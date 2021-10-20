По святым местам Корфу

Посетить знаковые монастыри острова и погрузиться в их богатую историю

5
1 отзыв
Корфу — это не только пляжи, теплое море и фантастическая природа.

Вы узнаете о распространении христианства на острове, осмотрите его важнейшие святыни и оцените мастерство древних мастеров.

Я расшифрую архитектурные особенности местных храмов и помогу понять заложенные в них идеи.
По святым местам Корфу
По святым местам Корфу
По святым местам Корфу
По святым местам Корфу
По святым местам Корфу
По святым местам Корфу
По святым местам Корфу
По святым местам Корфу

Что вас ожидает

Православный Корфу

Мы посетим чудесные церкви в городе Керкира и на юге острова. В программе экскурсии:

  • Церковь Святого Спиридона — старинный православный храм в центре Керкиры. Вы приложитесь к нетленным мощам покровителя острова и получите благословение у местного священнослужителя.
  • Церковь Иоанна Предтечи — построенная в 15 веке во времена венецианского правления, она запомнится вам фресками и деревянной черепичной крышей. А еще я расскажу, какой русский офицер здесь похоронен и почему.
  • Кафедральный собор Святой Феодоры — я поделюсь историей жизни праведной греческой царицы Феодоры и покажу главные святыни храма.
  • Монастырь Касопитры — место, куда люди приходят просить помощи у чудотворной иконы Пресвятой Богородицы в исцелении глазных заболеваний. Вы узнаете, почему так повелось и какая легенда с этим связана.
  • Монастырь Святой Ефимии — вы увидите иконостас, который считается самым древним на всем острове, и полюбуетесь идиллическими окружающими видами.
  • Монастырь Святой Параскевы — женская обитель на юге острова. Я раскрою историю небесной заступницы и познакомлю вас с заботливой игуменьей Нимфадорой, которая с удовольствием беседует с каждым прихожанином.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Ситроен С3 Пикассо
  • По желанию мы поедем на обед в живописное место на берегу моря. Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Евгения
Евгения
Добро пожаловать на Корфу, дорогой путешественник! Меня зовут Евгения, живу здесь с 2004 года. Более 10 лет работаю в туризме, а недавно решила создать свою компанию. В арсенале нашей команды есть небольшой комфортабельный автомобиль ситроен с3 Пикассо, на котором в сопровождении профессионала вы отправитесь в путешествие. Главное на отдыхе — получить хорошие впечатления и положительные, радостные эмоции. Вот этим мы и занимаемся — заряжаем вас Радостью! Лицензия выдана министерством туризма Греции.
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1 реальный отзыв

М
20 окт 2021
Посетить такую экскурсию - это было моим лучшим решением. Евгения - прекрасный рассказчик, очень хорошо знает историю монастырей, острова и каждой улочки:)
Я получила такое удовольствие, которое словами не передается. Евгения - отличная компания для знакомства с островом и святынями на нем. Евгения выбрала прекрасные монастыри. Очень многое удалось посмотреть! Спасибо большое! Впечатления незабываемые:)

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