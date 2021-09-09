История Ретимно — в «Великолепном веке»

Узнать, как жил венецианский город в эпоху правления османов и в чём правдив турецкий сериал

5
24 отзыва
Я познакомлю вас с красивой и кровавой историей критского Ретимно через отсылки к сериалу «Империя Кёсем».

Вы увидите старинную архитектуру периода туркократии, узнаете о том, как непокорный Крит принимал захватчиков и как изменился облик города благодаря одному любвеобильному султану.

И даже если вы не поклонник турецких сериалов, поверьте: разбираться, где подлинные исторические события, а где мифы и вымысел, вам обязательно понравится. Ведь делать это мы будем прямо среди «декораций» «Великолепного века»!
История Ретимно — в «Великолепном веке»
История Ретимно — в «Великолепном веке»
История Ретимно — в «Великолепном веке»
История Ретимно — в «Великолепном веке»
История Ретимно — в «Великолепном веке»
Ближайшие даты:
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
24
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости

Описание

Что вас ожидает

Османы и венецианский облик города

Первым делом вы посетите городской порт и знаменитую крепость Фортеца, которая встречала турецкого неприятеля во время обороны Крита, и поймёте, каких усилий стоило османам покорение Ретимно. Мы пройдём по улочкам города, и вы заметите, как менялся его облик, когда турецкой рукой православные храмы перестраивались в мечети — вероломно, но эстетично! Вы восхититесь мечетью Нерадзе и Ретимненскими воротами, узнаете, чем отличаются венецианские арки от турецких и зачем балкон «сахниси» нужен в гареме. Утончённая архитектура Ретимно и главная улица древнего города Аркадиу, которые вы увидите на прогулке, никак не изменились за последние сто лет.

Исторические персонажи, интриги, гарем и хамам

История любого города — это не только его здания и памятники, но и жившие в нём в разные времена люди. Я расскажу вам о султане Ибрагиме и достоверно известных фактах о событиях в его гареме, о том, как он поступил со своим верным слугой Юсуфом Пашой и чем, кроме своей любвеобильности, знаменит этот правитель. Я раскрою вам тайну, кем была Турхан Султан, так внезапно появившаяся в сериале, и как повлиял на Ретимно приход к власти её сына Мехмеда. А сравнивать правду и вымысел, разбираясь в хитросплетениях монарших интриг, мы будем в настоящем турецком хамаме за чашкой ароматного кофе.

