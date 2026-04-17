Чтобы почувствовать уникальный характер Корфу, мы пройдём по улочкам Старого города и заглянем в уютные дворики. Вы услышите местные легенды и узнаете, с какими историческими событиями они связаны. Выясните, что в культуру и облик города привнесли венецианцы, французы и британцы. И получите удовольствие от неторопливой и содержательной прогулки.
Описание экскурсии
- Старая крепость — бастион, с которого началась история города. Если позволит погода, поднимемся на высоту и полюбуемся панорамой острова
- Площадь Листон — очаровательный уголок французской эпохи, созданный по образцу парижской улицы Риволи
- Собор Святого Спиридона — главный храм острова, где покоятся мощи его покровителя
- Ратушная площадь и здание Венецианской ложи — центр власти прошлых веков, где вершились важные государственные дела
- Скрытые уголки Старого города — таинственные колодцы, балконы с изысканными решётками и уютные таверны
На прогулке:
- Мы побываем на самой большой площади Балканского полуострова
- Я расскажу об особенностях средневекового устройства Корфу
- Вы выясните, по каким улицам и почему ходили только представители аристократии
- Разберётесь, какие военные хитрости повлияли на планировку улиц
- Поймёте, как выбраться из ловушек для вражеских захватчиков, куда неизбежно попадает большинство любопытных гостей острова
- И многое другое!
А ещё при желании мы осмотрим коллекцию Азиатского музея в здании дворца. Отдохнём и побеседуем в тени парка, пока младшие путешественники резвятся на детской площадке. И скорректируем маршрут в зависимости от ваших пожеланий и интересов.
Организационные детали
- Дополнительно (по желанию) оплачиваются билеты в Старую крепость или Музей азиатского искусства — €6 с чел. (есть льготы)
- По согласованию за доплату мы можем организовать трансфер на автомобиле
- Угощение в кафе (по желанию) не входит в стоимость
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Корфу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 134 туристов
Мы локальная турфирма, а значит, можем организовать для вас всё и даже больше. Живём и работаем на Корфу, знаем его до мельчайших деталей и создаём маршруты, в которых сочетаются комфорт
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу выразить огромную благодарность Наталье за потрясающую экскурсию по острову Корфу! Мы с друзьями были на острове 08.04.2026г., один день стоянки круизного лайнера.
Это было настоящее погружение в историю, культуру и
Это было настоящее погружение в историю, культуру и
+2
Наталья
Ответ организатора:
Татьяна, какой замечательный отзыв, читаю и как будто вместе с вами прогулялись по городу! Спасибо, что поделились впечатлениями и такими яркими фотографиями, вам большой привет от Натальи! Приезжайте ещё!
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И
На Корфу мы попали впервые. Наталья сделала этот остров для нас родным и близким, куда хочется обязательно вернуться. Она показала замечательные места, интересно рассказала об истории, традициях, о жизни на
Наталья
Ответ организатора:
Спасибо за замечательные слова и фотографии, Вам большой привет от Натальи! Очень рады, что вам понравилось и ждём Вас в гости на Корфу!
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Великолепная индивидуальная экскурсия для меня с учётом моих пожеланий и интересов! Неторопливая прогулка по городу с Натальей, кот очень просто, но за этим чувствуется огромный профессионализм, интересно рассказывала о городе
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M
Наталья, удивительный человек, высоко профессиональный, отлично знающая Корфу и все достопримечательности острова. Рекомендую.
Наталья
Ответ организатора:
Спасибо за тёплые слова, Михаил! Прочитали отзыв Наталье, она передаёт вам спасибо и большой привет. Будем рады видеть Вас и Вашу семью на Корфу снова!
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Очень приятный гид Наталья. Экскурсия понравилась. Все доступно, интересно и легко. От души рекомендуем🫶🏻 Очень колоритный Корфу. И особая атмосфера гостеприимства.
Наталья
Ответ организатора:
Татьяна, спасибо Вам большое за отзыв! Рады, что Вам понравилось!
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Р
все отлично прошло! все довольны) рекомендуем!!!
Наталья
Ответ организатора:
Римма, спасибо большое! Приезжайте ещё!
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