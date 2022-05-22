Экскурсия в Самарийское ущелье отлично подойдёт для тех, кто действительно любит природу и долгие пешие прогулки на свежем воздухе. Пусть вас не пугают 16 километров по тропе по дну самого длинного ущелья Европы! Если вы сильны и духом, и телом, если взяли питьевой воды, фотоаппарат и одели удобную обувь, то в этом путешествии вы обязательно получите незабываемые впечатления и отличные фотографии!

С утра пораньше вас ждёт переезд в западную часть острова. Это самая «зелёная» и гористая область Крита. Оставив автобус в горах вы пройдёте ущелья Самарья сверху вниз — всё движение будет по направлению к морскому побережью и посёлку Агия Румели. На берегу у вас будет время искупаться, а дальше — небольшое морское путешествие от Агия Румели к посёлку Сфакия. Именно оттуда наш автобус заберёт вас и доставит к отелям.

Внимание!

Экскурсия проводится для следующих курортов: Агия Пелагия, Амудара, Аналипси, Аниссарас, Гувес, Гурнес, Ираклион (город), Картерос, Коккини Хани, Малия, Сисси, Сталида и Херсониссос. Для поездок из Агии Пелагии цена увеличивается на 10 евро, которые оплачиваются на месте.

По вторникам русскоязычное сопровождение. В остальные дни сопровождение на английском, другие языки — в зависимости от набора группы.