Самый красивый город 🏙️ Крита — увы, не его столица! Во время этой экскурсии 🧭 вы отправитесь на запад острова Крит и посетите изящный венецианский город Ханья с изысканной набережной и богемной архитектурой. Старый город, порт, маяк… Также вас ждёт и более строгий, но тоже пропитанный венецианской эпохой город Ретимно. Обратите внимание, что во время этой поездки наши экскурсоводы проведут вас по улочкам городов и покажут все самые интересные места! Очень мало экскурсионных агентств могу себе это позволить, тогда как наша экскурсия ⛳ не будет ограничена лишь «свободным временем». Нагулялись по городам? Отправляемся дальше!

Слышали про пресное озеро с черепахами на Крите? Да, и черепахи на Крите тоже есть! После «городской части» наш экскурсионный автобус доставит вас на единственное на острове 🏝️ Крит пресноводное озеро (со сладкой водой!) — озеро Курнас. Здесь вы сможете искупаться в кольце зелёных склонов, покататься на катамаранах и посмотреть на черепах вида «Террапин». Именно благодаря им Курнас также называют «озером черепах». Крит не перестаёт удивлять!

Внимание!

Из района Иерапетра экскурсии не проводятся!