Организационные детали

Дополнительные расходы: вход в крепость Фортеца — 4 евро для взрослых старше 18 лет; кофе — 2-3 евро.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
2
1
С
9 сен 2021
Огромное спасибо гиду Татьяне за захватывающий рассказ. Три часа на одном дыхании. )). Энциклопедические знания, умение подстроиться под потребности экскурсантов, продуманный маршрут - это только начало списка достоинств Татьяны. И отдельное спасибо за рекомендованный пляж на южном берегу. Рекомендуем!
Паша
4 сен 2021
До этой экскурсии мы 3 раза гуляли по городу, но Татьяна всё равно смогла нас удивить) такого профессионального гида ещё поискать нужно, она знает буквально все истории и тайные тропки 💫 пишу отзыв и мечтаю снова туда вернуться 🏠
D
1 сен 2021
В восторге от гида Татьяны. Слушали, открыв рты, и не отпускали ее даже после запланированных трех часов. Таня живет на Крите, поэтому кроме истории, посещения интересных улочек и удивительных мест в Ретимно, мы много задавали вопросов о самих критянах (не греках, будете у нее на экскурсии - спросите почему:)), их быте, привычках и укладе жизни. Просто интереснейший рассказчик. Очень жаль, что приехали всего на три дня, если б было больше времени - обязательно взяли бы еще экскурсию с Таней в Ханью. Очень рекомендую!
А
1 авг 2021
Татьяна - прекрасный рассказчик, профессионально знает историю как всего Крита, так и отдельных городов, по которым водит Экскурсии.
Время пролетело незаметно.
Даже двое сыновей 13 и 7 лет вынесли много информации для себя лично.
Прекрасное времепровождение. Очень рекомендую.
Андрей
13 июля 2021
Прекрасный город, прекрасный гид! 3 часа пролетели незаметно!
А
26 июня 2021
Хочу сказать спасибо Татьяне, что наши с ней три часа под жарким солнцем пролетели быстро, динамично и очень познавательно. Отдельное спасибо за то, что Татьяна подстроилась под наши « интересы» и ответила на все наши вопросы.
Мы были с ребёнком (11 лет), могу сказать, что экскурсия подходит для подростков.
Ю
24 июня 2021
Интересно, увлекательно, легко и комфортно! Соединяя историю и современность, достоверные факты и легенды, а также свой личный взгляд. Экскурсия в виде диалога. Татьяна прекрасно чувствует свою аудиторию! Легко переключается с темы на тему, не теряя при этом нить повествования.
Мы с мужем остались очень довольны! Рекомендуем от души!
И
5 июня 2021
Замечательная экскурсия, много познавательных фактов и об истории, и о современности. Татьяна прекрасно вела рассказ и адаптировалась ко всем нашим пожеланиям. Также было много информации, которую можно получить только от человека, который давно живет на Крите. Это тоже очень интересно. В общем, превосходная 3-часовая прогулка!
А
11 окт 2019
Мне всё очень понравилось, отличная экскурсия, прекрасный гид, не просто знающий своё дело, а любящий его.
Учитывая, что с Татьяной я уже съездила в индивидуальный тур, в Ханью (если вдруг ещё кто-то не был или думает, то срочно надо брать. ))
Поэтому в этой экскурсии я тоже не сомневалась, что она пройдёт так же интересно, как и предыдущая.
По дороге мы заехали на пляж, тк была информация о возможном появлении маленьких черепашек, жаль, что их мы не застали, малыши уже отправились в свой долгий, жизненный путь! Но зато мне показали невероятной красоты, белые песчаные лилии, которые я видела впервые.
Не смотря на то, что мы выехали во второй половине дня, не было никакой спешки, и всё самое интересное и самое главное я успела посмотреть.
Да! И ещё мне показали, как делают самую вкусную пахлаву! И угостили самым вкусным кофе)
Огромное спасибо Татьяне! Столько интересного, а ещё из главных для меня, достаточно легко запоминающаяся информация)
Я очень всем рекомендую Татьяну.
Это мой лучший гид.
До следующих встреч. )
Я
8 окт 2019
В данном случае для меня важнее стала даже не история Великолепного века, а возможность войти в новый для себя город со знающим человеком, заметить моменты, на которые я бы вряд ли обратила внимание, заглянуть в места, мимо которых прошла бы мимо, и в целом лучше понять остров, на который приехала впервые. Спасибо Татьяне за прекрасный день в Ретимно.
васильевы
25 сен 2019
Хочу сказать огромное спасибо Татьяне за столь чудесно проведённый день. Внимательная, тактичная, образованная, позитивная и знающая ответы на все вопросы. Я влюбилась в этот город и улочки благодаря ей! Были семьёй с 2 маленькими детьми (5 и 7 лет), но даже им была интересна Экскурсия. Пока ехали на встречу пересекли практически весь город по главной улице и скептически подумали, что тут смотреть? Но Татьяна настолько изумительно открыла нам все улочки, дворики и достопримечательности, что равнодушным остаться просто невозможно! Очень рекомендую!
И
12 сен 2019
Благодарим за высококлассных гидов!
Нина
10 сен 2019
Мы были на Крите второй раз, но только побывав на экскурсии с Татьяной стали что-то о нем понимать. Экскурсия очень неторопливая, в ритме города. Восхитили детали, на которые пробегая мимо не обратишь внимание, люди-труженики. Очень интересно было наблюдать за процессом создания восточных сладостей в фамильной пекарне. Попробовать настоящее миндальное печенье с чашечкой кофе в хаммаме. Слушать историю города, историю Крита прогуливаясь по крепости. Конечно историю можно прочитать, фильмы можно посмотреть, но вы никогда не посмотрите на город глазами человека влюбленного в него и в Крит. А в конце экскурсии мы вообще получили бесценный подарок. Татьяна подвела нас к мастеру изготавливающего лиры. Видя наши довольные лица он спросил -" Хотите я Вам сыграю. " Он сыграл, да еще и спел. Инструмент звучал потрясающе. Мы были в восторге! Мы уже в Санкт-Петербурге,а воспоминания о Ретимно и прогулке с Татьяной вызывают невольное улучшение настроения. Спасибо огромное, Татьяна!
А
16 июля 2019
Мы очень довольны гидом и экскурсией. Прелесть пешеходной экскурсии в маленьком составе - внимание к деталям, которые в большой группе или на автобусе попросту не заметишь. Кроме того, гид всегда готов подстроиться под желание экскурсантов. Если хочется ощутить атмосферу Критских городов и узнать их историю, экскурсии с Татьяной - то, что нужно.
Г
16 июля 2019
Прекрасная экскурсия! Погружение в историю Ретимно происходило сначала в тенистых аллеях крепости Фортецца и затем гуляя по цветущим узким улочкам города. Нам посчастливилось увидеть как мастерски готовят греческие сладости и насладиться освежающим фраппе в здании турецких бань.
Дочке 13 лет, слушала с большим интересом, экскурсию вспоминает и сейчас, как одну из самых интересных.
Татьяна, спасибо большое за прекрасный день в Ретимно!
Ещё 9 отзывов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Крита

