Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи

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14 отзывов
Путешествие в центр Крита приведет вас к «душе острова» — пещере, где согласно мифам родился сам Громовержец.

На красивом плоскогорье Лассити вы познакомитесь с традициями и бытом горных селений, покатаетесь в упряжке с осликами, посетите семейную маслобойню и гончарную мастерскую.

А также встретитесь с могучим платаном, побываете в женском монастыре и послушаете мифы о греческой богине любви на берегу озера, где она, по преданиям, купалась.
Душа Крита
Душа Крита
Душа Крита
Душа Крита
Душа Крита
Душа Крита
Душа Крита
Душа Крита
Душа Крита

Что вас ожидает

Быт горного селения, древний платан и старинная обитель

Первую остановку мы совершим в небольшом живописном селении высоко в горах. Здесь вы повидаетесь с древним и могучим платаном — ему уже больше 2000 лет, а окружность ствола достигает 20 обхватов! Познакомитесь с многовековым укладом жизни и побываете в старинной венецианской прачечной. После этого мы направимся к центральному Криту, а по пути сделаем остановку в монастыре Богородицы Сердечной. Обитель находится в ведении монахинь и широко известна среди паломников, приезжающих сюда помолиться в надежде на отпущение грехов.

Пейзажи и атмосфера плато Лассити

Двигаясь дальше в глубь острова, через горы, мы приедем на живописное плато, предположительно являющееся кратером древнего вулкана. Это необычное место посреди горного массива Дикти — как лоскутное одеяло из зеленых и желтых полей, каждое из которых орошается собственной ветряной мельницей. Плоскогорье Лассити — одно из самых плодородных мест на Крите, оно завораживает своей спасительной прохладой, растительностью, колоритными деревушками и радушием местных жителей. Мы остановимся в горном селении для обеда, апельсиновой паузы и покупки сувениров. А затем вы осмотрите сталактиты и сталагмиты в пещере Диктеон Андрон, где, по преданию, родился сам Зевс. Если будет желание, неподалеку вы сможете прокатиться на осликах в традиционной упряжке.

Искусство работы с глиной и дегустации традиционных продуктов

Знакомство с Критом будет неполным, если оставить в стороне такие древние традиции, как гончарное искусство, виноделие и производство оливкового масла. В мастерской вам расскажут о тонкостях работы с глиной и методиках, уходящих корнями в далекое прошлое. Вы продегустируете критские вина и отведаете натуральное оливковое масло, изготовленное в одном из местных семейных хозяйств.

Город Святого Николая и озеро Афродиты

Покидая плоскогорье Лассити, вы увидите открывающуюся панораму на провинцию Педиада. Минуя горные массивы, через традиционные деревни мы отправимся к одному из самых красивых городов Крита — Агиос Николаос, который и станет финальной точкой маршрута. Здесь у вас будет время пройтись по магазинам, выпить кофе, а также полюбоваться бездонным озером, где согласно мифу, купалась Афродита. Расположенный на холмах, город интересен обилием лестниц, которые стали его характерной чертой, впечатляющими пейзажами и чудесным сосновым парком, в котором вы сможете прогуляться.

Кому подходит экскурсия

  • Гостям с детьми, гурманам и виноманам, любителям природы, искателям приключений и просто желающим познакомиться с жизнью аутентичного Крита.
  • В своих экскурсиях я больший акцент делаю на современной жизни Крита, однако историко-культурный компонент обязательно присутствует в моем рассказе.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается, как правило, ранним утром и заканчивается вечером
  • Вас будут сопровождать водитель и гид
  • Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне 2019 года выпуска, с кондиционированием воздуха. Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости.
  • Мы встретим вас в отеле, если вы живете в следующих населенных пунктах: Hersonissos, Analipsi, Anissaras, Gouves, Kokkini Hani, Malia, Stalida, Heraklion, Karteros, Amoudara, Agia Pelagia, область Lassiti, Agios Nikolaos
  • По договоренности — Ierapetra, Elounda, Sitia, Bali, Rethymno, Chania

