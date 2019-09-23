3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Греция
  2. Корфу
  3. Экскурсии

  4. Исторический город Корфу

Святыни и архитектура столицы острова на экскурсии с профессиональным гидом-греком

Георгий
Задать вопрос
Георгий – ваш гид
Одноимённая столица острова Корфу, или как её называют греки — Керкира, — привлекает не только значимыми святынями, но и историческими местами.

На экскурсии я проведу вас по красивейшим улицам городам, расскажу об интересных исторических событиях и поделюсь уникальными деталями, которые знает только человек, живущий здесь много лет.

Вы увидите необычную панораму на мысе Канони — самолёт на фоне белокаменной церкви посреди моря — и узнаете, связан ли крошечный островок неподалёку с мышами.

А также сможете приложиться к мощам святого Спиридона и узнаете историю редкой иконы в монастыре Богородицы Кассопитры.
360 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Исторический город Корфу
Исторический город Корфу

Что вас ожидает

Историческое сердце города
Во время прогулки по центру Корфу вы узнаете об истории острова и его столицы, откроете для себя особенности местного образа жизни. Заглянете на центральную площадь Листон, напоминающую парижскую улицу Риволи, и узнаете, почему в центре греческого острова стоит памятник русскому адмиралу Фёдору Ушакову. Также вы, конечно, отправитесь в район Канони — пригород Корфу, который помнит и крестоносцев, и генуэзских пиратов, и турецких захватчиков. На мысе Канони вас ждёт настоящая фото-охота на самолёты! Здесь, буквально на расстоянии вытянутой руки, посреди моря находится взлётно-посадочная полоса, и виднеется крошечный островок Пондикониси.

Святые места Керкиры
Корфу, как это часто бывает с европейскими островами, славится многочисленными храмами и монастырями. Вы посетите Храм Святого Спиридона, где хранятся мощи этого глубокопочитаемого святого. В определённое время священник открывает раку, и в этом момент можно увидеть лик чудотворца святого Спиридона. На полуострове Канони вы также полюбуетесь Влахернским монастырём — белокаменная церковь буквально плавает в синих водах Ионического моря. И увидите монастырь Богородицы Кассопитры — с этим местом, где хранятся 75 частиц мощей святых, связана чудесная история исцеления.

Организационные детали

  • Это автомобильная экскурсия. Гид заберёт вас у вашего отеля и отвезёт обратно.
  • Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии.
Исторический город Корфу
Исторический город Корфу
Исторический город Корфу
Исторический город Корфу
Исторический город Корфу
Исторический город Корфу
Исторический город Корфу
Исторический город Корфу
Исторический город Корфу
Исторический город Корфу
Исторический город Корфу
Исторический город Корфу
Исторический город Корфу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Георгий
Георгий
Меня зовут Георгий (что означает с греческого языка земледелец — γεωργός ) По национальности грек, живу в Греции с 1991 года. Приехали на родину отца и живу на Корфу. Получил два высшых образования. Институт экскурсоводов закончил в 2009 году (обучение 3,5 года). По окончании иститута получил лицензию-разрешение и с 2009 легально провожу экскурсии по Корфу и в Метеорах. Провожу групповые и индивидуальные экскурсии. На экскурсиях стараюсь не перегружать путешественников историческими монологами, а стремлюсь комплексно передать самые интересные моменты, которые знаю после многих лет работы в туризме. Со мной, как с профессиональным гидом, у вас будет возможность максимально интересно и с пользой провести время на Корфу!
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

23 сентября 2019
Были на Корфу, Георгий провёл для нашей группы экскурсию. Экскурсия была качественно организована и интересна. Дополнительно обращались к гиду с просьбой организовать трансфер и забронировать таверну, Георгий все организовал на отлично. Если вы выбираете гида, рекомендуем обратиться к Георгию, он профессионал своего дела, пунктуальный и ответственный. Плюс, он грек, нам было интересно получить информацию именно от местного жителя. Георгию большое спасибо!
А всем, кто планирует своё путешествие, желаю удачной поездки на Корфу!
27 июля 2019
Хорошо продуманная экскурсия, маршрут и время предложенные гидом просто великолепны, мы не встретили ни на одном месте большого количества людей, что позволило нам без суеты ознакомиться с главными достопримечательностями острова.
Спасибо, Георгий, за профессионализм, внимательное отношение и ещё один чудесный и не забываем день проведённый на Корфу.
22 июля 2019
Наша экскурсия по острову с Георгием прошла чудесно! Он профессионал и увлекательно рассказывающий человек, внимательный, тонко чувствующий настроение нашей разной по составу группы ( двое бабушек, двое детей, двое нас😊) Была и история с архитектурой, и храмы, и детские площадки с черепашками и кроликами! Все в восторге! Наш чисто женский коллектив с трудом распрощался с Георгием через 8 часов. Спасибо еще раз!!!

