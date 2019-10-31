39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Фантастические виды острова и целый альбом фотографий в придачу

Alexey
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Alexey – ваш гид
Уверен, как и другие, вы оказались на Корфу ради необыкновенной природы, античной и византийской истории, великолепных песчаных пляжей и отдыха в удовольствие.

Так давайте запечатлим этот счастливый момент на фото! Я отвезу вас к самым восхитительным местам острова, которыми пестрят путеводители, и малоизведанным, нетуристическим уголкам, куда ступала нога не каждого жителя Корфу.

Вы исследуете крепости, замки, горы, пляжи, живописные места, монастыри, храмы и красоты легендарной природы.

После такого дня Корфу навсегда останется в Ваших сердцах!
300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии39 отзывов
5
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу

Что вас ожидает

Невероятная природа Корфу
За время экскурсии вы убедитесь, что Корфу похож на земной рай. Мы начнём знакомиться с островом с мыса Канони, куда заходят на посадку самолёты и где швартуются прогулочные катера. Здесь нам откроет двери самый знаменитый монастырь Корфу — Влахерна, окружённый водами Ионического моря. Дальше вы заглянете в другой живописный уголок острова — район Палеокастрица с одноимённым монастырём, милыми бухтами, зелёными лесами на склонах гор и песочными пляжами у их подножия. Вы насладитесь прохладой среди скал в канале любви Сидари и услышите легенду о нём, а после понежитесь в море на песчаном пляже Агиос-Гергиос.

Волнующие и необычные смотровые площадки
Оказавшись на Корфу, вы получите шанс «подсидеть» великого кайзера Вильгельма. В деревушке Пелекас на вершине скалы находится знаменитый Трон кайзера, установленный в любимом месте монарха Вильгельма II. Кайзер знал толк в захватывающих видах — это отличная смотровая площадка с видом на восточную часть Корфу. А на соседнюю Албанию вы полюбуетесь с горы Пантократор — самой высокой точки острова. Заодно и заглянете в древний Храм Преображения Господнего.

Рукотворные красоты
Вы побываете в крепости Ангелокастро, построенной ещё во времена Византии. Я расскажу главные факты о её истории, а фотографии, сделанные в Ангелокастро, займут самое почётное место в вашем альбоме. Ну, и, конечно, вы обязательно исследуете главный город Корфу — Керкира, где увидите греческий Музей банкнот, парк Дареллов, Музей азиатского искусства и Храм святого Спиридона. Мы обязательно прогуляемся по улице Листон — неотъемлемой части исторического облика Керкиры.

Во время поездки у вас будет возможность насладиться домашним вином, оливками, оливковым маслом, кумкуатом и другими греческими вкусностями, а также познакомиться с фермерами. По желанию можно вкусно поужинать с красивым видом на закат или ночной город.

Кому подойдёт экскурсия

Абсолютно всем: влюблённым парам, компаниям друзей, любопытным одиночкам и семьям с детьми. Я прекрасно нахожу общий язык даже с малышами и делаю всё, чтобы они не устали в дороге.

Организационные детали

  • Через пару дней после экскурсии вы получите около 100 фотографий.
  • Экскурсия проводится на автомобиле, трансфер включён в стоимость экскурсии.
  • Возможен перерыв на обед или кофе (оплачивается дополнительно).
  • Воду не берите — у меня всегда есть, а вот купальники и шапочки не забудьте.
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу
Незабываемой красоты Корфу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Alexey
Alexey
Кто я? Давайте знакомиться. Меня зовут Алексей. Живу и работаю на о. Корфу уже около 20 лет. Знаю остров вдоль и поперек. Знаю не только геолокацию красивых видов с открыток, но и интересные факты и истории о них. Имею стаж вождения более 12 лет, отлично знаю все дороги острова, следовательно, ездить со мной одно удовольствие, главное безопасно и комфортно.
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39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