😎Индивидуальные🧒Можно с детьми🚶Пешеходные🏛История и архитектура⚙️Необычные

Похожие туры на Крите

Ретимно - жемчужина западного Крита
4 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 4 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
1 отзыв
Ретимно - жемчужина западного Крита
Я приглашаю Вас на прогулку по городу Ретимно
Сегодня
Завтра
18 дек
19 дек
95 за 1 человека
Розовый пляж Элафониси из области Ретимно
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Ираклион. ру
Ираклион. ру
Нет отзывов
Розовый пляж Элафониси из области Ретимно
На комфортном автобусе вы посетите город Ханья, славящийся одним из самых старых маяков мира и венецианской архитектурой
От отеля или ближайшей точки сбора
46 за 1 человека
Вечерняя прогулка по Венецианскому Ретимно
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Вечерняя прогулка по Венецианскому Ретимно
Двухчасовая экскурсия по греческой венеции, где вы сможете посетить старинную мастерскую изделий
Старый порт, кафе «Нувель»
Сегодня
Завтра
18 дек
19 дек
100 за всё до 5 чел.
Западный Крит: Ханья и Ретимно и озеро Курнас из района Ираклион
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Ираклион. ру
Ираклион. ру
5
3 отзыва
Западный Крит: Ханья и Ретимно и озеро Курнас из района Ираклион
За один день вы увидите разнообразие и контрасты Западного Крита
От отеля или ближайшей точки сбора
42 за 1 человека
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса из района Ретимно
10 часов
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Ираклион. ру
Ираклион. ру
3
2 отзыва
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса из района Ретимно
Приготовьтесь погрузиться в греческую историю и мифологию
От отеля или ближайшей точки сбора
42 за 1 человека
Венецианский Ретимно + Гончарная деревня Маргаритос + монастырь Аркади
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Венецианский Ретимно + Гончарная деревня Маргаритос + монастырь Аркади
Удобное для туристов
Сегодня
Завтра
18 дек
19 дек
280 за всё до 3 чел.
Чарующий западный Крит
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
4.2
5 отзывов
Чарующий западный Крит
Побывать в древних городах острова и проникнуться их атмосферой на групповой поездке из Ираклиона
в фиксированной точке сбора
20 дек
23 дек
27 дек
30 дек
38 за 1 человека
Город Ханья - южная Венеция Крита
4.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 4 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
Нет отзывов
Город Ханья - южная Венеция Крита
Приглашаю Вас на прогулку по историческому центру красавицы Ханьи
Сегодня
Завтра
18 дек
19 дек
145 за 1 человека
Остров Грамвуса и бухта Балос из района Ретимно
10 часов
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Ираклион. ру
Ираклион. ру
Нет отзывов
Остров Грамвуса и бухта Балос из района Ретимно
Даже если вы приехали на Крит просто полежать на пляже и хорошенько выспаться
от отеля или по адресу по согласованию
24 за 1 человека
Город Ираклион, субботний рынок и Аквариум Крита
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Ираклион. ру
Ираклион. ру
Нет отзывов
Город Ираклион, субботний рынок и Аквариум Крита
Древний Ираклион на Крите - туристический центр острова
от отеля или по адресу по согласованию
22.50 за 1 человека
Розовый пляж Элафониси из района Ханья
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Ираклион. ру
Ираклион. ру
5
1 отзыв
Розовый пляж Элафониси из района Ханья
Пляж Элафониси находится в 75 километрах от города Ханья, в самой западной части Крита
От отеля или ближайшей точки сбора
34 за 1 человека
Ущелье Имброс (из Ретимно)
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Ираклион. ру
Ираклион. ру
Нет отзывов
Ущелье Имброс (из Ретимно)
от отеля или по адресу по согласованию
37.50 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий на Крите. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии на Крите
ХОРОШО
🧭
ТАМ