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы и услуги водителя входят в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: обед в таверне — 10-20 евро/чел; входные билеты в музеи, археологические и исторические памятники, дегустация вина — 5 евро/чел., вход в пещеру, катание на осликах, проведение экскурсий на транспорте категории Люкс
🚩 Начало и место завершения: по договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anna
Anna
Меня зовут Аня и вот уже почти целое десятилетие я живу на сказочном острове Крит. Моя страсть — это в первую очередь неизведанные уголки, раскрывающие местный колорит. Со мной вас ждут экскурсии по горным деревням, виноградникам, оливковым рощам, безлюдным пляжам. Вы увидите ущелья, церквушки в скалах, водопады, традиционные мастерские и многое другое. Во время дружеских пешеходных прогулок я показываю Крит изнутри, даю попробовать на вкус, заглянуть в традиционный домик и побывать в роли его жителя! А семейные экскурсии полного дня мы проводим на комфортабельном автомобиле вместе с мужем: показываем его родные места и рассказываем о быте местных.
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14 реальных отзывов от туристов

V
16 июля 2021
Всё прошло хорошо и согласно маршрута. Мы остались довольны нашим гидом, который провел для нас экскурсию.
Было много интересных деталей в маршруте и заметно, что гид подготовлен. Главное, что был не сухой рассказ, а присутствовали интересные истории и уникальные факты!
Также помогли с организацией трансферов из аэропорта, за что отдельное спасибо.

Обращайтесь к Анне по любым вопросам, она помогает разобраться даже в ковид-вопросам для иностранцев, узнает информацию на официальных сайтах, что радует, когда не всегда присутствуют русскоязычные сайты.
В
27 июня 2021
Отзыв об экскурсии по Западному Криту!

