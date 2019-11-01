23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать остров от и до на автомобильной экскурсии

Евгения
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Евгения – экскурсионное агентство
Добро пожаловать на остров, который часто называют жемчужиной Ионического моря.

На экскурсии, вы поймёте, почему Корфу заслужил это звание — с двух смотровых площадок полюбуетесь его панорамами, заглянете в прекрасный дворец императрицы Сисси и в церковь Святого Спиридона в Керкире.

Увидите необычный Мышиный остров и бухты курортной Палеокастрицы.

А я обязательно расскажу вам об истории каждого уголка острова, его флоре, фауне, религии и образе жизни.
300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии23 отзыва
5
Большое путешествие по Корфу
Большое путешествие по Корфу

Что вас ожидает

Дворец «баварской розы»
Австрийская императрица построила на греческом острове свою резиденцию, отразившую её любовь к культуре Эллады. Этот красивейший уголок Корфу — дворец Ахиллеон императрицы Сисси — наша первая остановка. Вы услышите печальную историю баварской принцессы и узнаете, почему ей так полюбился остров. И конечно, прогуляетесь по парковым террасам, где открываются великолепные панорамы и встречаются скульптурные ансамбли сюжетов Древней Греции.

Корфу с открытки
Вы полюбуетесь одним из самым известных пейзажей Керкиры: здесь, в старом городке Канони, открывается вид на белоснежный Влахернский монастырь, уединённый островок Понтикониси и взлётную полосу аэропорта посреди моря. Также вас ждёт красивейший район острова — Палеокастрица: на этом живописном мысе с высокими утёсами начинается смешение вод Ионического и Адриатического морей. Именно здесь когда-то дочь царя Алкиноя, прекрасная Навсикая, нашла Одиссея.

Собор Святого Спиридона и монастырь Зоодоху пигис
На протяжении поездки я расскажу вам не только об истории и географии острова, но и о местной религии. В столице, городе Керкира, вы посетите Собор Святого Спиридона, чья колокольня возвышается в центре города, а убранство восхищает своим великолепием. Вы узнаете, почему местные жители так почитают этого святого и считают его хранителем Корфу. Кроме того, вы побываете в монастыре Зоодоху пигис — отсюда вам вновь откроются лучшие виды Корфу.

Жизнь на Корфу
Во время этого путешествия я буду много рассказывать о древнем и современном быте греков-островитян, об образе жизни и греческой кухне. С ней вы познакомитесь в конце экскурсии в деревне Макрадэс. В этом аутентичном селе вы не только сможете попробовать оливковое масло, варенье и оливки местного производства, но и заглянете в магазинчики натуральной косметики, которую изготавливает греческая семья.

