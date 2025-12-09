Добро пожаловать на Корфу — остров, который пленяет природной красотой, мифами и необычной атмосферой! Мы прогуляемся по Старому городу, посетим храм хранителя острова Святого Спиридона, полюбуемся невероятными панорамами в горных деревнях Палеокастрицы и заглянем на обед в аутентичную таверну. Поговорим о тайнах Канони и познакомимся с греческими традициями.
Описание экскурсии
- Канони — смотровая площадка с видом на монастырь Влахерна и Мышиный остров, визитная карточка Корфу
- Старый город Корфу — прогулка по старинным венецианским улочкам, посещение Собора Святого Спиридона, знакомство с историей, бытом и скрытыми двориками
- Палеокастрица — лазурные бухты и монастырь Богородицы. Здесь можно отправиться на прогулку на лодке, заглянуть в морские пещеры или искупаться
- Горные деревни над Палеокастрицей — остановка для панорамных фото
- Традиционная таверна — обед с блюдами местной кухни (по желанию)
Конечно, не обойдётся без интересных историй. Обсудим, как дворец Ахиллеон стал летней резиденцией принцессы Сисси и как Палеокастрица связана с мифами об Одиссее.
Также вы узнаете:
- как святой Спиридон защищает остров и какие традиции, связанные с этим святым, чтят на острове по сей день
- почему Канони и Мышиный остров стали символами Корфу
- в чём особенность архитектуры Корфу
- какие ремёсла до сих пор живы в деревнях
- какие есть легенды и мифы о бухтах Палеокастрицы и об окаменевших кораблях
Примерный тайминг
9:00 — выезд от отеля или лайнера
9:15 — Канони
10:00 — старый город Корфу
11:30 — Палеокастрица
13:30 — панорамная остановка в горной деревне и обед в традиционной таверне (по желанию)
14:30–15:00 — возвращение в отель или порт
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне с водителем и гидом из нашей команды: мы заберём вас из отеля и доставим обратно после завершения путешествия. В машине вас будут ждать прохладительные напитки. По запросу предоставим детское кресло
- Маршрут может адаптироваться под ваши предпочтения, а по пути мы всегда готовы сделать остановки, чтобы вы могли пофотографироваться или просто насладиться видами
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы по желанию
- лодка до Мышиного острова — €5–10 за чел.
- катание на лодках в Палеокастрице — от €20 за чел.
- обед в таверне — от €15 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Корфу
Провела экскурсии для 77 туристов
Мы — локальная турфирма, а значит, можем организовать для вас всё и даже больше. Живём и работаем на Корфу, знаем его до мельчайших деталей и создаём маршруты, в которых сочетаются
Входит в следующие категории Корфу
Похожие экскурсии из Корфу
Индивидуальная
до 4 чел.
Корфу изнутри
Все самые интересные места волшебного острова на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дикий запад Корфу
Увидеть остров с необычных ракурсов, узнать его историю и получить в подарок фотоальбом
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€370 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По святым местам Корфу
Посетить знаковые монастыри острова и погрузиться в их богатую историю
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€421 за всё до 6 чел.