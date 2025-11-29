Вы окажетесь в сердце духовной Греции у подножия скал. Увидите монастыри, парящие над облаками, пройдёте по их древним лестницам и прикоснётесь к тишине, в которой «слышно вечность». Это путешествие — не только про монастыри, но и про путь: паром, горы, маленькие деревни, домашние таверны. Поездка с душой — для тех, кто ищет смыслы и красоту.

Описание экскурсии

Погружение в историю и символику фресок, святынь и монашеской жизни

Вы узнаете:

как монахи в 14 веке поднимали камни на скалы вручную и строили монастыри над пропастью

почему Метеоры называют «вторым Афоном» и «мостом между землёй и небом»

как живут монашеские общины сегодня

как образовались исполинские скалы и почему они стоят посреди равнины

какие реликвии, фрески и уникальные святыни пережили османское владычество.

Маршрут: Корфу — Игуменица — Каламбака — Метеоры — Игуменица — Корфу

Примерный тайминг

8:00 — выезд с Корфу на пароме (около 1,5 ч)

9:30 — прибытие в Игуменицу, пересадка в автомобиль

9:45–12:00 — переезд через горы и равнины к Каламбаке

12:00–16:00 — посещение смотровых площадок и монастырей, обед

16:00–18:00 — дорога обратно

18:30 — прибытие в порт Игуменица, паром в Корфу

20:00 — возвращение

Организационные детали

Поедем на комфортабельном минивэне или седане в зависимости от количества участников.

Важно