Обзорные экскурсии на Корфу

Незабываемой красоты КорфуНезабываемой красоты КорфуНезабываемой красоты Корфу
300 за экскурсию
8 часов
39 отзывов
Фантастические виды острова и целый альбом фотографий в придачу
Уверен, как и другие, вы оказались на Корфу ради необыкновенной природы, античной и византийской истории, великолепных песчаных пляжей и отдыха в удовольствие. Так давайте запечатлим этот счастливый момент на фото! Я отвезу вас к самым восхитительным местам острова, которыми пестрят путеводители, и малоизведанным, нетуристическим уголкам, куда ступала нога не каждого жителя Корфу. Вы исследуете крепости, замки, горы, пляжи, живописные места, монастыри, храмы и красоты легендарной природы. После такого дня Корфу навсегда останется в Ваших сердцах!
Магия легендарного КорфуМагия легендарного КорфуМагия легендарного Корфу
300 за экскурсию
9 часов
Узнать Корфу за один день и получить на память фотофильм о своем путешествии
Необыкновенная природа Корфу и его исторические памятники стоят того, чтобы остаться на фотографиях — после этой экскурсии вы получите не только яркие впечатления, но и фотофильм о вашем путешествии. Вы исследуете популярные и малоизвестные достопримечательности острова, побываете в крепостях и монастырях и услышите их истории, насладитесь видом со смотровых площадок и отдохнете на пляже.
Большое путешествие по КорфуБольшое путешествие по КорфуБольшое путешествие по Корфу
300 за экскурсию
6 часов
23 отзыва
Узнать остров от и до на автомобильной экскурсии
Добро пожаловать на остров, который часто называют жемчужиной Ионического моря. На экскурсии, вы поймёте, почему Корфу заслужил это звание — с двух смотровых площадок полюбуетесь его панорамами, заглянете в прекрасный дворец императрицы Сисси и в церковь Святого Спиридона в Керкире. Увидите необычный Мышиный остров и бухты курортной Палеокастрицы. А я обязательно расскажу вам об истории каждого уголка острова, его флоре, фауне, религии и образе жизни.
Корфу изнутриКорфу изнутриКорфу изнутри
300 за экскурсию
7 часов
Все самые интересные места волшебного острова на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Вы совершите путешествие по идиллическим деревням и важнейшим историческим достопримечательностям Корфу, искупаетесь в Ионическом море, покатаетесь на лодке по гротам Палеокастрицы и оцените мощь византийской крепости Ангелокастро. А еще раскроете тайны стровитян и на один день почувствуете себя настоящими местными жителями!
Красочный КорфуКрасочный КорфуКрасочный Корфу
250 за экскурсию
6 часов
5 отзывов
Полюбоваться видами с лучших точек, «поохотиться» на самолеты и взглянуть на остров глазами местных
Вас ждет свидание с «леди Ионического моря» – так называют остров Керкира за красоту местной природы. Вы полюбуетесь голубизной волн и буйной зеленью, панорамой белоснежного монастыря и бухтой-сердцем. Оцените вкусы Корфу и увидите руины крепости над морем. А мои рассказы о жизни по-гречески дополнят этот насыщенный день.
Влюбиться в Корфу за один день!Влюбиться в Корфу за один день!Влюбиться в Корфу за один день!
365 за экскурсию
7 часов
1 отзыв
Посетить главные достопримечательности райского острова на авто-пешеходной экскурсии
Вы исследуете вдоль и поперек «самый итальянский» остров Эллады, насладитесь его невероятными ландшафтами, расслабленной атмосферой, старинными монастырями и дворцами. А еще покатаетесь на лодочке, отведаете традиционные блюда в таверне на берегу моря и услышите самое интересное о местной жизни!

Выбирайте и другие экскурсии на Корфу

ВсеИстория и архитектураИндивидуальныеНа автомобилеЗа городомОбзорныеПешком