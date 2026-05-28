Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Это путешествие приведет вас к «душе острова» — пещере, где согласно мифам родился сам Громовержец. На живописном плоскогорье Лассити вы познакомитесь с традициями и бытом горных селений, посетите семейную фабрику масла и гончарную мастерскую. А также встретитесь с могучим платаном, побываете в женском монастыре и послушаете мифы о греческих богах, которые были тесно связаны с островом.

Описание экскурсии

Быт горного селения, древний платан и старинная обитель

Первую остановку мы совершим в небольшом живописном селении высоко в горах. Здесь вы повидаетесь с древним и могучим платаном — ему уже больше 2000 лет, а окружность ствола достигает 20 обхватов! Познакомитесь с многовековым укладом жизни и побываете в старинной венецианской прачечной. После этого мы отправимся в массив Диктейских гор, а по пути сделаем остановку в монастыре Богородицы Сердечной. Обитель находится в ведении монахинь и широко известна среди паломников.

Пейзажи и атмосфера плато Лассити

Двигаясь дальше в глубь острова, через горы, мы попадём на плато, предположительно являющееся кратером древнего вулкана. Это необычное место посреди горного массива Дикти — как лоскутное одеяло из зелёных и жёлтых полей, каждое из которых орошалось собственной ветряной мельницей. Плоскогорье Лассити — одно из самых плодородных мест на Крите, оно завораживает своей растительностью, колоритными деревушками и радушием местных жителей. Мы остановимся в горном селении для обеда, апельсиновой паузы и покупки сувениров. А затем вы осмотрите сталактиты и сталагмиты в пещере Диктеон Андрон, где, по преданию, родился сам Зевс.

Искусство работы с глиной и дегустации традиционных продуктов

Знакомство с Критом будет неполным, если оставить в стороне такие древние традиции, как гончарное искусство, виноделие и производство оливкового масла. В мастерской вам расскажут о тонкостях работы с глиной и методиках, уходящих корнями в далекое прошлое. Вы продегустируете критские вина и отведаете натуральное оливковое масло, изготовленное в одном из местных семейных хозяйств.

Сказочный парк древнегреческой мифологии

Когда будем покидать плоскогорье Лассити, откроется панорама на провинцию Педиада. А перед этим зайдём в сказочный лабиринт — там узнаете главные мифы древней Греции, связанные с Критом.

Кому подходит экскурсия

Гостям с детьми, гурманам и виноманам, любителям природы, искателям приключений и просто желающим познакомиться с жизнью аутентичного Крита.

В своих экскурсиях я больший акцент делаю на современной жизни Крита, однако историко-культурный компонент обязательно присутствует в моем рассказе.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия начинается, как правило, ранним утром и заканчивается вечером

Вас будут сопровождать водитель и гид

Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне с кондиционированием воздуха. Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости.

Мы встретим вас в отеле, если вы живете в следующих населенных пунктах: Hersonissos, Analipsi, Anissaras, Gouves, Kokkini Hani, Malia, Stalida, Heraklion, Karteros, Amoudara, Agia Pelagia.

По договорённости — область Lassiti, Agios Nikolaos, Ierapetra, Elounda, Sitia, Bali, Rethymno, Chania

Что входит в стоимость, а что — нет