Спасибо за организацию экскурсии, всё очень понравилось, дети в восторге.
Путешествие было замечательным и познавательным, а приём тёплым и радушным.
S
17 мая 2021
Я приехала на Крит ещё до полного открытия Греции после локдауна. Исходя из новых постковидных реалий Анна порекомендовала экскурсию Краски Западного Крита. При чем она и ее муж нашли время, чтобы приехать ко мне в отель, обсудить план экскурсии, познакомиться. Так как в машине могли находиться только водитель и пассажиры, Анна не смогла быть с нами, но была постоянно на связи и записала небольшие аудиоролики про каждый пункт поездки. Анна и Сергей окружили меня такой заботой и вниманием, что я почувствовала себя членом их семьи, которому они хотят показать максимально и разделить их любовь к Криту.
Я думаю, что наверно только русскоговорящие туристы, посещающие Крит имеют привилегию пройти такую познавательную и полную искренних впечатлений экскурсию.
Я даже попала на греческое телевидение, на одно из самых популярных каналов Греции при посещении семейной bakery где на протяжении многих десятилетий производится баклава старинным методом с самым тонким тестом. Называется Кадамно кажется.
Сергей очень профессиональный водитель и постоянно беспокоится о комфорте своих пассажиров. Так что я очень рекомендую экскурсии с Анной и Сергеем, потому что видно, что это прежде всего их увлечение и желание показать Крит во всей красе нам, приезжим туристам.
Е
24 июля 2020
Ещё раз огромное спасибо Анне и её мужу за новые впечатления и интересную программу. Мы были большой компанией с маленькими детьми и не заметили как пролетел целый день, дети были тоже при деле. Честно говоря немного побаивались серпантина, но Аннин муж Сергей просто волшебно вел машину, он очень спокойный, добрый и обходительный человек. Мы чувствовали себя как в гостях у друзей.
Е
4 окт 2019
Хотелось бы поблагодарить Анну с мужем за чудеснейшую экскурсию:) День прошел на одном дыхании, вся семья в восторге! Много интересной информации, касающейся не только исторических аспектов, но и жизни на Крите в настоящее время.
Однозначно вернемся на Крит и будем обращаться только к Анне:)
Отдельное спасибо за то, что Анна организует не только экскурсионные туры, но и поможет в решении бытовых вопросов. Очень мила и отзывчива.
Спасибо, спасибо, спасибо!
Татьяна
8 сен 2019
Добрый день! Мы были первый раз на Крите. Мы, это семейная пара и двое детей, 6 и 18 лет.
Анна и ее замечательный, молчаливый муж сделали все, чтоб нашей маленькой компании было интересно и очень комфортно. Маршрут проложен так, что захотелось поехать дальше, и дальше узнавать этот замечательный остров. Так что следующий год у вас.
И еще, передавайте Розе, что ее рецепт работает, как часы.
Спасибо за рекомендации с сыром, все очень вкусно.
О
2 авг 2019
Были на экскурсии с ребенком 9 лет. Очень понравилось, много интересного, Крит открывается с новой стороны. Познавательно, динамично насыщено и душевно. Рекомендую. Получили много положительных эмоций, а Анна - замечательный гид и человек!
Н
15 июля 2019
В июле 2019 года я была с сыном и мужем на Крите. Буквально за три дня до поездки выбрали 4 экскурсии на острове. Очень доходчивая информация на сайте, быстро ответила гид Анна. Ровно в указанное время Анна ждала нас у входа в отель. А дальше было море восторга! Анна-необыкновенно легкий и тактичный человек, великолепная рассказчица. Вся поездка была пронизана безграничной любовью к Криту. Благодаря Анне, мы влюбились в этот остров, она показала чудеснейшие места, необыкновенной красоты монастыри, быт критских деревушек. Передвигались мы на новеньком минивэне. За рулём -супруг Анны. Классный водитель! Очень аккуратный на дороге. С ним было спокойно даже на горном серпантине. И особенно порадовало то, что наши экскурсии проходили очень комфортно, не было спешки и суеты. Мы останавливались в атмосферных тавернах с потрясающим видом, пили кофе или обедали, заходили в понравившиеся магазинчики, но при этом успевали посмотреть все запланированное. Анна вкладывает душу в свою работу, мы чувствовали себя долгожданными друзьями, которым очень рады. Большое спасибо! Обязательно порекомендую Анну своим знакомым.
Ю
9 мая 2019
Экскурсия очень понравилась. Были в составе 2 взрослых и детей 4 и 9 лет.
Приятно было ехать в новой и комфортной машине. Анна очень приятная в общении и располагает к себе как человек. Очень удобно было то, что мы сами могли решать хотим ли мы посетить то или иное место. Так как были с детьми, старались, чтобы дети сильно не устали, поэтому ограничились посещением деревушки Краси с ее многовековым платаном, музеем Homo-sapiens, гончарной мастерской, затем отличным обедом и пещерой Зевса. Дети прокатились до пещеры на ослике, чему были очень рады. Сама пещера произвела на них огромное впечатление. Интересно им было и в гончарной мастерской самим изготовить изделия на гончарном круге. Дочке понравилось, что Анна рассказывала кроме истории Крита и мифов, также просто про жизнь людей на Крите, их обычаи, про то как празднуют свадьбу и т. д.
