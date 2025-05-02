Что вас ожидает

Вы осмотрите визитную карточку Корфу — остров Мышь.

Побываете в самом красивом районе острова со знаменитыми заливами-сердцами — Палеокастрице.

Совершите морскую прогулку на лодках в гроты Палеокастрицы (40–45 мин.).

Прогуляетесь по аутентичной деревушке Лаконэс.

Остановитесь на чашечку ароматного кофе в кафе и полюбуетесь на Палеокастрицу с высоты птичьего полёта.

Самостоятельно побродите по столице острова — городу Керкира (1,5–2 часа).

Зайдёте в храм Святого Спиридона — небесного покровителя острова. Вы узнаете о чудесах святого, мощи которого здесь хранятся: почему его считают скорым помощником в бизнесе, торговле недвижимостью и в вопросах пополнения семьи.

Организационные детали

Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes с кондиционером.

Часть экскурсии проходит на лодке с тентом вместимостью до 12 человек. Билет на лодку оплачивается дополнительно (€15 с человека).

В стоимость не входит обед в таверне с видом на море (средний чек €20–30 с человека).

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.