Санторини – один из самых знаменитых островов в мире. Романтичный, удивительный, завораживающий, по-гречески стильный и изысканный, Санторини притягивает миллионы туристов. Природа острова поражает суровой красотой, а белые дома с куполообразными крышами фотогеничны с любого ракурса. Знамениты и санторинские пляжи с белым, красным и черным песком, и местное легендарное вино 🍷 Винсанто.

График экскурсии

5:30 - 6:45Выезд из отеля

7:40Встреча в порту с гидом

8:00 - 10:00Путешествие на корабле 🛳️ до Санторини

10:10 - 10:30Прибытие в порт Афиниос и посадка в автобус

11:00 - 13:00Прибытие в город 🏙️ Ия, экскурсия ⛳ и свободное время

13:30 - 15:00Прибытие в Фиру, экскурсия и свободное время

15:30 - 16:30Морское путешествие на вулкан Неа Камени

или

15:30 - 16:30Прибытие на черный пляж 🏖️ Перисса, свободное время

17:30Возвращение в порт Афиниос и посадка на корбаль

19:15 - 20:00Возвращение в порт Ретимно и посадка в автобусы

22:00 - 23:00Возвращение в отели

Вас ждёт плаванье по лазурным водам Эгейского моря 🌊. Всего за 2 часа быстроходный паром доставит вас на белоснежный остров-вулкан. Здесь вы пересядете на комфортабельный автобус, чтобы успеть за один день осмотреть все самые красивые 🤩 места Санторини.

Путешествие начнётся с захватывающего дух подъема на автобусе 🚌 от порта Афиниос до городка Ия. Прогулка 👣 по маленькой бело-голубой Ие откроет перед вами всю красоту традиционной кикладской архитектуры. Экскурсовод расскажет вам много интересного о жизни санторинцев, о спящем вулкане и секретах бело-голубых домов. А затем вы посетите столицу Санторини – город Фиру. Величественный православный собор, ослепительная белизна домов, голубые купола церквей и захватывающий дух вид на кальдеру спящего вулкана – домой вы увезёте не только красивые снимки, но и массу впечатлений.

Следующая остановка – знаменитый пляж Перисса из чёрного вулканического песка. Здесь вы сможете вкусно пообедать в местной таверне и, конечно, искупаться. При желании вы можете заменить пляжную часть на морское путешествие на соседний остров-вулкан Неа Камени.