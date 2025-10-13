Мои заказы

Весь Корфу за один день

Проследовать по «острову трёх империй» сквозь времена и эпохи
Корфу — это калейдоскоп эпох и культур, где за каждым поворотом вас ждёт открытие.

Античные мифы здесь соседствуют с венецианскими дворцами, а тайны императриц — с пьянящим ароматом цитрусовых рощ.

За один день я покажу вам места, где сплетаются эпохи, культуры и легенды, оливы словно нашёптывают древние истории, а море зовёт остановиться и вдохнуть жизнь полной грудью.
Описание экскурсии

Керкира (столица)

Вы увидите:

  • венецианскую крепость Палео Фрурио с панорамой моря
  • площадь Спианада — кафе ар-нуво рядом с наполеоновскими казармами
  • храм Святого Спиридона с мощами покровителя острова

И узнаете:

  • почему архитектура столицы смешала венецианские, французские и британские черты
  • как остров веками был перекрёстком империй

Дворец Ахиллион

Вы увидите:

  • мраморные статуи античных героев
  • фрески времён Троянской войны
  • сады императрицы Сисси с видом на море

И узнаете:

  • почему австрийская императрица построила дворец именно на Корфу
  • как греческие мифы повлияли на европейскую аристократию

Палеокастрица

Вы увидите:

  • монастырь 13 века на скале над бирюзовой бухтой
  • морские гроты с непередаваемой игрой света

И узнаете:

  • как формировались уникальные бухты между скалами
  • какие легенды о пиратах хранят эти места

Мыс Канони и Понтикониси

Вы увидите:

  • белоснежный монастырь Влахерна на перешейке
  • остров-«мышь» на закате

И узнаете:

  • что связывает остров Понтикониси с мифом об Одиссее
  • почему это место стало символом Корфу

О чём ещё я раскажу

• Следы венецианцев, французов и британцев в архитектуре
• Мифы об Одиссее и византийских крепостях
• Смешение венецианской и греческой кухни
• Роль святого Спиридона в жизни острова

Организационные детали

  • Трансфер по программе входит в стоимость и проводится на легковом автомобиле (седан) или джипе
  • Детские кресла предоставляются, обязательны для детей до 12 лет или ростом ниже 135 см
  • Обед оплачивается отдельно по меню (от €15 за человека)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около вашего отеля или порта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваш гид в Корфу
Провёл экскурсии для 165 туристов
Меня зовут Георгий (что на греческом означает земледелец — γεωργός). По национальности грек, живу в Греции с 1991 года. Получил два высших образования. Институт экскурсоводов закончил в 2009 году (обучение
читать дальше

3,5 года). По окончании института получил лицензию-разрешение, и с 2009 года легально провожу экскурсии по Корфу и в Метеорах. Провожу групповые и индивидуальные экскурсии. Стараюсь не перегружать путешественников историческими монологами, а стремлюсь комплексно передать самые интересные моменты, которые знаю после многих лет работы в туризме. Со мной у вас будет возможность максимально интересно и с пользой провести время на Корфу!

Отзывы и рейтинг

Н
Наталья
13 окт 2025
Георгий - кладезь информации: и про древность рассказал и про сегодняшнюю жизнь местных жителей.
Прикоснулись к святыням этого места, рассказал про русских на острове. А еще уговорил на прогулку на лодке - это было волшебно! Если ищете гида на Корфу, берите Георгия, не пожалеете!
Входит в следующие категории Корфу

