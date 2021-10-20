Все экскурсии в Корфу
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Корфу – доступно 13 экскурсий на 2021 год, 128 ⭐ отзывов, цены от €36. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Корфу почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Греции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальный трансфер
9м
€36
за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия
11ч
€750
за 1-4 чел.
Путешествие к святым Метеорам
Приглашаю Вас в путешествие к православным монастырям - великолепным Метеорам
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
280€224
за 1-4 чел.
Незабываемой красоты Корфу
Фантастические виды острова и целый альбом фотографий в придачу
Индивидуальная экскурсия
7ч
€380
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по острову Корфу
В путешествии мы увидим императорский дворец, посетим мужской монастрь и узнаем как связан был с...
По договорёности
Индивидуальная экскурсия
7ч
€300
за 1-4 чел.
Большое путешествие по Корфу
Узнать остров от и до на автомобильной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
8ч
€280
за 1-4 чел.
Красочный Корфу
Полюбоваться видами с лучших точек, «поохотиться» на самолеты и взглянуть на остров глазами местных
Индивидуальная экскурсия
4ч
€450
за 1-4 чел.
Исторический город Корфу
Святыни и архитектура столицы острова на экскурсии с профессиональным гидом-греком
Индивидуальная экскурсия
6ч
€250
за 1-4 чел.
По святым местам Корфу
Посетить знаковые монастыри острова и погрузиться в их богатую историю
Индивидуальная экскурсия
7ч
€300
за 1-4 чел.
Корфу с высоты
Посетить лучшие смотровые площадки острова, заглянуть в древний монастырь и узнать о местной жизни
Индивидуальная экскурсия
7ч
€365
за 1-3 чел.
Влюбиться в Корфу за один день!
Посетить главные достопримечательности райского острова на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
8ч
€222
за 1-4 чел.
Дикий запад Корфу
Увидеть остров с необычных ракурсов, узнать его историю и получить в подарок фотоальбом!
Индивидуальная экскурсия
7ч
€300
за 1-4 чел.
Корфу изнутри
Все самые интересные места волшебного острова на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
9ч
€360
за 1-3 чел.
Магия легендарного Корфу
Узнать Корфу за один день и получить на память фотофильм о своем путешествии
Последние отзывы «Экскурсии Корфу»
- Отзыв на: По святым местам КорфуММилана20 октября 2021Посетить такую экскурсию - это было моим лучшим решением. Евгения - прекрасный рассказчик, очень хорошо знает историю монастырей, острова и каждой улочки:) Я получила такое удовольствие, которое словами не передается. Евгения - отличная компания для знакомства с островом и святынями на нем. Евгения выбрала прекрасные монастыри. Очень многое удалось посмотреть! Спасибо большое! Впечатления незабываемые:)
- ААнна19 октября 2021Евгения была пунктуальна и учла наши запросы, откорректировав программу под нас. В детстве я зачитывалась книгами натуралиста Даррелла, и я хотела побывать в местах, связанных с этим писателем. Так как Корфу – небольшой остров, то мы успели побывать не только там, где мы хотели, но и посмотрели главные туристические достопримечательности. Сюрпризом для меня стало посещение крепости Ангелокастро – древней византийской крепости, которая удивила продуманностью укреплений и откуда открывается красивый вид на остров. Я до сих пор вспоминаю вкусный обед в деревенской таверне, куда привезла нас Евгения. Для меня были очень ценными мелкие замечания Евгении: «Посмотрите вот сюда… », «А теперь обратите внимание вот на это… ». Это позволяет увидеть и узнать то, что вы не прочтете ни в одном путеводителе. С Евгенией мы провели отличный день и я рекомендую её как проводника по этому прекрасному острову.
- ЛЛана15 октября 2021Потрясающая экскурсия. Ездили с Александром - прекрасный рассказчик, очень веселый и интересный человек, отлично ладит с детьми. От красот острова захватывало дух. Понравилось абсолютно все, не было никаких отрицательных моментов, все просто отлично. Спасибо!
- MMarina9 октября 2021Евгения, с огромной благодарностью за проведённый день
- ММарина6 октября 2021Мы с сыном остались под впечатлением от прекрасного острова Корфу благодаря очень интересной и содержательной экскурсии с гидом Алексом. Было очень познавательно, вкусно и совсем неутомительно. Хотелось продолжения, но время пролетело незаметно и приятно! Обязательно вернемся, чтобы продолжить познавать этот замечательно красивыы и зелёный остров! Спасибо тебе Алекс!
- ЕЕлена5 октября 2021Получили удовольствие от экскурсии с Евгенией. Сочетание путешествия на машине, кораблике и пешком сделали экскурсию увлекательной и комфортной. Узнали много нового из истории острова и его настоящей жизни, увидели достопримечательности с выигрышных ракурсов, по нашей просьбе пообедали в отличном рыбном ресторане, получили информацию об интересных объектах для самостоятельного посещения в другие дни. Очень рекомендую выбрать эту экскурсию и гида.
- DDeivids5 октября 2021Алексей и Aлександр! Корфу оставил незабываемые впечатления. Благодаря вам мы узнали не только историческое наследие и необычное происхождение острова, но и поистине простую, живую теплоту. Самые красивые виды: гроты, святыни, деревушки и многое другое … Корфу навсегда останется в наших сердцах … До скорого:) С уважением, Анда и Давид из Лавии
- Отзыв на: Красочный КорфуЮЮлия3 октября 2021Мы провели с Александром незабываемый день, получили массу впечатлений и зарядились энергией острова на весь отпуск! Александр - отличный гид: прислушался ко всем нашим пожеланиям, показал великолепие Корфу, познакомил с секретными местами, дал массу полезных рекомендаций. В комфортабельной машине, легко и непринужденно, как будто мы знакомы сто лет)
- Отзыв на: Красочный КорфуЕЕлена29 сентября 2021ценность данного ресурса - возможность посмотреть страны и города глазами местных жителей, ни один путеводитель не сможет погрузить вас в атмосферу так, как человек в ней выросший, и я бесконечно благодарна Александру за чудесный день: за эмоции, за красоты острова, за нюансы и детали, за отличное чувство юмора, наконец:) время пролетело незаметно и расставаться не хотелось вовсе, так что единственный совет - не планируйте тур под финал своей поездки, вам обязательно захочется поездить с ним и посмотреть еще!
- Отзыв на: Исторический город КорфуААнастасия25 сентября 2021Потрясающе интересная и познавательная экскурсия! Гид выше всяких похвал👏 Очень внимательный и тактичный! И самое главное, что Георгий лицензированный гид, таких на всем острове только 2, а если Вы возьмёте гида без лицензии, то туристическая Полиция может оштрафовать Вас на 5000 € так что внимательно проверяйте своего гида и предоставляемую услугу🙏