31 октября 2019
Действительно незабываемый Корфу!!! Сумасшедшие виды, вкусный семейный Греческий обед! Было ощущение, что мы провели день в компании старого друга!
Спасибо Алексей!
18 октября 2019
Волшеный остров!!!!! Неизгладимые впечатления!!!!!!
14 октября 2019
Экскурсия была потрясающая. Алексей замечательный рассказчик и умеет подать материал так, что он надолго остается в памяти. За один день мы повидали очень много красивейших мест. А закат в конце дня не забудем никогда. Спасибо Лёше еще раз)
Наталья
2 октября 2019
Хочется поблагодарить Алексея за незабываемый день, проведенный на Корфу!!! Мы не любители долгих пеших прогулок, а так же групповых экскурсионных программ. Поэтому индивидуальный формат особенно подкупает. Когда тебя забирают из отеля и погружают в атмосферу острова. Показывают все самое -самое!!Алексей - человек, который прожил на острове более 20-ти лет и знает его изнутри. А мы многие места бы попросту не нашли за наше короткое пребывание .
Корфу понравился настолько, что впервые хотим изменить своему принципу не ездить два раза в одно место. А уж если мы вернемся , то непременно опять возьмем у вас экскурсию. Думаем, остров хранит еще немало тайн и красот. Спасибо огромное за тот калейдоскоп красок, впечатлений, истории, который вы нам подарили. Всех благ вам, и побольше благодарных клиентов. С уважением и признательностью, Андрей и Наталья из Калининграда.
1 октября 2019
Огромное спасибо Алексею за потрясающую экскурсию и массу впечатлений! День пролетел незаметно, как-будто приехал на Корфу, а твой друг тебя встретил и показал все свои «секретные» места. Захватывающие дух виды, сказочные пляжи и интересные истории. Рекомендуем!
26 сентября 2019
Лёша, спасибо большое за прекрасный день, виды "Ух, ты!", "Потрясающе!" и "Какая красота!", легкое и непринуждённое общение, профессиональное и при этом не скучное изложение истории. Вы показали нам действительно "незабываемой красоты Корфу". И отдельное спасибо за такие "живые" фотографии. Удачи Вам!!!
22 сентября 2019
Замечательное путешествие!Экскурсия с Алексеем была запланирована на четвертый день нашего пребывания на Корфу. И за три дня мы смогли посетить несколько красивых мест на острове, передвигаясь на авто))) появились переживания, что нас уже не удивить)) но как.... удивил)) завораживающие виды, интересный рассказ, вкусная еда, прекрасные пляжи и разное море. И все это было в легкой и непринужденной обстановке, без занудных, монотонных речей. И все что нам посоветовал Алексей на оставшиеся дни оказалось невероятно полезным и впечатляющим. Спасибо, Алексей!
19 сентября 2019
Хочу поблагодарить Алексея за то, что показал нам остров во всей его красе! Такой удивительный, захватывающий и волнующий Корфу!! Этот день наша семья запомнит надолго)) Спасибо вам, Алексей, ещё раз!
Владимир
17 сентября 2019
Алексей! Это было круто!Спасибо большое за то что показали нам ТАКОЙ Корфу!А морская прогулка вообще незабываемо! Мы ещё не уехали а уже подумываем о возвращении. Оно того стоит!!!
4 сентября 2019
Спасибо Алексею за чудесный замечательный день на Корфу. Мы увидели красивейшие места острова .Чувствовалось, что Леша искренне любит Корфу и передал эту любовь нам. ПРиятно было провести время с человеком который тонко чувствует интересы и пожелания группы. ОН показал нам остров с нестандартных точек, что сделало наше впечатление еще более обьемным и насыщенным. Благодаря его рекомендациям мы провели несколько прекрасных дней ,посещая места не описанные в стандартных маршрутах. Всем рекомендуем Алексея!!!! Группа из USA
Ещё 29 отзывов

Alexey проводит ещё 1 экскурсию

Дикий запад КорфуДикий запад КорфуДикий запад Корфу
290 за экскурсию
7 часов
Увидеть остров с необычных ракурсов, узнать его историю и получить в подарок фотоальбом!
Готовы услышать интересные факты и узнать неожиданные истории об острове? Получить незабываемые эмоции и сделать яркие фотографии? Вы пересечете Корфу с запада на север и осмотрите главные достопримечательности, заберетесь на лучшие смотровые площадки и отдохнете на пляже, отмеченном голубым флагом. А профессиональные снимки станут приятным напоминанием о насыщенном дне.

Обзорные экскурсии на Корфу

Большое путешествие по КорфуБольшое путешествие по КорфуБольшое путешествие по Корфу
300 за экскурсию
6 часов
23 отзыва
Узнать остров от и до на автомобильной экскурсии
Добро пожаловать на остров, который часто называют жемчужиной Ионического моря. На экскурсии, вы поймёте, почему Корфу заслужил это звание — с двух смотровых площадок полюбуетесь его панорамами, заглянете в прекрасный дворец императрицы Сисси и в церковь Святого Спиридона в Керкире. Увидите необычный Мышиный остров и бухты курортной Палеокастрицы. А я обязательно расскажу вам об истории каждого уголка острова, его флоре, фауне, религии и образе жизни.
Магия легендарного КорфуМагия легендарного КорфуМагия легендарного Корфу
300 за экскурсию
9 часов
Узнать Корфу за один день и получить на память фотофильм о своем путешествии
Необыкновенная природа Корфу и его исторические памятники стоят того, чтобы остаться на фотографиях — после этой экскурсии вы получите не только яркие впечатления, но и фотофильм о вашем путешествии. Вы исследуете популярные и малоизвестные достопримечательности острова, побываете в крепостях и монастырях и услышите их истории, насладитесь видом со смотровых площадок и отдохнете на пляже.
Корфу изнутриКорфу изнутриКорфу изнутри
300 за экскурсию
7 часов
Все самые интересные места волшебного острова на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Вы совершите путешествие по идиллическим деревням и важнейшим историческим достопримечательностям Корфу, искупаетесь в Ионическом море, покатаетесь на лодке по гротам Палеокастрицы и оцените мощь византийской крепости Ангелокастро. А еще раскроете тайны стровитян и на один день почувствуете себя настоящими местными жителями!
Красочный КорфуКрасочный КорфуКрасочный Корфу
250 за экскурсию
6 часов
5 отзывов
Полюбоваться видами с лучших точек, «поохотиться» на самолеты и взглянуть на остров глазами местных
Вас ждет свидание с «леди Ионического моря» – так называют остров Керкира за красоту местной природы. Вы полюбуетесь голубизной волн и буйной зеленью, панорамой белоснежного монастыря и бухтой-сердцем. Оцените вкусы Корфу и увидите руины крепости над морем. А мои рассказы о жизни по-гречески дополнят этот насыщенный день.

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