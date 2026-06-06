39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Уверен, как и другие, вы оказались на Корфу ради необыкновенной природы, античной и византийской истории, великолепных песчаных пляжей и отдыха в удовольствие.Так давайте запечатлим этот счастливый момент на фото! Я

отвезу вас к самым восхитительным местам острова, которыми пестрят путеводители, и малоизведанным, нетуристическим уголкам, куда ступала нога не каждого жителя Корфу. Вы исследуете крепости, замки, горы, пляжи, живописные места, монастыри, храмы и красоты легендарной природы. После такого дня Корфу навсегда останется в Ваших сердцах!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание фото-прогулки

Невероятная природа Корфу

За время экскурсии вы убедитесь, что Корфу похож на земной рай. Мы начнём знакомиться с островом с мыса Канони, куда заходят на посадку самолёты и где швартуются прогулочные катера. Здесь нам откроет двери самый знаменитый монастырь Корфу — Влахерна, окружённый водами Ионического моря. Дальше вы заглянете в другой живописный уголок острова — район Палеокастрица с одноимённым монастырём, милыми бухтами, зелёными лесами на склонах гор и песочными пляжами у их подножия. Вы насладитесь прохладой среди скал в канале любви Сидари и услышите легенду о нём, а после понежитесь в море на песчаном пляже Агиос-Гергиос.

Волнующие и необычные смотровые площадки

Оказавшись на Корфу, вы получите шанс «подсидеть» великого кайзера Вильгельма. В деревушке Пелекас на вершине скалы находится знаменитый Трон кайзера, установленный в любимом месте монарха Вильгельма II. Кайзер знал толк в захватывающих видах — это отличная смотровая площадка с видом на восточную часть Корфу. А на соседнюю Албанию вы полюбуетесь с горы Пантократор — самой высокой точки острова. Заодно и заглянете в древний Храм Преображения Господнего.

Рукотворные красоты

Вы побываете в крепости Ангелокастро, построенной ещё во времена Византии. Я расскажу главные факты о её истории, а фотографии, сделанные в Ангелокастро, займут самое почётное место в вашем альбоме. Ну, и, конечно, вы обязательно исследуете главный город Корфу — Керкира, где увидите греческий Музей банкнот, парк Дареллов, Музей азиатского искусства и Храм святого Спиридона. Мы обязательно прогуляемся по улице Листон — неотъемлемой части исторического облика Керкиры.

Во время поездки у вас будет возможность насладиться домашним вином, оливками, оливковым маслом, кумкуатом и другими греческими вкусностями, а также познакомиться с фермерами. По желанию можно вкусно поужинать с красивым видом на закат или ночной город.

Кому подойдёт экскурсия

Абсолютно всем: влюблённым парам, компаниям друзей, любопытным одиночкам и семьям с детьми. Я прекрасно нахожу общий язык даже с малышами и делаю всё, чтобы они не устали в дороге.

Организационные детали