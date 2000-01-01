Путешествие на яхте по Критскому морю

Побалуйте себя плаванием в кристально чистых водах острова Крит на паруснике, выбрав понравившийся...

Побалуйте себя плаванием в кристально чистых водах острова Крит на паруснике, выбрав понравившийся вам маршрут. Команда парусника предлагает различные варианты круизов с остановкой для купания, однодневного путешествия, ночного путешествия, рыбалки.

Мы будем стараться сделать ваше пребывание приятным и незабываемым.
Путешествие на яхте по Критскому морю
Путешествие на яхте по Критскому морю
Путешествие на яхте по Критскому морю
Путешествие на яхте по Критскому морю
Путешествие на яхте по Критскому морю
Путешествие на яхте по Критскому морю
Путешествие на яхте по Критскому морю

Что вы увидите 🤩

  • Пещеры
  • природу
  • закат солнца.
Побалуйте себя путешествием на паруснике по Критскому морю!
Побалуйте себя плаванием в кристально чистых водах острова Крит на паруснике, выбрав понравившийся вам маршрут.
Команда парусника предлагает различные варианты круизов с остановкой для купания, однодневного путешествия, ночного путешествия, рыбалки. Мы будем стараться сделать ваше пребывание приятным и незабываемым.

Предлагаем следующие варианты путешествия:

  • полудневный круиз 4 часа, с остановкой для купания в удивительных местах. Включено вино и фрукты (до 9 человек),
  • полный день круиза 8 часов, с остановкой на пляже, с купанием и рыбалкой,
  • путешествие на закате 3 часа, даст вам возможность полюбоваться фантастическими красками заката солнца, наслаждаясь Критским вином и фруктами, купанием, рыбалкой,
  • особенное «рыбное место»,
  • возможна комбинация круизов и построение маршрута по вашему желанию.
  • Есть возможность доставить вас на другие острова Греции, на устраивающий вас срок.
  • На паруснике есть спальные места для 5 человек.
  • Команда парусника с нетерпением ждет вас и приложит все усилия, чтобы у вас остались прекрасные воспоминания о пребывании на Крите.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
€1 000

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на яхте
  • Вино
  • Фрукты
  • Соки
  • Закуски.
Что не входит
  • Трансфер до яхты.
Место начала и завершения
Удобное для туристов
Когда и сколько длится?
Когда: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По желанию туристов в любой день по запросу. .

Елена Я.
Елена Я.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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