Мои заказы

Корфу глазами знатока: история, мифы и скрытые уголки

Обзорная экскурсия по острову с человеком, который в него влюблён
Добро пожаловать на Корфу — остров, который пленяет природной красотой, мифами и необычной атмосферой! Мы прогуляемся по Старому городу, посетим храм хранителя острова Святого Спиридона, полюбуемся невероятными панорамами в горных деревнях Палеокастрицы и заглянем на обед в аутентичную таверну. Поговорим о тайнах Канони и познакомимся с греческими традициями.
Корфу глазами знатока: история, мифы и скрытые уголки© Наталья
Корфу глазами знатока: история, мифы и скрытые уголки© Наталья
Корфу глазами знатока: история, мифы и скрытые уголки© Наталья

Описание экскурсии

  • Канони — смотровая площадка с видом на монастырь Влахерна и Мышиный остров, визитная карточка Корфу
  • Старый город Корфу — прогулка по старинным венецианским улочкам, посещение Собора Святого Спиридона, знакомство с историей, бытом и скрытыми двориками
  • Палеокастрица — лазурные бухты и монастырь Богородицы. Здесь можно отправиться на прогулку на лодке, заглянуть в морские пещеры или искупаться
  • Горные деревни над Палеокастрицей — остановка для панорамных фото
  • Традиционная таверна — обед с блюдами местной кухни (по желанию)

Конечно, не обойдётся без интересных историй. Обсудим, как дворец Ахиллеон стал летней резиденцией принцессы Сисси и как Палеокастрица связана с мифами об Одиссее.

Также вы узнаете:

  • как святой Спиридон защищает остров и какие традиции, связанные с этим святым, чтят на острове по сей день
  • почему Канони и Мышиный остров стали символами Корфу
  • в чём особенность архитектуры Корфу
  • какие ремёсла до сих пор живы в деревнях
  • какие есть легенды и мифы о бухтах Палеокастрицы и об окаменевших кораблях

Примерный тайминг

9:00 — выезд от отеля или лайнера
9:15 — Канони
10:00 — старый город Корфу
11:30 — Палеокастрица
13:30 — панорамная остановка в горной деревне и обед в традиционной таверне (по желанию)
14:30–15:00 — возвращение в отель или порт

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне с водителем и гидом из нашей команды: мы заберём вас из отеля и доставим обратно после завершения путешествия. В машине вас будут ждать прохладительные напитки. По запросу предоставим детское кресло
  • Маршрут может адаптироваться под ваши предпочтения, а по пути мы всегда готовы сделать остановки, чтобы вы могли пофотографироваться или просто насладиться видами
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы по желанию

  • лодка до Мышиного острова — €5–10 за чел.
  • катание на лодках в Палеокастрице — от €20 за чел.
  • обед в таверне — от €15 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Корфу
Провела экскурсии для 77 туристов
Мы — локальная турфирма, а значит, можем организовать для вас всё и даже больше. Живём и работаем на Корфу, знаем его до мельчайших деталей и создаём маршруты, в которых сочетаются
читать дальше

комфорт и индивидуальный подход. За годы работы нам доверяли свои путешествия известные личности, а наши истории вдохновили эпизоды популярных передач, таких как «Время приключений» и «Непутёвые заметки». Мы не просто показываем знаковые достопримечательности — мы открываем перед вами настоящий Корфу, полный скрытых уголков, удивительных встреч и особых мест, о которых знают только местные. Благодаря нашей сети контактов мы можем организовать всё — от индивидуальных экскурсий до эксклюзивных программ с закрытым доступом. У нас свой транспорт, водители, проверенные гиды и надёжные партнеры. Мы продумываем все детали так, чтобы вам оставалось только наслаждаться островом, а обо всём остальном позаботимся мы. Корфу — это наша любовь, и мы уверены, что он покорит и вас.

Входит в следующие категории Корфу

Похожие экскурсии из Корфу

Корфу изнутри
На машине
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Корфу изнутри
Все самые интересные места волшебного острова на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Дикий запад Корфу
На машине
8 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дикий запад Корфу
Увидеть остров с необычных ракурсов, узнать его историю и получить в подарок фотоальбом
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€370 за всё до 4 чел.
По святым местам Корфу
На машине
5 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По святым местам Корфу
Посетить знаковые монастыри острова и погрузиться в их богатую историю
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€421 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Корфу. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Корфу