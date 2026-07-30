Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемой красоты Корфу
Фантастические виды острова и целый альбом фотографий в придачу
10 авг в 10:30
11 авг в 10:30
от €430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По святым местам Корфу
Посетить знаковые монастыри острова и погрузиться в их богатую историю
Начало: Ваш отель
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €425 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Следы веков и лабиринты улиц на Корфу
Совершить историческую прогулку по Старому городу
Начало: В Старом городе
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дикий запад Корфу
Увидеть остров с необычных ракурсов, узнать его историю и получить в подарок фотоальбом
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
от €430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Красочный Корфу
Полюбоваться видами с лучших точек, «поохотиться» на самолеты и взглянуть на остров глазами местных
14 авг в 10:30
15 авг в 10:30
от €430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Исторический город Корфу
Святыни и архитектура столицы острова на экскурсии с профессиональным гидом-греком
Начало: Национальный порт или ваш отель
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от €550 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя прогулка на катере
Полюбоваться заповедной природой и увидеть, как красиво садится солнце на Корфу
Начало: В порту Палеокастрицы
10 авг в 18:00
11 авг в 18:00
от €350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое путешествие по Корфу
Узнать остров от и до на автомобильной экскурсии
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €425 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Корфу с высоты
Посетить лучшие смотровые площадки острова, заглянуть в древний монастырь и узнать о местной жизни
Начало: Ваша локация
11 авг в 11:00
12 авг в 11:00
от €450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Корфу изнутри
Все самые интересные места волшебного острова на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Лучший выборЭкспресс-знакомство с Корфу за день для туристов с лайнеров
Начало: Порт при выходе из зоны таможенной границы
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€480 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Весь Корфу за один день
Проследовать по «острову трёх империй» сквозь времена и эпохи
Начало: Около вашего отеля или порта
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €550 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Метеоры - восьмое чудо света. Путешествие с Корфу
Скалы, монастыри среди облаков, живописный город Каламбака и истории из прошлого
Начало: В вашем отеле
11 авг в 07:00
17 авг в 19:00
от €1300 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер на Корфу
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €27 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Экскурсия по монастырям острова Корфу
Начало: Ваш отель
€450 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Корфу глазами знатока: история, мифы и скрытые уголки
Обзорная экскурсия по острову с человеком, который в него влюблён
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €490 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Древности и легенды Эпира: экскурсия с острова Корфу
Путешествие сквозь века - от святилища Некромантион до средневековой Янины
11 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от €650 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по острову Корфу
Начало: Ваш отель или порт
Расписание: По договорёности
€480 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
Путешествие во времени: Керкира и её тайны
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
€550 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
Путешествие к святым Метеорам
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
€850 за всё до 50 чел.
Туристы приезжают сюда в первую очередь на паломнический отдых, а также, чтобы полюбоваться архитектурными достопримечательностями: лабиринтами живописных улочек с каменными фонтанами, венецианскими домиками в пастельных тонах, византийскими храмами, французскими кварталами со средневековыми крепостями
На нашем сайте можно приобрести интересные экскурсии в городе Корфу. В сопровождении опытного гида-экскурсовода вы посетите самые известные достопримечательности города и его окрестностей, а также узнаете интересную информацию об истории страны и ее культуре. Экскурсии проводятся на русском языке, большинство из них проходит в дневное время
Последние отзывы на экскурсии
Мы туристы с лайнера. Еще при бронировании Евгения очень оперативно была на связи, все уточнила, рассказала. Когда мы сошли на
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Л
Огромное спасибо экскурсоводу Наталье за прекрасную экскурсию по острову! Было очень интересно! Особенно спасибо за трепетное отношение к ребенку! Наталья смогла преподнести материал так,что было интересно всем возрастам! Об острове остались самые положительные впечатления!
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Ю
Наша семья благодаря Алексею познакомилась с потрясающими, недоступными обычным туристам местами.) мы наслаждались видами, рассказами, кухней, вином, дружеской беседой с
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K
нам очень понравилось, прекрасное знание всего, что касается Корфу
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О
Путешествовали с Евгенией по Корфу на авто. Остались только самые положительные впечатления и эмоции. У нас большая семья, 8 человек.
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R
Добрый день!
Я брала экскурсию для подростков 15-16-18 лет и сразу поставила Алексею задачу - не надо грузить моих детей историей,
Я брала экскурсию для подростков 15-16-18 лет и сразу поставила Алексею задачу - не надо грузить моих детей историей,
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Великолепная индивидуальная экскурсия для меня с учётом моих пожеланий и интересов! Неторопливая прогулка по городу с Натальей, кот очень просто,
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Ю
это было потрясающе.
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Е
У меня была экскурсия с Алексеем неделю назад, и я хочу выразить огромную благодарность за этот замечательный день.
Экскурсия была невероятно
Экскурсия была невероятно
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Огромное спасибо Алексею за экскурсию. Были с дочкой 15 лет. Лёша очень внимательный к пожеланиям, прекрасно владеет информацией о каждом
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Всего 369 отзывов в Корфу
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Ответы на вопросы от путешественников по Корфу
Самые популярные экскурсии в Корфу
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20:
Сколько стоит экскурсия по Корфу в августе 2026
Сейчас в Корфу можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 27 до 1300. Туристы уже оставили гидам 369 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
В город Корфу, расположенный на одноименном острове Греции, туристы приезжают на отдых для того, чтобы своими глазами увидеть старинные памятники архитектуры и посетить православные святыни. По отзывам многих отдыхающих, в городе можно недорого поесть в местных ресторанах и кафе, а также отправиться на выгодный шопинг в магазины и сувенирные лавочки. Мы предлагаем забронировать экскурсии по городу Корфу в 2026 году, чтобы отдых стал еще интереснее. Ниже вы увидите список актуальных экскурсий, все они проводятся опытными гидами на русском языке