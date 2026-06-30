Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Природные богатства острова, церквушки в скалах, таверны, вино и душевные разговоры
Вы осмотрите живописные ущелья, созданные, по преданию, молниями самого Зевса; посетите монастырь, хранящий чудотворный крест, с видом на Ливийское море; увидите кристальные пресноводные источники и лазурное озеро с богатым миром подводных обитателей; прогуляетесь по живописным горным деревушкам; попробуете в колоритной таверне местный гастрономический шедевр — мясо «антикристо» и увидите панораму пальмового пляжа.
В путешествии по западной части Крита вы поймете, насколько сильно она отличается от восточной. Вы увидите много зелени, деревьев и природных водоемов — озеро Курна, водопады Аргируполи и реку Мегалопотамос с пальмовыми берегами. Вас встретит дикая сельская местность, совершенно пустое шоссе, традиционные критские деревни, живописные склоны, вершины гор и многочисленные ущелья. Вам предстоит оценить панорамные виды потрясающей красоты — обзор достигает самой южной точкой Европы, того самого острова, где Одиссей был пленником нимфы Калипсо на протяжении 7 лет.
Красивые ущелья и водоемы
В извивающемся ущелье Хлопающих парусов вам откроются впечатляющие пейзажи скал, а музыка ветра сделает очевидным название самого места. Вы прогуляетесь по горной тропе и увидите панораму пальмового пляжа. Также в программе будет ущелье Чёрного дрозда — миниатюра Самарийского. Здесь вы увидите часовню Николая Чудотворца в скале. Вас ожидает озеро Курнас — единственное пресноводное озеро острова с лазурной водой и множеством рыб. Возможно, во время прогулки на катамаране вам посчастливится увидеть и его главную достопримечательность — черепах.
Монастырь с видом на Ливийское море
Возле обители поговорим о его главной ценности — животворящем Кресте, и обсудим некоторые обескураживающие подробности. Вы познакомитесь с образом жизни послушников монастыря, а в местном музее послушаете церковное пение, словно спускающееся с натуральных фрагментов древних фресок и икон. По желанию, на территории обители вы сможете приобрести монастырский мед, оливковое масло, рукодельные свечи и ладан из цветочной пыльцы.
Обед в колоритной таверне
В Аргируполи — деревушке, утопающей в зелени и прохладных водопадах, вас будет ждать обед в таверне с аутентичным интерьером. Здесь обязательно стоит попробовать знаменитое критское мясо «антикристо» — благодаря традиционному методу приготовления оно получается очень вкусным и нежным. После обеда у вас будет свободное время для прогулок по окрестностям городка под умиротворяющий шум водопадов, которые выстроились непрерывной чередой вдоль дороги. А в завершении прогулки, на обратном пути, мы устроим для вас приятную «апельсиновую» паузу у освежающего водоема в окружении съедобного кактуса Франгосико.
Кому подходит экскурсия
Семьям с детьми от 3,5-4 лет, небольшим компаниям и парам.
Любителям природы, искателям приключений и просто желающим познакомиться с жизнью аутентичного Крита.
Я сама составляю маршруты прогулок по Криту и тщательно выбираю только самое интересное, исключительно те места, которые люблю сама.
В своих экскурсиях я больший акцент делаю на современной жизни Крита, однако историко-культурный компонент обязательно присутствует в моем рассказе.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На экскурсии вас сопровождают водитель и гид. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне с кондиционером (детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости)
Экскурсия начинается, как правило, ранним утром и заканчивается вечером
Мы встретим вас в отеле, если вы живете в следующих населенных пунктах: Hersonissos, Analipsi, Anissaras, Gouves, Kokkini Hani, Malia, Stalida, Heraklion, Karteros, Amoudara, Agia Pelagia, Bali, Rethymno
Область Chania, Elounda, Agios Nikolaos, Ierapetra, Sitia — по договоренности
По желанию можно изменить маршрут и посетить винодельню и/или фабрику оливкового масла
Что входит в стоимость, а что — нет
Транспортные расходы и услуги водителя входят в стоимость экскурсии
Дополнительные расходы: обед в таверне — 10-20 евро/чел; билеты в монастырь, музеи, археологические и исторические памятники. Также возможно провести экскурсию на транспорте категории люкс (по договорённости)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Ираклионе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1043 туристов
Меня зовут Аня и вот уже почти целое десятилетие я живу на сказочном острове Крит. Моя страсть — это в первую очередь неизведанные уголки, раскрывающие местный колорит. Со мной вас читать дальшеуменьшить
ждут экскурсии по горным деревням, виноградникам, оливковым рощам, безлюдным пляжам. Вы увидите ущелья, церквушки в скалах, водопады, традиционные мастерские и многое другое. Во время дружеских пешеходных прогулок я показываю Крит изнутри, даю попробовать на вкус, заглянуть в традиционный домик и побывать в роли его жителя! А семейные экскурсии полного дня мы проводим на комфортабельном автомобиле вместе с мужем: показываем его родные места и рассказываем о быте местных.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ю
Юлия
Остров Крит покорил наши сердца, и во многом благодаря Анне и её замечательному мужу Сергею! ❤️ За один день они сумели показать нам столько удивительных и красивых мест, что кажется, читать дальшеуменьшить
будто мы прожили на Крите целую неделю. Анна — невероятно теплый, душевный и эрудированный гид. Она с такой любовью рассказывала об истории Крита, его традициях, обычаях и жизни местных жителей, что слушать её было настоящим удовольствием. Мы узнали и увидели столько интересного, что время пролетело совершенно незаметно. Я путешествовала с сыном и пожилой мамой, и им тоже было очень интересно — это, пожалуй, лучшая оценка экскурсии! Огромное спасибо мужу Анны за комфортную и безопасную поездку. С вами мы чувствовали себя как в гостях у хороших друзей. Мы уезжаем с желанием обязательно вернуться на Крит и продолжить наше знакомство с этим удивительным островом — конечно же, вместе с Анной! От всей души рекомендуем!
