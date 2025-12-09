Добро пожаловать на Корфу — остров, который пленяет природной красотой, мифами и необычной атмосферой! Мы прогуляемся по Старому городу, посетим храм хранителя острова Святого Спиридона, полюбуемся невероятными панорамами в горных деревнях Палеокастрицы и заглянем на обед в аутентичную таверну. Поговорим о тайнах Канони и познакомимся с греческими традициями.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Канони — смотровая площадка с видом на монастырь Влахерна и Мышиный остров, визитная карточка Корфу

— смотровая площадка с видом на монастырь Влахерна и Мышиный остров, визитная карточка Корфу Старый город Корфу — прогулка по старинным венецианским улочкам, посещение Собора Святого Спиридона, знакомство с историей, бытом и скрытыми двориками

— прогулка по старинным венецианским улочкам, посещение Собора Святого Спиридона, знакомство с историей, бытом и скрытыми двориками Палеокастрица — лазурные бухты и монастырь Богородицы. Здесь можно отправиться на прогулку на лодке, заглянуть в морские пещеры или искупаться

— лазурные бухты и монастырь Богородицы. Здесь можно отправиться на прогулку на лодке, заглянуть в морские пещеры или искупаться Горные деревни над Палеокастрицей — остановка для панорамных фото

— остановка для панорамных фото Традиционная таверна — обед с блюдами местной кухни (по желанию)

Конечно, не обойдётся без интересных историй. Обсудим, как дворец Ахиллеон стал летней резиденцией принцессы Сисси и как Палеокастрица связана с мифами об Одиссее.

Также вы узнаете:

как святой Спиридон защищает остров и какие традиции, связанные с этим святым, чтят на острове по сей день

почему Канони и Мышиный остров стали символами Корфу

в чём особенность архитектуры Корфу

какие ремёсла до сих пор живы в деревнях

какие есть легенды и мифы о бухтах Палеокастрицы и об окаменевших кораблях

Примерный тайминг

9:00 — выезд от отеля или лайнера

9:15 — Канони

10:00 — старый город Корфу

11:30 — Палеокастрица

13:30 — панорамная остановка в горной деревне и обед в традиционной таверне (по желанию)

14:30–15:00 — возвращение в отель или порт

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне с водителем и гидом из нашей команды: мы заберём вас из отеля и доставим обратно после завершения путешествия. В машине вас будут ждать прохладительные напитки. По запросу предоставим детское кресло

Маршрут может адаптироваться под ваши предпочтения, а по пути мы всегда готовы сделать остановки, чтобы вы могли пофотографироваться или просто насладиться видами

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы по желанию