За 9 часов вы увидите как известные достопримечательности, так и скрытые сокровища Восточного Крита. Насладитесь культурой и природой острова
Вас ждет незабываемое путешествие по Восточному Криту, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.
Погрузитесь в атмосферу старинных деревень, где узкие улочки ведут к традиционным тавернам, предлагающим ароматный кофе и читать дальшеуменьшить
свежий апельсиновый сок.
Вас поразит великолепие секретных монастырей, расположенных в горах, где монахи посвящают свою жизнь восстановлению святынь.
Не менее впечатляющим будет посещение рыбацкой деревушки Плака с ее размеренной жизнью и возможностью отведать свежайшие морепродукты. Пляжи с кристально чистой водой приглашают насладиться спокойствием и красотой природы. А проезжая через Элунду, вы узнаете легенды о затонувшем городе Олус и встретите знаменитостей.
Завершит ваше путешествие город Агиос Николоас, где вы сможете насладиться самостоятельной прогулкой вдоль залива Мирабелло и ознакомиться с византийскими памятниками. Эта экскурсия станет незабываемым приключением, полным открытий и впечатлений
Лучшее время для экскурсии на Восточный Крит - с июня по сентябрь. В это время погода тёплая и солнечная, что делает прогулки по живописным местам особенно приятными. Апрель, май и октябрь также подходят для путешествия, когда туристов меньше, а температура комфортная для экскурсий. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, всё же можно насладиться культурными и историческими достопримечательностями региона, но стоит быть готовым к более переменчивой погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Монастырь
Остров Спиналонга
Рыбацкая деревушка Плака
Крепость Спиналонга
Город Агиос Николаос
Затонувший город Олус
Описание экскурсии
Местный колорит
Приготовьтесь к погружению в атмосферу традиционной греческой деревушки. Старинные улочки здесь настолько узки, что по ним не всегда может проехать автобус. Вы погрузитесь в атмосферу этого места, прогуливаясь меж домиков и встречая местных жителей, а после сможете взбодриться ароматным кофе или свежим апельсиновым соком.
Монашеский подвиг
Поднимаясь в горы, мы сделаем остановку у великолепного секретного монастыря. Вам может встретиться монах, который живет здесь в одиночестве и занимается восстановлением святыни. Его пример вдохновляет на подвиги и слагается в легендах. А следующий крошечный монастырь, не всегда обозначенный на картах, впечатлит богатой историей и необычным иконостасом. Добравшись до вершины вы будете вознаграждены потрясающей панорамой. Запасайтесь памятью в телефонах и фотоаппаратах: с такого ракурса остров Спиналонга вы увидите впервые!
Размеренная жизнь Плаки
В небольшой рыбацкой деревушке Плака вы забудете о суете и спешке. Мы заглянем в одну из лучших таверн, окна которой дарят потрясающий вид на крепость Спиналонга. Вы пообедаете свежайшими морепродуктами на любой вкус и кошелек (кроме морепродуктов в меню есть, конечно, и мясные, и овощные блюда). А после трапезы — отдохнете на живописном галечном пляже, где морская вода едва ли не прозрачнее дождевых капель.
Брат Атлантиды и местный Сен-Тропе
Мы проедем через известный поселок Элунда, расположенный близ затонувшего в древности города Олус. Вы услышите предание о том, как город ушел под воду, и узнаете об удивительных артефактах раскопок. А в Элунде сможете встретить знаменитостей, ведь здесь останавливаются голливудские звезды и члены королевских династий. «Под занавес» мы прибудем в город Агиос Николоас, где у вас будет свободное время на самостоятельную прогулку вдоль залива Мирабелло и знакомство с византийскими памятниками.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашего агентства
Экскурсия проходит на микроавтобусе. Переезды между локациями — по 20-30 минут. Пешеходная часть — прогулка по городу Агиос Николаос.
Дополнительные расходы: обед в таверне (10-20 евро на человека)
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€90
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ираклион и его пригороды
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Ираклионе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1187 туристов
Долой скучные маршруты и толпы туристов! Опытные гиды нашей команды — настоящие профессионалы, живущие в Греции уже многие годы и любящие её всем сердцем. Они покажут вам аутентичную Грецию — читать дальшеуменьшить
от тайных уголков до всемирно известных мест, от древних улочек до впечатляющих легенд! Каждый маршрут мы можем корректировать с учётом ваших интересов, предлагая эксклюзивные впечатления, доступные только избранным! Комфорт и внимание к деталям — наш приоритет: от частных трансферов до уютных пикников в уединённых местах. Путешествуя с нами, вы получаете не просто экскурсию, а незабываемое путешествие, где каждый момент — это ваше личное открытие.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
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3
–
2
–
1
–
Л
Леонид
Экскурсия с Катериной по Восточному Криту нам очень понравилась. Помимо интересного рассказа, видно что она по настоящему любит Крит. Ее рекомендации по фильмам и книгам о Крите - ценное дополнение к экскурсии. Спасибо! Леа и Леонид
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О
Ольга
Путешествие полностью соответствовало описанию программы ❤️ и подходит для клиентов от 16+
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V
Valeriy
Спасибо экскурсоводу Елене! Это был великолепный день! Всё было супер! Бронируйте не пожалеете!
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В
Владислав
Очень хорошая экскурсия, рекомендую! Экскурсовод была просто супер!
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Зоя
Великолепный тур с Еленой. Это кладезь информации. Экскурсия прошла на одном дыхании, лучшие локации для фото. Все четко по воемени. Еще раз спасибо Елене и Трипстеру.
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Fahsel
Несмотря на то, что мы были на Крите в "мёртвый" сезон, в конце декабря, Tripster организовал нам индивидуальную экскурсию. Экскурсовод Елена забрала нас от отеля, и целый день посвящала нас читать дальшеуменьшить
в тайны Крита. Мы проехали через милые деревушки, прогулялись по их улицам, выпили кофе в местном кафе с местными жителями; великолепные горные пейзажи; крепость Спиналонга; город Агио Николаос, с посещением ресторана(еда и кофе на Крите отменные!!). И в заключение, местная маслобойня: 1 литр оливкового масла и бутылочка раки в подарок от хозяина! Муж остался доволен подарком. Итак, наше маленькое путешествие удалось! Временами лил дождь, но это не испортило настроения. Было интересно и очень познавательно. Теперь я могу сказать, что я была на Крите. Спасибо, Елена, спасибо, Tripster!
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