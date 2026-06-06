39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Незабываемой красоты Корфу

Фантастические виды острова и целый альбом фотографий в придачу
Уверен, как и другие, вы оказались на Корфу ради необыкновенной природы, античной и византийской истории, великолепных песчаных пляжей и отдыха в удовольствие.

Так давайте запечатлим этот счастливый момент на фото! Я
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отвезу вас к самым восхитительным местам острова, которыми пестрят путеводители, и малоизведанным, нетуристическим уголкам, куда ступала нога не каждого жителя Корфу.

Вы исследуете крепости, замки, горы, пляжи, живописные места, монастыри, храмы и красоты легендарной природы. После такого дня Корфу навсегда останется в Ваших сердцах!

5
134 отзыва
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу

Описание фото-прогулки

Невероятная природа Корфу

За время экскурсии вы убедитесь, что Корфу похож на земной рай. Мы начнём знакомиться с островом с мыса Канони, куда заходят на посадку самолёты и где швартуются прогулочные катера. Здесь нам откроет двери самый знаменитый монастырь Корфу — Влахерна, окружённый водами Ионического моря. Дальше вы заглянете в другой живописный уголок острова — район Палеокастрица с одноимённым монастырём, милыми бухтами, зелёными лесами на склонах гор и песочными пляжами у их подножия. Вы насладитесь прохладой среди скал в канале любви Сидари и услышите легенду о нём, а после понежитесь в море на песчаном пляже Агиос-Гергиос.

Волнующие и необычные смотровые площадки

Оказавшись на Корфу, вы получите шанс «подсидеть» великого кайзера Вильгельма. В деревушке Пелекас на вершине скалы находится знаменитый Трон кайзера, установленный в любимом месте монарха Вильгельма II. Кайзер знал толк в захватывающих видах — это отличная смотровая площадка с видом на восточную часть Корфу. А на соседнюю Албанию вы полюбуетесь с горы Пантократор — самой высокой точки острова. Заодно и заглянете в древний Храм Преображения Господнего.

Рукотворные красоты

Вы побываете в крепости Ангелокастро, построенной ещё во времена Византии. Я расскажу главные факты о её истории, а фотографии, сделанные в Ангелокастро, займут самое почётное место в вашем альбоме. Ну, и, конечно, вы обязательно исследуете главный город Корфу — Керкира, где увидите греческий Музей банкнот, парк Дареллов, Музей азиатского искусства и Храм святого Спиридона. Мы обязательно прогуляемся по улице Листон — неотъемлемой части исторического облика Керкиры.

Во время поездки у вас будет возможность насладиться домашним вином, оливками, оливковым маслом, кумкуатом и другими греческими вкусностями, а также познакомиться с фермерами. По желанию можно вкусно поужинать с красивым видом на закат или ночной город.

Кому подойдёт экскурсия

Абсолютно всем: влюблённым парам, компаниям друзей, любопытным одиночкам и семьям с детьми. Я прекрасно нахожу общий язык даже с малышами и делаю всё, чтобы они не устали в дороге.

Организационные детали

  • Через пару дней после экскурсии вы получите около 100 фотографий
  • Трансфер включён в стоимость экскурсии
  • Возможен перерыв на обед или кофе (оплачивается дополнительно)
  • Воду не берите — у меня всегда есть, а вот купальники и шапочки не забудьте

