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По святым местам Корфу

Посетить знаковые монастыри острова и погрузиться в их богатую историю
Корфу — это не только пляжи, теплое море и фантастическая природа.

Вы узнаете о распространении христианства на острове, осмотрите его важнейшие святыни и оцените мастерство древних мастеров.
5
34 отзыва
По святым местам Корфу
По святым местам Корфу
По святым местам Корфу

Описание экскурсии

Православный Корфу

Мы посетим чудесные церкви в городе Керкира и на юге острова. В программе экскурсии:

  • Церковь Святого Спиридона — старинный православный храм в центре Керкиры. Вы приложитесь к нетленным мощам покровителя острова и получите благословение у местного священнослужителя.
  • Церковь Иоанна Предтечи — построенная в 15 веке во времена венецианского правления, она запомнится вам добрым священнослужителем отцом Афанасием, чудотворной иконой святого Фанурия, множеством частичек мощей святых.
  • Кафедральный собор Святой Феодоры — я поделюсь историей жизни праведной византийской царицы Феодоры и покажу, где покоятся ее мощи.
  • Монастырь Касопитры — место, куда люди приходят просить помощи у чудотворной иконы Пресвятой Богородицы в исцелении глазных заболеваний. Вы узнаете, почему так повелось и какая легенда с этим связана.
  • Монастырь Святой Ефимии — вы увидите иконостас, который считается самым древним на всем острове, и полюбуетесь идиллическими окружающими видами.
  • Монастырь Святой Параскевы — женская обитель на юге острова. Я раскрою историю небесной заступницы и познакомлю вас с заботливой игуменьей Нимфадорой, которая с удовольствием беседует с каждым прихожанином.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Peugeot 208 Like для 4 пассажиров
  • За доплату экскурсию можно провести для группы до 6 человек на Peugeot Rifter — уточняйте в переписке детали
  • По желанию мы поедем на обед в живописное место на берегу моря. Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — Организатор в Корфу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 864 туристов
Добро пожаловать на Корфу, дорогой путешественник! Меня зовут Евгения, живу здесь с 2004 года. Более 10 лет работаю в туризме, а недавно решила создать свою компанию. В арсенале нашей команды
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есть комфортабельные автомобили Peugeot Rifter и Peugeot 208 Like, а также микроавтобус Mercedes, на которых в сопровождении профессионала вы отправитесь в путешествие. Главное на отдыхе — получить хорошие впечатления и положительные, радостные эмоции. Вот этим мы и занимаемся — заряжаем вас радостью! Лицензия выдана министерством туризма Греции.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
3
2
1
Alevtina
Мы туристы с лайнера. Еще при бронировании Евгения очень оперативно была на связи, все уточнила, рассказала. Когда мы сошли на берег ранее - она тоже подстроилась под нас и приехала
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раньше. Вся экскурсия была на автомобиле. Евгения заблаговременно включала нам кондиционер - чтобы мы после осмотра красот острова сели в прохладную машину. Очень много рассказывала про сам остров. Отвезла нас (по нашей просьбе) в прекрасную бухту - мы попросили море) Показала старый город - очень любит и остров и город, это заметно. Рассказывала много. Очень вкусно пообедали в таверне. И самое прикольное - Евгения привезла нас "ловить" самолетики" (с нами были дети), но у взрослых это вызвало больший восторг! Всем однозначно рекомендуем Евгению как гида по Корфу!

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О
Путешествовали с Евгенией по Корфу на авто. Остались только самые положительные впечатления и эмоции. У нас большая семья, 8 человек. Евгения подобрала удобный и комфортный автомобиль, провела обзорную экскурсию по
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Корфу, показала самые красивые места и провезла по важным святыням и монастырям. Всегда была на связи и отвечала на все вопросы. Однозначно рекомендую пользоваться услугами Евгении по экскурсионному сопровождению и организации экскурсии.

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Елизавета
Благодарим от всей души Евгению за прекрасно проведенное время в Корфу. Евгения отличный рассказчик, великолепно владеет информацией и легко её преподносит. 🤍🙏 Отдельная благодарность за сладости, которые подарила нам Евгения в честь своего дня рождения🤍🙏
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Татьяна
Всё очень понравилось, немножко шёл дождик, но и тот Слава Богу, быстро заканчивался. Всё было просто отлично. При случае буду рекомендовать своим друзьям.
Всё очень понравилось, немножко шёл дождик, но и тот Слава Богу, быстро заканчивался. Всё было просто
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М
Очень интересная и содержательная экскурсия.
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Лариса
это просто супер гид☀️говорит четка, грамотно, посетили столько месть и выпили вкусное кофе, 🩷
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