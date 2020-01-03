9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть главные достопримечательности, скрытые места острова и искупаться в Ливийском море

Евстафий
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Евстафий – ваш гид
Крит — самая южная точка Европы, центр Средиземноморья.

Держа в руках карту острова, невозможно представить, что за один день удастся увидеть его главные места.

Со всеми археологическими зонами, монастырями и извивающимися, как ручейки, горными дорогами.

Я предлагаю рискнуть и отправиться в обзорное путешествие по Криту, чтобы посетить сразу две области острова — восточную и западную.

Двигаясь от столицы на юг, мы пересечем Крит в самом широком месте, полюбуемся достопримечательностями и исследуем скрытые уголки острова.
65 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 14 человек
Встреча у отеля
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У этой экскурсии9 отзывов
4.56
Весь Крит за один день
Весь Крит за один день

Что вас ожидает

Ираклион: виноградники, монастырь и пляж Матала
Вы окажетесь в долине Мессара — самом плодородном крае Крита. Именно здесь римляне основали первую столицу острова. Мы прогуляемся по долине мимо виноградников и заглянем на одну из виноделен. А после вы увидите монастырь успения Богородицы Каливьяни, и я объясню, почему его называют укрытием. Следующей остановкой станет пляж Матала — идеальное место, чтобы насладиться красотой Ливийского моря. Вы искупаетесь и позагораете на золотистом песке и при желании заглянете в пещеры, которые были пристанищем человека с эпохи неолита.

Ретимно: горная деревушка и венецианский фонтан
После отдыха на Ливийском море отправимся на север — к Ретимно. Город богат удивительными пейзажами: скалистыми утесами, песчаными пляжами в бухтах, узкими улочками. Мы сделаем остановку в горной деревушке Спили, где вы полюбуетесь водопадами, обрамленными в величественный фонтан в форме львиных голов. Я расскажу историю создания необычной достопримечательности венецианскими мастерами и открою ее символическое значение. Оказавшись вновь у моря, на севере острова, мы сделаем остановку в секретном городе, где вы неспешно прогуляетесь по узким улочкам и ненадолго почувствуете себя местным жителем.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходая
  • Дополнительные расходы: дегустация 3х вин на винодельне – 5 евро с человека (по желанию), трансфер – 15 евро с человека из Элунда и Агиос Николаос.
  • В стоимость экскурсии входит трансфер из Бали, Агия Пелагия, Амудара, Гувес, Коккини Хани, Херсониссос , Малия.
  • Экскурсию проводится для детей старше 5 лет.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.
Весь Крит за один день
Весь Крит за один день
Весь Крит за один день
Весь Крит за один день
Весь Крит за один день
Весь Крит за один день
Весь Крит за один день
Весь Крит за один день
Весь Крит за один день

Экскурсия проводится во вторник в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Местов встречи для начала тура у отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Евстафий
Евстафий
Перед вами ваш покорный слуга и гид по всему острову Крит — Евстафий. Во мне сочетаются греческие и русские корни. Второе высшее образование, историко-философское, непосредственно связано с моей профессией. Я, как местный житель, рад приветствовать вас на греческой земле. И, как русский, рад увидеть соотечественников и показать вам весь остров Крит как он есть! Экскурсии провожу совместно с командой гидов-единомышленников, знатоков истории и культуры Крита.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 января 2020
Была на данной экскурсии в сентябре 2019 г. Это была первое знакомство с островом.
При выборе экскурсии меня привлекла доступная стоимость, а также личность самого гида (русскоговорящий грек с историко-философским образованием).
Изучила отзывы, написала гиду. Получила все ответы на свои вопросы и забронировала.
Русское произношение у Евстафия немного непривычное, но я быстро освоилась.
Информации было много, было интересно, и длительные переезды пролетали быстро. Было время и для вопросов и для диалога на различные темы.
Отмечу, что сам рассказ гида принципиально отличался от других (стандартные экскурсии с "дежурными" монотонными гидами) был хорошо структурирован и отличался бОльшим участием.
Однако было и неудобство: рассказ был весьма эмоциональным, в истории острова было много драматических событий, но это немного затрудняло собственное восприятие информации.
В целом осталась довольна и могу рекомендовать экскурсию и гида Евстафия.
В конце расстались как очень добрые друзья.
9 октября 2019
Ездили мои родители весьма почтенного возраста, им это оказалось под силу. Взахлёб делились впечатлениями от увиденного. Если и жалели, то только о том, что так мало времени было в Спили и Ретимно. При том, что это был октябрь и последняя экскурсия сезона, им удалось покупаться и все посмотреть. Очень довольны. От себя добавлю, что одна из немногих экскурсий на острове, приказывающая все достопримечательности провинции Ретимно. Крит, конечно, не весь, но это изрядная его часть) советую!
9 октября 2019
За время пребывания на Крите воспользовалась услугами Евстафия три раза и ни разу не пожалела. Отличные экскурсии с хорошо продуманными маршрутами. Отдельно о Евстафии - эрудиция, ум, такт, юмор - все это воодушевляло и оставило незабываемые впечатления. Рекомендую.
Marina
25 сентября 2019
Восхитительно! Евстафий - просто человек-оркестр, с необыкновенной внутренней дисциплиной, просто энциклопедическими знаниями, великолепный рассказчик (даже если неожиданно задали вопрос и он на него подробно отвечал, всегда вернётся к своему рассказу "именно в то место, где его отвлекли"). Замечательное чувство юмора и умение сдерживаться, когда пытаются перебить не по делу и, честно говоря, откровенно хамить гиду (no comments - при южном темпераменте такая выдержка!!!). А ведь ещё и туристов надо везти, и следить за дорогой!
Очень жалею, что сезон заканчивался и не набралось достаточного количества людей на его другую экскурсию, а отпуск короткий... С удовольствием поехала бы на другие экскурсии в сопровождении именно этого гида.
4 сентября 2019
Замечательная экскурсия.
20 июля 2019
Лично для меня -маршрут хороший но вот ИСТОРИЧЕСКОЙ информации МАЛО. Говорим много, но то что я надеялся услышать (историю,мифологию,философию ) я больше прочитал в детстве когда увлекался эллинской культурой.Поэтому для меня на 3 балла.ИМХО
28 мая 2019
Отлично организованная и спланированная экскурсия. Евстафий Спиридонович действительно профессионал, очень тактичный, с отличным чувством юмора. Великолепный, грамотный русский язык. Обширные знания и главное умение их преподать в нужной форме и объеме. Несколько часов, и ты начинаешь любить Крит также как гид. Надеюсь и дальше знакомиться с островом с его помощью.
27 мая 2019
Всё было отлично. В одной экскурсии, действительно, увидели всё многообразие острова. Единственное предложение: может быть, вместо поездки на винодельню сделать небольшую прогулку по Ираклиону на 1-1,5 часа? Вино было прекрасное, и природа по пути, но для первого знакомства с Критом, всё же Ираклион предпочтительнее, как мне кажется.
1 мая 2019
Экскурсия понравилась, очень удобный автобус, хороший гид. Единственное, будьте внимательно мы думали дегустация вина включена, тк нам ничего заранее не сказали, что нужно платить, мы попробовали, но без особого желания, тк было 10 часов утра и реально ещё не хотелось, после нам сказали, что нужно заплатить 5евро за человека. Такие вещи предупреждают заранее. А так всё замечательно.

Евстафий проводит ещё 4 экскурсии

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