Винный тур на Крите - это Мечта… Вы научитесь разбираться в большом разнообразии вкуснейших вин,...

Винный тур на Крите — это Мечта… Вы научитесь разбираться в большом разнообразии вкуснейших вин, попрактикуетесь в дегустации под руководством лучших мастеров и насладитесь фантастическими пейзажами острова.

Свежий воздух, хорошее настроение, великолепное вино и незабываемые впечатления на всю жизнь гарантированны!
Винодельни Крита
Винодельни Крита
Винодельни Крита
Винодельни Крита
Винодельни Крита
Винодельни Крита
Винодельни Крита
Винный тур на Крите — это Мечта…
В путешествие по винодельням Крита стоит ехать, чтобы научиться разбираться в большом разнообразии вкуснейших вин, попрактиковаться в дегустации под руководством лучших мастеров, насладиться фантастическими пейзажами острова.
Благодаря уникальному климату и умению виноделов в Крите создают великолепные тонкие белые, красные и розовые вина с интенсивным и освежающим ароматоматом и незабываем вкусом.
Винодельни Крита имеют самую богатую и долгую историю в Европе. Выращивание винограда началось в эпоху Минойской эры, 4000 лет назад.
Я предлагаю для Вас
  • экскурсионную программу по винодельням, рассказ об оборудовании, необходимом для производства вина
  • экскурсию по подземным винным подвалам
  • мультимедийный просмотр истории виноделия
  • рассказ об искусстве дегустации вина
  • возможность насладиться винами и менстными традиционными болюдами
  • возможность купить вино различных годов выдержки
Свежий воздух, хорошее настроение, великолепное вино и незабываемые впечатления на всю жизнь гарантированны!
🚩 Начало и место завершения: Удобное для туристов
 Что входит
  • Услуги гида
  • Услуги водителя
  • Транспорт
 Что не входит
  • Оплата дегустаций
Время проведения: По желанию туристов в любой день по запросу. .
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Елена Я.
Елена Я.
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