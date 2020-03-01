Alexey проводит ещё 1 экскурсию

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Увидеть остров с необычных ракурсов, узнать его историю и получить в подарок фотоальбом!

Alexey
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Alexey – ваш гид
Готовы услышать интересные факты и узнать неожиданные истории об острове? Получить незабываемые эмоции и сделать яркие фотографии? Вы пересечете Корфу с запада на север и осмотрите главные достопримечательности, заберетесь на лучшие смотровые площадки и отдохнете на пляже, отмеченном голубым флагом.

А профессиональные снимки станут приятным напоминанием о насыщенном дне.
290 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Дикий запад Корфу
Дикий запад Корфу

Что вас ожидает

Ангельский замок
Охота за живописными видами и увлекательными историями начнется с важнейшего стратегического объекта — крепости Ангелокастро. Я расскажу об основателях замка, атаках генуэзских пиратов и османских завоевателей, здешних археологических находках, и поделюсь местными легендами и мифами. А после мы поднимемся к стенам замка, на самую вершину, чтобы полюбоваться окрестными горами и мысом Палеокастрица, на берегу которого, согласно преданию, Одиссей встретил Навсикаю.

Деревенские пасторали
Дальше нас ждет настоящая 3D-панорама северо-запада острова — бескрайний залив Агиос Георгиос. Вы отдохнете на местном пляже, окруженном холмами и соснами, и сможете искупаться в изумрудных водах бухты. Мы посетим «маленький Санторини» — деревушку, которая раньше была военным городком, а теперь славится как «трон Зевса». Традиционные греческие домики, цветущие улочки, корфиотские ослики и греческий кофе — во время неспешной прогулки вы узнаете все самое интересное о регионе, его жителях и традициях.

Открытка с северного Корфу
Следующей остановкой станет величественный Мыс Драстис, с отвесных скал которого открывается захватывающий вид. Наслаждаясь первозданным пейзажем, мы перекусим традиционным сибасом под бокал холодного вина.

Организационные детали

  • Запланирован перерыв на обед или кофе (оплачивается дополнительно).
  • За дополнительную плату можно добавить посещение самой высокой точки острова — горы Пантократор — и храма Преображения Господнего, чтобы посмотреть закат. Стоимость — 60 евро.
  • Порядок мест может меняться и заменятся другими интересными достопримечательностями острова по вашему желанию.
  • Экскурсия проводится на автомобиле, трансфер включен в стоимость экскурсии.
  • Яркие и качественные фото – неотъемлемая бонусная часть программы. Через пару дней после экскурсии вы получите около 100 фотографий.
  • Воду не берите — у меня всегда есть, а вот купальники и шапочки не забудьте.
Дикий запад Корфу
Дикий запад Корфу
Дикий запад Корфу
Дикий запад Корфу
Дикий запад Корфу
Дикий запад Корфу
Дикий запад Корфу
Дикий запад Корфу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Alexey
Alexey
Кто я? Давайте знакомиться. Меня зовут Алексей. Живу и работаю на о. Корфу уже около 20 лет. Знаю остров вдоль и поперек. Знаю не только геолокацию красивых видов с открыток, но и интересные факты и истории о них. Имею стаж вождения более 12 лет, отлично знаю все дороги острова, следовательно, ездить со мной одно удовольствие, главное безопасно и комфортно.
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Alexey проводит ещё 1 экскурсию

Незабываемой красоты КорфуНезабываемой красоты КорфуНезабываемой красоты Корфу
300 за экскурсию
8 часов
39 отзывов
Фантастические виды острова и целый альбом фотографий в придачу
Уверен, как и другие, вы оказались на Корфу ради необыкновенной природы, античной и византийской истории, великолепных песчаных пляжей и отдыха в удовольствие. Так давайте запечатлим этот счастливый момент на фото! Я отвезу вас к самым восхитительным местам острова, которыми пестрят путеводители, и малоизведанным, нетуристическим уголкам, куда ступала нога не каждого жителя Корфу. Вы исследуете крепости, замки, горы, пляжи, живописные места, монастыри, храмы и красоты легендарной природы. После такого дня Корфу навсегда останется в Ваших сердцах!

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