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Розовый пляж Элафониси (из Ханьи)

5
1 отзыв
Ираклион. ру
Ираклион. ру – Гид из Крита
Пляж 🏖️ Элафониси находится в 75 километрах от города Ханья, в самой западной части Крита.

Бирюзовое море 🌊 и розовый песок станут великолепным фоном для вашего отдыха и будут красиво 🤩 смотреться на фото.

Место подходит для семей с детьми, так как море здесь теплое, неглубокое и защищено рифом от волн.

По дороге вы заедете в пещеру Святой Софии, внутри которой находится одноименная церковь ⛪.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €32.5 за человека

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Розовый пляж Элафониси (из Ханьи)
Розовый пляж Элафониси (из Ханьи)

Что вы увидите

  • Пещера Святой Софии
  • Розовый пляж Элафониси
Это не столько экскурсионная, сколько прогулочная поездка. В пути вас будет сопровождать англоязычный представитель туристической компании. Он нужен исключительно для решения организационных вопросов.
Элафониси - это потрясающе красивый пляж 🏖️ с розовым песком, который может похвастаться прозрачной бирюзовой водой. В основном здесь преобладает песок белого цвета, но местами можно наблюдать розовые оттенки. Это происходит из-за мелких ракушек, морских раковин и кораллов розового цвета, которые примешаны к песку. Оттенки песка от нежно-розового до лилового цвета можно наблюдать не только на берегу, но и на небольшой глубине.
На пути к Элафониси, находится Тополийское ущелье. Именно в этом ущелье вы увидите пещеру Святой Софии.

График:

    8:20 - 9:20Выезд из отеля
    10:00 - 10:20Пещера Святой Софии, свободное время
    11:00 - 14:00Прибытие на пляж Элафониси, свободное время
    14:00Отправление в обратный путь
    14:10 - 15:10Остановка на кофе в деревеньке Элос
    16:00 - 17:00Возвращение в отели
    Что входит
    • трансфер
    • англоязычный сопровождающий
    Что не входит
    • кафе, лежаки на пляже и другие личные расходы
    • экскурсия
    Начало и место завершения
    🚩 ваш отель
    Розовый пляж Элафониси (из Ханьи)
    Розовый пляж Элафониси (из Ханьи)
    Розовый пляж Элафониси (из Ханьи)
    Розовый пляж Элафониси (из Ханьи)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Ираклион. ру
    Ираклион. ру
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    1 отзыв оставили туристы

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