Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас

Ждем Вас на лучших пляжах Крита! Первая наша остановка будет на озере Курнас, окруженном...

Ждем Вас на лучших пляжах Крита! Первая наша остановка будет на озере Курнас, окруженном великолепной природой.

Далее наш путь лежит к пляжу с розовым песком Элафониси, который называют Раем на Земле.

Закончим наше путешествие на пляжах с чистым лазурным морем и песчаным берегом в Фаласарне.
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас

Что вы увидите 🤩

  • Пляж Фаласарны
  • Пляж Элафониси
  • Озеро Курнас
Наш маршрут
Первая наша остановка будет на озере Курнас, которое является единственным пресноводным озером Крита. В древности оно называлось Корессия и здесь находилось святилище Афины Корессийской.
Природа, окружающая озеро, замечательна: растительность здесь буйная, очень много кустарников, камышей, множество масличных деревьев. У озера простирается белоснежная полоса песка, где можно насладиться солнцем, сидя в одной из здешних таверн. А также вас ждут черепашки, уточки и дикие гуси, до которых можно доплыть на катамаране.
Далее наш путь лежит к Элафониси, который за идеальные пляжи и удивительную живую природу называют Раем на Земле. Это одна из наиболее известных и впечатляющих местностей острова, которая соединена с сушей отмелью протяженностью 800 м, легко преодолимой при тихой погоде. На пляже Элафониси вы встретите розовый песок, спокойное море и красивые пейзажи.
Закончим наше путешествие на прекрасных пляжах с чистым лазурным морем и великолепным песчаным берегом в Фаласарне. У нас с вами будет неограниченное время на купание, обед и катамараны.
Ждем Вас на лучших пляжах Крита!
🚩 Начало и место завершения: По договоренности
 Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
 Что не входит
  • Обеды
Время проведения: Ежедневно по договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Елена Я.
Елена Я.
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