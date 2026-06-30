Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Вы осмотрите живописные ущелья, созданные, по преданию, молниями самого Зевса; посетите монастырь, хранящий чудотворный крест, с видом на Ливийское море; увидите кристальные пресноводные источники и лазурное озеро с богатым миром подводных обитателей; прогуляетесь по живописным горным деревушкам; попробуете в колоритной таверне местный гастрономический шедевр — мясо «антикристо» и увидите панораму пальмового пляжа.

Описание экскурсии

Места, куда хочется возвращаться снова и снова!

В путешествии по западной части Крита вы поймете, насколько сильно она отличается от восточной. Вы увидите много зелени, деревьев и природных водоемов — озеро Курна, водопады Аргируполи и реку Мегалопотамос с пальмовыми берегами. Вас встретит дикая сельская местность, совершенно пустое шоссе, традиционные критские деревни, живописные склоны, вершины гор и многочисленные ущелья. Вам предстоит оценить панорамные виды потрясающей красоты — обзор достигает самой южной точкой Европы, того самого острова, где Одиссей был пленником нимфы Калипсо на протяжении 7 лет.

Красивые ущелья и водоемы

В извивающемся ущелье Хлопающих парусов вам откроются впечатляющие пейзажи скал, а музыка ветра сделает очевидным название самого места. Вы прогуляетесь по горной тропе и увидите панораму пальмового пляжа. Также в программе будет ущелье Чёрного дрозда — миниатюра Самарийского. Здесь вы увидите часовню Николая Чудотворца в скале. Вас ожидает озеро Курнас — единственное пресноводное озеро острова с лазурной водой и множеством рыб. Возможно, во время прогулки на катамаране вам посчастливится увидеть и его главную достопримечательность — черепах.

Монастырь с видом на Ливийское море

Возле обители поговорим о его главной ценности — животворящем Кресте, и обсудим некоторые обескураживающие подробности. Вы познакомитесь с образом жизни послушников монастыря, а в местном музее послушаете церковное пение, словно спускающееся с натуральных фрагментов древних фресок и икон. По желанию, на территории обители вы сможете приобрести монастырский мед, оливковое масло, рукодельные свечи и ладан из цветочной пыльцы.

Обед в колоритной таверне

В Аргируполи — деревушке, утопающей в зелени и прохладных водопадах, вас будет ждать обед в таверне с аутентичным интерьером. Здесь обязательно стоит попробовать знаменитое критское мясо «антикристо» — благодаря традиционному методу приготовления оно получается очень вкусным и нежным. После обеда у вас будет свободное время для прогулок по окрестностям городка под умиротворяющий шум водопадов, которые выстроились непрерывной чередой вдоль дороги. А в завершении прогулки, на обратном пути, мы устроим для вас приятную «апельсиновую» паузу у освежающего водоема в окружении съедобного кактуса Франгосико.

Кому подходит экскурсия

Семьям с детьми от 3,5-4 лет, небольшим компаниям и парам.

Любителям природы, искателям приключений и просто желающим познакомиться с жизнью аутентичного Крита.

Я сама составляю маршруты прогулок по Криту и тщательно выбираю только самое интересное, исключительно те места, которые люблю сама.

В своих экскурсиях я больший акцент делаю на современной жизни Крита, однако историко-культурный компонент обязательно присутствует в моем рассказе.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На экскурсии вас сопровождают водитель и гид. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне с кондиционером (детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости)

Экскурсия начинается, как правило, ранним утром и заканчивается вечером

Мы встретим вас в отеле, если вы живете в следующих населенных пунктах: Hersonissos, Analipsi, Anissaras, Gouves, Kokkini Hani, Malia, Stalida, Heraklion, Karteros, Amoudara, Agia Pelagia, Bali, Rethymno

Область Chania, Elounda, Agios Nikolaos, Ierapetra, Sitia — по договоренности

По желанию можно изменить маршрут и посетить винодельню и/или фабрику оливкового масла

Что входит в стоимость, а что — нет