читать дальше

3,5 года). По окончании института получил лицензию-разрешение, и с 2009 года легально провожу экскурсии по Корфу и в Метеорах. Провожу групповые и индивидуальные экскурсии. Стараюсь не перегружать путешественников историческими монологами, а стремлюсь комплексно передать самые интересные моменты, которые знаю после многих лет работы в туризме. Со мной у вас будет возможность максимально интересно и с пользой провести время на Корфу!