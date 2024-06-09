Вы отправитесь на восток Крита покорять живописное ущелье Рихтис - оно же ущелье тамарисков.За 4 часа прогулки вы увидите гигантские платаны и красочные олеандры, услышите голоса птиц и шорох ящериц,

почувствуете мощь огромного водопада. А на обратном пути, если захотите, искупаетесь в бирюзовой воде на пляже Вулизма. Экскурсия начинается с трансфера из отеля и включает пешее путешествие вдоль реки, богатой флорой и фауной. Водопад Рихтис станет ярким моментом вашего путешествия. На выходе из ущелья вас встретит трансфер и отвезёт обратно. По пути возможна остановка на пляже Вулизма для купания и обеда в традиционной таверне. Экскурсия подходит для любителей природы, жителей мегаполисов и искателей приключений. Дополнительные расходы включают входной билет в ущелье и обед в таверне. Трансфер из отеля в районах восточнее Ираклиона входит в стоимость. Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mercedes-Benz Vito. Экскурсия сезонная и проходит с мая по октябрь

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Яркая природа

Мы заберём вас из отеля и доберёмся (дорога займёт примерно 2 часа) до спуска в ущелье, откуда начнётся пешее путешествие.

Путь лежит вдоль реки, которая никогда не пересыхает, из-за чего ущелье чрезвычайно богато флорой и фауной. Тут растут огромные платаны, увитые вьюнами, ореховые деревья и олеандры, цветут цветы. На деревьях поют птицы, в траве шуршат ящерицы.

Невероятный водопад

Самое яркое место в ущелье — водопад Рихтис. Вода с шумом срывается с высоты нескольких десятков метров, наполняя большую природную ванну у его основания и выбрасывая в воздух миллионы мелких частичек воды.

Пляж и обед

На выходе из ущелья вас встретит трансфер и отвезёт обратно. По пути мы остановимся на пляже Вулизма с красивой бирюзовой водой, где вы по желанию искупаетесь. А потом, если захотите, пообедаете в традиционной таверне.

Кому подойдёт экскурсия

Преданным любителям природы и походов в горах

Жителям мегаполисов, которые хотят на отдыхе почувствовать себя одним целым с природой

Искателям приключений и необычных мест, до которых ещё не добрался массовый туризм

Организационные детали

Дополнительные расходы: входной билет в ущелье Рихтис — €3/чел., обед в таверне — примерно €15/чел.

Трансфер из отеля в районах восточнее Ираклиона входит в стоимость. Остальные регионы по договорённости с доплатой.

Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mercedes-Benz Vito

Возьмите с собой: воду, солнцезащитные очки, головной убор, крем от загара, купальные принадлежности

Прочитайте до бронирования

Экскурсия сезонная! Она проходит примерно с мая по октябрь — пока позволяет погода.