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Н
Николай
Огромное спасибо Анне и Сергею за замечательное знакомство с Критом, его природными красотами, аутентичными деревушками, традициями и кухней. все было прекрасно и очень душевно организовано: такое впечатление, что мы провели день в компании лучших друзей или близких родственников! однозначно рекомендуем!
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Марина
Мы впервые на Крите, и для ознакомления с островом выбрали большую экскурсию на целый день "Все краски западного Крита". Гид Анна провела для нас очень интересную, наполненную историями, прекрасными видами читать дальшеуменьшить
и яркими эмоциями, экскурсию. Анна очень коммуникабельный и внимательный гид, умеющий услышать пожелания и вопросы туристов, она заботливо сопроводила нас на все самые интересные остановки западного и южного Крита, рассказывая об истории, культуре, традициях, кулинарных особенностях и многом другом. На любой вопрос мы получали ответ. Иногда мне казалось, что мы приехали к друзьям и они возят нас по стране и показывают лучшие места и своим рассказом влюбляют в Крит! Мы много увидели, узнали, попробовали вкусное, поплавали, погуляли- иногда казалось, что за такое время это невозможно! Но у нас получилось! Особое спасибо водителю, который своим спокойствием и аккуратным вождением внушал безусловное доверие! Спасибо большое за экскурсию и эмоции: мы получили, что хотели! Однозначно посоветуем своим друзьям.
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Жанна
Хочу выразить благодарность Анне за экскурсию Все краски западного Крита! Особенно отмечу высокий профессионализм Ани, она умеет услышать клиента и так выстроить поездку, что ты получаешь именно то, что понравится. читать дальшеуменьшить
В моем случае это сочетание истории Крита: посещение монастыря, взгляд на ущелья, с современной жизнью Крита: винодельня, оливковая косметика. Несомненно приятно удивило посещение Ретимно, я не ожидала увидеть здесь остатки венецианской культуры. Мы провели вместе целый день, общение было легким и располагающим. Обед - это отдельная тема, Анна выбрала таверну с весьма живописным видом, а еда была выше всяких похвал. Я также благодарю супруга Ани, который обеспечил безопасное путешествие по многочисленным горным серпантинам. Спасибо Вам!
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А
Алексей
Экскурсия просто великолепная! Очень грамотно составлен маршрут. Видно, что Анна готовится к экскурсии. К тому же Анна великолепный рассказчик. Складывается ощущение, что приехал к друзьям, которые тебе показывают свои любимые читать дальшеуменьшить
места. Программа была насыщенной и разнообразной, но в то же время все было настолько динамично, захватывающе и ненапряжно, что время пролетело незаметно. За это время мы увидели и морское побережье и реку с пальмовой рощей по берегам и ущелья с захватывающим дух видом и живописные склоны, поросшие оливками и озеро с черепахами. Побывали в монастыре и маслобойне. А еще был великолепный обед в таверне в тени деревьев и в метре от водопада. Получилось очень душевно и познавательно. Было жалко, что получилось побывать только на одной экскрусии. В следующую поездку обязательно обратимся еще раз к Анне. Очень рекомендуем экскурсовода и экскурсию!
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А
АРТЕМ
Добрый день! Были на экскурсии "Все краски западногл Крита". Экскурсия очень хорошая. Всем нам понравилось. Экскурсия инфрматированна, насыщена пррекрасными видами и уникальными местами, которые нам показали и рассказали Анна и читать дальшеуменьшить
ее муж. Экскурсия велась в виде рассказа и даже понятна нашему сыну. Очень было здорово, что после экскурсии у ребенка и унас остплись яркие впечатления и полученная информация от гида. Теперь мы еще больше влюбились в этот остров и рекомендуем посетить его и воспользоваться услугами гида Анны. Проведенный день запомнится нам на долго. Увозим с собой самые яркие моменты. Спасибо гиду и компании. Все организованно здорово.