3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Историческое сердце города

Во время прогулки по центру Корфу вы узнаете об истории острова и его столицы, откроете для себя особенности местного образа жизни. Заглянете на центральную площадь Листон, напоминающую парижскую улицу Риволи, и узнаете, почему в центре греческого острова стоит памятник русскому адмиралу Фёдору Ушакову. Также вы, конечно, отправитесь в район Канони — пригород Корфу, который помнит и крестоносцев, и генуэзских пиратов, и турецких захватчиков. На мысе Канони вас ждёт настоящая фото-охота на самолёты! Здесь, буквально на расстоянии вытянутой руки, посреди моря находится взлётно-посадочная полоса, и виднеется крошечный островок Пондикониси.

Святые места Керкиры

Корфу, как это часто бывает с европейскими островами, славится многочисленными храмами и монастырями. Вы посетите Храм Святого Спиридона, где хранятся мощи этого глубокопочитаемого святого. В определённое время священник открывает раку, и в этом момент можно увидеть лик чудотворца святого Спиридона. На полуострове Канони вы также полюбуетесь Влахернским монастырём — белокаменная церковь буквально плавает в синих водах Ионического моря. И увидите монастырь Богородицы Кассопитры — с этим местом, где хранятся 75 частиц мощей святых, связана чудесная история исцеления.