Предлагаем услуги организации трансферов и такси:
- трансферы групповые и индивидуальные
- аэропорт — отель 🏨 — аэропорт
- встреча в аэропорту
- индивидуальные экскурсии
- прогулки
- аренда авто с водителем
Что входит
- wi-fi и прохладительные напитки
Начало
🚩 Аэропорт Ханья CHQ
Место завершения
🏁 Отель регион Ханья
Выберите дату для поездки
- Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Moysidis
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Moysidis проводит ещё 4 экскурсии
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