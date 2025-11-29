Вы окажетесь в сердце духовной Греции у подножия скал.
Увидите монастыри, парящие над облаками, пройдёте по их древним лестницам и прикоснётесь к тишине, в которой «слышно вечность».
Это путешествие — не только про монастыри, но и про путь: паром, горы, маленькие деревни, домашние таверны. Поездка с душой — для тех, кто ищет смыслы и красоту.
Увидите монастыри, парящие над облаками, пройдёте по их древним лестницам и прикоснётесь к тишине, в которой «слышно вечность».
Это путешествие — не только про монастыри, но и про путь: паром, горы, маленькие деревни, домашние таверны. Поездка с душой — для тех, кто ищет смыслы и красоту.
Описание экскурсии
- Паромная переправа с Корфу на материк — и уже сама дорога станет частью приключения
- Поездка через живописные горы, мосты и равнины Западной Греции
- Два монастыря Метеор
- Погружение в историю и символику фресок, святынь и монашеской жизни
- Вечерняя прогулка и ужин в Каламбаке с видом на скалы
- Фотоостановки на лучших смотровых площадках, виды которых входят в число самых впечатляющих в Греции
- Обед в традиционной таверне с домашней кухней
Вы узнаете:
- как монахи в 14 веке поднимали камни на скалы вручную и строили монастыри над пропастью
- почему Метеоры называют «вторым Афоном» и «мостом между землёй и небом»
- как живут монашеские общины сегодня
- как образовались исполинские скалы и почему они стоят посреди равнины
- какие реликвии, фрески и уникальные святыни пережили османское владычество.
Маршрут: Корфу — Игуменица — Каламбака — Метеоры — Игуменица — Корфу
Примерный тайминг
8:00 — выезд с Корфу на пароме (около 1,5 ч)
9:30 — прибытие в Игуменицу, пересадка в автомобиль
9:45–12:00 — переезд через горы и равнины к Каламбаке
12:00–16:00 — посещение смотровых площадок и монастырей, обед
16:00–18:00 — дорога обратно
18:30 — прибытие в порт Игуменица, паром в Корфу
20:00 — возвращение
Организационные детали
Поедем на комфортабельном минивэне или седане в зависимости от количества участников.
Важно
- Для посещения монастырей требуется скромная одежда (мужчины — длинные брюки, женщины — юбка ниже колен и прикрытые плечи
- Удобная обувь обязательна: лестницы
- Программа подходит взрослым без физических ограничений и подросткам от 10 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид в Корфу
Провёл экскурсии для 165 туристов
Меня зовут Георгий (что на греческом означает земледелец — γεωργός). По национальности грек, живу в Греции с 1991 года. Получил два высших образования. Институт экскурсоводов закончил в 2009 году (обучение
Входит в следующие категории Корфу
Похожие экскурсии из Корфу
Индивидуальная
до 4 чел.
Дикий запад Корфу
Увидеть остров с необычных ракурсов, узнать его историю и получить в подарок фотоальбом
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€370 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Красочный Корфу
Полюбоваться видами с лучших точек, «поохотиться» на самолеты и взглянуть на остров глазами местных
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Исторический город Корфу
Святыни и архитектура столицы острова на экскурсии с профессиональным гидом-греком
Начало: Национальный порт или ваш отель
8 дек в 08:00
9 дек в 08:00
€450 за всё до 8 чел.