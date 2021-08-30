Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Все краски западного Крита

Природные богатства острова, церквушки в скалах, таверны, вино и душевные разговоры

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23 отзыва
Вы осмотрите живописные ущелья, созданные, по преданию, молниями самого Зевса; посетите монастырь, хранящий чудотворный крест, с видом на Ливийское море; увидите кристальные реки и лазурные озера с богатым миром подводных обитателей; прогуляетесь по живописным горным деревушкам; попробуете в колоритной таверне местный гастрономический шедевр — мясо «антикристо» и посетите чудесный пальмовый пляж.
Все краски западного Крита
Все краски западного Крита
Все краски западного Крита
Все краски западного Крита

Что вас ожидает

Места, куда хочется возвращаться снова и снова.

В путешествии по западной части Крита вы поймете, насколько сильно она отличается от восточной. Вы увидите много зелени, деревьев и природных водоемов — озеро Курна, водопады Аргируполи и реку Мегалопотамос с пальмовыми берегами. Вас встретит дикая сельская местность, совершенно пустое шоссе, традиционные критские деревни, живописные склоны, вершины гор и многочисленные ущелья. Вам предстоит оценить панорамные виды потрясающей красоты — обзор достигает самой южной точкой Европы, того самого острова, где Одиссей был пленником нимфы Калипсо на протяжении 7 лет.

Красивые ущелья и водоемы

В извивающемся ущелье Хлопающих парусов вам откроются впечатляющие пейзажи скал, а музыка ветра сделает очевидным название самого места. Вы прогуляетесь по скальным тропинкам, спуститесь на дно ущелья, посетите источник-водопад Святого Николая Курталиотского и пройдете по старинному мосту через «Великую реку» с ледяной кристальной водой. Также в программе будет ущелье Черного дрозда — миниатюра Самарийского. Здесь вы увидите часовню Николая Чудотворца в скале, озеро Курнас — единственное пресноводное озеро острова с лазурной водой и множеством рыб. Возможно, во время прогулки на катамаране вам посчастливится увидеть и его главную достопримечательность — черепах.

Монастырь с видом на Ливийское море

Возле обители поговорим о его главной ценности — животворящем Кресте, и обсудим некоторые обескураживающие подробности. Вы познакомитесь с образом жизни послушников монастыря, а в местном музее послушаете церковное пение, словно спускающееся с натуральных фрагментов древних фресок и икон. По желанию, на территории обители вы сможете приобрести монастырский мед, оливковое масло, рукодельные свечи и ладан из цветочной пыльцы.

Обед в колоритной таверне

В Аргируполи — деревушке, утопающей в зелени и прохладных водопадах, вас будет ждать обед в таверне с аутентичным интерьером. Здесь обязательно стоит попробовать знаменитое критское мясо «антикристо» — благодаря традиционному методу приготовления оно получается очень вкусным и нежным. После обеда у вас будет свободное время для прогулок по окрестностям городка под умиротворяющий шум водопадов, которые выстроились непрерывной чередой вдоль дороги. А в завершении прогулки, на обратном пути, мы устроим для вас приятную «апельсиновую» паузу у освежающего фонтана в окружении 27 львов!

Кому подходит экскурсия

  • Семьям с детьми от 3, 5-4 лет, небольшим компаниям и парам.
  • Любителям природы, искателям приключений и просто желающим познакомиться с жизнью аутентичного Крита.
  • Я сама составляю маршруты прогулок по Криту и тщательно выбираю только самое интересное, исключительно те места, которые люблю сама.
  • В своих экскурсиях я больший акцент делаю на современной жизни Крита, однако историко-культурный компонент обязательно присутствует в моем рассказе.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На экскурсии вас сопровождают водитель и гид. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне 2019 года выпуска с кондиционером (детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости)
  • Экскурсия начинается, как правило, ранним утром и заканчивается вечером
  • Мы встретим вас в отеле, если вы живете в следующих населенных пунктах: Hersonissos, Analipsi, Anissaras, Gouves, Kokkini Hani, Malia, Stalida, Heraklion, Karteros, Amoudara, область Lassiti, Agios Nikolaos, Ierapetra, Elounda, Sitia, Agia Pelagia, Bali, Rethymno
  • Область Chania — по договоренности
  • По желанию можно изменить маршрут и посетить винодельню и/или фабрику оливкового масла

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы и услуги водителя входят в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: обед в таверне — 10-20 евро/чел; билеты в монастырь, музеи, археологические и исторические памятники. Также возможно провести экскурсию на транспорте категории люкс (по договорённости)
🚩 Начало и место завершения: по договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anna
Anna
Меня зовут Аня и вот уже почти целое десятилетие я живу на сказочном острове Крит. Моя страсть — это в первую очередь неизведанные уголки, раскрывающие местный колорит. Со мной вас ждут экскурсии по горным деревням, виноградникам, оливковым рощам, безлюдным пляжам. Вы увидите ущелья, церквушки в скалах, водопады, традиционные мастерские и многое другое. Во время дружеских пешеходных прогулок я показываю Крит изнутри, даю попробовать на вкус, заглянуть в традиционный домик и побывать в роли его жителя! А семейные экскурсии полного дня мы проводим на комфортабельном автомобиле вместе с мужем: показываем его родные места и рассказываем о быте местных.
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23 настоящих отзыва от туристов

