Ираклион. ру проводит ещё 6 экскурсий

Аквапарк Water City — это один из самых больших парков 🌳 водных развлечений на Крите. Он находится в деревне Анополи на середине пути между городами Ираклион и Херсониссос. Хотите покататься с горок, поплескаться в воде под лучами жаркого критского солнца, выпить 🍹 вкусный коктейль у бассейна? А может вздремнуть в тени деревьев на шезлонге, пока под присмотром аниматоров ваши дети веселятся в воде и нагуливают аппетит? Всё это возможно в одном из лучших аквапарков Крита!

Внимание! В период 1-15 октября возможны отмены и переносы поездок в связи с погодными условиями. Детали уточняйте у организатора при бронировании.

В аквапарке Ватер Сити действует правило: малышами считаются дети до 90 см ростом вне зависимости от возраста. Они посещают аквапарк бесплатно. Детский билет 🎫 также вне зависимости от возраста необходимо приобретать тем, кто уже вырос от 90 до 140 см. Вы старше 12 лет или выше 140 см? Поздравляем — вы достаточно взрослые для полного билета!

График:

8:30 - 9:30Выезд из отеля

10:40Прибытие в парк

ВНИМАНИЕ!Не забудьте заранее уточнить время возвращения на ресепшн парка

17:00Выезд в отель

Внимание!

Из района Иерапетра экскурсии 🧭 не проводятся!