Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Идиллия деревенского Крита

Посетить горные деревушки, попробовать традиционную кухню и исследовать фантастическую пещеру

5
5 отзывов
Путешествие по горному Криту познакомит вас с бытом местных жителей и их традициями, а я расскажу о географии, истории, культуре и экономике острова, поделюсь множеством легенд и преданий.

Мы осмотрим аутентичные места, скрытые от туристических глаз, и полюбуемся с вершин пасторальными видами.
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита

Что вас ожидает

Цветущая легендарная Аксос

Первой деревушкой на нашем пути станет колоритная Аксос. По живописному извилистому серпантину мы поднимемся на высоту около 500 метров и насладимся потрясающим панорамным видом окрестных гор и долин с оливковыми рощами. Я покажу музей изящных деревянных скульптур и познакомлю вас с местным скульптором, который ответит на все вопросы. Глядя на его работы, вы почувствуете тепло и любовь, вложенные в создание образов.

Четыре родовых клана, четыре средневековых церкви

Далее мы проследуем в аутентичную горную деревню Аногия, во все времена бывшую центром сопротивления местных жителей захватчикам острова: начиная от римлян и заканчивая фашистами в ходе Второй Мировой войны. Средневековые церкви с византийскими фресками XII-XIV веков и жители, облаченные в традиционные одежды, перенесут вас в прошлое. А кристально чистый воздух, насыщенный ароматами горных трав, и блюда национальной кухни в уютных тавернах восстановят силы после осмотра деревушки.

Секреты пещерных жителей

Пещера Сфендони насчитывает более 10 залов, но для посещения и осмотра открыты первые пять. Каждый из них хранит особую историю и потому зовется по-своему. По специальным мосткам местный экскурсовод проведет вас в «Святилище феи», «Вестибюль гармоний», «Парфенон», «Зал окаменевших волн», а в «Комнате заблудшего дитя» откроет жуткую средневековую легенду. Вы полюбуетесь сталактитами и сталагмитами, которые зачастую срастаются вместе в виде причудливых колонн, встретите множество улиток и спящих летучих мышей.

Организационные детали

Если вы будете с ребенком, укажите при бронировании его возраст: я арендую автомобильное кресло

Дополнительные расходы

  • Транспортное обслуживание (аренда автомобиля и расходы на топливо). Экскурсия проводится на любом из желаемых вами классов автомобилей. Стоимость транспортных расходов зависит от выбранного класса автомобиля и места нахождения отеля вашего проживания. Стоимость транспорта и горючего оплачивается предварительно, одновременно с оплатой бронирования экскурсии:
    — Эконом (38 евро)
    — Стандарт (48 евро)
    — Минивэн 7-местн. (68 евро)
    — Микроавтобус 9-местн. (125 евро)
    Стоимость горючего рассчитывается от г. Ираклион, исходя из 7, 5 л/100 км. для авто классов эконом и стандарт; 9, 8 л/100 км. — для минивэна и микро-автобуса. Из-за большой удаленностьи от Ираклиона отелей Агиос-Николаоса и Ханьи стоимость подачи авто в эти районы — 25 евро. Иерапетра — 45 евро.
  • Стоимость входа в пещеру для взрослых: 7 евро, для детей до 18 лет — 4 евро. Экскурсия в пещере длится 35-40 минут. По пещере я не сопровождаю, так как экскурсия проводится местным экскурсоводом.
  • Входной билет в Музей деревянных скульптур: 5 евро (взросл. ), дети до 18 лет — 3 евро, дети до 6 лет — бесплатно. Экскурсию по музею проводит либо сам скульптор Георгиос, либо его помощник.
🚩 Начало и место завершения: — ресепшн или паркинг вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Игорь
Игорь
Приветствую всех путешественников! Меня зовут Игорь и я вот уже 10 лет живу на райском острове в Средиземном море. По характеру и натуре я человек энергичный и любознательный, поэтому за прошедшие годы неплохо исследовал Крит и с удовольствием поделюсь с вами историей, легендами и красотами, которые я увидел и узнал.
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5 реальных отзывов от туристов

а
13 авг 2021
Ездили втроём, 2 взрослых и ребёнок 7 лет. По рекомендации гида несколько изменили маршрут, ездили по маршруту плато Лассити, монастырь Керы Кариотиссы, музей истории человечества, мастерская керамики и пещера Зевса. Остались довольны всем. Гид был на связи задолго до тура, дал ряд полезных рекомендаций, все очень корректно и ненавязчиво. Ездили в горы, стиль вождения без всяких вопросов и замечаний. Дочка в начале поездки получила сувениры в подарок, чему очень обрадовалась.
В ходе поездки получили системные знания по геологии, этнографии, мифологии и истории Крита. Интересно было узнать о жизни и обычаях современных критян. В целом поездка была интересной и комфортной. Игорь очень приятный человек и интересный собеседник.
E
22 июля 2021
Наша семья в полном восторге. Игорь очень много всего интересного может рассказать. Кроме того мы получили в подарок посещение еще одной интересной пещеры и кучу греческих сувениров.
O
17 июля 2021
Игорь имеет очень хорошие знание истории, на любой вопрос находил ответ. Приятный и воспитаний. Прекрасно провели день! Рекомендую
Marina
25 сен 2019
При выборе экскурсии и дальнейшем согласовании деталей маршрута очень важно, чтобы совпадали пожелания экскурсанта и предложения гида, его умение почувствовать клиента. В моем случае была 100-процентная удача. Мне хотелось избежать массового потока людей и увидеть, действительно, немного "тыльную сторону неспешной, несколько патриархальной жизни Крита". Огромное спасибо Игорю, это путешествие дало столько впечатлений, необыкновенных открытий. Во-первых, очень грамотно спланирован маршрут и временнЫе этапы. Во-вторых, великолепные рассказы и просто человеческое общение во время всей поездки. При этом, уточнив в начале поездки ещё раз мои пожелания, Игорь не "грузил" подробнейшей цифрово-статистической информацией. В результате по возвращении домой я с удивлением обнаружила, что довольно многое запомнила и с удовольствием "перерассказываю" друзьям и знакомым. В-третьих, предлагаемые основные "объекты" - и пещера Сфендони, и деревеньки (правда, некоторые по размерам с небольшой городок), и "пейзажные обзорные площадки" действительно то, что я хотела увидеть на этом острове. Но особое впечатление произвел музей деревянных скульптур Георгиоса Кутантоса в деревеньке Аксос.
А были еще остановки по принципу "понравилось - остановимся, прогуляемся, посмотрим", также сопровождаемые рассказами.
А
23 сен 2019
Экскурсия супер! Все понравилось.

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