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Бухта Дьявола и пляж Марафи

Moysidis
Moysidis – Гид из Крита
Вы посетите самые красивые 🤩 места Крита.

Вас ждут тихие бухты с бирюзово-синей и абсолютно спокойной водой, белый мягкий песок и удивительная средиземноморская природа.
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Бухта Дьявола и пляж Марафи
Бухта Дьявола и пляж Марафи

Что вы увидите

  • Бухта Дьявола
  • Пляж Марафи
Бухта Дьявола и пляж 🏖️ Марафи.
Всего в 20 км от г. Ханья спрятана бухта, которая пугает своим названием, но очаровывает своей невероятной красотой. Она спрятана между скал так, что подплывать к ней довольно опасно. Однако, именно это делает её такой притягательной с берега. Вода здесь бирюзово-синяя и абсолютно спокойная. Бухта защищена от ветра, а на пляже белый мелкий песок. Идеальное место для отдыха! Туристов здесь пока мало, поэтому вы сможете насладиться первозданной красотой и спокойствием этого места. Только настоящие любители приключений и новых впечатлений добираются до этого места!
Далее нас ждет переезд на пляж Марафи, который так любят за мелкий белый песок, который омывают лазурные волны Средиземного моря 🌊. Пляж Марафи награжден “Голубым флагом”, что означает непревзойденную чистоту воды, безопасность и прекрасную оснащенность для туристического отдыха. Здесь есть оживленная набережная, бары 🍹, недорогие традиционные таверны и кафе, которые будут как раз кстати, если вам захочется разнообразить свое время.
Мы доставим вас в Бухту Дьявола с утра на комфортабельном автомобиле 🚘 с кондиционером и прохладительными напитками, расскажем об её истории 📖, поможем увидеть всю красоту этого места. Затем вы проведете остаток дня на пляже, и мы отвезем вас обратно в отель 🏨
Что входит
  • сопровождение
  • прохладительные напитки и Wi-fi
Начало
🚩 От вашего отеля с региона Ханья
Место завершения
🏁 У вашего отеля
Бухта Дьявола и пляж Марафи
Бухта Дьявола и пляж Марафи
Бухта Дьявола и пляж Марафи
Бухта Дьявола и пляж Марафи

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Moysidis
Moysidis
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