Ираклион. ру проводит ещё 6 экскурсий

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Аквапарк Water City из района Ретимно

Ираклион. ру
Ираклион. ру – Гид из Крита
Аквапарк Water City — это один из самых больших парков 🌳 водных развлечений на Крите.

Он находится в деревне Анополи на середине пути между городами Ираклион и Херсониссос.

Хотите покататься с горок, поплескаться в воде под лучами жаркого критского солнца, выпить 🍹 вкусный коктейль у бассейна? А может вздремнуть в тени деревьев на шезлонге, пока под присмотром аниматоров ваши дети веселятся в воде и нагуливают аппетит? Всё это возможно в одном из лучших аквапарков Крита!
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  • 👥Групповая
  • 🚘Услуги трансфера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €50 за человека

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Аквапарк Water City из района Ретимно
Аквапарк Water City из района Ретимно
Аквапарк Water City — это один из самых больших парков 🌳 водных развлечений на Крите. Он находится в деревне Анополи на середине пути между городами Ираклион и Херсониссос. Хотите покататься с горок, поплескаться в воде под лучами жаркого критского солнца, выпить 🍹 вкусный коктейль у бассейна? А может вздремнуть в тени деревьев на шезлонге, пока под присмотром аниматоров ваши дети веселятся в воде и нагуливают аппетит? Всё это возможно в одном из лучших аквапарков Крита!
Внимание! В период 1-15 октября возможны отмены и переносы поездок в связи с погодными условиями. Детали уточняйте у организатора при бронировании.
В аквапарке Ватер Сити действует правило: малышами считаются дети до 90 см ростом вне зависимости от возраста. Они посещают аквапарк бесплатно. Детский билет 🎫 также вне зависимости от возраста необходимо приобретать тем, кто уже вырос от 90 до 140 см. Вы старше 12 лет или выше 140 см? Поздравляем — вы достаточно взрослые для полного билета!

График:

    8:30 - 9:30Выезд из отеля
    10:40Прибытие в парк
    ВНИМАНИЕ!Не забудьте заранее уточнить время возвращения на ресепшн парка
    17:00Выезд в отель
    Внимание!
    Из района Иерапетра экскурсии 🧭 не проводятся!
    Что входит
    • Трансфер на автобусе из отеля и обратно
    • Входной билет в аквапарк на весь день
    • Вход на все горки и находящиеся внутри парка аттракционы.
    Что не входит
    • Аренда сейфа для вещей — 4 евро
    • Еда и напитки — 10-15 евро
    • Некоторые дополнительные сервисы (например, фотографии от местных фотографов, временные татуировки и бодиарт, и так далее) — от 5 евро.
    Начало
    🚩 от отеля или по адресу по согласованию
    Место завершения
    🏁 у отеля или по адресу по согласованию
    Аквапарк Water City из района Ретимно
    Аквапарк Water City из района Ретимно
    Аквапарк Water City из района Ретимно

    Выберите дату для поездки

    • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Ираклион. ру
    Ираклион. ру
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