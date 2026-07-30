Корфу — это не только пляжи, теплое море и фантастическая природа.
Вы узнаете о распространении христианства на острове, осмотрите его важнейшие святыни и оцените мастерство древних мастеров.
Вы узнаете о распространении христианства на острове, осмотрите его важнейшие святыни и оцените мастерство древних мастеров.
Описание экскурсии
Православный Корфу
Мы посетим чудесные церкви в городе Керкира и на юге острова. В программе экскурсии:
- Церковь Святого Спиридона — старинный православный храм в центре Керкиры. Вы приложитесь к нетленным мощам покровителя острова и получите благословение у местного священнослужителя.
- Церковь Иоанна Предтечи — построенная в 15 веке во времена венецианского правления, она запомнится вам добрым священнослужителем отцом Афанасием, чудотворной иконой святого Фанурия, множеством частичек мощей святых.
- Кафедральный собор Святой Феодоры — я поделюсь историей жизни праведной византийской царицы Феодоры и покажу, где покоятся ее мощи.
- Монастырь Касопитры — место, куда люди приходят просить помощи у чудотворной иконы Пресвятой Богородицы в исцелении глазных заболеваний. Вы узнаете, почему так повелось и какая легенда с этим связана.
- Монастырь Святой Ефимии — вы увидите иконостас, который считается самым древним на всем острове, и полюбуетесь идиллическими окружающими видами.
- Монастырь Святой Параскевы — женская обитель на юге острова. Я раскрою историю небесной заступницы и познакомлю вас с заботливой игуменьей Нимфадорой, которая с удовольствием беседует с каждым прихожанином.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Peugeot 208 Like для 4 пассажиров
- За доплату экскурсию можно провести для группы до 6 человек на Peugeot Rifter — уточняйте в переписке детали
- По желанию мы поедем на обед в живописное место на берегу моря. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Корфу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 864 туристов
Добро пожаловать на Корфу, дорогой путешественник! Меня зовут Евгения, живу здесь с 2004 года. Более 10 лет работаю в туризме, а недавно решила создать свою компанию. В арсенале нашей команды
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы туристы с лайнера. Еще при бронировании Евгения очень оперативно была на связи, все уточнила, рассказала. Когда мы сошли на берег ранее - она тоже подстроилась под нас и приехала
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О
Путешествовали с Евгенией по Корфу на авто. Остались только самые положительные впечатления и эмоции. У нас большая семья, 8 человек. Евгения подобрала удобный и комфортный автомобиль, провела обзорную экскурсию по
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Благодарим от всей души Евгению за прекрасно проведенное время в Корфу. Евгения отличный рассказчик, великолепно владеет информацией и легко её преподносит. 🤍🙏 Отдельная благодарность за сладости, которые подарила нам Евгения в честь своего дня рождения🤍🙏
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Всё очень понравилось, немножко шёл дождик, но и тот Слава Богу, быстро заканчивался. Всё было просто отлично. При случае буду рекомендовать своим друзьям.
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М
Очень интересная и содержательная экскурсия.
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это просто супер гид☀️говорит четка, грамотно, посетили столько месть и выпили вкусное кофе, 🩷
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