Чтобы познакомиться со средиземноморским колоритом и многокультурной историей Корфу, прокатимся по самым живописным и интересным локациям острова. На прогулке вы узнаете об особенностях жизни на острове в разные периоды и местных традициях. Это будет увлекательная и неутомительная экскурсия в духе греческого гостеприимства.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы осмотрите визитную карточку Корфу — остров Мышь.
Побываете в самом красивом районе острова со знаменитыми заливами-сердцами — Палеокастрице.
Совершите морскую прогулку на лодках в гроты Палеокастрицы (40–45 мин.).
Прогуляетесь по аутентичной деревушке Лаконэс.
Остановитесь на чашечку ароматного кофе в кафе и полюбуетесь на Палеокастрицу с высоты птичьего полёта.
Самостоятельно побродите по столице острова — городу Керкира (1,5–2 часа).
Зайдёте в храм Святого Спиридона — небесного покровителя острова. Вы узнаете о чудесах святого, мощи которого здесь хранятся: почему его считают скорым помощником в бизнесе, торговле недвижимостью и в вопросах пополнения семьи.
Организационные детали
Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes с кондиционером.
Часть экскурсии проходит на лодке с тентом вместимостью до 12 человек. Билет на лодку оплачивается дополнительно (€15 с человека).
В стоимость не входит обед в таверне с видом на море (средний чек €20–30 с человека).
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€100
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Корфу
Провела экскурсии для 645 туристов
Добро пожаловать на Корфу, дорогой путешественник! Меня зовут Евгения, живу здесь с 2004 года. Более 10 лет работаю в туризме, а недавно решила создать свою компанию. В арсенале нашей командыЗадать вопрос
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