Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Что вас ожидает

Цветущая легендарная Аксос

Первой деревушкой на нашем пути станет колоритная Аксос. По живописному извилистому серпантину мы поднимемся на высоту около 500 метров и насладимся потрясающим панорамным видом окрестных гор и долин с оливковыми рощами. Я покажу музей изящных деревянных скульптур и познакомлю вас с местным скульптором, который ответит на все вопросы. Глядя на его работы, вы почувствуете тепло и любовь, вложенные в создание образов.

Четыре родовых клана, четыре средневековых церкви

Далее мы проследуем в аутентичную горную деревню Аногия, во все времена бывшую центром сопротивления местных жителей захватчикам острова: начиная от римлян и заканчивая фашистами в ходе Второй Мировой войны. Средневековые церкви с византийскими фресками XII-XIV веков и жители, облаченные в традиционные одежды, перенесут вас в прошлое. А кристально чистый воздух, насыщенный ароматами горных трав, и блюда национальной кухни в уютных тавернах восстановят силы после осмотра деревушки.

Секреты пещерных жителей

Пещера Сфендони насчитывает более 10 залов, но для посещения и осмотра открыты первые пять. Каждый из них хранит особую историю и потому зовется по-своему. По специальным мосткам местный экскурсовод проведет вас в «Святилище феи», «Вестибюль гармоний», «Парфенон», «Зал окаменевших волн», а в «Комнате заблудшего дитя» откроет жуткую средневековую легенду. Вы полюбуетесь сталактитами и сталагмитами, которые зачастую срастаются вместе в виде причудливых колонн, встретите множество улиток и спящих летучих мышей.

Организационные детали

Если вы будете с ребенком, укажите при бронировании его возраст: я арендую автомобильное кресло

Дополнительные расходы

Транспортное обслуживание (аренда автомобиля и расходы на топливо). Экскурсия проводится на любом из желаемых вами классов автомобилей. Стоимость транспортных расходов зависит от выбранного класса автомобиля и места нахождения отеля вашего проживания. Стоимость транспорта и горючего оплачивается предварительно, одновременно с оплатой бронирования экскурсии:

— Эконом (38 евро)

— Стандарт (48 евро)

— Минивэн 7-местн. (68 евро)

— Микроавтобус 9-местн. (125 евро)

Стоимость горючего рассчитывается от г. Ираклион, исходя из 7, 5 л/100 км. для авто классов эконом и стандарт; 9, 8 л/100 км. — для минивэна и микро-автобуса. Из-за большой удаленностьи от Ираклиона отелей Агиос-Николаоса и Ханьи стоимость подачи авто в эти районы — 25 евро. Иерапетра — 45 евро.