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Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион (из Ираклиона и Лассити)

5
1 отзыв
Ираклион. ру
Ираклион. ру – Гид из Крита
Вы познакомитесь с историей 📖 древнего Крита и минойской цивилизацией.

Увидите один из самых впечатляющих памятников критской архитектуры, который упоминается в мифах Древней Греции.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €29.5 за человека

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Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион (из Ираклиона и Лассити)
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион (из Ираклиона и Лассити)

Что вы увидите

  • Кносский дворец
  • Археологический музей (Ираклион)
  • Ираклион
Групповая экскурсия ⛳ лёгкая и одновременно содержательная экскурсия, пожалуй, самый лучший из возможных способов познакомиться с минойской цивилизацией и историей 📖 острова Крит. Поездка занимает приблизительно половину дня, и за это время вы посетите Кносский дворец, Археологический музей 🖼 города Ираклион и успеете погулять по столице острова.
Музей и Кносский дворец лучше посещать в один день и, конечно же, в сопровождении высококлассного гида. Наш гид расскажет, как был найден Кносский дворец и проведёт подробную экскурсию по его территории, во время которой вы узнаете как историю дворца, так и всего древнего Крита. Экскурсия продолжится в музее. Там вы познакомитесь с уникальными предметами, что были созданы руками минойских мастеров. Статуи, посуда, украшения… Кроме того, в Археологическом музее Ираклиона находятся известная фреска с быком и другие оригинальные фрески Кносского дворца, Фестский диск и самые разнообразные артефакты с историей в тысячи лет.
Вместо множества слов — посмотрите несколько фотографий выше и отправляйтесь на эту экскурсию, чтобы увидеть всё собственными глазами! С нами можно поехать в Кносский дворец и Археологический музей из районов Ираклиона и Лассити.
Внимание!
Из района Иерапетра экскурсии 🧭 не проводятся!
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • единый билет в Кносский дворец и Археологический музей — 16 евро (дети до 18 лет — бесплатно).
  • Из района Агия Пелагия - подвоз на экскурсию осуществляется на такси за дополнительную стоимость.
Начало
🚩 от отеля или по адресу по согласованию
Место завершения
🏁 у отеля или по адресу по согласованию
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион (из Ираклиона и Лассити)
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион (из Ираклиона и Лассити)
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион (из Ираклиона и Лассити)
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион (из Ираклиона и Лассити)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ираклион. ру
Ираклион. ру
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1 отзыв оставили туристы

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