще мы обязательно попробуем пирожные в самой модной и вкусной кондитерской Ханьи, насладимся видами города с высоты птичьего полёта и внезапно телепортируемся в Венецию периода позднего Ренессанса.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые хотят увидеть не только достопримечательности, но и колоритную повседневную жизнь города с яркими деталями и историями.

Организационные детали

Пирожные в кондитерской оплачиваются самостоятельно по желанию, других дополнительных расходов не предусмотрено.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Ханье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 827 туристов
Я Татьяна, рада знакомству! Я ваш проводник и навигатор в океане информации о Крите, его жизни и традициях, интересных маршрутах, полезных советах и многом-многом другом. Я живу на Крите уже почти
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20 лет и за это время прониклась культурой и атмосферой острова настолько, что могу смело назвать Крит второй родиной. Готова поделиться с вами секретами, рассказать, где интересно погулять, вкусно поесть и какие места посетить. Даже если вы приедете сюда в пятый или сотый раз, я найду, чем удивить вас.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
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М
Это была замечательная экскурсия! Татьяна знает и любит свой город! Татьяна знала ответы на все наши вопросы - история, культура, быт, кухня, куда пойти и поехать. Время пролетело незаметно и было жалко расставаться. Город, который накануне показался нам чередой сувенирных магазинов, с Татьяной ожил и показался нам во всей своей красе!
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S
Татьяна - очень приятный человек и потрясающе хороший рассказчик. Нельзя не заметить её любовь к острову, это отношение передалось и нам. Экскурсия по городу Ханья была познавательная. Кроме того Татьяна
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очень творчески подходит к своему делу. Мы узнали много не просто интересных, а необычных фактов. Татьяна учитывала все наши (спонтанные) пожелания, на ходу перестраивалась и при этом не теряла нити повествования. На любые наши вопросы она знала ответ. Татьяна - ещё и необыкновенно тонкий и в то же время глубокий человек. Экскурсия с ней - это не просто высокий уровень подачи информации, но и живое, интенсивное общение. Татьяна - мастер своего дела во всех смыслах этого слова. Нам очень понравилась экскурсия по городу Ханья. И мы обязательно будем обращаться к Татьяне ещё. Спасибо большое!

Татьяна - очень приятный человек и потрясающе хороший рассказчик. Нельзя не заметить её любовь к острову,
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I
Замечательная экскурсия! Было интересно понять зачем дама соединяют арки и почему у одной церкви есть и минорет и колокольная башня. Огромное спасибо Татьяне за увлекательный и познавательный тур по Хании.
Замечательная экскурсия! Было интересно понять зачем дама соединяют арки и почему у одной церкви есть и
Замечательная экскурсия! Было интересно понять зачем дама соединяют арки и почему у одной церкви есть и
Замечательная экскурсия! Было интересно понять зачем дама соединяют арки и почему у одной церкви есть и
Замечательная экскурсия! Было интересно понять зачем дама соединяют арки и почему у одной церкви есть и
Замечательная экскурсия! Было интересно понять зачем дама соединяют арки и почему у одной церкви есть и
Замечательная экскурсия! Было интересно понять зачем дама соединяют арки и почему у одной церкви есть и
Замечательная экскурсия! Было интересно понять зачем дама соединяют арки и почему у одной церкви есть и
Замечательная экскурсия! Было интересно понять зачем дама соединяют арки и почему у одной церкви есть и
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Olga
Как жаль, что можно поставить только 5 звёзд!
Сказать, что нам понравилась экскурсия, это не сказать ничего.
Мы просто влюбились в эти узкие улочки, витиеватые лестницы, уютные дворики с живой растительностью, в
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каждый красочный домик, разваливающийся домик, деревянный балкончик, стены 10 века… можно продолжать бесконечно.
Но вряд ли бы увидели и познали все так хорошо, если бы пошли гулять по городу самостоятельно.
Мы бы пропустили столько интересного, не поняли бы что к чему и не почувствовали бы колорит города, любовь жителей города к своей истории и культуре.
Ну, а пирожных и спанокопитах, сьеденных в кафе города, надо писать отдельно. Это уже другая история.
Спасибо Татьяна за информативную и очень познавательную экскурсию!
Очень хотим ещё раз приехать сюда и опять встретиться с вами на каком-то другом маршруте!

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A
Мы провели замечательное время на экскурсии в Ханье с гидом Татьяной! Она проявила невероятное знание истории и культуры этого прекрасного места, делая нашу поездку по-настоящему захватывающей и информативной. Татьяна не
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только рассказала нам о достопримечательностях города, но и поделилась интересными фактами и советами о местной жизни. Ее энергия и страсть к туризму сделали нашу экскурсию незабываемой и запоминающейся. Благодаря Татьяне мы узнали о Ханье так много и оставились впечатлены ее профессионализмом. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в атмосферу этого прекрасного города, провести экскурсию с Татьяной!
Arie

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Анна
Татьяна очень приятная женщина, отлично знает историю, хороший рассказчик. Предусмотрительно, т. к. мы попадали на очень жаркий период дня, водила нас по теньку, чтобы не перегрелись,умудряясь при этом избегать стол
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повторения народа, что так же не маловажно. Мы заглянули в такие красивые маленькие переулочки и пиоулочки, каких самостоятельно никогда не найти. Увидели местную обитательницу льницу порта - черепаху каретту. . Полюбовались с интересных обзорныхточек на город. Татьяна идёт на встречу желаниям туристов и даёт нужные советы. С ней можно ходить весь день и не устать. Спасибо за прекрасно проведённое время, за исторические данные, красивые виды.

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Входит в следующие категории Ханьи

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