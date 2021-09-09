Первым делом вы посетите городской порт и знаменитую крепость Фортеца, которая встречала турецкого неприятеля во время обороны Крита, и поймёте, каких усилий стоило османам покорение Ретимно. Мы пройдём по улочкам города, и вы заметите, как менялся его облик, когда турецкой рукой православные храмы перестраивались в мечети — вероломно, но эстетично! Вы восхититесь мечетью Нерадзе и Ретимненскими воротами, узнаете, чем отличаются венецианские арки от турецких и зачем балкон «сахниси» нужен в гареме. Утончённая архитектура Ретимно и главная улица древнего города Аркадиу, которые вы увидите на прогулке, никак не изменились за последние сто лет.
Исторические персонажи, интриги, гарем и хамам
История любого города — это не только его здания и памятники, но и жившие в нём в разные времена люди. Я расскажу вам о султане Ибрагиме и достоверно известных фактах о событиях в его гареме, о том, как он поступил со своим верным слугой Юсуфом Пашой и чем, кроме своей любвеобильности, знаменит этот правитель. Я раскрою вам тайну, кем была Турхан Султан, так внезапно появившаяся в сериале, и как повлиял на Ретимно приход к власти её сына Мехмеда. А сравнивать правду и вымысел, разбираясь в хитросплетениях монарших интриг, мы будем в настоящем турецком хамаме за чашкой ароматного кофе.
Организационные детали
Дополнительные расходы: вход в крепость Фортеца — 4 евро для взрослых старше 18 лет; кофе — 2-3 евро.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Tatiana — ваш гид на Крите
Провёл 365 экскурсий для 625 туристов
Я Татьяна, рада знакомству! Я ваш проводник и навигатор в океане информации о Крите, его жизни и традициях, интересных маршрутах, полезных советах и многом-многом другом.
Я живу на Крите уже почти 20 лет и за это время прониклась культурой и атмосферой острова настолько, что могу смело назвать Крит второй родиной. Готова поделиться с вами секретами, рассказать, где интересно погулять, вкусно поесть и какие места посетить. Даже если вы приедете сюда в пятый или сотый раз, я найду, чем удивить вас.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
9 сен 2021
Огромное спасибо гиду Татьяне за захватывающий рассказ. Три часа на одном дыхании. )). Энциклопедические знания, умение подстроиться под потребности экскурсантов, продуманный маршрут - это только начало списка достоинств Татьяны. И отдельное спасибо за рекомендованный пляж на южном берегу. Рекомендуем!
Паша
4 сен 2021
До этой экскурсии мы 3 раза гуляли по городу, но Татьяна всё равно смогла нас удивить) такого профессионального гида ещё поискать нужно, она знает буквально все истории и тайные тропки 💫 пишу отзыв и мечтаю снова туда вернуться 🏠
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Davydenko
1 сен 2021
В восторге от гида Татьяны. Слушали, открыв рты, и не отпускали ее даже после запланированных трех часов. Таня живет на Крите, поэтому кроме истории, посещения интересных улочек и удивительных мест в Ретимно, мы много задавали вопросов о самих критянах (не греках, будете у нее на экскурсии - спросите почему:)), их быте, привычках и укладе жизни. Просто интереснейший рассказчик. Очень жаль, что приехали всего на три дня, если б было больше времени - обязательно взяли бы еще экскурсию с Таней в Ханью. Очень рекомендую!
А
Анастасия
1 авг 2021
Татьяна - прекрасный рассказчик, профессионально знает историю как всего Крита, так и отдельных городов, по которым водит Экскурсии. Время пролетело незаметно. Даже двое сыновей 13 и 7 лет вынесли много информации для себя лично. Прекрасное времепровождение. Очень рекомендую.
Андрей
13 июля 2021
Прекрасный город, прекрасный гид! 3 часа пролетели незаметно!
А
Анна
26 июня 2021
Хочу сказать спасибо Татьяне, что наши с ней три часа под жарким солнцем пролетели быстро, динамично и очень познавательно. Отдельное спасибо за то, что Татьяна подстроилась под наши « интересы» и ответила на все наши вопросы. Мы были с ребёнком (11 лет), могу сказать, что экскурсия подходит для подростков.
Ю
Юлия
24 июня 2021
Интересно, увлекательно, легко и комфортно! Соединяя историю и современность, достоверные факты и легенды, а также свой личный взгляд. Экскурсия в виде диалога. Татьяна прекрасно чувствует свою аудиторию! Легко переключается с темы на тему, не теряя при этом нить повествования. Мы с мужем остались очень довольны! Рекомендуем от души!
