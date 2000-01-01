Побалуйте себя плаванием в кристально чистых водах острова Крит на паруснике, выбрав понравившийся...
Побалуйте себя плаванием в кристально чистых водах острова Крит на паруснике, выбрав понравившийся вам маршрут. Команда парусника предлагает различные варианты круизов с остановкой для купания, однодневного путешествия, ночного путешествия, рыбалки.
Мы будем стараться сделать ваше пребывание приятным и незабываемым.
Мы будем стараться сделать ваше пребывание приятным и незабываемым.
Что вы увидите 🤩
- Пещеры
- природу
- закат солнца.
Побалуйте себя путешествием на паруснике по Критскому морю!
Побалуйте себя плаванием в кристально чистых водах острова Крит на паруснике, выбрав понравившийся вам маршрут.
Команда парусника предлагает различные варианты круизов с остановкой для купания, однодневного путешествия, ночного путешествия, рыбалки. Мы будем стараться сделать ваше пребывание приятным и незабываемым.
Предлагаем следующие варианты путешествия:
- полудневный круиз 4 часа, с остановкой для купания в удивительных местах. Включено вино и фрукты (до 9 человек),
- полный день круиза 8 часов, с остановкой на пляже, с купанием и рыбалкой,
- путешествие на закате 3 часа, даст вам возможность полюбоваться фантастическими красками заката солнца, наслаждаясь Критским вином и фруктами, купанием, рыбалкой,
- особенное «рыбное место»,
- возможна комбинация круизов и построение маршрута по вашему желанию.
- Есть возможность доставить вас на другие острова Греции, на устраивающий вас срок.
- На паруснике есть спальные места для 5 человек.
- Команда парусника с нетерпением ждет вас и приложит все усилия, чтобы у вас остались прекрасные воспоминания о пребывании на Крите.
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на яхте
- Вино
- Фрукты
- Соки
- Закуски.
- Что не входит
- Трансфер до яхты.
- Место начала и завершения
- Удобное для туристов
- Когда и сколько длится?
- Когда: По желанию туристов в любой день по запросу. .Экскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
По желанию туристов в любой день по запросу. .
Елена Я.
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