Даже если вы приехали на Крит просто полежать на пляже и хорошенько выспаться, мы всё равно настоятельно порекомендуем вам попасть на Грамвусу и в лагуну Балос. Слияние трёх морей, белоснежный песок и мелководье, прозрачная и очень тёплая вода, а также десятки оттенков бирюзового и синего в море 🌊. Здесь находятся одни из самых красивых 🤩 пляжей на Крите, и экскурсия ⛳ на Балос — отличный способ посмотреть всё это за один день!

Во время этой экскурсии 🧭 вас ждёт и морское путешествие на пароме, и подъём к старой крепости на острове 🏝️ Грамвуса, и, конечно же, отдых на пляже Балос и купание в бирюзовых водах в месте слияния трёх морей!

Внимание!

Из района Иерапетра экскурсии не проводятся!