Даже если вы приехали на Крит просто полежать на пляже и хорошенько выспаться, мы всё равно настоятельно порекомендуем вам попасть на Грамвусу и в лагуну Балос. Слияние трёх морей, белоснежный песок и мелководье, прозрачная и очень тёплая вода, а также десятки оттенков бирюзового и синего в море 🌊. Здесь находятся одни из самых красивых 🤩 пляжей на Крите, и экскурсия ⛳ на Балос — отличный способ посмотреть всё это за один день!

С нами можно отправиться на остров 🏝️ Грамвуса и в лагуну Балос из районов Ираклиона, Лассити, Ретимно и Ханьи. Курортов ближе, чем район Ханьи к этому прекрасному пляжу просто нет! Всего 40 минут на автобусе 🚌 до порта Киссамоса и начнётся ваше путешествие на корабле 🛳️ к незабываемым видам острова Грамвуса и сказочным пляжам лагуны Балос!

Во время этой экскурсии 🧭 вас ждёт и морское путешествие на пароме, и подъём к старой крепости на острове Грамвуса, и, конечно же, отдых на пляже Балос и купание в бирюзовых водах в месте слияния трёх морей!

Внимание!

Для удаленных районов вокруг Ханьи расписание поездок сокращено: пн, ср, пт. Также взимается дополнительная плата за трансфер: из района Акротири Киссамос - 8 евро, из района Альмирида и Каливес - 6 евро.