Вообщем, нам всем все очень понравилось, все остались довольны. Сын на обратном пути заснул под рассказы Анны в удобном детском кресле.
Спасибо Анне и ее мужу Стерио за отличную экскурсию.
И
9 мая 2019
Все очень понравилось! Рекомендую семьям с детьми. Нашим деткам очень понравилось! Очень интересно, познавательно и увлекательно!
N
2 сен 2018
Vsjo bilo zamechateljno! Otziv popodrobnee napishu pozze.
Е
23 авг 2018
Мы приехали на Крит такой компанией: две мамы и два ребёнка (маленький электровеник 3, 5 лет, и принцесса 7 лет). Главной нашей задачей было отдохнуть от жесткого графика, где все время нужно бежать, успевать, вписываться в рамки и вписывать в них своих неудобных детей (и мы, и дети этого особенно не любим). Но совсем «котлетный» отдых нас быстро утомляет и начинает угнетать.
Нам хотелось посмотреть Крит. Живой, аутентичный, не открыточно-туристический.
Понятно, что с такими запросами формат автобусной экскурсии, где «вышли-построились-сфотографировались-прослушали лекцию-законспектировали-пересказали-погрузились-едем дальше» не подходил нам от слова «совсем».
Разумеется, мы много прочитали заранее в интернете. Но википедия не расскажет тех живых историй, которым пропитан остров и которые умеют рассказывать только те, кто сам ими живет. Не отвезёт вас в крошечное кафе, построенное в кроне огромного платана над обрывом. Не соберёт вам по пути букетик душистого шалфея с горного склона.
Особенной удачей стала наша встреча с Анной и Стерьесом.
На ходу мы могли перекраивать маршрут, в зависимости от нашего желания, и наших предпочтений. Анна честно рассказала где действительно интересно, и есть что посмотреть, а где просто распиаренное туристическое место, которое посещают лишь ради того, чтобы поставить очередную галочку в отчёте о путешествии.
Если что-то шло не совсем так, как было запланировано, Анна очень переживала, что мы можем расстроиться, а нам только того и надо! Мы страстные любители импровизации, и в компании доброжелательных и чутких ребят, которые знают остров, его историю и географию как свой дом, который любят и которым гордятся, у нас получился превосходный трип.
Где-то мы уже успели побывать, и нас восхитил прекрасный вид, появилось много вопросов. И Стерьес (говорят, по-русски он не понимает, но тут мы засомневались))) направляет машину именно туда, чтобы мы смогли рассмотреть получше то, что нас так поразило. А Анна тем временем удовлетворяет наше любопытство, рассказывает все то, что мы, конечно же, так и не загуглили, вернувшись домой после первого, самостоятельного посещения.
Когда закончились все запланированные на тот день приключения, мы оказались на каменной веранде над плато Лассити. Не могу объяснить, что именно нас так захватило там (на Крите есть много видов ещё живописнее). Спустилась долгожданная прохлада, разъехались все туристы. Мы сидели в высокогорной тишине на веранде, болтали ногами над обрывом, пили кофе и ели мороженое. Нам, как и нашим детям, было необходимо переварить огромное количество впечатлений, эмоций, информации, полученной за день. И ребята прекрасно понимали, что лучшего места для этого не найти.
В общем, спасибо - это не то слово! Мы получили не просто отпуск и галочку - "здесь побывали". Мы получили захватывающую историю, историю про КРИТ и ПРО НАС, историю, в которую хочется вернуться. Анна, БЛАГОДАРИМ! От души!
А
21 авг 2018
Впервые на Крите. Заказали экскурсию у Анны. Впечатления:
Можно было заказать в турагенстве и получить стандартное "посмотрите направо, посмотрите налево, а в этом магазине у меня процент с Ваших покупок, ой, тут самые лучшие товары по самым лучшим ценам, шаг вправо, шаг влево - попытка к бегству, ведь мы - группа".
Заказали у Анны. Получили семейный отдых с друзьями на их машине, с приятным бонусом - друзья прекрасно знают все аспекты жизни Крита и готовы делиться знаниями, подстраиваясь под интересы нас и наших детей. Что узнали:
- о мифологии и не только…
- о геологии Крита и не только…
- о традициях критян и не только…
- о кухне и не только…
- о монастырях, религии и не только…
- о современной жизни в туристических районах, за их пределами и не только.
- о маслобойнях, создании керамики и не только.
Гуляли, любовались видами залива Мирабелло, ездили на Спиналонгу, посещали монастыри, осматривали плато Ласити, ели в настоящей харчевне, не атакованной туристами и говорили, говорили, говорили. Мы довольны, дети в восторге.
День с Анной и Стерио - лучший день на Крите. Рекомендуем всем!
Д
29 июня 2018
Хочется от души поблагодарить чудесную Анну и ее мужа за прекрасную экскурсию, которая запомнилась хорошими знаниями Анны о Крите, как же без легенд и местных сказов! А главное мы на месте поменяли маршрут, поехав в те местечки, куда туристы от больших компаний точно не доезжают, где нет той толпы и все рассказывается с чувством, с толком, с расстановкой! Всю поездку было очень интересно слушать, задавать вопросы, многое о жителях Крита стало понятно))) Супер комфортабельный микроавтобус с детскими креслами, вкусная критская еда, теплая компания, любой каприз - все это будет, если вы поедете с Анной! Рекомендуем!

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