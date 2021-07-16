Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Мы приехали на Крит такой компанией: две мамы и два ребёнка (маленький электровеник 3, 5 лет, и принцесса 7 лет). Главной нашей задачей было отдохнуть от жесткого графика, где все время нужно бежать, успевать, вписываться в рамки и вписывать в них своих неудобных детей (и мы, и дети этого особенно не любим). Но совсем «котлетный» отдых нас быстро утомляет и начинает угнетать.

Нам хотелось посмотреть Крит. Живой, аутентичный, не открыточно-туристический.

Понятно, что с такими запросами формат автобусной экскурсии, где «вышли-построились-сфотографировались-прослушали лекцию-законспектировали-пересказали-погрузились-едем дальше» не подходил нам от слова «совсем».

Разумеется, мы много прочитали заранее в интернете. Но википедия не расскажет тех живых историй, которым пропитан остров и которые умеют рассказывать только те, кто сам ими живет. Не отвезёт вас в крошечное кафе, построенное в кроне огромного платана над обрывом. Не соберёт вам по пути букетик душистого шалфея с горного склона.

Особенной удачей стала наша встреча с Анной и Стерьесом.

На ходу мы могли перекраивать маршрут, в зависимости от нашего желания, и наших предпочтений. Анна честно рассказала где действительно интересно, и есть что посмотреть, а где просто распиаренное туристическое место, которое посещают лишь ради того, чтобы поставить очередную галочку в отчёте о путешествии.

Если что-то шло не совсем так, как было запланировано, Анна очень переживала, что мы можем расстроиться, а нам только того и надо! Мы страстные любители импровизации, и в компании доброжелательных и чутких ребят, которые знают остров, его историю и географию как свой дом, который любят и которым гордятся, у нас получился превосходный трип.

Где-то мы уже успели побывать, и нас восхитил прекрасный вид, появилось много вопросов. И Стерьес (говорят, по-русски он не понимает, но тут мы засомневались))) направляет машину именно туда, чтобы мы смогли рассмотреть получше то, что нас так поразило. А Анна тем временем удовлетворяет наше любопытство, рассказывает все то, что мы, конечно же, так и не загуглили, вернувшись домой после первого, самостоятельного посещения.

Когда закончились все запланированные на тот день приключения, мы оказались на каменной веранде над плато Лассити. Не могу объяснить, что именно нас так захватило там (на Крите есть много видов ещё живописнее). Спустилась долгожданная прохлада, разъехались все туристы. Мы сидели в высокогорной тишине на веранде, болтали ногами над обрывом, пили кофе и ели мороженое. Нам, как и нашим детям, было необходимо переварить огромное количество впечатлений, эмоций, информации, полученной за день. И ребята прекрасно понимали, что лучшего места для этого не найти.

В общем, спасибо - это не то слово! Мы получили не просто отпуск и галочку - "здесь побывали". Мы получили захватывающую историю, историю про КРИТ и ПРО НАС, историю, в которую хочется вернуться. Анна, БЛАГОДАРИМ! От души!