Н
30 авг 2021
Это была замечательная экскурсия, которую мы надолго запомним! Мы увидели потрясающие пейзажи: горы, моря, ущелья, красивейшее озеро… Анна очень детально продумала маршрут в соответствии с нашими пожеланиями. Гид Наталья рассказала нам множество интересных фактов и историй, и ответила на все наши вопросы. Отдельно хочется поблагодарить нашего водителя - он мастерски и с комфортом провез нас по серпантинам и узким улочкам. Огромное спасибо Анне и её команде за профессионализм и отличное настроение!
О
14 авг 2021
Мы били на Крите впервые и как это обычно бывает не знали куда поехать, с чего лучше начать. Но благодаря Анне и ее команде, мы получили полностью поддержку в познании острова. Было очень интересно и познавательно и душевно! Выражаем им благодарность!
А
24 июля 2021
Были на Экскурсии «Все краски западного Крита». Нам очень понравилось! Всё было очень душевно и вкусно. Сев в комфортный бус, мы сказали где уже были и что нам интересно. Ребята сразу подкорректировали всё под нас (без единого намёка на то, что пришлось менять маршрут). Муж, который не очень любит такие мероприятия, остался тоже очень доволен). Согласна со всеми отличными отзывами об Анне и их команде!
А
6 июля 2021
Всё было замечательно и интересно.
Очень запоминающиеся впечатления
Увидели и узнали более подробно Крит.
Дети было в восторге от озера и видов каньона.
Огромное спасибо Серхио, Наташе, а также Ане за организацию путешествия!
D
11 июня 2021
Всё было замечательно, получили огромное удовольствие. Разнообразный и увлекательный маршрут. Незабываемая таверна у водопадов с аквариумами с форелью и осетрами.
А самое главное доброжелательность, профессионализм и гостеприимство Ани и её команды.
Н
3 дек 2019
Замечательный Крит! Замечательная экскурсия! Превосходная Анечка! Мы в полном восторге от общения с этой замечательной парой. Все легко и просто, как будто в гостях у родных побывали, но при этом осмотрели весь Западный Крит и даже больше. . Счастья, любви и благополучия передайте им и наши все лучшие слова благодарности! С уважением Нина и Игорь Чаплыгины
Д
6 окт 2019
Анна отлично провела экскурсию, интересно рассказала про Крит и его особенности, истерическую и культурную части, поужинали в таверне с хорошей кухней и красивым видом. Муж аккуратно и комфортно вёл авто, так что всем довольны, своим знакомым, кто соберётся на Крит, обязательно порекомендуем.
Л
25 сен 2019
Всем нам (а была команда из 5 человек)очень понравилась экскурсия. Было познавательно, но посетив множество мест и стран, я понимаю, это не самое главное. Главное- проникнуться духом Крита, что удалось сделать с Анной и её мужем! Приятно, что это было ненавязчиво и очень чутко. Спасибо, приедем еще и поедем только с вами по восточной части Крита! Лариса.
Ж
14 сен 2019
Хочу выразить благодарность Анне за экскурсию Все краски западного Крита! Особенно отмечу высокий профессионализм Ани, она умеет услышать клиента и так выстроить поездку, что ты получаешь именно то, что понравится. В моем случае это сочетание истории Крита: посещение монастыря, взгляд на ущелья, с современной жизнью Крита: винодельня, оливковая косметика. Несомненно приятно удивило посещение Ретимно, я не ожидала увидеть здесь остатки венецианской культуры. Мы провели вместе целый день, общение было легким и располагающим. Обед - это отдельная тема, Анна выбрала таверну с весьма живописным видом, а еда была выше всяких похвал. Я также благодарю супруга Ани, который обеспечил безопасное путешествие по многочисленным горным серпантинам. Спасибо Вам!
О
15 авг 2019
Вода в озере - райская. Все очень понравилось
Svetlana
11 авг 2019
Экскурсия очень понравилась, побывать во многих местах без местных жителей - замечательного гида и отличного водителя было бы затруднительно. Экскурсия будет интересна любознательным путешественникам всех возрастов. Большое спасибо!
И
9 авг 2019
Экскурсия очень понравилась! Анна отличный гид! Большое спасибо!
А
29 июля 2019
Экскурсия просто великолепная! Очень грамотно составлен маршрут. Видно, что Анна готовится к экскурсии. К тому же Анна великолепный рассказчик. Складывается ощущение, что приехал к друзьям, которые тебе показывают свои любимые места. Программа была насыщенной и разнообразной, но в то же время все было настолько динамично, захватывающе и ненапряжно, что время пролетело незаметно. За это время мы увидели и морское побережье и реку с пальмовой рощей по берегам и ущелья с захватывающим дух видом и живописные склоны, поросшие оливками и озеро с черепахами. Побывали в монастыре и маслобойне. А еще был великолепный обед в таверне в тени деревьев и в метре от водопада. Получилось очень душевно и познавательно.
Было жалко, что получилось побывать только на одной экскрусии. В следующую поездку обязательно обратимся еще раз к Анне.
Очень рекомендуем экскурсовода и экскурсию!
А
20 июля 2019
Добрый день! Были на экскурсии "Все краски западногл Крита". Экскурсия очень хорошая. Всем нам понравилось. Экскурсия инфрматированна, насыщена пррекрасными видами и уникальными местами, которые нам показали и рассказали Анна и ее муж. Экскурсия велась в виде рассказа и даже понятна нашему сыну. Очень было здорово, что после экскурсии у ребенка и унас остплись яркие впечатления и полученная информация от гида. Теперь мы еще больше влюбились в этот остров и рекомендуем посетить его и воспользоваться услугами гида Анны. Проведенный день запомнится нам на долго. Увозим с собой самые яркие моменты. Спасибо гиду и компании. Все организованно здорово.
Вероника
15 июля 2019
Анна произвела впечатление своей исключительной ответственностью. Маршрут прекрасно составлен, наши пожелания учитывались и выполнялись! Экскурсия не перегружена фактами, но в то же время знания мы получили глубокие и целостные.
Ещё 8 отзывов

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