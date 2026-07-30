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берег ранее - она тоже подстроилась под нас и приехала раньше. Вся экскурсия была на автомобиле. Евгения заблаговременно включала нам кондиционер - чтобы мы после осмотра красот острова сели в прохладную машину. Очень много рассказывала про сам остров. Отвезла нас (по нашей просьбе) в прекрасную бухту - мы попросили море) Показала старый город - очень любит и остров и город, это заметно. Рассказывала много. Очень вкусно пообедали в таверне. И самое прикольное - Евгения привезла нас "ловить" самолетики" (с нами были дети), но у взрослых это вызвало больший восторг! Всем однозначно рекомендуем Евгению как гида по Корфу!