Организационные детали

  • Гид заберёт вас в вашем отеле и отвезёт обратно
  • Билеты во дворец Ахиллеон не входят в стоимость экскурсии (8 €/чел)
  • По желанию возможна остановка на обед (не входит в стоимость экскурсии)
Большое путешествие по Корфу
Большое путешествие по Корфу
Большое путешествие по Корфу
Большое путешествие по Корфу
Большое путешествие по Корфу
Большое путешествие по Корфу
Большое путешествие по Корфу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгения
Евгения
Добро пожаловать на Корфу, дорогой путешественник! Меня зовут Евгения, живу здесь с 2004 года. Более 10 лет работаю в туризме, а недавно решила создать свою компанию. В арсенале нашей команды есть небольшой комфортабельный автомобиль ситроен с3 Пикассо, на котором в сопровождении профессионала вы отправитесь в путешествие. Главное на отдыхе — получить хорошие впечатления и положительные, радостные эмоции. Вот этим мы и занимаемся — заряжаем вас Радостью! Лицензия выдана министерством туризма Греции.
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23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 ноября 2019
Мы провели потрясающий день на острове Корфу с нашим замечательным гидом Евгенией. Познакомились с историей острова, столицей Керкирой и ее достопримечательностями, увидели неповторимою красоту этого райского уголка мира. Евгения - профессиональный эрудированный гид, очень интересно подавала материал. Хотя путешествие было достаточно длительным, но было очень удобно передвигаться на большой комфортной машине. Обязательно будем рекомендовать Евгению нашим друзьям. Большое спасибо за экскурсию!!!
Екатерина
22 октября 2019
Большое спасибо Евгении за экскурсию! Всё было очень здорово, мы узнали много нового о том как живут Греки, заехали в красивые места и конечно же купались на диком пляже. Евгения очень чуткий гид, которая понимает настрой и желания клиентов
12 октября 2019
Отлично! Евгения молодец.
10 октября 2019
Выбор гида для обзорной экскурсии по Корфу был спонтанный. Мы просто открыли Гугл и набрали «гид на Корфу». Самым первым в списке была Евгения. Прочитав несколько первых отзывов, мы уже не сомневаясь заказывали поездку с ней.
Наш отель находится на самом севере острова, дорога сюда не близкая, но Женя не опоздала, приехала ровно к 10 и была с нами даже больше отведенных на экскурсию 6-ти часов!
Она профессиональный гид, знающий историю и современное положение на Корфу, относится к каждой группе индивидуально и очень тепла в общении.
Рекомендую от всей души!
7 октября 2019
В сентябре мы с моей приятельницей были на Корфу и пользовались услугами частного гида. Нашим гидом была Евгения. Впечатления самые прекрасные. Маршрут мы составляли совместно, она провезла нас по местам, которые интересовали именно нас. Евгения великолепно знает историю Корфу, по дороге она нам рассказывала не только о достопримечательностях, но и о повседневной жизни жителей. Меня, например впечатлила современная система образования и история борьбы православной церкви острова за сохранение языка и культурного наследия Греции - очень впечатляюще. Евгения провезла нас по красивейшим местам, в которые мы просто не попали бы на обычной автобусной экскурсии - автобусы по таким дорогам не передвигаются. Ну и как вишенка в торте - на обед она нас отвезла в таверну, которую мы тоже сроду бы не нашли сами. Сказать, что обед был вкусным - ничего не сказать, он был превосходным, ничего вкуснее ни до того ни после того я на Корфу не пробовала, хотя мы весь отпуск обедали в тавернах и ресторанчиках. Огромная благодарность Евгении за её труд, чувствуется, что для неё это не просто работа, это любимое дело которым она "горит". Спасибо, Евгения.
1 сентября 2019
Замечательная экскурсия. Комфортабельная машина. Увидели остров в разных его частях (сами мы базировались в Палеокастрице). Познакомились с историей и культурой Корфу. Заехали в Киркиру - посетили Храм с мощами Спиридона Тримифунтского и прогулялись по очаровательным улочкам города. Посмотрели остров с высоты смотровых площадок и совершили прогулку на катере (это был сюрприз) - потрясающие виды и купание с борта. Для влюблённых отдельный бонус - проплыть вместе через длинную сквозную пещеру, что вас сблизит ещё больше. А для путешествующих без пары - просто загадать желание и получить море удовольствия.
24 августа 2019
Я много путешествую по миру самостоятельно, но бывают случаи,когда на месте ищу гида "под мои запросы". Так случилось и в этот раз))) Если вы хотите экскурсию "личную", я бы сказала "интимную", то это ваш шанс)) эрудированная, с чувством такта и юмора и просто обаятельная женщина))) Рекомендую с легким сердцем))
24 августа 2019
Экскурсия с Евгенией очень понравилась моей семье. Очень содержательная экскурсия. Всём рекомендую...
Yuriy
21 августа 2019
Евгения отличный гид, знает историю, географию и особенности Корфу. Она была очень доброжелательна, открыта и учла все наши пожелания. Мы увидели завораживающие уголки Корфу. От экскурсии у нас остались великолепные впечатления :)
19 августа 2019
Отличная экскурсия по Корфу! Увидели и, главное, услышали много интересного и полезного. Очень рекомендую начать свой отпуск на Корфу с подобной экскурсии!
Ещё 13 отзывов

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