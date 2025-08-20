Греческий вечер на Корфу с ужином, живой музыкой и разбиванием тарелок (всё включено)
Не просто увидеть, а прожить местные традиции. И да - тарелки можно бить самому
Хотите не только посмотреть, но и прочувствовать Грецию? Приглашаем на настоящий праздник, где вы — не зритель, а участник. Будут танцы, музыка и громкое «опа!», когда тарелки разлетаются в стороны. О такой Греции рассказывают туристические брошюры, а мы покажем вам её вживую. Предупреждаем: от нас очень тяжело уходить!
Описание экскурсии
Встреча гостей с традиционным шотом. На входе вас поприветствуют с улыбкой и национальным аперитивом.
Основной зал и живая музыка. Здесь начнётся греческая магия: живое бузуки, вокал и праздничная атмосфера. Даже если вы не поймёте слов песен, музыка проникнет в самое сердце.
Сцена и танцпол. Под звуки бузуки усидеть будет невозможно, ноги сами пойдут в пляс под сиртаки. Профессиональные танцоры вовлекут в хороводы и научат традиционным движениям.
Греческий ужин. Вам подадут блюда национальной кухни: горячие закуски, свежие салаты, мясное ассорти, питу, картофель и, конечно, домашнее вино без ограничений. Вечер станет вкуснее с каждой минутой.
Кульминация — разбивание тарелок. Их можно (и нужно!) разбить вдребезги, как это делают греки на праздниках. Это не сценический трюк, а национальная традиция. Для каждого гостя приготовим стопку тарелок. Но будьте осторожны — остановиться потом сложно!
А ещё на вечере вы узнаете:
Что такое бузукия
Откуда пошла традиция разбивания тарелок
Какие танцы обычно входят в программу
Какие блюда и напитки подаются на праздники
Организационные детали
В стоимость включены праздничная программа, ужин, вино и питьевая вода без ограничений
Вечер проходит в закрытом кондиционируемом помещении, где комфортно в любую погоду
Для гостей из центра города предоставим бесплатный трансфер (по предварительному бронированию)
Можем забрать из других районов острова (по запросу и за дополнительную плату). Детали обсудим в переписке
Алкоголь подаётся только совершеннолетним (18+)
На месте дополнительно можно приобрести другие напитки и тарелки для разбивания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
€60
Дети до 16 лет
€40
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе между центром и портом
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 19:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Корфу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 106 туристов
Мы локальная турфирма, а значит, можем организовать для вас всё и даже больше. Живём и работаем на Корфу, знаем его до мельчайших деталей и создаём маршруты, в которых сочетаются комфорт читать дальшеуменьшить
и индивидуальный подход. Работаем с 1995 года.
За годы работы нам доверяли свои путешествия известные личности, а наши истории вдохновили эпизоды популярных передач, таких как «Время приключений» и «Непутёвые заметки».
Мы открываем перед вами настоящий Корфу, полный скрытых уголков, удивительных встреч и особых мест, о которых знают только местные. Благодаря нашей сети контактов мы можем организовать всё: от трансферов и индивидуальных экскурсий до эксклюзивных программ с закрытым доступом.
У нас свой транспорт, водители, проверенные гиды и надёжные партнеры. Мы продумываем все детали так, чтобы вам оставалось только наслаждаться островом, а обо всём остальном позаботимся мы.
Корфу это наша любовь, и мы уверены, что он покорит и вас.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
–
4
–
3
–
2
–
1
–
Р
Руслана
Спасибо Елизавете и её супругу за посощь и классно организованное мероприятие! Мы получили море удовольствия-было весело и атмосферно! Спасибо всей команде и музыкантам и певцам-было супер.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Корфу
Похожие экскурсии на «Греческий вечер на Корфу с ужином, живой музыкой и разбиванием тарелок (всё включено)»