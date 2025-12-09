Отправьтесь на материковую Грецию и окунитесь в мир древних легенд и исторических сокровищ! Вы посетите некрополь Некромантион — мистическое место, где переплетаются миры живых и мёртвых. Увидите античный театр Додони — один из крупнейших и лучше всего сохранившихся в Греции.
А также прогуляетесь по живописной набережной Янины, посетите крепость и по желанию исследуете таинственную пещеру Перама.
Описание экскурсии
8:00 — встреча на острове Корфу, отправление на пароме в порт Игуменица
8:30–9:30 — паром
9:30–10:30 — Некромантион Ахерона — древнее святилище бога загробного мира Аида и его супруги Персефоны. После — переезд в археологический комплекс Додони
10:30–11:30 — прогулка по Додони: античный театр, святилище Зевса, древний оракул
11:30–12:00 — дорога в город Янина
12:00–13:00 — по желанию: посещение пещеры Перама с местным гидом (за доплату)
13:00–15:00 — прогулка по Янине: крепость, набережная озера Памвотида, ремесленные лавки
15:00–16:30 — обед в традиционной таверне
16:30–18:00 — переезд в порт Игуменица
18:30–20:30 — паром на Корфу
20:30 — возвращение в отель
Вы узнаете:
- о легендах и мифах Додони и её оракуле
- истории античного театра и его роли в культуре
- ремесленных традициях региона Эпир
- жизни местного населения и особенностях кухни региона
- а также — как была открыта пещера Перама и чем она уникальна
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Тесла Υ (до 3 мест) 2025 года
- Тайминг может меняться и зависит от расписания паромов
Дополнительные расходы
- Паром Корфу — Игуменица — Корфу: ~€20 за чел.
- Билет в пещеру Перама: €8 за чел. (по желанию)
- Билет в театр Додони — €15 за чел.
- Обед в таверне: ~€15–20 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Георгий — ваш гид в Корфу
Провёл экскурсии для 165 туристов
Меня зовут Георгий (что на греческом означает земледелец — γεωργός). По национальности грек, живу в Греции с 1991 года. Получил два высших образования. Институт экскурсоводов закончил в 2009 году (обучение
Входит в следующие категории Корфу
