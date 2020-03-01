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Отправиться из Ираклиона на поиски сокровищ и заглянуть в уютные городки, деревушки и монастыри

Юлия
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Юлия – экскурсионное агентство
Что вам интереснее: увидеть популярные достопримечательности или удивительные скрытые уголки? Выбирать не придется, ведь за 9 часов мы исследуем и маленькие деревушки, и крупные города.

Вы познакомитесь с историей, культурой и традициями Крита и отдохнете на живописном пляже.
€65
59 за человека
скидка10%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча — Ираклион и его пригороды
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Восточный Крит: большое путешествие
Восточный Крит: большое путешествие

Что вас ожидает

Местный колорит
Приготовьтесь к погружению в атмосферу традиционной греческой деревушки. Старинные улочки здесь настолько узки, что по ним не всегда может проехать автобус. Вы погрузитесь в атмосферу этого места, прогуливаясь меж домиков и встречая местных жителей, а после сможете взбодриться ароматным кофе или свежим апельсиновым соком.

Монашеский подвиг
Поднимаясь в горы, мы сделаем остановку у великолепного секретного монастыря. Вам может встретиться монах, который живет здесь в одиночестве и занимается восстановлением святыни. Его пример вдохновляет на подвиги и слагается в легендах. А следующий крошечный монастырь, не всегда обозначенный на картах, впечатлит богатой историей и необычным иконостасом.
Добравшись до вершины вы будете вознаграждены потрясающей панорамой. Запасайтесь памятью в телефонах и фотоаппаратах: с такого ракурса остров Спиналонга вы увидите впервые!

Размеренная жизнь Плаки
В небольшой рыбацкой деревушке Плака вы забудете о суете и спешке. Мы заглянем в одну из лучших таверн, окна которой дарят потрясающий вид на крепость Спиналонга. Вы пообедаете свежайшими морепродуктами на любой вкус и кошелек (кроме морепродуктов в меню есть, конечно, и мясные, и овощные блюда). А после трапезы — отдохнете на живописном галечном пляже, где морская вода едва ли не прозрачнее дождевых капель.

Брат Атлантиды и местный Сен-Тропе
Мы проедем через известный поселок Элунда, расположенный близ затонувшего в древности города Олус. Вы услышите предание о том, как город ушел под воду, и узнаете об удивительных артефактах раскопок. А в Элунде сможете встретить знаменитостей, ведь здесь останавливаются голливудские звезды и члены королевских династий. «Под занавес» мы прибудем в город Агиос Николоас, где у вас будет свободное время на самостоятельную прогулку вдоль залива Мирабелло и знакомство с византийскими памятниками.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашего агентства
  • Экскурсия проходит на микроавтобусе. Переезды между локациями — по 20-30 минут. Пешеходная часть — прогулка по городу Агиос Николаос.
  • Дополнительные расходы: обед в таверне (10-20 евро на человека)
Восточный Крит: большое путешествие
Восточный Крит: большое путешествие
Восточный Крит: большое путешествие
Восточный Крит: большое путешествие
Восточный Крит: большое путешествие
Восточный Крит: большое путешествие
Восточный Крит: большое путешествие
Восточный Крит: большое путешествие
Восточный Крит: большое путешествие
Восточный Крит: большое путешествие
Восточный Крит: большое путешествие
Восточный Крит: большое путешествие
Восточный Крит: большое путешествие

Экскурсия проводится во вторник и субботу в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура — Ираклион и его пригороды.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Юлия
Юлия
Долой скучные маршруты и толпы туристов! С нами вы увидите настоящий Крит — только самое-самое! Совместно с гостями острова мы разработали экскурсии в мини-группах, которые сочетают посещение визитных карточек, а также совершенно аутентичных, неизвестных обычному туристу мест. Наши гиды — настоящие профессионалы. Они живут на Крите по 10-20 лет, обожают его всей душой и готовы этой любовью поделиться с вами!
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Одно из трех мест, куда вас приведет эта поездка — живописный и труднодоступный уголок релакса. Вы увидите трио морей в бухте Балос, полежите на розовом песке пляжа Элафониси или поплаваете, любуясь пальмами Ваи. Куда бы мы ни отправились, вы насладитесь панорамами и сделаете лучшие фото, а я наполню день рассказами о Крите.

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