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Озеро Курнас, Курталиотское ущелье, монастырь Превели (из Ретимно)

5
1 отзыв
Ираклион. ру
Ираклион. ру – Гид из Крита
На групповой автобусной экскурсии 🧭 мы посетим природные достопримечательности 🏛️ Крита.

Сначала мы отправимся на единственный пресноводный водоем на острове 🏝️ – озеро Курнас.

Затем вдоль побережья мы двинемся в Аргируполи.

В этой деревне мы отдохнем, позагораем на пляже Плакьяс и пообедаем в таверне.

После мы посетим монастырь Превели и отправимся домой вдоль Курталиотского ущелья.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €33.5 за человека

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Озеро Курнас, Курталиотское ущелье, монастырь Превели (из Ретимно)
Озеро Курнас, Курталиотское ущелье, монастырь Превели (из Ретимно)

Что вы увидите

  • Озеро Курнас
  • Деревня Аргируполи
  • Монастырь Превели
  • Пляж Плакиас
  • Курталиотское ущелье
Отличное путешествие на юг Крита, настоящее фотосафари со множеством остановок. В этой поездке вы увидите прекрасные ландшафты и полюбуетесь красивыми 🤩 пейзажами юго-западного Крита. С вами будет сопровождающий гид. Он немного расскажет о местах посещения и поможет решить все возникающие вопросы.
Первой остановкой запланировано посещение единственного пресноводного водоёма на Крите — озера Курнас. Затем вы направляетесь в чудесный край ручьёв и водопадов — деревню Аргируполи, где у вас будет около часа свободного времени, после чего наш экскурсионный автобус продолжит маршрут к южному побережью Крита и Ливийскому морю. Вы посетите пляж 🏖️ Плакиас в одноимённой прибрежной деревушке. При желании вы можете пообедать в одной из местных таверн. Полноценный обед здесь обойдётся в 10-15 евро за человека.
После обеда и свободного времени в Плакиас мы отправляемся в один из известнейших монастырей Крита — монастырь Превели. На посещение монастыря будет отведено около часа, после чего нас ждёт дорога вдоль Курталиотского ущелья.

График:

    8:00 - 9:00Выезд из отеля
    9:00 - 9:30Прибытие к озеру Курнас и свободное время
    10:15 - 11:30Прибытие в деревню Аргируполи и свободное время
    12:30 - 13:20Прибытие к монастырю Превели и свободное время
    13:45 - 16:00Прибытие на пляж Плакиас и свободное время
    17:30 - 18:30Возвращение через Курталиотское ущелье в отели
    Внимание!
    Из района Иерапетра экскурсии 🧭 не проводятся!
    Что входит
    • Трансфер
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Вход в монастырь Превели — 2
    • 5 евро для взрослых.
    Начало
    🚩 от отеля или по адресу по согласованию
    Место завершения
    🏁 у отеля или по адресу по согласованию
    Озеро Курнас, Курталиотское ущелье, монастырь Превели (из Ретимно)
    Озеро Курнас, Курталиотское ущелье, монастырь Превели (из Ретимно)
    Озеро Курнас, Курталиотское ущелье, монастырь Превели (из Ретимно)
    Озеро Курнас, Курталиотское ущелье, монастырь Превели (из Ретимно)
    Озеро Курнас, Курталиотское ущелье, монастырь Превели (из Ретимно)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Ираклион. ру
    Ираклион. ру
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    1 отзыв оставили туристы

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