Бухта Дьявола и пляж 🏖️ Марафи.

Всего в 20 км от г. Ханья спрятана бухта, которая пугает своим названием, но очаровывает своей невероятной красотой. Она спрятана между скал так, что подплывать к ней довольно опасно. Однако, именно это делает её такой притягательной с берега. Вода здесь бирюзово-синяя и абсолютно спокойная. Бухта защищена от ветра, а на пляже белый мелкий песок. Идеальное место для отдыха! Туристов здесь пока мало, поэтому вы сможете насладиться первозданной красотой и спокойствием этого места. Только настоящие любители приключений и новых впечатлений добираются до этого места!

Далее нас ждет переезд на пляж Марафи, который так любят за мелкий белый песок, который омывают лазурные волны Средиземного моря 🌊. Пляж Марафи награжден “Голубым флагом”, что означает непревзойденную чистоту воды, безопасность и прекрасную оснащенность для туристического отдыха. Здесь есть оживленная набережная, бары 🍹, недорогие традиционные таверны и кафе, которые будут как раз кстати, если вам захочется разнообразить свое время.

Мы доставим вас в Бухту Дьявола с утра на комфортабельном автомобиле 🚘 с кондиционером и прохладительными напитками, расскажем об её истории 📖, поможем увидеть всю красоту этого места. Затем вы проведете остаток дня на пляже, и мы отвезем вас обратно в отель 🏨