Alexey проводит ещё 1 экскурсию

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Дикий запад Корфу

Увидеть остров с необычных ракурсов, узнать его историю и получить в подарок фотоальбом
Готовы услышать интересные факты и узнать неожиданные истории об острове? Получить незабываемые эмоции и сделать яркие фотографии? Вы пересечете Корфу с запада на север и осмотрите главные достопримечательности, заберетесь на лучшие смотровые площадки и отдохнете на пляже, отмеченном голубым флагом. А профессиональные снимки станут приятным напоминанием о насыщенном дне.
5
17 отзывов
Дикий запад Корфу
Дикий запад Корфу
Дикий запад Корфу

Описание экскурсии

Ангельский замок

Охота за живописными видами и увлекательными историями начнется с важнейшего стратегического объекта — крепости Ангелокастро. Я расскажу об основателях замка, атаках генуэзских пиратов и османских завоевателей, здешних археологических находках, и поделюсь местными легендами и мифами. А после мы поднимемся к стенам замка, на самую вершину, чтобы полюбоваться окрестными горами и мысом Палеокастрица, на берегу которого, согласно преданию, Одиссей встретил Навсикаю.

Деревенские пасторали

Дальше нас ждет настоящая 3D-панорама северо-запада острова — бескрайний залив Агиос Георгиос. Вы отдохнете на местном пляже, окруженном холмами и соснами, и сможете искупаться в изумрудных водах бухты. Мы посетим «маленький Санторини» — деревушку, которая раньше была военным городком, а теперь славится как «трон Зевса». Традиционные греческие домики, цветущие улочки, корфиотские ослики и греческий кофе — во время неспешной прогулки вы узнаете все самое интересное о регионе, его жителях и традициях.

Открытка с северного Корфу

Следующей остановкой станет величественный Мыс Драстис, с отвесных скал которого открывается захватывающий вид. Наслаждаясь первозданным пейзажем, мы перекусим традиционным сибасом под бокал холодного вина.

Организационные детали

  • Запланирован перерыв на обед или кофе (оплачивается дополнительно).
  • За дополнительную плату можно добавить посещение самой высокой точки острова — горы Пантократор — и храма Преображения Господнего, чтобы посмотреть закат. Стоимость — 60 евро.
  • Порядок мест может меняться и заменятся другими интересными достопримечательностями острова по вашему желанию.
  • Экскурсия проводится на автомобиле, трансфер включен в стоимость экскурсии.
  • Яркие и качественные фото – неотъемлемая бонусная часть программы. Через пару дней после экскурсии вы получите около 100 фотографий.
  • Воду не берите — у меня всегда есть, а вот купальники и шапочки не забудьте.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Корфу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 790 туристов
Кто я? Давайте знакомиться. Меня зовут Алексей. Живу и работаю на острове Корфу уже около 20 лет. Знаю остров вдоль и поперёк. Знаю не только геолокацию красивых видов с открыток,
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но и интересные факты и истории о них. Имею стаж вождения более 12 лет, отлично знаю все дороги острова, следовательно, ездить со мной одно удовольствие, а главное — безопасно и комфортно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
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И
Александр, он же Саша, он же Санёк, С первых минут стало понятно, что человек не просто «катает», а действительно любит то, чем занимается. Маршрут получился очень удачным: красивый, разнообразный, без
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спешки и без ощущения, что тебя везут по стандартному списку.
Всё время вокруг открывались потрясающие виды — море, холмы, зелень, свет. Саша чутко чувствовал, когда стоит остановиться, чтобы просто полюбоваться или сделать фото. Рассказывал интересно, с душой и лёгким юмором, отвечал на любые вопросы. Не давил, не торопил, давал возможность наслаждаться моментом.
Особенно понравилось, что день прошёл легко и естественно. Не было ощущения «экскурсии», скорее — отличной поездки с умным и приятным человеком, который знает остров и умеет показать его с лучшей стороны.
Если хотите увидеть Корфу красиво, спокойно и по-настоящему, а не в режиме «отметиться» — очень рекомендую именно такой формат.
Саша, Спасибо за прекрасный день!

Александр, он же Саша, он же Санёк, С первых минут стало понятно, что человек не просто
Александр, он же Саша, он же Санёк, С первых минут стало понятно, что человек не просто
Александр, он же Саша, он же Санёк, С первых минут стало понятно, что человек не просто
Александр, он же Саша, он же Санёк, С первых минут стало понятно, что человек не просто
Александр, он же Саша, он же Санёк, С первых минут стало понятно, что человек не просто
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Е
У меня была экскурсия с Алексеем неделю назад, и я хочу выразить огромную благодарность за этот замечательный день.

Экскурсия была невероятно интересной: удивительные места, увлекательные истории, потрясающие виды и возможность увидеть
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Корфу с совершенно разных сторон. Всё было организовано с душой и любовью к острову.

Я уверена, что воспоминания об этой экскурсии и увиденных местах останутся в моём сердце надолго.

Теперь я точно знаю, что в следующий приезд на Корфу снова обращусь к Алексею за новой экскурсией. Этот остров такой разный, такой многогранный, что хочется открывать его снова и снова.

Спасибо за незабываемые впечатления и прекрасный день!

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Полина
Корфу покорил нас с первых минут, но главным открытием стал наш экскурсовод Лёша! Нас было четверо (2 пары, которые довольно много путешествуют), и всё время казалось, что мы просто гуляем
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со старым другом, а не на официальной экскурсии. Такую непринуждённую атмосферу очень сложно создать — Лёша настоящий профессионал своего дела.

8 часов пролетели, как 8 минут — настолько интересным и лёгким было каждое мгновение. Маршрут оказался невероятно интересным: мы побывали во множестве живописных мест с потрясающими видами, которые хочется видеть снова и снова. Фотографии получились незабываемые!

