Moysidis проводит ещё 4 экскурсии

Индивидуальный трансфер Ханья о. Крит
Аэропорт Ханья CHQ - Отели города Ханьи, а так же Каламаки, Сталос,
Агиа Марина, Платаняс.
Встреча в аэропорту
Что входит
- Прохладительные напитки
- wi-fi на борту
Начало
🚩 Аэропорт Ханья CHQ / Отель
Место завершения
🏁 Отель / Аэропорт Ханья CHQ
Выберите дату для поездки
- Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Moysidis
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