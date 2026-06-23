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Восточный Крит: большое путешествие

За 9 часов вы увидите как известные достопримечательности, так и скрытые сокровища Восточного Крита. Насладитесь культурой и природой острова
Вас ждет незабываемое путешествие по Восточному Криту, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.

Погрузитесь в атмосферу старинных деревень, где узкие улочки ведут к традиционным тавернам, предлагающим ароматный кофе и
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свежий апельсиновый сок.

Вас поразит великолепие секретных монастырей, расположенных в горах, где монахи посвящают свою жизнь восстановлению святынь.

Не менее впечатляющим будет посещение рыбацкой деревушки Плака с ее размеренной жизнью и возможностью отведать свежайшие морепродукты. Пляжи с кристально чистой водой приглашают насладиться спокойствием и красотой природы. А проезжая через Элунду, вы узнаете легенды о затонувшем городе Олус и встретите знаменитостей.

Завершит ваше путешествие город Агиос Николоас, где вы сможете насладиться самостоятельной прогулкой вдоль залива Мирабелло и ознакомиться с византийскими памятниками. Эта экскурсия станет незабываемым приключением, полным открытий и впечатлений

5
22 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды и панорамы
  • 🏛 Исторические и культурные объекты
  • 🍽 Вкусная местная кухня
  • 🏖 Отдых на живописных пляжах
  • 🚶‍♂️ Прогулки по традиционным деревушкам
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии на Восточный Крит - с июня по сентябрь. В это время погода тёплая и солнечная, что делает прогулки по живописным местам особенно приятными. Апрель, май и октябрь также подходят для путешествия, когда туристов меньше, а температура комфортная для экскурсий. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, всё же можно насладиться культурными и историческими достопримечательностями региона, но стоит быть готовым к более переменчивой погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Восточный Крит: большое путешествие
Восточный Крит: большое путешествие
Восточный Крит: большое путешествие

Что можно увидеть

  • Монастырь
  • Остров Спиналонга
  • Рыбацкая деревушка Плака
  • Крепость Спиналонга
  • Город Агиос Николаос
  • Затонувший город Олус

Описание экскурсии

Местный колорит

Приготовьтесь к погружению в атмосферу традиционной греческой деревушки. Старинные улочки здесь настолько узки, что по ним не всегда может проехать автобус. Вы погрузитесь в атмосферу этого места, прогуливаясь меж домиков и встречая местных жителей, а после сможете взбодриться ароматным кофе или свежим апельсиновым соком.

Монашеский подвиг

Поднимаясь в горы, мы сделаем остановку у великолепного секретного монастыря. Вам может встретиться монах, который живет здесь в одиночестве и занимается восстановлением святыни. Его пример вдохновляет на подвиги и слагается в легендах. А следующий крошечный монастырь, не всегда обозначенный на картах, впечатлит богатой историей и необычным иконостасом.
Добравшись до вершины вы будете вознаграждены потрясающей панорамой. Запасайтесь памятью в телефонах и фотоаппаратах: с такого ракурса остров Спиналонга вы увидите впервые!

Размеренная жизнь Плаки

В небольшой рыбацкой деревушке Плака вы забудете о суете и спешке. Мы заглянем в одну из лучших таверн, окна которой дарят потрясающий вид на крепость Спиналонга. Вы пообедаете свежайшими морепродуктами на любой вкус и кошелек (кроме морепродуктов в меню есть, конечно, и мясные, и овощные блюда). А после трапезы — отдохнете на живописном галечном пляже, где морская вода едва ли не прозрачнее дождевых капель.

Брат Атлантиды и местный Сен-Тропе

Мы проедем через известный поселок Элунда, расположенный близ затонувшего в древности города Олус. Вы услышите предание о том, как город ушел под воду, и узнаете об удивительных артефактах раскопок. А в Элунде сможете встретить знаменитостей, ведь здесь останавливаются голливудские звезды и члены королевских династий. «Под занавес» мы прибудем в город Агиос Николоас, где у вас будет свободное время на самостоятельную прогулку вдоль залива Мирабелло и знакомство с византийскими памятниками.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашего агентства
  • Экскурсия проходит на микроавтобусе. Переезды между локациями — по 20-30 минут. Пешеходная часть — прогулка по городу Агиос Николаос.
  • Дополнительные расходы: обед в таверне (10-20 евро на человека)

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€90
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ираклион и его пригороды
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Ираклионе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1187 туристов
Долой скучные маршруты и толпы туристов! Опытные гиды нашей команды — настоящие профессионалы, живущие в Греции уже многие годы и любящие её всем сердцем. Они покажут вам аутентичную Грецию —
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от тайных уголков до всемирно известных мест, от древних улочек до впечатляющих легенд! Каждый маршрут мы можем корректировать с учётом ваших интересов, предлагая эксклюзивные впечатления, доступные только избранным! Комфорт и внимание к деталям — наш приоритет: от частных трансферов до уютных пикников в уединённых местах. Путешествуя с нами, вы получаете не просто экскурсию, а незабываемое путешествие, где каждый момент — это ваше личное открытие.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
3
2
1
Л
Экскурсия с Катериной по Восточному Криту нам очень понравилась. Помимо интересного рассказа, видно что она по настоящему любит Крит. Ее рекомендации по фильмам и книгам о Крите - ценное дополнение к экскурсии. Спасибо!
Леа и Леонид
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О
Путешествие полностью соответствовало описанию программы ❤️ и подходит для клиентов от 16+
Путешествие полностью соответствовало описанию программы ❤️ и подходит для клиентов от 16+
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V
Спасибо экскурсоводу Елене! Это был великолепный день! Всё было супер! Бронируйте не пожалеете!
Спасибо экскурсоводу Елене! Это был великолепный день! Всё было супер! Бронируйте не пожалеете!
Спасибо экскурсоводу Елене! Это был великолепный день! Всё было супер! Бронируйте не пожалеете!
Спасибо экскурсоводу Елене! Это был великолепный день! Всё было супер! Бронируйте не пожалеете!
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В
Очень хорошая экскурсия, рекомендую! Экскурсовод была просто супер!
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Зоя
Великолепный тур с Еленой. Это кладезь информации. Экскурсия прошла на одном дыхании, лучшие локации для фото. Все четко по воемени. Еще раз спасибо Елене и Трипстеру.
Великолепный тур с Еленой. Это кладезь информации. Экскурсия прошла на одном дыхании, лучшие локации для фото.
Великолепный тур с Еленой. Это кладезь информации. Экскурсия прошла на одном дыхании, лучшие локации для фото.
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Fahsel
Несмотря на то, что мы были на Крите в "мёртвый" сезон, в конце декабря, Tripster организовал нам индивидуальную экскурсию. Экскурсовод Елена забрала нас от отеля, и целый день посвящала нас
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в тайны Крита. Мы проехали через милые деревушки, прогулялись по их улицам, выпили кофе в местном кафе с местными жителями; великолепные горные пейзажи; крепость Спиналонга; город Агио Николаос, с посещением ресторана(еда и кофе на Крите отменные!!). И в заключение, местная маслобойня: 1 литр оливкового масла и бутылочка раки в подарок от хозяина! Муж остался доволен подарком. Итак, наше маленькое путешествие удалось! Временами лил дождь, но это не испортило настроения. Было интересно и очень познавательно. Теперь я могу сказать, что я была на Крите. Спасибо, Елена, спасибо, Tripster!

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