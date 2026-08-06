Alexey проводит ещё 1 экскурсию

Описание экскурсии
Ангельский замок
Охота за живописными видами и увлекательными историями начнется с важнейшего стратегического объекта — крепости Ангелокастро. Я расскажу об основателях замка, атаках генуэзских пиратов и османских завоевателей, здешних археологических находках, и поделюсь местными легендами и мифами. А после мы поднимемся к стенам замка, на самую вершину, чтобы полюбоваться окрестными горами и мысом Палеокастрица, на берегу которого, согласно преданию, Одиссей встретил Навсикаю.
Деревенские пасторали
Дальше нас ждет настоящая 3D-панорама северо-запада острова — бескрайний залив Агиос Георгиос. Вы отдохнете на местном пляже, окруженном холмами и соснами, и сможете искупаться в изумрудных водах бухты. Мы посетим «маленький Санторини» — деревушку, которая раньше была военным городком, а теперь славится как «трон Зевса». Традиционные греческие домики, цветущие улочки, корфиотские ослики и греческий кофе — во время неспешной прогулки вы узнаете все самое интересное о регионе, его жителях и традициях.
Открытка с северного Корфу
Следующей остановкой станет величественный Мыс Драстис, с отвесных скал которого открывается захватывающий вид. Наслаждаясь первозданным пейзажем, мы перекусим традиционным сибасом под бокал холодного вина.
Организационные детали
- Запланирован перерыв на обед или кофе (оплачивается дополнительно).
- За дополнительную плату можно добавить посещение самой высокой точки острова — горы Пантократор — и храма Преображения Господнего, чтобы посмотреть закат. Стоимость — 60 евро.
- Порядок мест может меняться и заменятся другими интересными достопримечательностями острова по вашему желанию.
- Экскурсия проводится на автомобиле, трансфер включен в стоимость экскурсии.
- Яркие и качественные фото – неотъемлемая бонусная часть программы. Через пару дней после экскурсии вы получите около 100 фотографий.
- Воду не берите — у меня всегда есть, а вот купальники и шапочки не забудьте.
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Экскурсия была невероятно интересной: удивительные места, увлекательные истории, потрясающие виды и возможность увидеть