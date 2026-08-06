Alexey проводит ещё 1 экскурсию

Готовы услышать интересные факты и узнать неожиданные истории об острове? Получить незабываемые эмоции и сделать яркие фотографии? Вы пересечете Корфу с запада на север и осмотрите главные достопримечательности, заберетесь на лучшие смотровые площадки и отдохнете на пляже, отмеченном голубым флагом. А профессиональные снимки станут приятным напоминанием о насыщенном дне.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Ангельский замок

Охота за живописными видами и увлекательными историями начнется с важнейшего стратегического объекта — крепости Ангелокастро. Я расскажу об основателях замка, атаках генуэзских пиратов и османских завоевателей, здешних археологических находках, и поделюсь местными легендами и мифами. А после мы поднимемся к стенам замка, на самую вершину, чтобы полюбоваться окрестными горами и мысом Палеокастрица, на берегу которого, согласно преданию, Одиссей встретил Навсикаю.

Деревенские пасторали

Дальше нас ждет настоящая 3D-панорама северо-запада острова — бескрайний залив Агиос Георгиос. Вы отдохнете на местном пляже, окруженном холмами и соснами, и сможете искупаться в изумрудных водах бухты. Мы посетим «маленький Санторини» — деревушку, которая раньше была военным городком, а теперь славится как «трон Зевса». Традиционные греческие домики, цветущие улочки, корфиотские ослики и греческий кофе — во время неспешной прогулки вы узнаете все самое интересное о регионе, его жителях и традициях.

Открытка с северного Корфу

Следующей остановкой станет величественный Мыс Драстис, с отвесных скал которого открывается захватывающий вид. Наслаждаясь первозданным пейзажем, мы перекусим традиционным сибасом под бокал холодного вина.

Организационные детали