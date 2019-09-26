5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Красивейшие точки Корфу

Мы возьмем курс на Канони, старый район Керкиры, где займемся фотоохотой на самолеты! Единственная взлетно-посадочная полоса здесь построена прямо на море – вы сделаете необычные снимки с самолетами на очень близком расстоянии, стоя на мостике, который соединяет Канони с местечком Перама. Отсюда же полюбуемся открыточным видом на Корфу – монастырем Влахернон и крошечным островом Понтикониси.

Впечатляющая панорама ждет вас и на смотровом посту кайзера Германии Вильгельма II: вы увидите половину Корфу, материковую Грецию и даже берег Албании, а также проследите наш маршрут.

Конечно, я отвезу вас в Палеокастрицу, курорт на северо-западе острова. Этот уголок Корфу известен бухтами в виде сердец – вы взглянете на них с лучшего ракурса, у крепости Ангелокастро на вершине скалы, а я расскажу об этой византийской цитадели.

В финале путешествия мы покатаемся на лодочке и исследуем места, в которые можно попасть только с моря – подробности обсудим за традиционным греческим обедом в середине дня.

Сюжеты и жизнь острова

Как Канони связан с адмиралом Ушаковым? Что кайзер Германии делал на Корфу? Легко и понятно я расскажу общие исторические факты о нашем острове. В живописной деревушке Пелекас, за чашечкой кофе в видовом кафе вы прочувствуете греческий менталитет, который заключается в простом выражении «сига-сига». Я вырос на Корфу и с радостью поделюсь личными наблюдениями о местной жизни.

🍊 По пути также заедем на дегустацию в семейный магазинчик: вас угостят знаменитым ликером из кумквата, домашними оливками, вином и оливковым маслом.