Лучшее время для экскурсии на Восточный Крит - с июня по сентябрь. В это время погода тёплая и солнечная, что делает прогулки по живописным местам особенно приятными. Апрель, май и октябрь также подходят для путешествия, когда туристов меньше, а температура комфортная для экскурсий. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, всё же можно насладиться культурными и историческими достопримечательностями региона, но стоит быть готовым к более переменчивой погоде.

Вас ждет незабываемое путешествие по Восточному Криту, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.Погрузитесь в атмосферу старинных деревень, где узкие улочки ведут к традиционным тавернам, предлагающим ароматный кофе и

свежий апельсиновый сок. Вас поразит великолепие секретных монастырей, расположенных в горах, где монахи посвящают свою жизнь восстановлению святынь. Не менее впечатляющим будет посещение рыбацкой деревушки Плака с ее размеренной жизнью и возможностью отведать свежайшие морепродукты. Пляжи с кристально чистой водой приглашают насладиться спокойствием и красотой природы. А проезжая через Элунду, вы узнаете легенды о затонувшем городе Олус и встретите знаменитостей. Завершит ваше путешествие город Агиос Николоас, где вы сможете насладиться самостоятельной прогулкой вдоль залива Мирабелло и ознакомиться с византийскими памятниками. Эта экскурсия станет незабываемым приключением, полным открытий и впечатлений

Описание экскурсии

Местный колорит

Приготовьтесь к погружению в атмосферу традиционной греческой деревушки. Старинные улочки здесь настолько узки, что по ним не всегда может проехать автобус. Вы погрузитесь в атмосферу этого места, прогуливаясь меж домиков и встречая местных жителей, а после сможете взбодриться ароматным кофе или свежим апельсиновым соком.

Монашеский подвиг

Поднимаясь в горы, мы сделаем остановку у великолепного секретного монастыря. Вам может встретиться монах, который живет здесь в одиночестве и занимается восстановлением святыни. Его пример вдохновляет на подвиги и слагается в легендах. А следующий крошечный монастырь, не всегда обозначенный на картах, впечатлит богатой историей и необычным иконостасом.

Добравшись до вершины вы будете вознаграждены потрясающей панорамой. Запасайтесь памятью в телефонах и фотоаппаратах: с такого ракурса остров Спиналонга вы увидите впервые!

Размеренная жизнь Плаки

В небольшой рыбацкой деревушке Плака вы забудете о суете и спешке. Мы заглянем в одну из лучших таверн, окна которой дарят потрясающий вид на крепость Спиналонга. Вы пообедаете свежайшими морепродуктами на любой вкус и кошелек (кроме морепродуктов в меню есть, конечно, и мясные, и овощные блюда). А после трапезы — отдохнете на живописном галечном пляже, где морская вода едва ли не прозрачнее дождевых капель.

Брат Атлантиды и местный Сен-Тропе

Мы проедем через известный поселок Элунда, расположенный близ затонувшего в древности города Олус. Вы услышите предание о том, как город ушел под воду, и узнаете об удивительных артефактах раскопок. А в Элунде сможете встретить знаменитостей, ведь здесь останавливаются голливудские звезды и члены королевских династий. «Под занавес» мы прибудем в город Агиос Николоас, где у вас будет свободное время на самостоятельную прогулку вдоль залива Мирабелло и знакомство с византийскими памятниками.

Организационные детали