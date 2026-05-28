Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Быт горного селения, древний платан и старинная обитель
Первую остановку мы совершим в небольшом живописном селении высоко в горах. Здесь вы повидаетесь с древним и могучим платаном — ему уже больше 2000 лет, а окружность ствола достигает 20 обхватов! Познакомитесь с многовековым укладом жизни и побываете в старинной венецианской прачечной. После этого мы отправимся в массив Диктейских гор, а по пути сделаем остановку в монастыре Богородицы Сердечной. Обитель находится в ведении монахинь и широко известна среди паломников.
Пейзажи и атмосфера плато Лассити
Двигаясь дальше в глубь острова, через горы, мы попадём на плато, предположительно являющееся кратером древнего вулкана. Это необычное место посреди горного массива Дикти — как лоскутное одеяло из зелёных и жёлтых полей, каждое из которых орошалось собственной ветряной мельницей. Плоскогорье Лассити — одно из самых плодородных мест на Крите, оно завораживает своей растительностью, колоритными деревушками и радушием местных жителей. Мы остановимся в горном селении для обеда, апельсиновой паузы и покупки сувениров. А затем вы осмотрите сталактиты и сталагмиты в пещере Диктеон Андрон, где, по преданию, родился сам Зевс.
Искусство работы с глиной и дегустации традиционных продуктов
Знакомство с Критом будет неполным, если оставить в стороне такие древние традиции, как гончарное искусство, виноделие и производство оливкового масла. В мастерской вам расскажут о тонкостях работы с глиной и методиках, уходящих корнями в далекое прошлое. Вы продегустируете критские вина и отведаете натуральное оливковое масло, изготовленное в одном из местных семейных хозяйств.
Сказочный парк древнегреческой мифологии
Когда будем покидать плоскогорье Лассити, откроется панорама на провинцию Педиада. А перед этим зайдём в сказочный лабиринт — там узнаете главные мифы древней Греции, связанные с Критом.
Кому подходит экскурсия
Гостям с детьми, гурманам и виноманам, любителям природы, искателям приключений и просто желающим познакомиться с жизнью аутентичного Крита.
В своих экскурсиях я больший акцент делаю на современной жизни Крита, однако историко-культурный компонент обязательно присутствует в моем рассказе.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсия начинается, как правило, ранним утром и заканчивается вечером
Вас будут сопровождать водитель и гид
Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне с кондиционированием воздуха. Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости.
Мы встретим вас в отеле, если вы живете в следующих населенных пунктах: Hersonissos, Analipsi, Anissaras, Gouves, Kokkini Hani, Malia, Stalida, Heraklion, Karteros, Amoudara, Agia Pelagia.
По договорённости — область Lassiti, Agios Nikolaos, Ierapetra, Elounda, Sitia, Bali, Rethymno, Chania
Что входит в стоимость, а что — нет
Транспортные расходы и услуги водителя входят в стоимость экскурсии
Дополнительные расходы: обед в таверне — €10–20 за чел., входные билеты в музеи, археологические и исторические памятники, вход в пещеру и парк мифов
Можем провести экскурсию для большего количества человек
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Ираклионе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провела экскурсии для 1052 туристов
Меня зовут Аня и вот уже почти целое десятилетие я живу на сказочном острове Крит. Моя страсть — это в первую очередь неизведанные уголки, раскрывающие местный колорит. Со мной вас читать дальшеуменьшить
ждут экскурсии по горным деревням, виноградникам, оливковым рощам, безлюдным пляжам. Вы увидите ущелья, церквушки в скалах, водопады, традиционные мастерские и многое другое. Во время дружеских пешеходных прогулок я показываю Крит изнутри, даю попробовать на вкус, заглянуть в традиционный домик и побывать в роли его жителя! А семейные экскурсии полного дня мы проводим на комфортабельном автомобиле вместе с мужем: показываем его родные места и рассказываем о быте местных.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
Анна организовала великолепную экскурсию. Трансфер прибыл во время с высококлассным водителем . Экскурсовод нашёл подход ко всем участникам тура и сумел увлечь всех нас от самых юных до самых старших участников экскурсии. Спасибо большое за незабываемые эмоции!
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О
Ольга
Мы очень благодарны Анне за день, проведённый вместе. За внимательность к деталям, гибкость и заботу обо всех участниках путешествия отдельное большое спасибо.
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Юлия
Мы были на Крите впервые и поездка, организованная Анной и её мужем нам очень понравилась! Аня очень внимательна к гостям, и её любовь к этому острову передалась и нам. Важно сказать что путешествовать может "и стар и млад", например мы ездили с 7летним ребенком и бабушкой, и оба остались в восторге! Большое спасибо за поезку и подробные рассказы обо всем!
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Ю
Юлия
Замечательная прогулка с Анной! Я с мужем и детьми-подростками просто в восторге. Не хотелось, чтобы заканчивался день. После экскурсии мы захотели вернуться на Крит следующим летом, так как поняли, что читать дальшеуменьшить
осталось много всего неохваченного. Обо всех этих местах рассказывает Анна, чувствуется, как она любит остров, и эта любовь к острову передается и путешественникам. Экскурсия очень грамотно построена, но, если вам не все интересно, Анна всегда готова поменять маршрут и показать что-то другое.
Отдельно хотелось бы поблагодарить ее мужа, который мастерски провозит вас на машине по любым горным дорогам.
Желаю, чтобы каждый оказавшийся на Крите, проделал бы этот маршрут с Анной и ее мужем. Еще раз благодарим за великолепный показ и рассказ о Крите.
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Sergey
Экскурсию проводила Наталья, автомобилем очень аккуратно и комфортно управлял Сергиус. Ребята профессионалы-познакомили с историей (древней и не очень, в том числе новейшей) как данного региона так и всего Крита, очень читать дальшеуменьшить
понятно и интересно. Ребенок 8 лет и подросток 17 лет, а так же их родители в расцвете сил, легко и не принужденно провели эти 8+ часов. Учитывают все ваши пожелания и вопросы. Настоятельно рекомендую Анну и их команду всем путешественникам и просто отдыхающим на этом Волшебном острове! Эти ребята полностью подтверждают своей душевной работой что Крит-это не остров, а состояние Души. Искренне желаю им процветания, а читающим отзыв - незабываемых экскурсий.
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Svetlana
Я приехала на Крит ещё до полного открытия Греции после локдауна. Исходя из новых постковидных реалий Анна порекомендовала экскурсию Краски Западного Крита. При чем она и ее муж нашли время, читать дальшеуменьшить
чтобы приехать ко мне в отель, обсудить план экскурсии, познакомиться. Так как в машине могли находиться только водитель и пассажиры, Анна не смогла быть с нами, но была постоянно на связи и записала небольшие аудиоролики про каждый пункт поездки. Анна и Сергей окружили меня такой заботой и вниманием, что я почувствовала себя членом их семьи, которому они хотят показать максимально и разделить их любовь к Криту. Я думаю, что наверно только русскоговорящие туристы, посещающие Крит имеют привилегию пройти такую познавательную и полную искренних впечатлений экскурсию. Я даже попала на греческое телевидение, на одно из самых популярных каналов Греции при посещении семейной bakery где на протяжении многих десятилетий производится баклава старинным методом с самым тонким тестом. Называется Кадамно кажется. Сергей очень профессиональный водитель и постоянно беспокоится о комфорте своих пассажиров. Так что я очень рекомендую экскурсии с Анной и Сергеем, потому что видно, что это прежде всего их увлечение и желание показать Крит во всей красе нам, приезжим туристам.