Отличное путешествие на юг Крита, настоящее фотосафари со множеством остановок. В этой поездке вы увидите прекрасные ландшафты и полюбуетесь красивыми 🤩 пейзажами юго-западного Крита. С вами будет сопровождающий гид. Он немного расскажет о местах посещения и поможет решить все возникающие вопросы.

Первой остановкой запланировано посещение единственного пресноводного водоёма на Крите — озера Курнас. Затем вы направляетесь в чудесный край ручьёв и водопадов — деревню Аргируполи, где у вас будет около часа свободного времени, после чего наш экскурсионный автобус продолжит маршрут к южному побережью Крита и Ливийскому морю. Вы посетите пляж 🏖️ Плакиас в одноимённой прибрежной деревушке. При желании вы можете пообедать в одной из местных таверн. Полноценный обед здесь обойдётся в 10-15 евро за человека.

После обеда и свободного времени в Плакиас мы отправляемся в один из известнейших монастырей Крита — монастырь Превели. На посещение монастыря будет отведено около часа, после чего нас ждёт дорога вдоль Курталиотского ущелья.

График:

8:00 - 9:00Выезд из отеля

9:00 - 9:30Прибытие к озеру Курнас и свободное время

10:15 - 11:30Прибытие в деревню Аргируполи и свободное время

12:30 - 13:20Прибытие к монастырю Превели и свободное время

13:45 - 16:00Прибытие на пляж Плакиас и свободное время

17:30 - 18:30Возвращение через Курталиотское ущелье в отели

Внимание!

Из района Иерапетра экскурсии 🧭 не проводятся!