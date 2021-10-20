Отзыв на: По святым местам Корфу М Милана 5 Посетить такую экскурсию - это было моим лучшим решением. Евгения - прекрасный рассказчик, очень хорошо знает историю монастырей, острова и каждой улочки:) Я получила такое удовольствие, которое словами не передается. Евгения - отличная компания для знакомства с островом и святынями на нем. Евгения выбрала прекрасные монастыри. Очень многое удалось посмотреть! Спасибо большое! Впечатления незабываемые:)

Отзыв на: Большое путешествие по Корфу А Анна 5 Евгения была пунктуальна и учла наши запросы, откорректировав программу под нас. В детстве я зачитывалась книгами натуралиста Даррелла, и я хотела побывать в местах, связанных с этим писателем. Так как Корфу – небольшой остров, то мы успели побывать не только там, где мы хотели, но и посмотрели главные туристические достопримечательности. Сюрпризом для меня стало посещение крепости Ангелокастро – древней византийской крепости, которая удивила продуманностью укреплений и откуда открывается красивый вид на остров. Я до сих пор вспоминаю вкусный обед в деревенской таверне, куда привезла нас Евгения. Для меня были очень ценными мелкие замечания Евгении: «Посмотрите вот сюда… », «А теперь обратите внимание вот на это… ». Это позволяет увидеть и узнать то, что вы не прочтете ни в одном путеводителе. С Евгенией мы провели отличный день и я рекомендую её как проводника по этому прекрасному острову.

Отзыв на: Незабываемой красоты Корфу Л Лана 5 Потрясающая экскурсия. Ездили с Александром - прекрасный рассказчик, очень веселый и интересный человек, отлично ладит с детьми. От красот острова захватывало дух. Понравилось абсолютно все, не было никаких отрицательных моментов, все просто отлично. Спасибо!

Отзыв на: Большое путешествие по Корфу M Marina 5 Евгения, с огромной благодарностью за проведённый день

Отзыв на: Незабываемой красоты Корфу М Марина 5 Мы с сыном остались под впечатлением от прекрасного острова Корфу благодаря очень интересной и содержательной экскурсии с гидом Алексом. Было очень познавательно, вкусно и совсем неутомительно. Хотелось продолжения, но время пролетело незаметно и приятно! Обязательно вернемся, чтобы продолжить познавать этот замечательно красивыы и зелёный остров! Спасибо тебе Алекс!

Отзыв на: Большое путешествие по Корфу Е Елена 5 Получили удовольствие от экскурсии с Евгенией. Сочетание путешествия на машине, кораблике и пешком сделали экскурсию увлекательной и комфортной. Узнали много нового из истории острова и его настоящей жизни, увидели достопримечательности с выигрышных ракурсов, по нашей просьбе пообедали в отличном рыбном ресторане, получили информацию об интересных объектах для самостоятельного посещения в другие дни. Очень рекомендую выбрать эту экскурсию и гида.

Отзыв на: Незабываемой красоты Корфу D Deivids 5 Алексей и Aлександр! Корфу оставил незабываемые впечатления. Благодаря вам мы узнали не только историческое наследие и необычное происхождение острова, но и поистине простую, живую теплоту. Самые красивые виды: гроты, святыни, деревушки и многое другое … Корфу навсегда останется в наших сердцах … До скорого:) С уважением, Анда и Давид из Лавии

Отзыв на: Красочный Корфу Ю Юлия 5 Мы провели с Александром незабываемый день, получили массу впечатлений и зарядились энергией острова на весь отпуск! Александр - отличный гид: прислушался ко всем нашим пожеланиям, показал великолепие Корфу, познакомил с секретными местами, дал массу полезных рекомендаций. В комфортабельной машине, легко и непринужденно, как будто мы знакомы сто лет)

Отзыв на: Красочный Корфу Е Елена 5 ценность данного ресурса - возможность посмотреть страны и города глазами местных жителей, ни один путеводитель не сможет погрузить вас в атмосферу так, как человек в ней выросший, и я бесконечно благодарна Александру за чудесный день: за эмоции, за красоты острова, за нюансы и детали, за отличное чувство юмора, наконец:) время пролетело незаметно и расставаться не хотелось вовсе, так что единственный совет - не планируйте тур под финал своей поездки, вам обязательно захочется поездить с ним и посмотреть еще!