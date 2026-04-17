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и индивидуальный подход. Работаем с 1995 года. За годы работы нам доверяли свои путешествия известные личности, а наши истории вдохновили эпизоды популярных передач, таких как «Время приключений» и «Непутёвые заметки». Мы открываем перед вами настоящий Корфу, полный скрытых уголков, удивительных встреч и особых мест, о которых знают только местные. Благодаря нашей сети контактов мы можем организовать всё: от трансферов и индивидуальных экскурсий до эксклюзивных программ с закрытым доступом. У нас свой транспорт, водители, проверенные гиды и надёжные партнеры. Мы продумываем все детали так, чтобы вам оставалось только наслаждаться островом, а обо всём остальном позаботимся мы. Корфу это наша любовь, и мы уверены, что он покорит и вас.