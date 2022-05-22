Экскурсия в Самарийское ущелье из района Ираклиона

Экскурсия в Самарийское ущелье из района Ираклиона
Экскурсия в Самарийское ущелье из района Ираклиона
Экскурсия в Самарийское ущелье из района Ираклиона
Экскурсия в Самарийское ущелье из района Ираклиона
Экскурсия в Самарийское ущелье из района Ираклиона

Что вас ожидает 🤩

  • Самарийское ущелье
  • Посёлок Агия Румели
  • Посёлок Сфакия
  • Ливийское море
Экскурсия в Самарийское ущелье отлично подойдёт для тех, кто действительно любит природу и долгие пешие прогулки на свежем воздухе. Пусть вас не пугают 16 километров по тропе по дну самого длинного ущелья Европы! Если вы сильны и духом, и телом, если взяли питьевой воды, фотоаппарат и одели удобную обувь, то в этом путешествии вы обязательно получите незабываемые впечатления и отличные фотографии!
С утра пораньше вас ждёт переезд в западную часть острова. Это самая «зелёная» и гористая область Крита. Оставив автобус в горах вы пройдёте ущелья Самарья сверху вниз — всё движение будет по направлению к морскому побережью и посёлку Агия Румели. На берегу у вас будет время искупаться, а дальше — небольшое морское путешествие от Агия Румели к посёлку Сфакия. Именно оттуда наш автобус заберёт вас и доставит к отелям.

Внимание!

Экскурсия проводится для следующих курортов: Агия Пелагия, Амудара, Аналипси, Аниссарас, Гувес, Гурнес, Ираклион (город), Картерос, Коккини Хани, Малия, Сисси, Сталида и Херсониссос. Для поездок из Агии Пелагии цена увеличивается на 10 евро, которые оплачиваются на месте.
По вторникам русскоязычное сопровождение. В остальные дни сопровождение на английском, другие языки — в зависимости от набора группы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от отеля или ближайшей точки сбора до входа в ущелье и обратно
  • Сопровождение гида
  • Покупка гидом билетов на корабль с групповой скидкой
Что не входит
  • Вход в ущелье — 5 евро (дети до 15-ти лет — бесплатно)
  • Билет на корабль — 11 евро (дети до 12-ти лет — 5,5 евро, дети до 3-х лет — бесплатно, но брать с собой в ущелье таких малышей не рекомендуется)
Где начинаем и завершаем?
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Завершение: У отеля или ближайшей точки сбора
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник, вторник и четверг (время зависит от расположения отеля)
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • При выборе оплаты наличными за 72 часа до начала экскурсии свяжитесь с организатором по телефону +306989696191
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

понедельник, вторник и четверг (время зависит от расположения отеля)

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