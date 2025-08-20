Хотите не только посмотреть, но и прочувствовать Грецию? Приглашаем на настоящий праздник, где вы — не зритель, а участник. Будут танцы, музыка и громкое «опа!», когда тарелки разлетаются в стороны. О такой Греции рассказывают туристические брошюры, а мы покажем вам её вживую. Предупреждаем: от нас очень тяжело уходить!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Встреча гостей с традиционным шотом. На входе вас поприветствуют с улыбкой и национальным аперитивом.

Основной зал и живая музыка. Здесь начнётся греческая магия: живое бузуки, вокал и праздничная атмосфера. Даже если вы не поймёте слов песен, музыка проникнет в самое сердце.

Сцена и танцпол. Под звуки бузуки усидеть будет невозможно, ноги сами пойдут в пляс под сиртаки. Профессиональные танцоры вовлекут в хороводы и научат традиционным движениям.

Греческий ужин. Вам подадут блюда национальной кухни: горячие закуски, свежие салаты, мясное ассорти, питу, картофель и, конечно, домашнее вино без ограничений. Вечер станет вкуснее с каждой минутой.

Кульминация — разбивание тарелок. Их можно (и нужно!) разбить вдребезги, как это делают греки на праздниках. Это не сценический трюк, а национальная традиция. Для каждого гостя приготовим стопку тарелок. Но будьте осторожны — остановиться потом сложно!

А ещё на вечере вы узнаете:

Что такое бузукия

Откуда пошла традиция разбивания тарелок

Какие танцы обычно входят в программу

Какие блюда и напитки подаются на праздники

Организационные детали