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Круиз на остров Санторини (1 день) из Ретимно и Ханья

5
1 отзыв
Ираклион. ру
Ираклион. ру – Гид из Крита
Групповая экскурсия ⛳ на пароме и автобусе 🚌 по острову Санторини.

Остров 🏝️ известен своими древнегреческими городами, белоснежными домами на скалах и чистыми пляжами.

За 16 часов вы увидите все достопримечательности 🏛️ острова, посетите древнегреческие города и отдохнете на пляже Перисса из черного вулканического песка.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 16 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €179 за человека

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Круиз на остров Санторини (1 день) из Ретимно и Ханья
Круиз на остров Санторини (1 день) из Ретимно и Ханья

Что вы увидите

  • Остров Санторини:
  • Город Ия
  • Город Фира
  • Вулкан Неа Камени
  • Ретимно
  • Черный пляж Перисса
Санторини – один из самых знаменитых островов в мире. Романтичный, удивительный, завораживающий, по-гречески стильный и изысканный, Санторини притягивает миллионы туристов. Природа острова поражает суровой красотой, а белые дома с куполообразными крышами фотогеничны с любого ракурса. Знамениты и санторинские пляжи с белым, красным и черным песком, и местное легендарное вино 🍷 Винсанто.
График экскурсии
5:30 - 6:45Выезд из отеля
7:40Встреча в порту с гидом
8:00 - 10:00Путешествие на корабле 🛳️ до Санторини
10:10 - 10:30Прибытие в порт Афиниос и посадка в автобус
11:00 - 13:00Прибытие в город 🏙️ Ия, экскурсия ⛳ и свободное время
13:30 - 15:00Прибытие в Фиру, экскурсия и свободное время
15:30 - 16:30Морское путешествие на вулкан Неа Камени
или
15:30 - 16:30Прибытие на черный пляж 🏖️ Перисса, свободное время
17:30Возвращение в порт Афиниос и посадка на корбаль
19:15 - 20:00Возвращение в порт Ретимно и посадка в автобусы
22:00 - 23:00Возвращение в отели
Вас ждёт плаванье по лазурным водам Эгейского моря 🌊. Всего за 2 часа быстроходный паром доставит вас на белоснежный остров-вулкан. Здесь вы пересядете на комфортабельный автобус, чтобы успеть за один день осмотреть все самые красивые 🤩 места Санторини.
Путешествие начнётся с захватывающего дух подъема на автобусе 🚌 от порта Афиниос до городка Ия. Прогулка 👣 по маленькой бело-голубой Ие откроет перед вами всю красоту традиционной кикладской архитектуры. Экскурсовод расскажет вам много интересного о жизни санторинцев, о спящем вулкане и секретах бело-голубых домов. А затем вы посетите столицу Санторини – город Фиру. Величественный православный собор, ослепительная белизна домов, голубые купола церквей и захватывающий дух вид на кальдеру спящего вулкана – домой вы увезёте не только красивые снимки, но и массу впечатлений.
Следующая остановка – знаменитый пляж Перисса из чёрного вулканического песка. Здесь вы сможете вкусно пообедать в местной таверне и, конечно, искупаться. При желании вы можете заменить пляжную часть на морское путешествие на соседний остров-вулкан Неа Камени.
Что входит
  • Трансфер на автобусе утром от вашего отеля до порта Ретимно и вечером обратно
  • Билеты в оба конца на быстроходный паром
  • Автобусная экскурсия по Санторини
  • Сопровождение русскоязычного экскурсовода в течение всей поездки.
Что не входит
  • Обязательных доплат нет
  • При желании вместо Чёрного пляжа можно отправиться на корабле на вулкан — от 16 евро
  • Обед в пути или на корабле — от 10 евро.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Круиз на остров Санторини (1 день) из Ретимно и Ханья
Круиз на остров Санторини (1 день) из Ретимно и Ханья
Круиз на остров Санторини (1 день) из Ретимно и Ханья
Круиз на остров Санторини (1 день) из Ретимно и Ханья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ираклион. ру
Ираклион. ру
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1 отзыв оставили туристы

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