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Корфу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 790 туристов
Кто я? Давайте знакомиться. Меня зовут Алексей. Живу и работаю на острове Корфу уже около 20 лет. Знаю остров вдоль и поперёк. Знаю не только геолокацию красивых видов с открыток,
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но и интересные факты и истории о них. Имею стаж вождения более 12 лет, отлично знаю все дороги острова, следовательно, ездить со мной одно удовольствие, а главное — безопасно и комфортно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 134 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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M
Потрясающая экскурсия!
Алексей внимательныйи профессионал своего дела. Интересно,увлекательно и довольно доступно. Красивые локации без толп туристов и это здорово.
Хочеться снова вернуться на остров и это о многом говорит.
Хотите увидеть красоту и жизнь острова,тогда вам к Алексею!!!
Потрясающая экскурсия!
Потрясающая экскурсия!
Потрясающая экскурсия!
Потрясающая экскурсия!
Потрясающая экскурсия!
Потрясающая экскурсия!
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Ю
Наша семья благодаря Алексею познакомилась с потрясающими, недоступными обычным туристам местами.) мы наслаждались видами, рассказами, кухней, вином, дружеской беседой с прекрасным, добрым, удивительным человеком. Алексей остается нашим добрым другом на Корфу и мы непременно вернемся за новыми рассказами и экскурсиями и посоветуем этого доброго друга с Корфу нашим друзьям!
Наша семья благодаря Алексею познакомилась с потрясающими, недоступными обычным туристам местами.) мы наслаждались видами, рассказами, кухней,
Наша семья благодаря Алексею познакомилась с потрясающими, недоступными обычным туристам местами.) мы наслаждались видами, рассказами, кухней,
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Е
Алексей, до сих пор вспоминаем с мужем наше удивительное, трогательное, красивое путешествие с вами! Было настолько круто, что хочется продолжить путешествовать с вами, узнавая Корфу! Огромное спасибо, что показали нам
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остров вдали от туристических автобусов и толп туристов, что мы увидели и услышали то, что увидят и услышат не все приезжающие на остров, что вы оставили нам фотографии (очень много) достойные обложек журналов, что было и интересно и вкусно и весело и очень познавательно! . Продолжайте в том же духе и оставайтесь ни на кого не похожим исследователем этого красивейшего острова! Виктор и Елена!

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R
Добрый день!
Я брала экскурсию для подростков 15-16-18 лет и сразу поставила Алексею задачу - не надо грузить моих детей историей, покажите остров так, чтобы он понравился.
И Алексей справился отлично!
Он прекрасно
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работает с подростками! Хотя их внимание отвлечь от гаджетов совсем непросто!)))
А кусочек нашей экскурсии в виде морской прогулки - просто незабываемый!
Алексей опытный шкипер, управляет катером профессионально, уверенно и спокойно. И он показал нам такие места, что хочется вернуться еще и еще раз!
Смело рекомендую знакомство с Корфу в сопровождении Алексея!

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Евгения
У нас был просто замечательный день на Корфу в компании Александра! Мы посмотрели природные красоты, исторические места и городскую архитектуру - все за один насыщенный день. Александр легкий в общении
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и интересный рассказчик. Маршрут был построен очень грамотно и правильно рассчитан по времени, мы ни капли не устали, хотя целый день были в движении и впитывали каждой клеточкой красоту и секреты острова. Даже ленивый подросток ни разу не заныл😆 Автомобиль был комфортным, а Александр предусмотрительный и аккуратный водитель. Даже на узких и немного хаотичных дорогах в горах мы чувствовали себя в полной безопасности.
Спасибо за яркие воспоминания, которые мы заберем с собой!

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Юлия
Если вы выбираете гида — смело выбирайте Алексея. Это тот редкий случай, когда человек не просто проводит экскурсию, а по-настоящему проживает её вместе с вами. С первых минут становится понятно:
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Алексей искренне влюблён в остров и своё дело. Он рассказывает так, что хочется слушать бесконечно — с душой, теплом и вниманием к деталям.
Благодаря ему мы увидели не только красивые места, но и почувствовали атмосферу и характер острова. Всё было легко, интересно и очень живо — без перегрузки, но при этом невероятно насыщенно.
Это путешествие стало для нас особенным и точно останется в памяти на всю жизнь. И во многом — благодаря Алексею.
Искренне рекомендуем его всем, кто хочет не просто экскурсию, а настоящее, глубокое впечатление. Пусть Спиридон помогает ему в работе и дальше дарить людям такие эмоции! 🫶🇺🇦

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