Moysidis проводит ещё 4 экскурсии

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Индивидуальные трансферы

Moysidis
Moysidis – Гид из Крита
Индивидуальные трансферы
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €67 за экскурсию

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Индивидуальные трансферы
Индивидуальные трансферы
Индивидуальный трансфер Ханья о. Крит
Аэропорт Ханья CHQ - Отели города Ханьи, а так же Каламаки, Сталос,
Агиа Марина, Платаняс.
Встреча в аэропорту
Что входит
  • Прохладительные напитки
  • wi-fi на борту
Начало
🚩 Аэропорт Ханья CHQ / Отель
Место завершения
🏁 Отель / Аэропорт Ханья CHQ

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Moysidis
Moysidis
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