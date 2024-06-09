Отправляйтесь на восток Крита и покорите живописное ущелье Рихтис. Увидите гигантские платаны, услышите голоса птиц и почувствуете мощь водопада
Вы отправитесь на восток Крита покорять живописное ущелье Рихтис - оно же ущелье тамарисков.
За 4 часа прогулки вы увидите гигантские платаны и красочные олеандры, услышите голоса птиц и шорох ящериц, читать дальше
почувствуете мощь огромного водопада. А на обратном пути, если захотите, искупаетесь в бирюзовой воде на пляже Вулизма.
Экскурсия начинается с трансфера из отеля и включает пешее путешествие вдоль реки, богатой флорой и фауной. Водопад Рихтис станет ярким моментом вашего путешествия. На выходе из ущелья вас встретит трансфер и отвезёт обратно. По пути возможна остановка на пляже Вулизма для купания и обеда в традиционной таверне. Экскурсия подходит для любителей природы, жителей мегаполисов и искателей приключений. Дополнительные расходы включают входной билет в ущелье и обед в таверне. Трансфер из отеля в районах восточнее Ираклиона входит в стоимость. Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mercedes-Benz Vito. Экскурсия сезонная и проходит с мая по октябрь
6 причин купить эту экскурсию
🌿 Уникальная природа и разнообразие флоры и фауны
💦 Впечатляющий водопад Рихтис
🏖 Возможность искупаться на пляже Вулизма
🍽 Обед в традиционной таверне
🚐 Комфортабельный трансфер
🦎 Наблюдение за местной фауной
Что можно увидеть
Водопад Рихтис
Платаны
Олеандры
Птицы
Ящерицы
Пляж Вулизма
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Яркая природа
Мы заберём вас из отеля и доберёмся (дорога займёт примерно 2 часа) до спуска в ущелье, откуда начнётся пешее путешествие.
Путь лежит вдоль реки, которая никогда не пересыхает, из-за чего ущелье чрезвычайно богато флорой и фауной. Тут растут огромные платаны, увитые вьюнами, ореховые деревья и олеандры, цветут цветы. На деревьях поют птицы, в траве шуршат ящерицы.
Невероятный водопад
Самое яркое место в ущелье — водопад Рихтис. Вода с шумом срывается с высоты нескольких десятков метров, наполняя большую природную ванну у его основания и выбрасывая в воздух миллионы мелких частичек воды.
Пляж и обед
На выходе из ущелья вас встретит трансфер и отвезёт обратно. По пути мы остановимся на пляже Вулизма с красивой бирюзовой водой, где вы по желанию искупаетесь. А потом, если захотите, пообедаете в традиционной таверне.
Кому подойдёт экскурсия
Преданным любителям природы и походов в горах
Жителям мегаполисов, которые хотят на отдыхе почувствовать себя одним целым с природой
Искателям приключений и необычных мест, до которых ещё не добрался массовый туризм
Организационные детали
Дополнительные расходы: входной билет в ущелье Рихтис — €3/чел., обед в таверне — примерно €15/чел.
Трансфер из отеля в районах восточнее Ираклиона входит в стоимость. Остальные регионы по договорённости с доплатой.
Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mercedes-Benz Vito
Возьмите с собой: воду, солнцезащитные очки, головной убор, крем от загара, купальные принадлежности
Прочитайте до бронирования
Экскурсия сезонная! Она проходит примерно с мая по октябрь — пока позволяет погода.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ресепшена вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Ираклионе
Дорогие путешественники! Добро пожаловать на наш чудесный остров Крит! Меня зовут Наташа и я более 10 лет живу в этом райском месте. Моя любовь к острову безгранична, а после моих читать дальше
экскурсий и вы заразитесь страстью к этим местам!
Знание местных традиций, языка и тесное общение с местными жителями дают мне возможность познакомить вас с настоящей Грецией, фантастической природой и жизнью — вчера и сегодня!
До скорой встречи!