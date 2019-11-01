23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Дворец «баварской розы»

Австрийская императрица построила на греческом острове свою резиденцию, отразившую её любовь к культуре Эллады. Этот красивейший уголок Корфу — дворец Ахиллеон императрицы Сисси — наша первая остановка. Вы услышите печальную историю баварской принцессы и узнаете, почему ей так полюбился остров. И конечно, прогуляетесь по парковым террасам, где открываются великолепные панорамы и встречаются скульптурные ансамбли сюжетов Древней Греции.

Корфу с открытки

Вы полюбуетесь одним из самым известных пейзажей Керкиры: здесь, в старом городке Канони, открывается вид на белоснежный Влахернский монастырь, уединённый островок Понтикониси и взлётную полосу аэропорта посреди моря. Также вас ждёт красивейший район острова — Палеокастрица: на этом живописном мысе с высокими утёсами начинается смешение вод Ионического и Адриатического морей. Именно здесь когда-то дочь царя Алкиноя, прекрасная Навсикая, нашла Одиссея.

Собор Святого Спиридона и монастырь Зоодоху пигис

На протяжении поездки я расскажу вам не только об истории и географии острова, но и о местной религии. В столице, городе Керкира, вы посетите Собор Святого Спиридона, чья колокольня возвышается в центре города, а убранство восхищает своим великолепием. Вы узнаете, почему местные жители так почитают этого святого и считают его хранителем Корфу. Кроме того, вы побываете в монастыре Зоодоху пигис — отсюда вам вновь откроются лучшие виды Корфу.

Жизнь на Корфу

Во время этого путешествия я буду много рассказывать о древнем и современном быте греков-островитян, об образе жизни и греческой кухне. С ней вы познакомитесь в конце экскурсии в деревне Макрадэс. В этом аутентичном селе вы не только сможете попробовать оливковое масло, варенье и оливки местного производства, но и заглянете в магазинчики натуральной косметики, которую изготавливает греческая семья.