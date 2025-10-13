Корфу — это калейдоскоп эпох и культур, где за каждым поворотом вас ждёт открытие.
Античные мифы здесь соседствуют с венецианскими дворцами, а тайны императриц — с пьянящим ароматом цитрусовых рощ.
За один день я покажу вам места, где сплетаются эпохи, культуры и легенды, оливы словно нашёптывают древние истории, а море зовёт остановиться и вдохнуть жизнь полной грудью.
Описание экскурсии
Керкира (столица)
Вы увидите:
- венецианскую крепость Палео Фрурио с панорамой моря
- площадь Спианада — кафе ар-нуво рядом с наполеоновскими казармами
- храм Святого Спиридона с мощами покровителя острова
И узнаете:
- почему архитектура столицы смешала венецианские, французские и британские черты
- как остров веками был перекрёстком империй
Дворец Ахиллион
Вы увидите:
- мраморные статуи античных героев
- фрески времён Троянской войны
- сады императрицы Сисси с видом на море
И узнаете:
- почему австрийская императрица построила дворец именно на Корфу
- как греческие мифы повлияли на европейскую аристократию
Палеокастрица
Вы увидите:
- монастырь 13 века на скале над бирюзовой бухтой
- морские гроты с непередаваемой игрой света
И узнаете:
- как формировались уникальные бухты между скалами
- какие легенды о пиратах хранят эти места
Мыс Канони и Понтикониси
Вы увидите:
- белоснежный монастырь Влахерна на перешейке
- остров-«мышь» на закате
И узнаете:
- что связывает остров Понтикониси с мифом об Одиссее
- почему это место стало символом Корфу
О чём ещё я раскажу
• Следы венецианцев, французов и британцев в архитектуре
• Мифы об Одиссее и византийских крепостях
• Смешение венецианской и греческой кухни
• Роль святого Спиридона в жизни острова
Организационные детали
- Трансфер по программе входит в стоимость и проводится на легковом автомобиле (седан) или джипе
- Детские кресла предоставляются, обязательны для детей до 12 лет или ростом ниже 135 см
- Обед оплачивается отдельно по меню (от €15 за человека)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля или порта
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Георгий — ваш гид в Корфу
Провёл экскурсии для 165 туристов
Меня зовут Георгий (что на греческом означает земледелец — γεωργός). По национальности грек, живу в Греции с 1991 года. Получил два высших образования. Институт экскурсоводов закончил в 2009 году (обучение
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Н
Наталья
13 окт 2025
Георгий - кладезь информации: и про древность рассказал и про сегодняшнюю жизнь местных жителей.
Прикоснулись к святыням этого места, рассказал про русских на острове. А еще уговорил на прогулку на лодке - это было волшебно! Если ищете гида на Корфу, берите Георгия, не пожалеете!
Входит в следующие категории Корфу