Отдельный восторг — ресторанчик, который Лёша включил в программу (совершенно ненавязчиво): приветливые и душевные люди, вкуснейшая домашняя еда, бокал местного вина (настолько ароматное и вкусное, что мы купили домой) и, конечно, шикарный вид. Это было идеальное завершение идеального дня.

После этой поездки у нас одно желание — вернуться на Корфу и провести там гораздо больше одного дня. Если хотите увидеть настоящий Корфу, сделать шикарные фотографии и получить удовольствие от каждой минуты — Лёша ваш человек. Рекомендую от всей души!

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N
Мы на Корфу впервые. Экскурсию взяли, как всегда делаем, в первые дни нашего путешествия, чтобы познакомиться с островом. Остались в полном восторге и от экскурсии, и от гида Алексея, и
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от мест, которые он нам показал!
Мы всегда просим гида предоставить нам большую машину, так как нас много и мы большие 😊 Но это первый раз, когда машина реально была большая и мы провели день с комфортом, а не как селёдки в бочке 🤪 Большое спасибо Алексею за то, что услышал нас ❤️ Об экскурсии - самые красивые места, самые укромные уголки, самые яркие впечатления! Просто нет слов!!! Влюбились в остров благодаря Алексею!
Об экскурсоводе - очень приятный, комфортный и милый человек. Отличный водитель. Приятный рассказчик. Немножко авантюрист с искоркой в глазах и это подкупает! Учел все наши пожелания и сделал 200% из возможных ста.
Благодарим за самый лучший день нашего отпуска!!!
Отдельная благодарность за профессиональные фотокадры нашей семьи на фоне потрясающей красоты природы🙏❤️ Однозначно рекомендуем всем и гида и экскурсию!

Мы на Корфу впервые. Экскурсию взяли, как всегда делаем, в первые дни нашего путешествия, чтобы познакомиться
Мы на Корфу впервые. Экскурсию взяли, как всегда делаем, в первые дни нашего путешествия, чтобы познакомиться
Мы на Корфу впервые. Экскурсию взяли, как всегда делаем, в первые дни нашего путешествия, чтобы познакомиться
Мы на Корфу впервые. Экскурсию взяли, как всегда делаем, в первые дни нашего путешествия, чтобы познакомиться
Мы на Корфу впервые. Экскурсию взяли, как всегда делаем, в первые дни нашего путешествия, чтобы познакомиться
Мы на Корфу впервые. Экскурсию взяли, как всегда делаем, в первые дни нашего путешествия, чтобы познакомиться
Мы на Корфу впервые. Экскурсию взяли, как всегда делаем, в первые дни нашего путешествия, чтобы познакомиться
Мы на Корфу впервые. Экскурсию взяли, как всегда делаем, в первые дни нашего путешествия, чтобы познакомиться+1
Мы на Корфу впервые. Экскурсию взяли, как всегда делаем, в первые дни нашего путешествия, чтобы познакомиться
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И
Алексей, вы молодец! Семья была в восторге от вас и вашего рассказа об острове. Увидели много красоты, покатались на катере, покупались в ионическом море, покушали вкуснейший обед. Отдельное спасибо от
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сына (я его еще таким счастливым никогда не видела) Передаю его слова:"Спасибо мам, что ты выбрала Алексея!" Вы старались всем угодить, в хорошем смысле слова и у вас это получилось. Вы сделали всех нас счастливыми, полными яркими впечатлениями и эмоциями, которые останутся в нашей памяти, в том числе на красивых фото.

Алексей, вы молодец! Семья была в восторге от вас и вашего рассказа об острове. Увидели много
Алексей, вы молодец! Семья была в восторге от вас и вашего рассказа об острове. Увидели много
Алексей, вы молодец! Семья была в восторге от вас и вашего рассказа об острове. Увидели много
Алексей, вы молодец! Семья была в восторге от вас и вашего рассказа об острове. Увидели много
Алексей, вы молодец! Семья была в восторге от вас и вашего рассказа об острове. Увидели много
Алексей, вы молодец! Семья была в восторге от вас и вашего рассказа об острове. Увидели много
Алексей, вы молодец! Семья была в восторге от вас и вашего рассказа об острове. Увидели много
Алексей, вы молодец! Семья была в восторге от вас и вашего рассказа об острове. Увидели много+2
Алексей, вы молодец! Семья была в восторге от вас и вашего рассказа об острове. Увидели много
Алексей, вы молодец! Семья была в восторге от вас и вашего рассказа об острове. Увидели много
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Н
Выбранная экскурсия «Дикий запад Корфу» в сопровождении гида Алекса было лучшим решением нашего путешествия. Профессионально, увлекательно, корректно. Видно что дело которым занимается Алекс, ему самому доставляет удовольствие. Один только факт,
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наш 11 летний сын (ярый поклонник гаджетов)был в таком восторге что просил заказать еще одну экскурсию с этим гидом. Пешие прогулки по скалистым склонам, морская бухта с изумрудной водой, шикарные фото и это только часть того что может стать и вашим приключением. Однозначно рекомендую.

Выбранная экскурсия «Дикий запад Корфу» в сопровождении гида Алекса было лучшим решением нашего путешествия. Профессионально, увлекательно,
Выбранная экскурсия «Дикий запад Корфу» в сопровождении гида Алекса было лучшим решением нашего путешествия. Профессионально, увлекательно,
Выбранная экскурсия «Дикий запад Корфу» в сопровождении гида Алекса было лучшим решением нашего путешествия. Профессионально, увлекательно,
Выбранная экскурсия «Дикий запад Корфу» в сопровождении гида Алекса было лучшим решением нашего путешествия. Профессионально, увлекательно,
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