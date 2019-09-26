5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Полюбоваться видами с лучших точек, «поохотиться» на самолеты и взглянуть на остров глазами местных

Александр
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Александр – ваш гид
Вас ждет свидание с «леди Ионического моря» – так называют остров Керкира за красоту местной природы.

Вы полюбуетесь голубизной волн и буйной зеленью, панорамой белоснежного монастыря и бухтой-сердцем.

Оцените вкусы Корфу и увидите руины крепости над морем.

А мои рассказы о жизни по-гречески дополнят этот насыщенный день.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Красочный Корфу
Красочный Корфу

Что вас ожидает

Красивейшие точки Корфу
Мы возьмем курс на Канони, старый район Керкиры, где займемся фотоохотой на самолеты! Единственная взлетно-посадочная полоса здесь построена прямо на море – вы сделаете необычные снимки с самолетами на очень близком расстоянии, стоя на мостике, который соединяет Канони с местечком Перама. Отсюда же полюбуемся открыточным видом на Корфу – монастырем Влахернон и крошечным островом Понтикониси.

Впечатляющая панорама ждет вас и на смотровом посту кайзера Германии Вильгельма II: вы увидите половину Корфу, материковую Грецию и даже берег Албании, а также проследите наш маршрут.

Конечно, я отвезу вас в Палеокастрицу, курорт на северо-западе острова. Этот уголок Корфу известен бухтами в виде сердец – вы взглянете на них с лучшего ракурса, у крепости Ангелокастро на вершине скалы, а я расскажу об этой византийской цитадели.

В финале путешествия мы покатаемся на лодочке и исследуем места, в которые можно попасть только с моря – подробности обсудим за традиционным греческим обедом в середине дня.

Сюжеты и жизнь острова
Как Канони связан с адмиралом Ушаковым? Что кайзер Германии делал на Корфу? Легко и понятно я расскажу общие исторические факты о нашем острове. В живописной деревушке Пелекас, за чашечкой кофе в видовом кафе вы прочувствуете греческий менталитет, который заключается в простом выражении «сига-сига». Я вырос на Корфу и с радостью поделюсь личными наблюдениями о местной жизни.

🍊 По пути также заедем на дегустацию в семейный магазинчик: вас угостят знаменитым ликером из кумквата, домашними оливками, вином и оливковым маслом.

Организационные детали

  • Я заберу вас у вашего отеля и привезу обратно
  • Обед не включен в стоимость (средний чек на 4 человек – 100 евро с алкоголем)
  • Путешествие пройдет на комфортабельном автомобиле Citroen или Peugeot с кондиционером
Красочный Корфу
Красочный Корфу
Красочный Корфу
Красочный Корфу
Красочный Корфу
Красочный Корфу
Красочный Корфу
Красочный Корфу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Добрый день, дорогой путешественник! Я живу на острове около 16 лет, очень хорошо его знаю и, самое главное, очень люблю! Моя цель — передать вам эту любовь и подарить незабываемые эмоции и ощущения.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 сентября 2019
Александр провёл очень хорошую экскурсию, чувствует туристов и что им нужно. Все было интересно и легко. Рекомендую. Единственное проговаривать маршрут нужно заранее, чтобы тратить время на полезное и желаемое
19 сентября 2019
Очень хочется поблагодарить нашего гида по Корфу- Александра. Он кардинально изменил наше представление об этом чудесном острове. Он буквально «сделал» нашу поездку. До встречи с ним мы даже не представляли, в какое сказочное место мы попали, а поездили по миру мы не мало. Корфу- это не только пляж и релакс. До экскурсии мы провели здесь несколько дней и познакомились самостоятельно со многими достопримечательностями. Но все это было не то. Александр буквально перевернул наше представление об этом острове. Это действительно нечто особенное. Мы бы никогда не нашли все эти шикарные места сами, по-крайней мере, не так быстро. Мы не теряли время на поиски красивейших видов- у нас был самый замечательный гид по Корфу. Александр построил маршрут с учетом наших пожеланий и эмоции шли по-нарастающей. На память об этом дне мы получили множество действительно отличных фотографий. Прекрасный водитель, отличный рассказчик, замечательный фотограф, очень лёгкий в общении человек. Рекомендуем взять именно эту экскурсию, если вы хотите увидеть красивейшие места Корфу. Корфу- очень своеобразный курорт. Он не раскрывается сразу. Он как шкатулка с секретом, а ключик к нему нам помог подобрать наш потрясающий гид.
15 сентября 2019
Большое спасибо Александру за очень хороший рассказ и показ действительно красочного и прекрасного острова.
14 сентября 2019
Получили огромное удовольствие. Александр не только хорошо организовал экскурсию но также изменил по нашим пожеланиям несмотря на задержку по времени
31 августа 2019
Спасибо огромное Александру! Прекрасная экскурсия, потрясающие виды, интересные места. Провели время просто замечательно! Очень рекомендую всем кто будет на Корфу👍😊

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