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Западный Крит: Ханья и Ретимно, озеро Курнас и черепахи

Ираклион. ру
Ираклион. ру – Гид из Крита
За один день вы увидите разнообразие и контрасты Западного Крита.

Сперва мы отправимся в изящные венецианские города Ханья и Ретимно.

А после поедем на озеро Курнас купаться и наблюдать за черепахами.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €40.5 за человека

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Западный Крит: Ханья и Ретимно, озеро Курнас и черепахи
Западный Крит: Ханья и Ретимно, озеро Курнас и черепахи

Что вы увидите

  • Город Ханья
  • Город Ретимно
  • Озеро Курнас
Самый красивый город 🏙️ Крита — увы, не его столица! Во время этой экскурсии 🧭 вы отправитесь на запад острова Крит и посетите изящный венецианский город Ханья с изысканной набережной и богемной архитектурой. Старый город, порт, маяк… Также вас ждёт и более строгий, но тоже пропитанный венецианской эпохой город Ретимно. Обратите внимание, что во время этой поездки наши экскурсоводы проведут вас по улочкам городов и покажут все самые интересные места! Очень мало экскурсионных агентств могу себе это позволить, тогда как наша экскурсия ⛳ не будет ограничена лишь «свободным временем». Нагулялись по городам? Отправляемся дальше!
Слышали про пресное озеро с черепахами на Крите? Да, и черепахи на Крите тоже есть! После «городской части» наш экскурсионный автобус доставит вас на единственное на острове 🏝️ Крит пресноводное озеро (со сладкой водой!) — озеро Курнас. Здесь вы сможете искупаться в кольце зелёных склонов, покататься на катамаранах и посмотреть на черепах вида «Террапин». Именно благодаря им Курнас также называют «озером черепах». Крит не перестаёт удивлять!
Внимание!
Из района Иерапетра экскурсии не проводятся!
Что входит
  • транспорт
  • гид
Что не входит
  • обед
  • из района Агия Пелагия подвоз на экскурсию осуществляется на такси за дополнительную стоимость.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Западный Крит: Ханья и Ретимно, озеро Курнас и черепахи
Западный Крит: Ханья и Ретимно, озеро Курнас и черепахи
Западный Крит: Ханья и Ретимно, озеро Курнас и черепахи
Западный Крит: Ханья и Ретимно, озеро Курнас и черепахи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ираклион. ру
Ираклион. ру
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