И
Иван
5 июня 2021
Замечательная экскурсия, много познавательных фактов и об истории, и о современности. Татьяна прекрасно вела рассказ и адаптировалась ко всем нашим пожеланиям. Также было много информации, которую можно получить только от человека, который давно живет на Крите. Это тоже очень интересно. В общем, превосходная 3-часовая прогулка!
А
Алена
11 окт 2019
Мне всё очень понравилось, отличная экскурсия, прекрасный гид, не просто знающий своё дело, а любящий его. Учитывая, что с Татьяной я уже съездила в индивидуальный тур, в Ханью (если вдруг ещё кто-то не был или думает, то срочно надо брать. )) Поэтому в этой экскурсии я тоже не сомневалась, что она пройдёт так же интересно, как и предыдущая. По дороге мы заехали на пляж, тк была информация о возможном появлении маленьких черепашек, жаль, что их мы не застали, малыши уже отправились в свой долгий, жизненный путь! Но зато мне показали невероятной красоты, белые песчаные лилии, которые я видела впервые. Не смотря на то, что мы выехали во второй половине дня, не было никакой спешки, и всё самое интересное и самое главное я успела посмотреть. Да! И ещё мне показали, как делают самую вкусную пахлаву! И угостили самым вкусным кофе) Огромное спасибо Татьяне! Столько интересного, а ещё из главных для меня, достаточно легко запоминающаяся информация) Я очень всем рекомендую Татьяну. Это мой лучший гид. До следующих встреч. )
Я
Яна
8 окт 2019
В данном случае для меня важнее стала даже не история Великолепного века, а возможность войти в новый для себя город со знающим человеком, заметить моменты, на которые я бы вряд ли обратила внимание, заглянуть в места, мимо которых прошла бы мимо, и в целом лучше понять остров, на который приехала впервые. Спасибо Татьяне за прекрасный день в Ретимно.
васильевы
25 сен 2019
Хочу сказать огромное спасибо Татьяне за столь чудесно проведённый день. Внимательная, тактичная, образованная, позитивная и знающая ответы на все вопросы. Я влюбилась в этот город и улочки благодаря ей! Были семьёй с 2 маленькими детьми (5 и 7 лет), но даже им была интересна Экскурсия. Пока ехали на встречу пересекли практически весь город по главной улице и скептически подумали, что тут смотреть? Но Татьяна настолько изумительно открыла нам все улочки, дворики и достопримечательности, что равнодушным остаться просто невозможно! Очень рекомендую!
И
Ирина
12 сен 2019
Благодарим за высококлассных гидов!
Нина
10 сен 2019
Мы были на Крите второй раз, но только побывав на экскурсии с Татьяной стали что-то о нем понимать. Экскурсия очень неторопливая, в ритме города. Восхитили детали, на которые пробегая мимо не обратишь внимание, люди-труженики. Очень интересно было наблюдать за процессом создания восточных сладостей в фамильной пекарне. Попробовать настоящее миндальное печенье с чашечкой кофе в хаммаме. Слушать историю города, историю Крита прогуливаясь по крепости. Конечно историю можно прочитать, фильмы можно посмотреть, но вы никогда не посмотрите на город глазами человека влюбленного в него и в Крит. А в конце экскурсии мы вообще получили бесценный подарок. Татьяна подвела нас к мастеру изготавливающего лиры. Видя наши довольные лица он спросил -" Хотите я Вам сыграю. " Он сыграл, да еще и спел. Инструмент звучал потрясающе. Мы были в восторге! Мы уже в Санкт-Петербурге,а воспоминания о Ретимно и прогулке с Татьяной вызывают невольное улучшение настроения. Спасибо огромное, Татьяна!
А
Анастасия
16 июля 2019
Мы очень довольны гидом и экскурсией. Прелесть пешеходной экскурсии в маленьком составе - внимание к деталям, которые в большой группе или на автобусе попросту не заметишь. Кроме того, гид всегда готов подстроиться под желание экскурсантов. Если хочется ощутить атмосферу Критских городов и узнать их историю, экскурсии с Татьяной - то, что нужно.
Г
Галина
16 июля 2019
Прекрасная экскурсия! Погружение в историю Ретимно происходило сначала в тенистых аллеях крепости Фортецца и затем гуляя по цветущим узким улочкам города. Нам посчастливилось увидеть как мастерски готовят греческие сладости и насладиться освежающим фраппе в здании турецких бань. Дочке 13 лет, слушала с большим интересом, экскурсию вспоминает и сейчас, как одну из самых интересных. Татьяна, спасибо большое за прекрасный день в Ретимно!