Это не столько экскурсионная, сколько прогулочная поездка. В пути вас будет сопровождать англоязычный представитель туристической компании. Он нужен исключительно для решения организационных вопросов.

Элафониси - это потрясающе красивый пляж 🏖️ с розовым песком, который может похвастаться прозрачной бирюзовой водой. В основном здесь преобладает песок белого цвета, но местами можно наблюдать розовые оттенки. Это происходит из-за мелких ракушек, морских раковин и кораллов розового цвета, которые примешаны к песку. Оттенки песка от нежно-розового до лилового цвета можно наблюдать не только на берегу, но и на небольшой глубине.

На пути к Элафониси, находится Тополийское ущелье. Именно в этом ущелье вы увидите пещеру Святой Софии.

График:

8:20 - 9:20Выезд из отеля

10:00 - 10:20Пещера Святой Софии, свободное время

11:00 - 14:00Прибытие на пляж Элафониси, свободное время

14:00Отправление в обратный путь

14:10 - 15:10Остановка на кофе в деревеньке Элос

16:00 - 17:00Возвращение в отели