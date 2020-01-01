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Православные монастыри Крита

Елена Я.
Елена Я. – Гид из Крита
Православные монастыри Крита
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Православные монастыри Крита
Православные монастыри Крита

Что вы увидите

  • Монастыри
Монастыри Крита…хранители христианства.
Монастыри — крепости, кельи, спрятанные в пещерах или подвешенные на скалах, башни, купола, колокольни, церковные песнопения, иконостасы, представляющие собой бесценные произведения искусства — это ковчег тысячелетнего Православия.
Побродить по тропинкам, послушать мелодии псалмов, посетить большие монастыри и скиты, кельи отшельников, принять участие в утренней и вечерней службах, отведать пищи монашеской, пристально вглядеться в безбрежную небесную высь и морскую даль, посетить библиотеки и ризницы и познакомиться с сокровищами, хранящимися в них. Насладиться природой, закатом и восходом солнца, произнося «Свету возрадуйся…», открыть сердце перед иконами Божьей Матери, воскресить вековой живой ковчег — Православие…
Религиозные маршруты позволят вам узнать святую критскую землю, освященную стопами апостола Павла.
Приглашаем на экскурсии 🧭 по Святым местам Крита.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
  • услуги водителя.
Что не входит
  • Входные билеты в монастыри
  • обеды
  • сувениры.
Начало и место завершения
🚩 Удобное для туристов
Православные монастыри Крита
Православные монастыри Крита

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Я.
Елена Я.
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